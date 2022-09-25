Серия взрывов раздалась в Одессе, в небе видны и слышны дроны, - телеграм-каналы

В Одессе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе прозвучала серия взрывов. В небе видны и слышны дроны. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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