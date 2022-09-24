Белорусская армия и российские наемники в форме могут надеть форму ВСУ и устроить провокации, - группировка войск "Волинь"
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В Минск прибыл самолет со 130 бойцами российской частной компании "Лига". Они тренируются вместе с белорусами, которым доставили украинскую военную форму – "пиксель" ВСУ.
Об этом сообщают оперативная группировка войск "Волинь" и группировка сил и средств обороны Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Они отметили, что вражеские ДРГ могут быть применены на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей. И что Беларусь в это время активно распространяет сообщения об угрозах со стороны Украины и о том, что наше государство якобы может попытаться свергнуть режим Лукашенко.
Таким образом, могут создаваться условия для обвинения Украины в искусственной дестабилизации обстановки, считают в группировке войск.
"Одним из поводов может быть инсценированные белорусскими специальными службами, вооруженными силами РФ и частными военными компаниями РФ (в форме ВСУ) вооруженные провокации вдоль белорусско-украинской границы, диверсии на собственных военных и гражданских объектах на территории Беларуси, а также террор местного населения, которое проживает в приграничных населенных пунктах Брестской и Гомельской областей. Одновременно не исключается проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры Украины, в том числе Ровенской и Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.
На это указывает ряд признаков:
- в Минск из РФ прибыл самолет со 130 представителями частной военной компании "Лига" с личным оружием БК;
- белорусскому охранному предприятию "ГардСервис" доставили форму ВСУ ("пиксель");
- инструкторы "Лиги" проводят с подразделениями "ГардСервиса" тренировки по штурмовым действиям в условиях города и "зачистки" зданий.
"Исходя из указанного, можно утверждать о существенном росте потенциальных военных угроз со стороны Беларуси и создании предпосылок резонансных инцидентов в полосе ответственности группировок наших войск", - подытожили в группировке.
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Відбили наше село. Стоїмо біля одного з дворів. Виходить дід: «о, што єта за новості? Что-то случилось?» Я:»Доброго дня!Дід:«о, а коли це ви українську вивчили?».Я:«так ми її завжди і знали. Ми свої. Українці». (дістаю з машини Прапор). Дід дуже зрадів, витирає очі і я витираю
Скоріше, планують провокації в параші.
Чечня круто !!
зараз такі кучеряві паролі, що ОГО!
Разговор ночью в спальне:
- Сара, а ты дверь на нижний замок закрыла?
- Закрыла.
- А на верхний?
- Закрыла.
- А на большой, сейфовый?
- Да, и на него закрыла.
- А на щеколду?
- Да.
- А на задвижку?
- Тоже.
- А на крючок?
- Закрыла.
- А на цепочку?
- И на цепочку.
- А шкаф придвинула?
- Придвинула. Хаим, я таки не понимаю, мы уже сегодня будем спать или мы не будем спать?
- А табуреткой подперла?
- Ой вэй! Про табуретку забыла.
- Ну вот, как всегда! Приходи кто хошь, бери что хошь...