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Евросоюз дает нам деньги, но дешевле дать нам ПВО, чтобы заработала экономика, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал страны, имеющие или производящие системы противовоздушной обороны, помочь Украине закрыть небо и дать возможность украинской экономике работать.

Об этом он сказал в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам это (ПВО – ред.) нужно, чтобы люди вернулись из-за границы в Украину, пошли на работу, дети пошли в школу. Это сегодня то, что дает возможность, чтобы экономика начала работать. Евросоюз дает нам деньги, и Франция, и Германия – одни из тех экономик, которые дают эти деньги... Дешевле нам дать противовоздушную оборону, чтобы заработала экономика", - сказал глава государства.

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Он напомнил, что ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд грн, к началу следующего года ожидается на уровне 3-3,5 млрд грн.

Президент подчеркнул, что для поддержки Украины нужно дать возможность закрыть небо от российских ракет, хотя бы частично, чтобы люди вернулись домой из-за границы и начали работать и платить налоги.
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Топ комментарии
+47
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24.09.2022 20:33
+44
Ще дешевше змінити президента.
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24.09.2022 20:31
+39
дешевше было бы кормить (поить, одевать, вооружать, обучать...) свою армию,
чем асфальтировать дороги и раздавать медали...
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24.09.2022 20:34
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Ще дешевше змінити президента.
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24.09.2022 20:31 Ответить
Виборів вживу більше не буде, тепер будуть тільки електронні вибори в дії і нашому Щеневтіку будуть малювати рейтинги як у *****
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24.09.2022 20:49 Ответить
..и только ты останешься сидеть на бутылке
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24.09.2022 21:08 Ответить
Ну если они дадут нам ПВО, тогда они не смогут строить дороги (с)
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24.09.2022 21:18 Ответить
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24.09.2022 20:33 Ответить
Давно узяли б москву. За підтримки батальйонів Сибірської Республіки.
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24.09.2022 20:39 Ответить
Що не давай все зніме і продасть як міни. Гнати треба це оманське чмо.
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24.09.2022 21:01 Ответить
У путлера был бы очень миролюбивый вид в начале 2022
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24.09.2022 20:48 Ответить
дешевше было бы кормить (поить, одевать, вооружать, обучать...) свою армию,
чем асфальтировать дороги и раздавать медали...
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24.09.2022 20:34 Ответить
Разворовывать на дорогах и платить Бене по фейковым решениям
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24.09.2022 20:44 Ответить
Так, будуючи армію, стільки вкрасти не можна!
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24.09.2022 20:44 Ответить
--------------------------------------------------уй!!!!
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24.09.2022 20:50 Ответить
ты с Марфой из одного клуба сидящих на бутылке?
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24.09.2022 21:10 Ответить
а ще, євросоюзу вигідно що орки вбивають нас, ми орків
у нас і в параші економіка в сраці
а економічне ослаблення нас і орків це мінус конкуренти
а це сотні млрд
і з жебраками потім легше домовлятися
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24.09.2022 20:49 Ответить
те що ви намішали в своєму комменті дуже тхне рашаговнопропагандою
бо комусь, дуже вигідна така собі теорія світових змов... хтось.. десь... винен...
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24.09.2022 20:59 Ответить
щось його ковбасить не по дитячому... Що з чоловіком БеняМараФайна робить, скоро почне й кидатись...
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25.09.2022 09:13 Ответить
он предлагает и деньги не давать....
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24.09.2022 20:35 Ответить
Зєля, бери кайло і шукай наше ППО під асфальтом-95.
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24.09.2022 20:36 Ответить
"Какая разніца" скільки повітряних тривог на добу, якщо до бомбосховища ви будете бігти по "гарній асфальтованій дорозі".
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24.09.2022 20:42 Ответить
прошу пардону, до чого до чого бігти??? до укриття типу - траншея-ремонтуємо-теплотрасу - можна тільки добігти..
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24.09.2022 20:52 Ответить
задолбали вы своими дорогами. одни экстрасенсы собрались.
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24.09.2022 20:37 Ответить
зелень і зараз дороги ліпить...
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24.09.2022 20:40 Ответить
Кажут в основному на мости.
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24.09.2022 20:45 Ответить
набутылочник украиномовный, Веталька тоже тебя на бутылку насадил? когда все успевает!
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24.09.2022 21:12 Ответить
Якщо станете свідком висвітлення курсу валют на табло, негайно повідомляйте президенту зєлєнському на пейджер
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24.09.2022 20:43 Ответить
..то ви задовбаним народилися
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24.09.2022 20:44 Ответить
Еще счет об воровстве на дорогах не предъявили
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24.09.2022 20:45 Ответить
Яке ж воно тупе...
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24.09.2022 20:37 Ответить
No comment.
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24.09.2022 20:40 Ответить
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24.09.2022 20:41 Ответить
И очень много из этой суммы очевидно украдено на завышенных в разы тарифах
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24.09.2022 20:46 Ответить
Шо тут видумовувати -- даваите бо нас убивают.
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24.09.2022 20:41 Ответить
Слуги народу розкрадають гуманітарку, перерозпреділяють кошти на Велике крадівництво замість ЗСУ, сім`я зеленських ні копійки не дала на потреби ЗСУ. Натомість вони знову почали нас сварити з західними партнерами. Черговий доказ, що зеленські далекі від проукраїнської позиції.
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24.09.2022 20:47 Ответить
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24.09.2022 20:49 Ответить
Боже, кругом паніка щодо ядерної загрози, американські літаки злетіли в небо відстежувати, МІ-6 вияснило, які цілі, а це опудало все думає, як украсти(((
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24.09.2022 20:49 Ответить
Це хвороба
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24.09.2022 20:56 Ответить
Яка паніка?

