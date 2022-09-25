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Предатель-регионал Журавко ликвидирован в результате удара по гостинице в Херсоне, - росСМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские СМИ пишут, что в гостиницу в Херсоне вроде бы попала ракета HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в результате прилета погибли два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады "регионал" Алексей Журавко.

С начала войны поддерживал российскую агрессию против Украины.

В 2014 году переехал в Россию, в этом году вернулся в Херсон, сотрудничал с представителями администрации, назначенной РФ.

Сообщается, что 23 сентября Журавко проголосовал в Херсоне на референдуме.

Читайте также: Экс-нардепу "Партии регионов" Журавко сообщено о заочном подозрении в создании террористической организации, - СБУ

Кроме того, известно, что бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко извещен о подозрении его участия в действиях в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, публичных призывах к агрессивной войне, изготовлении и распространении материалов с оправданием российской агрессии.
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Топ комментарии
+74
Не "загинув", а "ЛІКВІДОВАНИЙ"! На цій війні гинуть Захисники і мирні українці, а загарбників і їхніх посіпак - ЛІКВІДОВУЮТЬ
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25.09.2022 10:11
+52
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25.09.2022 10:12
+51
Він був "обрубком" і до цього. У всьому сенсі. ЗСУ просто "допрацювали" його. Земля бетоном.
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25.09.2022 10:11
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а шо так мало??? мы хотим исчо.....
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25.09.2022 13:51 Ответить
І так його було небагато, а зменшився взагалі в нуль... )))0)0))
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25.09.2022 14:06 Ответить
Брехня настамнет
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25.09.2022 14:07 Ответить
Здох ще один кацапський підар,що не може не радувати.
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25.09.2022 14:21 Ответить
Его не ликвидировали, он был убит случайно при артналете вместе с другими оккупантами. Ликвидация коллаборантов происходит благодаря местным партизанам а не болтовне Зеленского, он никогда не отдаст такой приказ потому что он сам коллаборант.
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25.09.2022 14:26 Ответить
і так довго прожив. випердиш!
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25.09.2022 14:37 Ответить
Хаймарсна це гімно ніхто б не витрачав…
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25.09.2022 14:44 Ответить
Не жирно витрачати на одне падло цілу ракету?
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25.09.2022 15:15 Ответить
У порядку чорного гумору треба було цього депутата знищити якоюсь вкороченою ракетою
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25.09.2022 17:20 Ответить
значить виробництва ізраілю ))
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25.09.2022 21:19 Ответить
А звідки висновок, що він там один загинув?
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25.09.2022 23:03 Ответить
--- Та у нинішній ЗЕ-владі /на місцях/ цих виродків лічить --не перелічить...Думаю. що на Кіровоградщині оголосять " День жалоби"за соратником...
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25.09.2022 15:30 Ответить
отлично все прошло. с рассеей навеки!

ага, на тому свiтi) чекай на свою рассєю. земля скловатою i тобi, i паРашi .

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25.09.2022 15:37 Ответить
Тачка у депутата отстойная и тапки бомжатские
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26.09.2022 07:13 Ответить
на одного подонка меньше
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25.09.2022 15:49 Ответить
Кульгаве сміття поскакало до пекла.
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25.09.2022 16:07 Ответить
жив як гніда і сдох на колінях
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25.09.2022 16:59 Ответить
Уточнення - на коліні

Родился 21 апреля 1974 года в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области; супруга Анжела Юрьевна (1986); дочь Елизавета (2007). Инвалидом являлся от рождения - у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога была сильно укорочена.

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25.09.2022 17:25 Ответить
мну ліньки було подивитись, вирішив шо "попал по пьяне под лошадь" ))
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25.09.2022 21:21 Ответить
Пуйло копирует, часы на правой руке
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26.09.2022 07:15 Ответить
У коздона на концерті черговий бенефіс ...
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25.09.2022 17:01 Ответить
Отель в основном сильно разрушен. Погибли двое. Во всём отеле жили 2 человека? Не сезон?
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25.09.2022 17:43 Ответить
В Телеграмі вже є фото трупа журавка.
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25.09.2022 17:53 Ответить
Олексій Голобуцький: "Моя обычная позиция на протяжении всей войны: я не ставлю такие фото. Никаких трупов и жёстких видео с телами. Но тут надо. Чтоб предатели понимали, что их ничто не спасёт. Так или иначе, они ответят".
- Алексей Голобуцкий
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25.09.2022 18:39 Ответить
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25.09.2022 18:45 Ответить
Кончили огризка-педофіла, туди ******** і дорога
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25.09.2022 18:54 Ответить
Був на третину обрубок тепер став як колобок.
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25.09.2022 20:25 Ответить
Этот поц предал Украину, не только переметнулся на российскую сторону, но и стал гражданином России, а сейчас пришел на нашу землю как окупант. Поэтому он не коллаборант, а враг. И уничтожили его как врага.
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25.09.2022 20:45 Ответить
Теперь его звать жмуравко
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25.09.2022 22:18 Ответить
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