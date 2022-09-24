Белорусская армия и российские наемники в форме могут надеть форму ВСУ и устроить провокации, - группировка войск "Волинь"

В Минск прибыл самолет со 130 бойцами российской частной компании "Лига". Они тренируются вместе с белорусами, которым доставили украинскую военную форму – "пиксель" ВСУ.

Об этом сообщают оперативная группировка войск "Волинь" и группировка сил и средств обороны Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Они отметили, что вражеские ДРГ могут быть применены на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей. И что Беларусь в это время активно распространяет сообщения об угрозах со стороны Украины и о том, что наше государство якобы может попытаться свергнуть режим Лукашенко.

Таким образом, могут создаваться условия для обвинения Украины в искусственной дестабилизации обстановки, считают в группировке войск.

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"Одним из поводов может быть инсценированные белорусскими специальными службами, вооруженными силами РФ и частными военными компаниями РФ (в форме ВСУ) вооруженные провокации вдоль белорусско-украинской границы, диверсии на собственных военных и гражданских объектах на территории Беларуси, а также террор местного населения, которое проживает в приграничных населенных пунктах Брестской и Гомельской областей. Одновременно не исключается проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры Украины, в том числе Ровенской и Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

На это указывает ряд признаков:

в Минск из РФ прибыл самолет со 130 представителями частной военной компании "Лига" с личным оружием БК;

белорусскому охранному предприятию "ГардСервис" доставили форму ВСУ ("пиксель");

инструкторы "Лиги" проводят с подразделениями "ГардСервиса" тренировки по штурмовым действиям в условиях города и "зачистки" зданий.

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"Исходя из указанного, можно утверждать о существенном росте потенциальных военных угроз со стороны Беларуси и создании предпосылок резонансных инцидентов в полосе ответственности группировок наших войск", - подытожили в группировке.