Тут немає ніякої паніки.
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24.09.2022 21:01 Ответить
Пардон, но в Украине есть разработки ППО, но они не производятся. Вопрос почему это вопрос к президенту. Кстати и на деньги от ЕС можно производить ППО.
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24.09.2022 20:56 Ответить
Юзик за два года твоего правления стал милиордером. Ездил с охраной 5 человек. Всего лишь продавал щебень дорожным организациям и лоббировал подряды. А сколько таких юзиков стало при твоем правлении. И чего же ты, **** не думал о ПВО когда все тебя предупреждали? И кто ответит за тысячи жертв, разрушенную страну?
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24.09.2022 20:59 Ответить
Походу он в кресло президента теперь вцепится сильнее путлера, абы избежать ответственности
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24.09.2022 21:16 Ответить
ПВО.... это там где Зеля перед войной спиз.... изъял клистроны? Путин просто прокинул лоха Зеленского в феврале, а так бы Зеленский до конца провел демилитаризацию Украины полностью.
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24.09.2022 21:14 Ответить
100% Путин просто от жадности поспешил
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24.09.2022 21:17 Ответить
Тупой клован... Кукарекать будешь на киче за госизмену. Даже такое тупое создание поняло что будет с бородатым мальчиком... Но меня больше всего интересует вопрос: что для себя поняли его избиратели?
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24.09.2022 21:14 Ответить
Зе пі*д*рас знову заглядує в очко ліліпутіну - заборонив обстрілювати територію паРаши і Білорусі звідкіля обсрілюються ЗСУ і села України.
Просто сдохни падла.
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24.09.2022 21:16 Ответить
без пруфа це виглядає як вкид гівна на вентилятор
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24.09.2022 21:41 Ответить
А пруфа тобі про Чонгар не треба шерлок.
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24.09.2022 22:26 Ответить
Цікаво,це дебілко може уявити,що станеться,коли США та ЄС замість грошових вливань в економіку України,дадуть певну кількість засобів ППО ?? 🤡🤡🤡
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24.09.2022 21:18 Ответить
А еще проще было свою оборонку не разваливать. а поддерживать. Не дороги строить, а минные поля и укреп. районы оборудовать. Но . гундосики - видосики в Буковелях с Беней гуляли
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24.09.2022 21:19 Ответить
оборудовать то такое...хотя б те что были не разминировать
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24.09.2022 21:42 Ответить
Даже не представляю себе как он уже достал всех партнеров Украины своим нытьем и претензиями.
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24.09.2022 21:32 Ответить
мыши против сыра?
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24.09.2022 21:34 Ответить
не...пчелы против меда
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24.09.2022 21:43 Ответить
Справа в тому, що Євросоюз дбає про безпеку Євросоюзу.
І ППО одна зі складових безпеки.
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24.09.2022 22:15 Ответить
Израиль состоит в масонском заговоре по уничтожению человечества? как иначе обьяснить его безучастие, только тем что он с сговоре с сатанистами-масонами(((
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24.09.2022 23:56 Ответить
Вспомни чем были заняты твои экономисты перед началом войны,впариванием малому бизнесу кассаппаратов,покупкой для верхрадовских жиробасов новеньких камрюх и крузаков и заявлениями о том,что финансирование армии перед началом вторжения,про которое как оказалось вы прекрасно знали,это наглый пиар.
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25.09.2022 07:03 Ответить
Это то ПВО которое ты заморозил, дело клистронов, провал закупок оборонпрома, дороги через бенины фирмы прокладки и офшоры 95 квартала, которые подвязаны к твоим киностудиям в маЦкве, которые работают по сей день под руководством шефиров...
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25.09.2022 09:19 Ответить
нельзя исключать и того варианта, что им выгодно наше экономическое истощение. ведь тогда Украина превратится в лакомый и дешевый кусок ресурсного пирога, на который явно будет много желающих
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25.09.2022 22:13 Ответить
" Гетьманцєв & новіє ліТца" і "запрацювала економіка"???
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26.09.2022 08:16 Ответить
 
 