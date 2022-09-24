Евросоюз дает нам деньги, но дешевле дать нам ПВО, чтобы заработала экономика, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призвал страны, имеющие или производящие системы противовоздушной обороны, помочь Украине закрыть небо и дать возможность украинской экономике работать.
Об этом он сказал в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам это (ПВО – ред.) нужно, чтобы люди вернулись из-за границы в Украину, пошли на работу, дети пошли в школу. Это сегодня то, что дает возможность, чтобы экономика начала работать. Евросоюз дает нам деньги, и Франция, и Германия – одни из тех экономик, которые дают эти деньги... Дешевле нам дать противовоздушную оборону, чтобы заработала экономика", - сказал глава государства.
Он напомнил, что ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд грн, к началу следующего года ожидается на уровне 3-3,5 млрд грн.
Президент подчеркнул, что для поддержки Украины нужно дать возможность закрыть небо от российских ракет, хотя бы частично, чтобы люди вернулись домой из-за границы и начали работать и платить налоги.
Пожалуйста, подождите...
чем асфальтировать дороги и раздавать медали...
у нас і в параші економіка в сраці
а економічне ослаблення нас і орків це мінус конкуренти
а це сотні млрд
і з жебраками потім легше домовлятися
бо комусь, дуже вигідна така собі теорія світових змов... хтось.. десь... винен...
Тут немає ніякої паніки.
Просто сдохни падла.
І ППО одна зі складових безпеки.