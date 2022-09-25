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Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Запорожью: по предварительной информации около 10 прилетов, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 25 сентября Запорожье стало мишенью для российского ракетного удара.
Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов", - рассказал он.
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+21 Colt
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+18 Andrey Levenov
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+17 Тонка червона лінія
показать весь комментарий25.09.2022 01:13
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це *******. я реально таких контужених ніколи ще не бачив
Я сам з Харкова тому знаю що пишу, а що ти пишеш я не знаю і не знаю нащо ти це робиш.
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Не бреши, лапоть. Таких фраз не было в начале.
росіяни з'їхали з глузду витрачаючи ракети ППО на обстріл міст
напевне їх у них дуже багато і їх не жалко
роблять заряд більшим і вимикають самоліквідацію.