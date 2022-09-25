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Серия взрывов раздалась в Одессе, в небе видны и слышны дроны, - телеграм-каналы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

В Одессе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе прозвучала серия взрывов. В небе видны и слышны дроны. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+17
Ирану нужна новая революция, на этот раз светская. Совсем уже токсичным стал режим у них.
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25.09.2022 08:05
+16
Не давати зерна Ірану за постачання дронів кацапам.
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25.09.2022 08:04
+13
С белорусью не разорвали, какой иран
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25.09.2022 08:13
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Страница 2 из 2
кстати у Бутусова нет психоза к русскому языку. Он его использует при надобности. Вероятно он понимает, где на самом деле родина этого языка.
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25.09.2022 16:04 Ответить
останній аргумент ?
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25.09.2022 16:07 Ответить
Як бачите не останній, бо я не один з такими висновками, інших відомих українців при необхідності можно цитувати їх, думки з моїми схожі .На завершення півторюю, ви своєю поведінкою робите послугу ворогу. Можете далі це робити, обслуговуючи іх потреби в тому, що Русь це нібито московщина, батьківщина всього руського.
Бачу що справа марна, тому що нерозумному не можна втлумачити що він нерозумний, бо щоб це розуміти, потрібні рівні розвитку, яких в нього на жаль, немає. Погляд ваш субїєктивний, тому що наразі ви самі об'єкт конфлікту та мислите предвзято. Але це вряд чи недолік, по перше ви жінка, а жінкам часто лічить бути злегку підглуповатою, щоб подобаться чоловікам, які ******* ім давати наради.Дякую за спілкування.
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25.09.2022 16:48 Ответить
Суб'єктивний тобто засуджуючий, але у вашому випадку не вірно засуджуючий, а предвзято, бо вам не пощастило стати об'єктом кацапських досліджень, ви колись зможете незалежно дивитися на історичні речі як незалежний суб'єкт, на жаль це можливо тільки після закінчення війни та виходу з статуса "об'єкт". Тобто з об'єктом, який страждає, розмовляти дуже важко і треба у всьому погоджуватись, бо він цього вимагає, навіть до недоречного, засновуючись на своїх правах страждалого.
Приклад: "Зять, там на вулиці курячий навоз лежить, збери його, та постав варити."- Теща, ви що, здуріли? _"Та я ж вмираю, мені погано, йди вари!".
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25.09.2022 17:11 Ответить
Корни этого явления, "русификации", лежат в том, что князь, взявший престол во время появления исторических рукописей и культурного расцвета Киева, был родом из русского национального меньшинства, расположенного на в Киеве, на переяславщине, малой Руси, то есть национального меньшинства русов.Малорусы это русские племена, сперва бывшие в меньшинстве, но с помощью княжения продвигавшие свой язык среди украинцев.Это не было насильственной русификацией как вам того бы хотелось.Процесс шел так, как у наших детей сейчас: "вау, это кул , окей, есс, Найс".Считалось круто говорить и по русски в древности, как сейчас знать английский. Соответственно весь аппарат и княжеская обслуга была русскоязычная.В том числе церковные писари, писавшие Повесть временных лет.Поэтому ваши попытки приклеить русификацию Катерине или условному Ивану Грозному, это просто историческая необразованность.
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25.09.2022 13:19 Ответить
Мда... совьєццька Инциклопедія.
Дядья, не намагайтесь вчепити до України те, що сюди ніяк не чіпляється.
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25.09.2022 13:23 Ответить
Вам нечем крыть, кроме голословного "не наманайтеся".У меня конкретные даты , конкретный русскоязычный князь и его наемный летописец, писавший на древнерусском.У вас - ничего, что может это опровергнуть.Вы даже имя этого князя не вспомните.
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25.09.2022 13:27 Ответить
А у вас не виникало підозри, чому більше нічого не зберіглось.
Ну скажіть - де іще підтвердження.
Я вам продемонструвала написи українською мовою в Софії Київській, датовані часом раніше аніж написаний літопис.
