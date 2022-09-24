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Белорусская армия и российские наемники в форме могут надеть форму ВСУ и устроить провокации, - группировка войск "Волинь"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

В Минск прибыл самолет со 130 бойцами российской частной компании "Лига". Они тренируются вместе с белорусами, которым доставили украинскую военную форму – "пиксель" ВСУ.

Об этом сообщают оперативная группировка войск "Волинь" и группировка сил и средств обороны Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Они отметили, что вражеские ДРГ могут быть применены на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей. И что Беларусь в это время активно распространяет сообщения об угрозах со стороны Украины и о том, что наше государство якобы может попытаться свергнуть режим Лукашенко.

Таким образом, могут создаваться условия для обвинения Украины в искусственной дестабилизации обстановки, считают в группировке войск.

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"Одним из поводов может быть инсценированные белорусскими специальными службами, вооруженными силами РФ и частными военными компаниями РФ (в форме ВСУ) вооруженные провокации вдоль белорусско-украинской границы, диверсии на собственных военных и гражданских объектах на территории Беларуси, а также террор местного населения, которое проживает в приграничных населенных пунктах Брестской и Гомельской областей. Одновременно не исключается проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры Украины, в том числе Ровенской и Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

На это указывает ряд признаков:

  • в Минск из РФ прибыл самолет со 130 представителями частной военной компании "Лига" с личным оружием БК;
  • белорусскому охранному предприятию "ГардСервис" доставили форму ВСУ ("пиксель");
  • инструкторы "Лиги" проводят с подразделениями "ГардСервиса" тренировки по штурмовым действиям в условиях города и "зачистки" зданий.

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"Исходя из указанного, можно утверждать о существенном росте потенциальных военных угроз со стороны Беларуси и создании предпосылок резонансных инцидентов в полосе ответственности группировок наших войск", - подытожили в группировке.
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Топ комментарии
+18
Чувачок, що тусить місяцем @BorysKrasovskyi
Відбили наше село. Стоїмо біля одного з дворів. Виходить дід: «о, што єта за новості? Что-то случилось?» Я:»Доброго дня!Дід:«о, а коли це ви українську вивчили?».Я:«так ми її завжди і знали. Ми свої. Українці». (дістаю з машини Прапор). Дід дуже зрадів, витирає очі і я витираю
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24.09.2022 16:49
+10
Треба було вже давно перейти лише на українську мову у Війську. Тоді такі провокації звелися бо нуля, адже рускоЄзичниє "чЄлюсті" поміняти неможливо.
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24.09.2022 17:13
+9
І що завадить цей балаган з перевдяганням перестріляти, як собак скажених
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24.09.2022 16:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чувачок, що тусить місяцем @BorysKrasovskyi
Відбили наше село. Стоїмо біля одного з дворів. Виходить дід: «о, што єта за новості? Что-то случилось?» Я:»Доброго дня!Дід:«о, а коли це ви українську вивчили?».Я:«так ми її завжди і знали. Ми свої. Українці». (дістаю з машини Прапор). Дід дуже зрадів, витирає очі і я витираю
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24.09.2022 16:49 Ответить
І що завадить цей балаган з перевдяганням перестріляти, як собак скажених
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24.09.2022 16:50 Ответить
Вони навряд чи збираються використовувати цей балаган в Україні.
Скоріше, планують провокації в параші.
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24.09.2022 17:31 Ответить
чому наші ДРГ не працюють на території Білорусі ?
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24.09.2022 16:51 Ответить
Птамуштанаєтаньєтпалітічєскойволі
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24.09.2022 16:57 Ответить
Кадировці з заградотряда жучать російських Ваньок https://www.youtube.com/watch?v=_XCJvLAvrwk

Чечня круто !!
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24.09.2022 16:52 Ответить
ахмат не чай
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24.09.2022 17:31 Ответить
яка різниця в якій формі з них робити жмурів.... нехай хоть у костюмах діда мороза йдуть на той світ....
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24.09.2022 16:58 Ответить
Перевіряти на "паляниця" -якщо не пройшов то задвохсотити!
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24.09.2022 17:00 Ответить
Так кажуть, що білоруси можуть вимовити слово паляниця". Чи це брехня?
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24.09.2022 17:18 Ответить
брехня! Половина бульбашів вже й власної мови не знають.
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24.09.2022 19:57 Ответить
паляниця....укрзалізниця....
зараз такі кучеряві паролі, що ОГО!
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24.09.2022 17:31 Ответить
"литвин" - почитав новину й на додачу до всих замків, крючечьків, цепочок,... на ляді погріба, шо відкриваєтся єссно назовні, підпер її знизу держаком, залишившимся од мітли. так почався 8-й місяць його підготовки до обороні від українських дрг.
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24.09.2022 17:13 Ответить
Згадалось.

