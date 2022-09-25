Серия взрывов раздалась в Одессе, в небе видны и слышны дроны, - телеграм-каналы
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В Одессе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Одессе прозвучала серия взрывов. В небе видны и слышны дроны. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
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+17 Vlad Valex
показать весь комментарий25.09.2022 08:05
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+13 Андрей Нем
показать весь комментарий25.09.2022 08:13
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Пожалуйста, подождите...
Бачу що справа марна, тому що нерозумному не можна втлумачити що він нерозумний, бо щоб це розуміти, потрібні рівні розвитку, яких в нього на жаль, немає. Погляд ваш субїєктивний, тому що наразі ви самі об'єкт конфлікту та мислите предвзято. Але це вряд чи недолік, по перше ви жінка, а жінкам часто лічить бути злегку підглуповатою, щоб подобаться чоловікам, які ******* ім давати наради.Дякую за спілкування.
Приклад: "Зять, там на вулиці курячий навоз лежить, збери його, та постав варити."- Теща, ви що, здуріли? _"Та я ж вмираю, мені погано, йди вари!".
Дядья, не намагайтесь вчепити до України те, що сюди ніяк не чіпляється.
Ну скажіть - де іще підтвердження.
Я вам продемонструвала написи українською мовою в Софії Київській, датовані часом раніше аніж написаний літопис.
Де ще документи ? В нас що, життя вимерло в ті роки ?
Документи, книжки.
По вашому князья, які походять від скандинавів користувались церковнослов'янською мовою.
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Вы знаете, любовь творит чудеса. Выучить язык любимого человека, говорящего на иностраном, при смешанном княжем браке дело плёвое.Кстати, у шведов и акцента то нет при переходе на русский. Еле заметный.
І чого у вас два СС ? Ви про роССію говорите чи про Русь ?
Просто це доказ чужого , що ви не можете відпустити. Раб рабом
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Маячня. Я наполягав зворотне. Рузька мова в Київі не виникала.
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Я ніде такого не писав. Рузька мова для Київа теж не автохонна. Вона виникла за межами Київу.
Хоч книжки почитайте. Там явно написано, яка мова , книжна мова, церковна мова, прийшла разом із християнством. Прийшла. Тобто її тут не було. Була інша мова - українська.
Слово о полку Ігоревім написано розмовною мовою, яка нагадує українську і була незрозуміла росіским читачам. До речі оригінал спалили у Москві, зберіглась копія, яку можливо переробили чи переклали.
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С кагого иглесиаса она должна им бути зрозуміла, если росиски читачи єто татарі и фино-угрі, не понимающие ни бельмеса в славянских язіках, а русских в московщине нет в поминє?
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Я вам написал про существование русского князя в 12 веке , в русскоязычной среде, что доказывают древние летописи, которые писал его древнерусский летописец. Если вам это "чушь", то вы от кацапья ничем не отличаетесь, который отрицает Украину как правопреемницу Руси, первородную мать всего русского.
Хто завадить мені зараз написати щось подібне ?
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Никто, пишите на здоровье. Через 10 тыс лет это будет доказательством существования украинского языка в 25 веке, когда именно в 25 веке с вашей прогнившей от грибка рукописи снимут копию.. Правду вы написали или сказку, никакого значения для потомков иметь не будет. Но вашу речь поймут и оценят. Неважно даже что это 20 или 25 век. Но найдётся какой то илдиот и будет как вы кричать что это копия. Ну да, копия. Древняя. И что? Пласт культуры ведь один. Это как гончар горшки копировал 10 тыс лет назад. Своего деда. Что именно это умаляет?Это наоборот, возвеоличивает и культуру и язык - он живёт и копируется. Он живой. Вот вам и доказательство его и жизни и шлифовки.От копирования шлифовки.
Це ж ваше джерело доказів.
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Кацапія має віру і це Іісус. Нам відкинути Ісуса, бо це ворожий пророк?
Чи для тебе парашка родіна ?
послідовникокультист арестовища
Тому хреста знімати не збираюсь.
Знову ви дурницями жанглюєте.
Розвиток мов йшов від якоїсь однієї мови. Ви ж не закидаєте полякам права на їхню польську, чехам на чеську і т.д. Ви не називаєте польську мову мовою Русі. А чому ? Ми були в одній державі з поляками, поки на московщині ще людожерство процвітало.
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Це маячня, припущення.И то шо це фантазія, доводить те що ви не спромоглися назвати цю мову.Основу всього.Може це словацька?Чи старочеська? Не знаєте, то й не вигадуйте маячню.
НЛО це припущення, а походженням мов займаються науковці, які давно все визначили.
Лише ви відстали від життя.
Може для вас відкриття спорідненості німецької і англійської, адже раніше це була одна мова.
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Я не использую их неправильный русский, и не разговариваю на их ломаном русском языке, у меня другой язык, свой, русский, но другой.Другое звучание, другие акценты, местная фонетика.Поэтому отказываться не собираюсь.
ідіотики, раби вонючої портянки