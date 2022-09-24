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война (46904) Зеленский (16563) Израиль (1760) отказ (101) ПВО (1487)

Я шокирован отказом Израиля предоставить Украине ПВО, хотя у него есть аналогичные контракты с некоторыми арабскими странами, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

купол,залізний

Президент Владимир Зеленский удивлен отказом Израиля предоставить Украине системы противовоздушной обороны и подчеркивает, что израильская сторона не помогла украинцам никаким оружием.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не знаю, что случилось со страной Израиль, я в шоке, я не понимаю, почему нельзя было дать нам противовоздушную оборону... Израиль из оружия ничего не дал, это не недостаточно, это ноль. Понимаю, у них сложная ситуация относительно Сирии, России, но я звонил двум руководителям, двум премьер-министрам Израиля и просил дать ПВО, они говорили, что они защищают свои земли", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что, по данным разведки, у Израиля есть контракты с некоторыми арабскими странами по поставкам "оружия, защищающего небо".

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Зеленский отметил, что был удивлен таким отношением Израиля, учитывая, что выходцы из Украины среди других строили это государство, а ныне в стране проживает миллион людей из Украины.

В то же время глава государства подчеркнул, что израильское общество поддерживает Украину.

"Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия. А я считаю Израиль великим государством, которое абсолютно независимо в принятии решений. И когда я знаю, что общественное мнение у израильтян на стороне демократии и на стороне Украины, то, конечно, если они боятся нам дать те или иные технологии по оружию, тогда, извините, в чем вопрос относительно ПВО? Это - оборона, она против ракет, летящих на наших людей", - констатировал Зеленский.
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Топ комментарии
+45
Ага!!! Може тепер ти розумієш Зепрезидент як ми були шоковані твоїми мостами та дорогами ,шашликами, мільярдом дерев,руйнуваням збройної програми, зривом операціі по арешту вагнерівців, та твоїм "ненагнітайте" під час війни,і коли армія орків стояла біля наших кордонів?Хоча чого було очікувати від триччі уклоніста ,що танцював перед сепарами ,коли наші хлопці гинули на Донбасі...
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24.09.2022 19:42
+43
Зєля...відміняй закон про антисемітизм, поки сам під нього не попав...
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24.09.2022 19:39
+38
Ну щоб знали як з юдеями мати справу.
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24.09.2022 19:39
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Страница 4 из 4
Гідного.... сподіваюсь.
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25.09.2022 00:22 Ответить
Я думаю, что надо перекрыть Умань для посещения евреями. Более того, в ответ на недружественные действия Израиля, конфисковать в пользу Украины всю собственность граждан Израиля в Украине, в пользу ЗСУ! Думаю тогда Израиль быстро одумается!
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24.09.2022 23:27 Ответить
Стоит на 1 год перекрыть денежную подпитку от США -
и Израиль сразу поймёт чего он стоит сам по себе.
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24.09.2022 23:37 Ответить
А зачем евреям отдавать зонтик от дождя если он им самим нужен? Если просите, ждите, что могут и отказать. Конечно не исключаю что у них с РФ есть какие то дела, так как выпускали из РФ евреев не просто так. Но обижаться, что не дают когда сам не позаботился обзавестись - дурной тон. Скорее всего лишнее пиар движение от Зеленского.
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24.09.2022 23:40 Ответить
В деяких моментах погоджуюсь що потрібно було самим думати
не будувати дороги і на шашлики збиратись
але в тому чому вони жиди мають допомогти це перше що навіть прем'єр міністр був із України
Умань і бабий яр це для жидів місця посвяти
а те що в 2гу світову українці ризикуючи життям спасали жидів це що?
вони суки під час війни для українців відмінили безвіз
а тепер для рашистів відьний приїзд
тих хто нищив фашизм стали ближчі до ньог
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25.09.2022 00:47 Ответить
Отдавать? Думаю мова йде виключно про продаж зброї, яку Ізраіль постачає навіть арабам. Але Україні відмовляють, бо так само як і німці не хочуть псувати бізнес с пуйлом.
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25.09.2022 01:26 Ответить
9,6 мільйонів ізраїльтян в оточенні 136 мільйонів арабів (які їх люто ненавидять!) 40 мільйонам українців які воюють з 92 мільйонами кацапів нічого не винні. Зє сам казав що "винний тільки своїм батькам". Мабуть за те що вчасно аборт не зробили і займалися сексом без презерватива. У Зє когнітивний дисонанс, диплом юриста "скурив" і схоже вже є провали в пам'яті.
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24.09.2022 23:39 Ответить
Ще побачите - як після нашої Перемоги оці хитровиїб@ні з пейсами у кіпах 🤓🤠 прискачуть до нас зі своїм "здгавствуйтє - давайтє будєм дружить і таргавать: купітє нашє лучшіє в мірє аружіє.." Я знаю багатьох людей юдейської нації, маю серед них чимало друзів, і я зрозумів одне: поодинці чи по окремості вони цілком гарні і приємні люди - нічим не гірші і не кращі за усіх інших, але коли вони купкуються у свою тусню, свою державу - в них просинаються і тотально домінують їх найгірші людські риси, така собі квінтесенція гнидності🤨🧐🤑: нестримна жадоба до наживи, підступна підлість, двуликість, майже маніякальна зацикленність виключно на своїх інтересах(забудьте за слово вдячність з їх боку коли вони вже отримали від вас усе що могли) І виразниками усього цього лайна стають саме їх очільники(так само як і у тій рашистській клоаці - з якою в ізраїлю існують дуже міцні "скрєпи")
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25.09.2022 00:00 Ответить
Израиль поддерживает кремль, потому что в кремле сидят все свои люди.
Им не жалко ни славян, ни бурятов, а приятное послевкусие СССР ещё
очень сильно.
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25.09.2022 00:19 Ответить
Жиди не пам'ятають як в другу світову українці ризикуючи своїм життям і рідних рятували від смерті їх
а зеля мав би нагадати
так він і сам жид
такого в них не буває
я думаю щось тут на та
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25.09.2022 00:42 Ответить
Пам'ятаю, як ********** запросив жидів до України і як перша ледька жбурнула хліб та сіль на землю в порту. А потім політичний лідор пообіцяв платити пенсіонерам израілю пенсіїї - аж по 400 щекелей і платив - геній політики. Це про те, що у пенсіонерів України на той час мінімалка була аж 1700 грв.
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25.09.2022 00:46 Ответить
вовик, напиши письмо дедушке на деревню...
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25.09.2022 01:11 Ответить
Відносини мають формуватись на рівноправній основі. Україна виконує будь яку забаганку Ізраїлю, а натомість отримує фейкові звинувачення в антисемітизмі і нульову подтримку у війні. Менше треба слухати юдошовеністів, вважаючих себе богообраними, а нас другосортними гоями.
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25.09.2022 01:19 Ответить
Я ж казав, що не варто вибирати президентами євреїв, з арабів і то більше толку було б.
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25.09.2022 01:41 Ответить
Не ведіться на провокації. Найгірше, що може бути - це образ українця антисеміта, так званого "укрофашиста"" який хочуть провокативно зліпити з нас в очах Заходу проросійські сили. Їх в Ізраїлі переважна більшість. І Зеленський знає про це. Тому Ізраїль - це проблема Заходу, це його помилка.
Ніяке ізраїльське пво нас не захистить на 100%. Якщо ж Зеленський не здатен домовитися - нехай призначить тих, хто може це зробити, а не друзів з 95 кварталу.
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25.09.2022 01:42 Ответить
БЛД, приклепався до того Ізраїлю з його "Залізним Куполом", хоча він недосконалий і збиває саморобні палестинські ракети, проти Іскандерів, Калібрів і ракет Х малоефективний. В України дофіга інститутів з кваліфікованими спеціалістами які можуть зробити ППО і протиракетну оборону краще ніж Петріот, але ж нафіга клоуну зброя - краще асфальт класти і грощі з нього красти.
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25.09.2022 01:43 Ответить
Ну, наверное потому, что тем арабским странам Израиль ПВО не "даёт", а "продаёт". Маленькая такая разница.
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25.09.2022 01:44 Ответить
Ну так ізраїль і продавати нам категорично нічого не хоче !
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25.09.2022 09:38 Ответить
Как выяснилось позже самолёт над Чёрным морем сбили по ошибке кацапы, но Кучма взял на себя этот инцидент под давлением х*йла.
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25.09.2022 07:09 Ответить
Головне шоб ми "благодарні "цінили, і не забували,що таке єврейська держава для України,яка на низькому старті чекає осаблення нашої країни,як китай -росії А що стосується президента,це друга "шокованість" за першою "шокованостю" після нападу кацапів на нас, якась тєатральна чергова картинка. Тускніє талант,хоча й аудіторія більша і виступи частіші. Один класік сказав би -"не вірю!"
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25.09.2022 07:28 Ответить
Украинцы сами выбрали Зеленского - выкрещенного (РПЦ МП) еврея с бэкграундом хабада. И то и то в Израиле не пользуется популярностью мягко говоря. Не говоря уже о том, что война эта случилась в следствии гигантской коррупции и дерибана в Украине.
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25.09.2022 13:46 Ответить
Алє на дату і політичну карту подивись,світ змінюється адвокате ображених. .А як по Умані зараз прилетить!
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25.09.2022 08:11 Ответить
Не удивлюсь, если в таком случае евреи обвинят Украину, что не обеспечили защиту.
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25.09.2022 13:29 Ответить
Ни в чём украинцев я думаю обвинять не будут. Это бессмысленно. В Украине фактически отсутвует правосудие и государственные институты фактически выполняют декоративную функцию, осмысления исторического опыта нет, национальные элиты полностью коррумпированы и т.д.

