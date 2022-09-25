Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Запорожью: по предварительной информации около 10 прилетов, - ОВА

Ночью 25 сентября Запорожье стало мишенью для российского ракетного удара.

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов", - рассказал он.

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