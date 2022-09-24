Евросоюз дает нам деньги, но дешевле дать нам ПВО, чтобы заработала экономика, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал страны, имеющие или производящие системы противовоздушной обороны, помочь Украине закрыть небо и дать возможность украинской экономике работать.

Об этом он сказал в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам это (ПВО – ред.) нужно, чтобы люди вернулись из-за границы в Украину, пошли на работу, дети пошли в школу. Это сегодня то, что дает возможность, чтобы экономика начала работать. Евросоюз дает нам деньги, и Франция, и Германия – одни из тех экономик, которые дают эти деньги... Дешевле нам дать противовоздушную оборону, чтобы заработала экономика", - сказал глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО сбили "Иглой" российский бомбардировщик Су-34 стоимостью 1 млрд руб.. ВИДЕО

Он напомнил, что ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд грн, к началу следующего года ожидается на уровне 3-3,5 млрд грн.

Президент подчеркнул, что для поддержки Украины нужно дать возможность закрыть небо от российских ракет, хотя бы частично, чтобы люди вернулись домой из-за границы и начали работать и платить налоги.