Де ще документи ? В нас що, життя вимерло в ті роки ?
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25.09.2022 13:29 Ответить
Якої мови не зберіглось? Пишіть дотепно.
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25.09.2022 13:33 Ответить
Які письмові докази окрім полку ви маєте ?
Документи, книжки.
По вашому князья, які походять від скандинавів користувались церковнослов'янською мовою.
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25.09.2022 13:37 Ответить
Я вам задал вопрос, документы какого языка не сохранились? Вы вместо ответа начинаете лезть в посторонню тему.
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25.09.2022 13:49 Ответить
За який ви зі мною тут воюєте.
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25.09.2022 13:58 Ответить
Так я за 2 мови воюю.
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25.09.2022 14:11 Ответить
видите ли, князьям вообще свойственно в совершенстве знать и использовать не один язык. Царь боспорского государства знал несколько языков, при царском дворе Великобритании принцам и принцессам принято сдавать отчёт о знании второго языка, но я не помню, то ли валлийского то ли уэльского. Николай 2 также знал несколько языков.
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25.09.2022 16:12 Ответить
князья, які походять від скандинавів користувались церковнослов'янською мовою.
==
Вы знаете, любовь творит чудеса. Выучить язык любимого человека, говорящего на иностраном, при смешанном княжем браке дело плёвое.Кстати, у шведов и акцента то нет при переходе на русский. Еле заметный.
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25.09.2022 16:14 Ответить
Ви там знаєте що було 1000 років тому. Досить вже цирку.
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25.09.2022 16:22 Ответить
При чём тут я? Есть украинские учёные, которые этим занимаются, причём с ними согласны учёные советы при кафедрах.А вот ваш трёп ничего не стоит, потому что за него вам краснеть не надо при защите научной степени. Насччёт что было 1000 лет назад, наличие у царей совместных браков из разных стран было скорее правилом чем исключением и это всем известный факт кроме вас. У вас же на всё готов дурацкий ответ - вы там не стояли со свечкой. Ну ответьте так на экзамене профессору, я посмотрю на вас.
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25.09.2022 16:33 Ответить
Ви навіть не можете довести якою ж мовою розмовляло населення Русі. У вас одне джерело - сумнівний переписаний варіант на московії подарований Катерині 2.
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25.09.2022 17:07 Ответить
Селяни розмовляли українською. Держслужбовці, адмінресурс, культурні діячи та культові працівники на момент розквіту Київа, а це 10-11 ст. на древнерусском.
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25.09.2022 17:17 Ответить
Хто вам таке сказав ?
І чого у вас два СС ? Ви про роССію говорите чи про Русь ?
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25.09.2022 17:39 Ответить
бачите, ви самі підтвердили, шо в них "не той русссссский" язик. Таким чином, ви не можете робити мені зауваження за використання рузької мови. Бо це інше, як і ваша правильна церква.
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25.09.2022 19:24 Ответить
Це ви підтвердили, що спілкуєтесь русскім ізиком
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25.09.2022 19:35 Ответить
Да, я его использую и что? Так я могу доказать что этот "российский" язык нечто не то, чужое. А мой рузький язык, это другое, он правильный как и ваша православная церковь.
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25.09.2022 19:53 Ответить
Ви не відповіли на жодне питання. Чому мови сусідніх країн ближчі до української, аніж ваша російська, яка, як ви наполягаєте, теж виникла в Києві?
Просто це доказ чужого , що ви не можете відпустити. Раб рабом
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25.09.2022 20:01 Ответить
Це вам би так хотілося, щоб я не відповідав. Але на ваши не завжди доречні по сенсу питання завжди є факти. Далі - російська не моя, може вона й далека до будь яких мов, але не тому що вона далека сама по собі, а тому , що на неї як правило, тарахтять погано не автохонні носіі, з сильним акцентом, з використанням зайвих нерузьких слів типу арбуз, башмак, карандаш, шлагбаум, багаж и прочее. Навіть мені, який знає рузьку мову, буває тяжко розібрати цей мокшансько-татарський лепет. То що казати за інші країни. Тому це ще питання, яка мова ближче, а може й обидві однаково.
