Предатель-регионал Журавко ликвидирован в результате удара по гостинице в Херсоне, - росСМИ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские СМИ пишут, что в гостиницу в Херсоне вроде бы попала ракета HIMARS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что в результате прилета погибли два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады "регионал" Алексей Журавко.
С начала войны поддерживал российскую агрессию против Украины.
В 2014 году переехал в Россию, в этом году вернулся в Херсон, сотрудничал с представителями администрации, назначенной РФ.
Сообщается, что 23 сентября Журавко проголосовал в Херсоне на референдуме.
Кроме того, известно, что бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко извещен о подозрении его участия в действиях в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, публичных призывах к агрессивной войне, изготовлении и распространении материалов с оправданием российской агрессии.
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ага, на тому свiтi) чекай на свою рассєю. земля скловатою i тобi, i паРашi .
Родился 21 апреля 1974 года в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области; супруга Анжела Юрьевна (1986); дочь Елизавета (2007). Инвалидом являлся от рождения - у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога была сильно укорочена.
- Алексей Голобуцкий