Разговор ночью в спальне:

- Сара, а ты дверь на нижний замок закрыла?
- Закрыла.
- А на верхний?
- Закрыла.
- А на большой, сейфовый?
- Да, и на него закрыла.
- А на щеколду?
- Да.
- А на задвижку?
- Тоже.
- А на крючок?
- Закрыла.
- А на цепочку?
- И на цепочку.
- А шкаф придвинула?
- Придвинула. Хаим, я таки не понимаю, мы уже сегодня будем спать или мы не будем спать?
- А табуреткой подперла?
- Ой вэй! Про табуретку забыла.
- Ну вот, как всегда! Приходи кто хошь, бери что хошь...
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24.09.2022 17:22 Ответить
ага, це по цьому мотиву )))
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24.09.2022 17:27 Ответить
Треба було вже давно перейти лише на українську мову у Війську. Тоді такі провокації звелися бо нуля, адже рускоЄзичниє "чЄлюсті" поміняти неможливо.
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24.09.2022 17:13 Ответить
Не говориш українською? Розстріляти нахер.
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24.09.2022 17:13 Ответить
У нас дуже багато бійців не говорять українською, і що тепер?..
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24.09.2022 17:25 Ответить
73% не говорять українською?
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24.09.2022 17:35 Ответить
Та що що, лікбез їм та підручник з укр. мови. Хай вчать
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24.09.2022 21:58 Ответить
уявив..1941-45 рік на окупованих землях говорять німецькою
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24.09.2022 17:28 Ответить
наївно думати що з білорусі небуло найманців...і нема...награбоване з України продавали на ринках..рашисти переправляли через Білоруську почту награбоване..Ніхто в білорусі навіть не спитав--звідки воно
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24.09.2022 17:19 Ответить
Було оприлюднення поштових працівників про те, хто, куди і скільки відіслав.
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24.09.2022 17:27 Ответить
і радіоативний хлам з Рудого лісу
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24.09.2022 17:29 Ответить
скажіть будь -ласка..а де жили рашисти?чим харчувались ..невже тими просрочиними пакетами...чи може ходили в магазин за свій кошт купляли..хто ж їх обслуговував...на території білорусі хто таки ремонтував їх техніку хто сь таки заправляв бензобаки хтось таки кормив рашистів хтось таки лікував від поранень
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24.09.2022 17:39 Ответить
Сколько нечисти готовы нападать на Украину, со всех сторон гнилые тараканы , без кацапии ни кто не способен самостоятельно принять решение ,как победить Украину . Воевать, только с кацапами , как **** не бурят, так куят, еще картофельный ****** дергается... Желаем , чтоб **** , скорей бы сдохла эта путинская тварь..
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24.09.2022 17:31 Ответить
на території білорусі хто таки ремонтував їх техніку хто сь таки заправляв бензобаки хтось таки кормив рашистів хтось таки лікував від поранень..
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24.09.2022 17:34 Ответить
Потрібно просити і не цуратися Поляків , щоб закрили нам кордон з ************** і придністровям своїми ЗС , взяти на це санкцію і резолюцію ООН , звільни свої резерви і ******* фашистів на південному і східному напрямку і забрати в них ще і кубань
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24.09.2022 17:54 Ответить
На Волині вас дебіли бульбашанські -з"їдять з какашками та гавняшками.
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24.09.2022 18:04 Ответить
Ага Волинобандерівські вовки будуть вгодовані, даже хробакам дістанеться
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24.09.2022 18:21 Ответить
Кацапські військові можуть переодягнутися... і трахнути білоруських військових.. і все звернути на НАТО.
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24.09.2022 18:28 Ответить
ЧВК Лига , по сути тот же Вагнер отморозка Пригожина.
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24.09.2022 19:09 Ответить
 
 