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25.09.2022 20:25 Ответить
Ви не відповідаєте, бо розумієте що відповіді підуть не на користь ваших тверджень.
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25.09.2022 20:51 Ответить
з кожною відповіддю ви заводите русло в іншу тему, бо відчуваєте шо вам нічого відповіждати. Я вам відповів - для вірної відповіді ставте вірні запитання, рузька мова не виникла в Київі. Її туди привезли.
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25.09.2022 20:56 Ответить
як ви наполягаєте, теж виникла в Києві?
==
Маячня. Я наполягав зворотне. Рузька мова в Київі не виникала.
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25.09.2022 20:58 Ответить
як ви наполягаєте, теж виникла в Києві?
=====

Я ніде такого не писав. Рузька мова для Київа теж не автохонна. Вона виникла за межами Київу.
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25.09.2022 20:30 Ответить
Мабуть в психлікарні номер 1
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25.09.2022 20:48 Ответить
Вам нічого відповідати на мої аргументи та всім відомі факти, тому ви прийнялися до особистих образ. Це зазвичай рахують поразкою в спорі.
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25.09.2022 20:59 Ответить
слушайте, в древней Украине 12 века модно было говорить с примесью русского, и даже целиком на русском, так же как сейчас намеренно вставляют англицизмы где даже не нужно, потому что у нас новые союзники, новые круги общения. Беби-бокс, вау, дьюти-фри , рашн воршип, гоу ту фак юрселф...это что? Так же распостранялся и русский, никто в 12 веке его не навязывал и не проводил насильственную "русификацию".Он был просто новым модным языком. Этот процесс естественный как одевание американских джинсов сейчас. И совершенно другое дело что ему сейчас не место в школах из-за угрозы национальной безопасности. Но тогда угрозы не было, тем более что домонгольские московиты повсеместно говорили на своём фино-угрском или другом местном языке. Поэтому не стоит связывать кацапов и естественную русификацию Украины в 12 веке, случившуюся ещё до появления московщины как княжества. Такую же идиотскую хрень несёт и путин, связывая половцев и историю России...То что сделали потом московиты - это не русификация в её научном понимании, это геноцид, и причастность языка тут дело третье, хоть и тоже болезненное. Вам также будет больно слушать музыку, под которую вас мучали. Но это не значит, что музыка есть определённое зло.
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25.09.2022 13:48 Ответить
От ви чушь несете...Йомайо.
Хоч книжки почитайте. Там явно написано, яка мова , книжна мова, церковна мова, прийшла разом із християнством. Прийшла. Тобто її тут не було. Була інша мова - українська.
Слово о полку Ігоревім написано розмовною мовою, яка нагадує українську і була незрозуміла росіским читачам. До речі оригінал спалили у Москві, зберіглась копія, яку можливо переробили чи переклали.
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25.09.2022 13:55 Ответить
Это вам книги надо читать, исторические. Вы не в состоянии назвать русскоговорящего князя 12 века, а списываете русификацию на московитов. Московиты проводили во первых, геноцид, а не русификацию. Это две разные вещи.Геноцид шёл первым номером. А русификация, то такє.. "церковь тоже я развалил? нет, єто біло до вас, в 11 веке.."
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25.09.2022 14:14 Ответить
і була незрозуміла росіским читачам.
===
С кагого иглесиаса она должна им бути зрозуміла, если росиски читачи єто татарі и фино-угрі, не понимающие ни бельмеса в славянских язіках, а русских в московщине нет в поминє?
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25.09.2022 14:17 Ответить
Незрозуміла для москалів 1800 року.
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25.09.2022 14:24 Ответить
И что? Москали не автохонные русы так же как русскоязычные армяне, дальше что?
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25.09.2022 14:28 Ответить
Цікава річ, ви зараз і москалі 1800 року говорите однім ізиком.
