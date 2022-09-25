Оккупанты в Луганской области заявляют о явке на псевдореферендум от 41 до 46%, но не имеют списков оставшегося там населения, - Гайдай

В Луганской области вооруженные россияне осматривают места массового скопления людей, проверяют документы и направляют в так называемые "избирательные участки" на псевдореферендум.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграме.

По его словам, у россиян отсутствуют списки населения, оставшегося в захваченных городах, однако уже есть "явка" в 45%.

Кроме того, отметил он, в больницах Луганска нет свободных коек, отделения заполняются ранеными захватчиками.

Как отметил Гайдай, "если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные совершали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то на выходных люди с автоматами осматривают места массового скопления людей. В частности, рынки – проверяют документы и направляют в "избирательный участок".

"За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, получивших аккредитацию международных. В частности, из Беларуси и Камеруна. Местные действительно откуда-то приехали - не так важно, но и они не догадываются, сколько населения на самом деле осталось в регионе", – заметил глава ОВА.

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По его словам, "нигде не объявляется количество отдавших голос – лишь процент. В разбитых почти полностью Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41% до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось".

"Но если цифры соответствуют действительности, то получается, что в Северодонецке за вхождение в состав РФ проголосовали примерно 4,5 тысячи жителей из 10 тысяч не эвакуировавшихся. То есть 4,5 тысячи из 110 тысяч, проживавших там до конца февраля. Более 100 тысяч человек из одного города избрали Украину. Впрочем, 4,5 тысяч северодончан-предателей уверены, что решают будущее", - заявил начальник ОВА.

Как отметил Гайдай, эти предатели "не видят настоящего. А оно – в больницах Луганска и других городов, которые подальше от фронта, куда обычных граждан госпитализируют только в случаях экстренных хирургических вмешательств. Потому что свободных коек там в последнее время нет – отделения заполняются ранеными боевиками" .

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов, добавил руководитель Луганской ОВА.