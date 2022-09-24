Зеленский - россиянам: Безопаснее митинговать и попасть за решетку, чем погибнуть в Украине
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Президент Владимир Зеленский убежден, что России удастся мобилизовать заявленные 300 тысяч человек, однако отмечает, что россиянам безопаснее выходить на протесты и попасть с них за решетку, чем ехать на войну в Украину и погибать.
Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, ему (Путину – ред.) удастся отправить 300 тысяч, насколько нам известно… это показывали и наши партнеры, и наша разведка, все эти 300 тысяч анкет были уже подготовлены еще до того момента, когда он (Путин – ред.) сказал о частичной мобилизации. Все эти бумажки у них были готовы на столе, были вопросы, когда он (Путин – ред.) даст этот сигнал", - отметил Президент.
Он назвал большой ошибкой россиян опасения, что их арестуют, если они выйдут на протесты.
"Они боятся попасть за решетку, потому что не понимают, куда попадут, когда придут к нам. Когда они придут на нашу землю, им придется стрелять в нас, нам тоже придется стрелять в них. Здесь (в Украине – ред.) они или погибнут, или будут сдаваться и попадут в плен. Они даже не понимают разницы: если бы они сейчас выходили на улицу, это более безопасно, это нужно, это и есть демократия, даже если у тебя ее забрали в таком большом государстве, но всех остановить невозможно, потому что это 150 млн человек", – подчеркнул Зеленский.
Президент выразил мнение, что россияне не понимают рисков, "потому что массово еще не видели трупов своих граждан".
Пожалуйста, подождите...
Как бы сдуру не собрали больше.
Кур-р-рча ляґа...
І раптом, ХОП! І став ******************...
Почему этот зеледент всегда оперирует "на нашу землю"? Почему не "В нашу Украину?" Ну а про "нам також доведеться стріляти в них" вообще нет слов... Четырежды уклонист, ты так и не понял что не "доведеться", а будем стрелять из всех калибров и стволов, зеленый бородатик...
https://www.youtube.com/watch?v=kSpescxmH_0
А в горах влітку троха парко, Ти скинув маринарку, Ліпше б ти її не скинув, Куме, глянь на спину, Ну хто відправив ту скотину в Карпати У футболці СССР.....