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25.09.2022 14:37 Ответить
Нет, это два разных языка.Мне неизвестно, что такое "дон", "ёптыть", "*******","прачешная". Прачешная это наверное старый чешский паб, наливайка. И прочее, и многое другое. Говорить на русском и гавкать фино-татарским суржиком это одна большая разница. Я их речь не могу слушать.Это действительно искусственный язык. А мой подлинный.Как ваша церковь.
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25.09.2022 15:12 Ответить
Ваша рєчь нічим не відрізняється.
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25.09.2022 15:27 Ответить
це вам так хотілося би.
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25.09.2022 17:18 Ответить
От ви чушь несете..
==
Я вам написал про существование русского князя в 12 веке , в русскоязычной среде, что доказывают древние летописи, которые писал его древнерусский летописец. Если вам это "чушь", то вы от кацапья ничем не отличаетесь, который отрицает Украину как правопреемницу Руси, первородную мать всего русского.
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25.09.2022 14:25 Ответить
Князь звісно існував. Але де оригінал літопису чи то поема була.
Хто завадить мені зараз написати щось подібне ?
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25.09.2022 14:38 Ответить
Вам для веры в Иисуса тоже оригинал Библии нужен? Написанный рукой Андрея Первозванного? Или и так, папская копия сойдёт?
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25.09.2022 15:16 Ответить
Хто завадить мені зараз написати щось подібне ?
==
Никто, пишите на здоровье. Через 10 тыс лет это будет доказательством существования украинского языка в 25 веке, когда именно в 25 веке с вашей прогнившей от грибка рукописи снимут копию.. Правду вы написали или сказку, никакого значения для потомков иметь не будет. Но вашу речь поймут и оценят. Неважно даже что это 20 или 25 век. Но найдётся какой то илдиот и будет как вы кричать что это копия. Ну да, копия. Древняя. И что? Пласт культуры ведь один. Это как гончар горшки копировал 10 тыс лет назад. Своего деда. Что именно это умаляет?Это наоборот, возвеоличивает и культуру и язык - он живёт и копируется. Он живой. Вот вам и доказательство его и жизни и шлифовки.От копирования шлифовки.
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25.09.2022 15:23 Ответить
Повторюю оригіналу рукопису не існує. З чого ви мох на аналізи брали ?
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25.09.2022 15:25 Ответить
Какая разница есть оригинал или нет? Глупо просить оригинал рукописи Дюма "Три мушкетера" основываясь на том, что книгу напечатали на французском, в то время когда вокруг Парижа все говорили возможно на татарском, а писатель проводил франкизацию татар. Ваше требование оригинала это идиотизм, сравнимый если бы вы требовали рукопись книги в книжном магазине, с претензией не дурят ли вас.
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25.09.2022 16:28 Ответить
Какая разніца ?
Це ж ваше джерело доказів.
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25.09.2022 17:08 Ответить
Ви йдите до своєї церкви , вимагайте оригінал Бібліі. Вам покрутять пальцем в голові.
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25.09.2022 17:14 Ответить
Отчего Вы заводитесь на пустом месте. Те же шесть падежей, три времени семь цветов, все корни слов общие, те же буквы и построения слов из них. Я вообще выучил Украинскую мову за первые шесть дней когда был в Украине. Потому, что это два разделённых диалекта одного и того же языка. Для вас сама ваша мова, это просто символ, это меморандум Украинства. Оттого Вы и носитесь со своей Паляныцей, и эксельные таблички тут выставляете с двадцатью четырьмя словами одинаковыми на всех славянских языках но отличающимися в русском. Попробовали бы Вы выучить язык соседнего ущелья за шесть дней живя в Кавказе.
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28.09.2022 21:45 Ответить
Русь має мову і це українська.
=====
Кацапія має віру і це Іісус. Нам відкинути Ісуса, бо це ворожий пророк?
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25.09.2022 11:31 Ответить
А порохня не рабы? Рабы, только Петиного бабла. Готовы сожрать того, кто против их работодателя.
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25.09.2022 09:46 Ответить
Державною мовою, будь ласка.
Чи для тебе парашка родіна ?
