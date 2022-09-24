Я шокирован отказом Израиля предоставить Украине ПВО, хотя у него есть аналогичные контракты с некоторыми арабскими странами, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский удивлен отказом Израиля предоставить Украине системы противовоздушной обороны и подчеркивает, что израильская сторона не помогла украинцам никаким оружием.
Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не знаю, что случилось со страной Израиль, я в шоке, я не понимаю, почему нельзя было дать нам противовоздушную оборону... Израиль из оружия ничего не дал, это не недостаточно, это ноль. Понимаю, у них сложная ситуация относительно Сирии, России, но я звонил двум руководителям, двум премьер-министрам Израиля и просил дать ПВО, они говорили, что они защищают свои земли", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что, по данным разведки, у Израиля есть контракты с некоторыми арабскими странами по поставкам "оружия, защищающего небо".
Зеленский отметил, что был удивлен таким отношением Израиля, учитывая, что выходцы из Украины среди других строили это государство, а ныне в стране проживает миллион людей из Украины.
В то же время глава государства подчеркнул, что израильское общество поддерживает Украину.
"Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия. А я считаю Израиль великим государством, которое абсолютно независимо в принятии решений. И когда я знаю, что общественное мнение у израильтян на стороне демократии и на стороне Украины, то, конечно, если они боятся нам дать те или иные технологии по оружию, тогда, извините, в чем вопрос относительно ПВО? Это - оборона, она против ракет, летящих на наших людей", - констатировал Зеленский.
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и Израиль сразу поймёт чего он стоит сам по себе.
не будувати дороги і на шашлики збиратись
але в тому чому вони жиди мають допомогти це перше що навіть прем'єр міністр був із України
Умань і бабий яр це для жидів місця посвяти
а те що в 2гу світову українці ризикуючи життям спасали жидів це що?
вони суки під час війни для українців відмінили безвіз
а тепер для рашистів відьний приїзд
тих хто нищив фашизм стали ближчі до ньог
Им не жалко ни славян, ни бурятов, а приятное послевкусие СССР ещё
очень сильно.
а зеля мав би нагадати
так він і сам жид
такого в них не буває
я думаю щось тут на та
Ніяке ізраїльське пво нас не захистить на 100%. Якщо ж Зеленський не здатен домовитися - нехай призначить тих, хто може це зробити, а не друзів з 95 кварталу.
Вообще Сергея Дацюка послушайте. Он единственный философ-аналитик топового уровня в Украине.