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Зеленский - россиянам: Безопаснее митинговать и попасть за решетку, чем погибнуть в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский убежден, что России удастся мобилизовать заявленные 300 тысяч человек, однако отмечает, что россиянам безопаснее выходить на протесты и попасть с них за решетку, чем ехать на войну в Украину и погибать.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, ему (Путину – ред.) удастся отправить 300 тысяч, насколько нам известно… это показывали и наши партнеры, и наша разведка, все эти 300 тысяч анкет были уже подготовлены еще до того момента, когда он (Путин – ред.) сказал о частичной мобилизации. Все эти бумажки у них были готовы на столе, были вопросы, когда он (Путин – ред.) даст этот сигнал", - отметил Президент.

Он назвал большой ошибкой россиян опасения, что их арестуют, если они выйдут на протесты.

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"Они боятся попасть за решетку, потому что не понимают, куда попадут, когда придут к нам. Когда они придут на нашу землю, им придется стрелять в нас, нам тоже придется стрелять в них. Здесь (в Украине – ред.) они или погибнут, или будут сдаваться и попадут в плен. Они даже не понимают разницы: если бы они сейчас выходили на улицу, это более безопасно, это нужно, это и есть демократия, даже если у тебя ее забрали в таком большом государстве, но всех остановить невозможно, потому что это 150 млн человек", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил мнение, что россияне не понимают рисков, "потому что массово еще не видели трупов своих граждан".
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Топ комментарии
+14
Можеш досвідом з кацапами поділитися, як від армії відкосити.
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24.09.2022 19:25
+10
"не так страшны мокшанские воши, как украинские гниды".....
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24.09.2022 19:21
+7
самий час висилати кацапам фотки трупаків кацапів
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24.09.2022 19:20
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самий час висилати кацапам фотки трупаків кацапів
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24.09.2022 19:20 Ответить
Звичайно-краще сидіти на пляшці або швабрі аніж лежати дохлим у канаві або сміттєвому пакеті...
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24.09.2022 19:20 Ответить
"не так страшны мокшанские воши, как украинские гниды".....
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24.09.2022 19:21 Ответить
Отак йому показували партнери плани вторгнення, а він "не вірив" і знімав міни. Що хоче те й свиздить.
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24.09.2022 19:51 Ответить
они тоже вовсю готовились - черные пиджаки наглаживали.....
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24.09.2022 19:57 Ответить
Можеш досвідом з кацапами поділитися, як від армії відкосити.
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24.09.2022 19:25 Ответить
мовляв, бачите -- я ухилявся чотири рази, а тепер -- преЗЄдєнт...
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24.09.2022 20:24 Ответить
це вже не перший раз якого хрена ти переживаеш що орки загинуть?
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24.09.2022 19:26 Ответить
Попадание в автозак не дает освобождения от армии. Холопов так или иначе загонят под танки и артиллерию ЗСУ.
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24.09.2022 19:28 Ответить
Не моє, але згоден. Москалі сцяться свого омону зі зброєю, але вони втраплять до ЗСУ з пиндець якою зброєю. Це раз кажу - москалі, вам *****
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24.09.2022 19:29 Ответить
Угум, в той же час наші гівномути в військоматах "решают вапроси". Відпускають тисячі. В той же час в РТЦК набирають колиніх "блатних" з 15+ роками відсидки. Є купа локацій де ВЗАГАЛІ НЕ видають повістки. Більше того бо злій іроніїї долі саме там компактно проживають "граждане расейской федераціі". Навіть ПРЯМІ (прямі КАРЛ !!!) рейси на мацкву. Солотвино(Закарпаття)-Москва їздять. Думаєте хтось захвилювався? хрін там плавав. Всім "все рівно". "Унас нету вайни". Ага. Сракоблок? Так він рівно на сраці. Навіть у руля, і навіть у гуманітарній допомозі. Йсе Закарпуття детка. Ога.
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24.09.2022 19:30 Ответить
300 не мало.
Как бы сдуру не собрали больше.
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24.09.2022 19:31 Ответить
Зеля це довів особистим прикладом. 4 рази ходив в армію і не ховався. Живий і здоровий.
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24.09.2022 19:31 Ответить
Ще "президентом" завдяки "голобородьку" став
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24.09.2022 19:35 Ответить
В російському сегменті соціальних мереж набирає популярність запит біографії Зеленського, де росіяни намагаються знайти відповідь на питання, як відкосити від повістки до армії чотири рази поспіль.
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24.09.2022 19:36 Ответить
*******... Зєля, де ти був у 2014-му? Що у тебе було в голові у 2014-му?
Кур-р-рча ляґа...
І раптом, ХОП! І став ******************...
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24.09.2022 19:39 Ответить
"поручік Галіцін ,а можьєт вєрньомся ,зачєм нам проручік чужая земля...?"
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24.09.2022 19:45 Ответить
"Вони бояться потрапити за ґрати, бо не розуміють, куди попадуть, коли прийдуть до нас. Коли вони прийдуть на нашу землю, їм доведеться стріляти в нас, нам також доведеться стріляти в них. Тут (в Україні - ред.) вони або загинуть, або здаватимуться і потраплять у полон. Вони навіть не розуміють різниці: якби вони зараз виходили на вулицю, це більш безпечно, це потрібно, це і є демократія, навіть якщо у тебе її забрали у такій великій державі, але всіх зупинити неможливо, бо це 150 млн людей", - підкреслив Зеленський.

Почему этот зеледент всегда оперирует "на нашу землю"? Почему не "В нашу Украину?" Ну а про "нам також доведеться стріляти в них" вообще нет слов... Четырежды уклонист, ты так и не понял что не "доведеться", а будем стрелять из всех калибров и стволов, зеленый бородатик...
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24.09.2022 19:45 Ответить
Израилю надо сказать шашлыку его же словами - все ПРОСТО: надо ПРОСТОделать свое ПВО, на ПРОСТО вкладывать деньги в армию, надо ПРОСТО заниматься обороной...
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24.09.2022 19:47 Ответить
Или просто поискать под асфальтом и в своих офшорах - они все там!
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24.09.2022 20:17 Ответить
боброедка - не женщина ))) видно уже шо то начали )))))))
https://www.youtube.com/watch?v=kSpescxmH_0
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24.09.2022 20:15 Ответить
Краще б поділився з ними чотириразовим досвідом як відмазуватись від армії!
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24.09.2022 20:43 Ответить
Все просто... у кацапів нема таких гір і бендерівців тому вони такі.....

А в горах влітку троха парко, Ти скинув маринарку, Ліпше б ти її не скинув, Куме, глянь на спину, Ну хто відправив ту скотину в Карпати У футболці СССР.....
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24.09.2022 21:27 Ответить
 
 