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25.09.2022 09:49 Ответить
Державною вірою, будь ласка. Хрест носять кацапи, тому переходьте на дрєвнєукраїнькі культи.
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25.09.2022 11:33 Ответить
Ви мабуть послідовник окультист арестовища
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25.09.2022 11:37 Ответить
Знімай мерщій хреста, не читай Біблію!Бо це віра кацапів!Не вивчай геометрію, це лженаука, бо ії вивчають кацапськи діти!
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25.09.2022 12:26 Ответить
Я не ходжу в їхню церкву, а у свою.
Тому хреста знімати не збираюсь.
Знову ви дурницями жанглюєте.
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25.09.2022 12:27 Ответить
Річ про Ісуса а не "вашу"церкву.Нема ніякого "вашого" Іісуса.Він єдиний.Тобто фіно-угри вивчили рузьку мову, геометрію, присягнули Іісусу й вдягнули джинси.Але ж ви не цькуєте ні Іісуса,ні геометрію, бігаєте у джинсах.А цькуєте лише мову, походження якої далеко не московське, також як і джинсів.Вам не здається , що від вас тхне вибірковою національною неприяттю та розпалюванням ворожнечі до культури, яка не має до кацапів ніякого відношення як до автохтонних носіів, засад чи основ.Вони просто ії повісили на себе.Як 13 айфон та жигули, основа якого- італійська розробка заводу Фіат.А ви оцю брехню і наративи, це кацапське гівно жуєте, та й присмокчуєте.Ганьба.
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25.09.2022 12:39 Ответить
Щось ви вже край берега загубили..
Розвиток мов йшов від якоїсь однієї мови. Ви ж не закидаєте полякам права на їхню польську, чехам на чеську і т.д. Ви не називаєте польську мову мовою Русі. А чому ? Ми були в одній державі з поляками, поки на московщині ще людожерство процвітало.
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25.09.2022 13:21 Ответить
Розвиток мов йшов від якоїсь однієї мови.
-----
Це маячня, припущення.И то шо це фантазія, доводить те що ви не спромоглися назвати цю мову.Основу всього.Може це словацька?Чи старочеська? Не знаєте, то й не вигадуйте маячню.
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25.09.2022 13:31 Ответить
Ну яке ж це припущення ?
НЛО це припущення, а походженням мов займаються науковці, які давно все визначили.
Лише ви відстали від життя.
Може для вас відкриття спорідненості німецької і англійської, адже раніше це була одна мова.
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25.09.2022 13:36 Ответить
Я не ходжу в їхню церкву, а у свою.
_____
Я не использую их неправильный русский, и не разговариваю на их ломаном русском языке, у меня другой язык, свой, русский, но другой.Другое звучание, другие акценты, местная фонетика.Поэтому отказываться не собираюсь.
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25.09.2022 12:49 Ответить
Так, Арестович це я.Мій сусід - Сократ.
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25.09.2022 12:27 Ответить
Надоела. Ты хоть в сортир ходишь?
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25.09.2022 13:20 Ответить
знали би як ви мені набридли
ідіотики, раби вонючої портянки
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25.09.2022 13:34 Ответить
Власть ирана оказалась абсолютно такой же подлой и брехливой как путлер.
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25.09.2022 09:23 Ответить
Попросите америкацев отключить gps когда надо. Это же так просто. Или это отпугнет инвесторов?
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25.09.2022 09:51 Ответить
А де "Гепарди»?
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25.09.2022 09:54 Ответить
вокруг хаймерсов....
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25.09.2022 10:39 Ответить
"Гепардов","Шилок",ЗУ-23/14,5/12,7..и пр.ствольной артиллерии не хватит если персы и впрямь подогнали россиякам тысячи"шахидов"..Тут только РЭБ поможет от закидывания этими камикадзами наших городов..,или адекватными ударами по раш.н.п.подобными беспилотниками от ВСУ
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25.09.2022 12:06 Ответить
Какие "тысячи" ? Ну вы фантаст!
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25.09.2022 17:36 Ответить
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