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Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Запорожью: по предварительной информации около 10 прилетов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Ночью 25 сентября Запорожье стало мишенью для российского ракетного удара.

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов", - рассказал он.

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Топ комментарии
+21
Новый Мировой Порядок будет строиться против России,
на руинах России и за счет России.
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25.09.2022 01:31
+18
значит нужно бить туда, где они хранятся, чтобы стало ОЧЕНЬ МАЛО!!!
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25.09.2022 01:12
+17
Рашисти масовано ціляють по Запоріжжю, бо смертельно бояться концентрації українських військ для потужного удару з проривом фронту і стрімким наступом на Енергодар і Мелітополь-Токмак, що в разі успіху ЗСУ призведе до розгрому і катастрофи всього ворожого угрупування, що діє на Півдні України.
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25.09.2022 01:13
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тобі про радіолокатор написали, а не про місце пуску
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25.09.2022 02:50 Ответить
До чого тут місце пуску...****...Дальність враження...Ні не хватає мізків і радіє ? ))Іди в дупу
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25.09.2022 02:59 Ответить
хто радіє, чому радіє? склади 2+2 тупенький. якщо ракета ведеться і підривається радіолокатором на певній відстані, то це зменшує дальність підриву
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25.09.2022 03:02 Ответить
О виявляється місце запуску вже ні до чого?Так нащо ти верзешь про це?І почитай свій комент ще раз що ти написав і включи мізки .Ще раз Максимальна дальність враження ! Хто знас тут тупий?Вільний !
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25.09.2022 03:21 Ответить
як це ні чого?! це ти реально тупий, бо взагалі не розумієш що тобі пишуть...
це *******. я реально таких контужених ніколи ще не бачив
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25.09.2022 03:53 Ответить
Тому, що вони з ЗАЕС стріляють. Від Запоріжжя до Енергодару 52 км по прямій
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25.09.2022 08:34 Ответить
Ти з Харкова чи з лікарні номер 1.
Я сам з Харкова тому знаю що пишу, а що ти пишеш я не знаю і не знаю нащо ти це робиш.
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25.09.2022 02:04 Ответить
Это писал Синегубов, претензии к нему.
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25.09.2022 02:48 Ответить
Не довіряю Сінєгубову, бо перщі 27 днів війни з 24 лютого він тупо бухав на квартирі рига в Харкові. Типовий представник Зе влади. Тєрєхов у порівняні з ним херой, хоча він з команди Гепи. Як б не робота СБУ, то Харкову було б не позаздрити.
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25.09.2022 02:58 Ответить
Другой будет писать что он не бухает, дальше что? Мне смешно читать патриотов, которіе используют нарративы 1937 года - слухи, оговоры, сплетни. Вы не вылечились от совка до сих пор и (или) любите его всей душой?
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25.09.2022 03:02 Ответить
Прийом ліків не пропустив ? Тоді читай як що вмієш за що твій Зе зняв Дудіна
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25.09.2022 12:45 Ответить
Щось пiдказуе, це все почалось ,коли пiшло розслiдування розкрадання гуманiтарки нашими чиновниками в Запорiжжi . Може вони дiлились з рашистами , а зараз грошi скiнчились?
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25.09.2022 01:35 Ответить
ох вже ці теоріі змов
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25.09.2022 01:37 Ответить
Яе то кажуть грощі не пахнуть.
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25.09.2022 02:17 Ответить
тут інше. особисто я пов'язую це близькою анексією (30го вересня?) Зап. області та переключення фокусу з Харківської області на південь
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25.09.2022 02:21 Ответить
Это связано со скорой деокупацией Энергодара, парашники стремятся быстрее выстрелять боекомплекты РСЗО, которые туда свезли, потому что на Изюмском прорыве их много затрофеили.
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25.09.2022 02:50 Ответить
справа у тому, що в останні дні використовують саме с-300 і літають вони по всіх районах, а не Кушугум та Шевченківський як у випадку з Ураганами
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25.09.2022 02:54 Ответить
Я не обсуждал "святіе последние дні".Речь шла вообще про основной вид оружия. А сейчас с-300 их просто утилизируют из-за риска отступления.
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25.09.2022 03:06 Ответить
але ж написали це там, те обговорюють саме "святіе последние дні"
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25.09.2022 03:10 Ответить
Обговаривал я, а дописывали мне (после меня), то есть там, где изначально не было речи о "последних днях".
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25.09.2022 04:10 Ответить
Ось бачиш навіть люди кажуть що ти ДЕБІЛ ! Я про останні дні обстрілів Запоріжжя ти мені історію обстріл Запоріжжя.Ти знову і знову доводиш що ти КОНЧЕНИЙ !
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25.09.2022 03:24 Ответить
Я про останні дні обстрілів
==
Не бреши, лапоть. Таких фраз не было в начале.
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25.09.2022 04:17 Ответить
Если у тебя плохо с логикой и памятью, и тебе приходится ПОЗЖЕ дописывать и поправлять изначальные каменты - читай книги и лечи склероз! "Останні дні" - це допис десятого підпорядкування. Тому що в тебе склєроз, ти не можеш одразу формулювати думки як треба.
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25.09.2022 04:32 Ответить
ну, без елдака там точно не обійшлося
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25.09.2022 09:18 Ответить
На жаль, але ракети ППО, напевне, не можуть збивати чужі ракети ППО