Вообще Сергея Дацюка послушайте. Он единственный философ-аналитик топового уровня в Украине.
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25.09.2022 14:08 Ответить
Вам понятие Карма знакома ? Ну или проще говоря в тюрьмах Украины сидит множество преступников. А почему? Ведь изменилась дата, всё в прошлом. Может выпустить, а ? Это проблема тех кто в Умани. Рассказывали что там за криминал творится вокруг и за счёт этих релиозных недалеких адептов.
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25.09.2022 14:06 Ответить
А колись була кольчуга, яку вдало просрали
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25.09.2022 04:44 Ответить
Не тільки допомогли просрать,але й поцупили.
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25.09.2022 07:33 Ответить
Друзья познаются в бидэ
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25.09.2022 07:14 Ответить
Дружба - дружбой, а табачок - врозь
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25.09.2022 07:39 Ответить
Они могут только поразитировать на Украинской земле, ставить своих смотрящих типа пинчука и бени и принимать твоего папу с мамой с украденными в Украине бабками!!
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25.09.2022 09:14 Ответить
Так історично склалося, що Ізраїль завжди лиже дупу рососіянцям..
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25.09.2022 09:37 Ответить
А хто сказав що Ізраїль хоче меншої загибелі українців. Хто використовує московію для свого збагачення, саме представники цього народу (за невеликим вийнятком). В планах "небесний єрусалим", то для юдеїв потрібні живі українці? юдеї не менше (якщо не більше) підступні і брехливіші від московитів, а головна їхня зброя хуцпа. Думаймо.
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25.09.2022 10:09 Ответить
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