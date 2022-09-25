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Оккупанты в Луганской области заявляют о явке на псевдореферендум от 41 до 46%, но не имеют списков оставшегося там населения, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

В Луганской области вооруженные россияне осматривают места массового скопления людей, проверяют документы и направляют в так называемые "избирательные участки" на псевдореферендум.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграме.

По его словам, у россиян отсутствуют списки населения, оставшегося в захваченных городах, однако уже есть "явка" в 45%.

Кроме того, отметил он, в больницах Луганска нет свободных коек, отделения заполняются ранеными захватчиками.

Как отметил Гайдай, "если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные совершали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то на выходных люди с автоматами осматривают места массового скопления людей. В частности, рынки – проверяют документы и направляют в "избирательный участок".

"За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, получивших аккредитацию международных. В частности, из Беларуси и Камеруна. Местные действительно откуда-то приехали - не так важно, но и они не догадываются, сколько населения на самом деле осталось в регионе", – заметил глава ОВА.

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По его словам, "нигде не объявляется количество отдавших голос – лишь процент. В разбитых почти полностью Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41% до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось".

"Но если цифры соответствуют действительности, то получается, что в Северодонецке за вхождение в состав РФ проголосовали примерно 4,5 тысячи жителей из 10 тысяч не эвакуировавшихся. То есть 4,5 тысячи из 110 тысяч, проживавших там до конца февраля. Более 100 тысяч человек из одного города избрали Украину. Впрочем, 4,5 тысяч северодончан-предателей уверены, что решают будущее", - заявил начальник ОВА.

Как отметил Гайдай, эти предатели "не видят настоящего. А оно – в больницах Луганска и других городов, которые подальше от фронта, куда обычных граждан госпитализируют только в случаях экстренных хирургических вмешательств. Потому что свободных коек там в последнее время нет – отделения заполняются ранеными боевиками" .

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов, добавил руководитель Луганской ОВА.
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Топ комментарии
+6
Та нема ніяких 40%. Всі цифри вони беруть зі стелі. Ніхто навіть не буде рахувати ті бюлетені.
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25.09.2022 10:05
+5
какая явка? если там с кучи городов люди сбежали
на каких идиотов это расчитано?
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25.09.2022 09:51
+5
на руцкий планктон...
придать любому гофну законный вид и втянуть в руцкий мир это "законное" гофно...
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25.09.2022 10:04
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какая явка? если там с кучи городов люди сбежали
на каких идиотов это расчитано?
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25.09.2022 09:51 Ответить
на руцкий планктон...
придать любому гофну законный вид и втянуть в руцкий мир это "законное" гофно...
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25.09.2022 10:04 Ответить
Рехверендум така ж липа як і вибори Зе. За Зе проголосувало 73% від тих що взяли участь у виборах. А у виборах Зе взяло 60% від всього числа виборців. Ото ж бо за Зе проголосувало десь 42% від всього числа виборців. А наскілткя я зрозумів що коли б у виборах взяло участь виборців менше ніж 50% вибори б ВР признала чинними. Ось такі цікаві закони приймає наш КНЕСЕТ. Верховною Радою його навіть важко назвати
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25.09.2022 13:36 Ответить
эти 46% от чего? Руцкие СМИ сами же утверждали что с Донбасса и только в Мордор выехало почти 2,5 млн. И только с Луганска с февраля перебралось на расею еще 80 тыс. . А есть еще выехавшие в Украину, Европу. Есть ще убитые и просто умершие. Так что эти 40% это меньше 20% населения от довоенного (2014 года)
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25.09.2022 09:55 Ответить
Та нема ніяких 40%. Всі цифри вони беруть зі стелі. Ніхто навіть не буде рахувати ті бюлетені.
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25.09.2022 10:05 Ответить
Що в Росії що в Україні система одна і та ж. Хазарський каганат. В Україні державою керує Коган-керівник ОП. В Росії теж Коган - керівник АП. А ними обома управляє один і той же менеджер від ХАББАДУ по всьому СНГ
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25.09.2022 13:40 Ответить
хоть для приличия 99,99% за не огласят?
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25.09.2022 10:04 Ответить
Походу, если пришло голосовать с 100 голов и то кацапам в радость. Хотя они результаты и так намалюют, без явки. ***** сказало, шо 30.09 будут присоединять наши земли до рашки хоть с рехверендумом, хоть без. Надеюсь ту землю кацапам наши ЗСУ в глотку натолкают до нэсхочу. Хай жрут и давятся падлюки
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25.09.2022 10:30 Ответить
весь цивилизованый мир просто в шоке от этого цирка а вот внутренний быдлятник с удовольствием скушает и пофиг, что считает ЦИК РФ, пофиг, что под дулами автоматов, пофиг что 70% людей выехало а многие города\села стерты с лица земли и пофиг, что даже у себя они регулярно видят вбросы прямо на камеру, видят как ****** наблюдателей итд прелести "демократических выборов" в которые они никогда не верят, но вот за этот референдум они будут ручаться "ЛЮДИ ТАК РЕШИЛИ ко-ко-ко" и уже через неделю будут биться в припадках "бамбас наш"...

всё это понятно, но мне не понятно, почему с нашей стороны нет никаких решительных действий...
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25.09.2022 10:36 Ответить
Потому что все идёт по плану ЗЕпредателей.....осталось сдать Николаев и Одессу.Притом в отличие от Одессы.....Николаев ждёт участь Мариуполя.
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25.09.2022 11:30 Ответить
А чим діяти? Ти такий герой злазь з дивану бери мішок гороху та свою бузинову пукалку і в атаку іди та викошуй маскалів. Або вилазьз окопу на бруствер витягай прутня і дрочи його на маскалів-херой
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25.09.2022 13:44 Ответить
Мабуть безхатьки ломанулися з оркостану на голосуввання за полумисок щів і пузирьок бояри.
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25.09.2022 11:26 Ответить
************ враки 99,9 приползли голосоать
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25.09.2022 11:41 Ответить
Любой человек имеет право распоряжаться своим телом по своему усмотрению. Из мужика сделаться женщиной и наоборот. Пришить, что ни будь или отрезать. Язык разрезать как у змеи или зубы повыдёргивать через один и заточить их как копьё. Татуировку тоже может сделать любую и на любом месте. И любые другие глупости. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы родители не плакали.
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25.09.2022 12:21 Ответить
 
 