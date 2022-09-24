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Путин ввел новые наказания за уклонение от мобилизации и сдачу в плен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс России, экстренно принятые парламентом перед объявлением мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главные нововведения:

- Тех, кого призвали на военные сборы из запаса, равно как и контрактники, будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное уход из службы.

– вводится уголовное наказание за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет колонии), а также за мародерство (до 15 лет).

- вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу (за повторное нарушение – от 4 до 8 лет).

- Если преступления против военной службы будут совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время", это сочтут отягчающим обстоятельством.

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Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

В Европейском союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.
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Топ комментарии
+90
Расстреливайте их уже сразу на призывном пункте
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24.09.2022 17:00
+73
теперь за плешивого можно только умереть
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24.09.2022 17:00
+67
welcome to gulag лаптеногие
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24.09.2022 17:00
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Хйло за мародерство? это прям что-то новенькое. раньше ж награждал вроде. может ему товарищ Си что-то вставил, дескать, это не по-коммунистически по карманам тырить китайские продукты холодильники же и не делиться.
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24.09.2022 20:58 Ответить
Ну вот и настал тот момент, когда они "могут повторить". Причем уже не отпетляешь, или смерть или тюрьма. Все как во времена товарища Сталина.
***** круто кинул своих баранов. Хотя, с другой стороны, зачем падающей экономике столько безработных? Все правильно делает, по ситуации )
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24.09.2022 21:06 Ответить
Бог якщо ти е ??то якого ти хера позволяешь Путину вбивати украінців ???ти там на Небі спишь чи ти ***** глухий ,сліпій і німий ??чого ти держишь на землі Путина ???якого біса він ще живий ****?????
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25.09.2022 00:45 Ответить
Ты думал что нашел крайнего кого обвинить? К твоему сожалению крайний - ты.
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25.09.2022 09:07 Ответить
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