росіяни з'їхали з глузду витрачаючи ракети ППО на обстріл міст
напевне їх у них дуже багато і їх не жалко
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25.09.2022 01:41 Ответить
Вони їх переробляють, по зенітні ракети С 300 коли не влучають у ціль самоліквідуются у повітрі,
роблять заряд більшим і вимикають самоліквідацію.
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25.09.2022 02:18 Ответить
Хто скаже: Звідки прильоти, Василівка, Токмак чи Енергодар?
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25.09.2022 01:45 Ответить
стосовно с-300 називали Василівку та навіть й Чернігівку... та хто ж точно скаже?
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25.09.2022 02:00 Ответить
вряд ли токмак, по карте расстояние слишком большое. с другой стороны, вчера, когда били по правому берегу, я слышал как летит ракета, учитывая мое расположение, если бы били из Эрергодара, я бы , наверное услышал только взрыв. поэтому, вчера, скорее всего били из района Васильевки. сегодня - не знаю
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25.09.2022 02:19 Ответить
да, вчера реально нехарактерные прилеты были, хорошо слышно было несколько секунд реактивный двигатель. до этого такого не было
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25.09.2022 02:24 Ответить
просто по правому ими еще не били, и если ты вцентре, то слышал, как они пролетают мимо
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25.09.2022 02:40 Ответить
точно, я так и подумал. теперь ясно
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25.09.2022 02:42 Ответить
Когда будем бить по мокшанским болотам? Уже и мобилизация есть. Уже пох
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25.09.2022 02:35 Ответить
https://twitter.com/i/status/1572101181471870977
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25.09.2022 09:13 Ответить
До чого докотився світ з його технологіями?? Один виродок знищує 42 млн людей, погрожуючи ядерною зброєю, а інші спостерігають і максимум осуджують. Невже США з усім, що має, не може просто його утилізувати??? І всіх лаврових, патрушевих, шойгу з їх сім'ями????
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25.09.2022 07:36 Ответить
Ну,можливо,світ втомився від росії і нас. Спостерігають,коли звільнимо такі привабливі території.
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25.09.2022 07:59 Ответить
В тому то і справа, що, на мою думку, це зовсім не гучні заяви, але (уйло і Ко попре далі. Можливо, не зразу, але попре
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25.09.2022 08:17 Ответить
Чим попре? Гнилими автоматами?
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25.09.2022 09:09 Ответить
Ну слухайте, я ж кажу про ядерні погрози. Звичайно, можна сказати, що Захід протиставить свої, але де впевненість? І (уйло як та скажена собака, йому ж вже всеодно, скільки рашистів загине, всеодно на своїх цивільних, він просто боїться визнати свою поразку, тому для нього прийнятні усі методи і, якщо так, то він у будь-якому випадку у ситуації win-win. Тому єдиний вихід, на мою думку, знищення його якомога швидше. Сумно, що Захід не зробив це за 7 місяців, хоча б з часу підготовки (уйла до "референдумів"
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25.09.2022 10:01 Ответить
нікуду воно більше вже не попре. Україна кінцева.
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25.09.2022 09:21 Ответить
Ми терпіли. Верніше наші командувачі.
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25.09.2022 10:59 Ответить
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