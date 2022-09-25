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МИД Беларуси о признании "референдумов" на оккупированных территориях: Решение примут с учетом "национальных интересов"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макей

В Беларуси прокомментировали возможность признания так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей.

"Беларусь примет решение по итогам "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, учитывая национальные интересы", - сказал министр.

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Топ комментарии
+18
Як ***** скажет, так Белорашка и сделает. То уже не государство, а кацапская губерния. Позорище
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25.09.2022 10:20
+14
Білорусія ********** повія.
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25.09.2022 10:23
+11
"национальный интерес" белорашки... то ли на чипсы в Украине то ли на пюре от срусни...
шо там мудрить?? ))) бульбофюрер на раскаряке перед ******, какой там "национальный интерес"?

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25.09.2022 10:27
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Стрелков заявил, что если Россия проиграет войну, то в течение недели Лукашенко «раздавят как клопа, и ничего он сделать не сможет». Также Гиркин добавил, что если Лукашенко «не полный дурак - он должен бросить на весы всё, что у него есть», чтобы Россия одержала победуhttps://t.me/Ateobreaking/72737
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25.09.2022 10:18 Ответить
Гиркин фсбэшный манипулятор, поэтому и живой, пока. К ему еженедельным высерам надо относится осторожно. А по поводу наших северных соседей - так мы и не слышим, какая наша официальная позиция по поводу участия беларусов в войне против нас ( за их наживание на этой войне, причём ещё с 2014 года, уже и не говорим). Всё-таки придётся определятся и с мнением и с действиями противодействия
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25.09.2022 10:23 Ответить
Боже, нашли кого слушать. С.Рунов уже давно не Стрелков, не Гиркин и не Джеймс Бонд. Это пропагандист, имеющий свою методичку из ФСБ: говорить 90% правды и 10% лжи, но самой гнусной (сейчас уже 80-20 пропорции). Вот, например, я лично слышал, как этот чмо говорил, что в Херсоне и Запорожье голоса на референдуме 50-50 распределятся. И бойкот якобы приведет к поражению на нем, то есть всем нужно срочно голосовать, чтобы победить. Более тупой лжи в жизни не видел. Притом он сам лично еще в 2016-17 году признавался, что в Крыму депутаты голосовали за референдум под дулом автоматом. Сам признался как идиот, точнее просто он любит внимание к себе и пиар, как и многие преступники. То есть это просто лживый фсбшник, работающий на Интернет-аудиторию, которую более простой и примитивной ложью не купишь.
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25.09.2022 10:24 Ответить
Гиркин людина, яка має доступ до ефесбешних методичек і російських підручників історії, але не має доступа до справжньої статистики по ситуації на московії, демографічної, екномічної, військової
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25.09.2022 10:33 Ответить
А что у него есть? Що у нього є
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25.09.2022 10:31 Ответить
Girkin jest jevrej po nacionalnosti.On rabotajet FSB,ne rabotal ,a rabotajet i dalse.
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25.09.2022 11:15 Ответить
Як ***** скажет, так Белорашка и сделает. То уже не государство, а кацапская губерния. Позорище
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25.09.2022 10:20 Ответить
И аборигены совсем не против быть кацапской губернией. Причем независимо, за таракана они или против. В белорусской области очень-очень много прохрюского дерьма. Это я как местный говорю.
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25.09.2022 12:53 Ответить
Просто очередной картофельный базар устроили и все. Не признают за деньги (снятие санкций, признание легитимности), признают за деньги (от чмони). Доверить усатому таракану нельзя, кинет однозначно. Надо его самого кинуть, пообещав признать все-все-все ты президент до 2030-го года и сын наследник трона, только кинь чмоню, пригласить в Австрию или Швейцарию на заключение международных договоров, а самого там прихлопнуть тапком. Чтобы знал, как обманывать других. Хотя тут скорее вопросы к тем, кто ему верил, как боневник и его избиратели, считающие Лукашенко хорошим политиком (рейтинг одобрения или скорее одобрения был под 75% до выборов у него, тогда как в самом бульбостане на уровне 10-15% максимум).
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25.09.2022 10:21 Ответить
Білорусія ********** повія.
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25.09.2022 10:23 Ответить
Какие могут быть национальные интересы у кремлёвских рабов? Не понимаю.
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25.09.2022 10:26 Ответить
Покорный, безропотный, трусливый и тупой скот имеет в своей жизни всего три интереса - жрать, срать и воспроизводить себе подобное потомство.
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25.09.2022 10:28 Ответить
МИД Белорусии это что за хрень такая?
Я такой фуйни не знаю.
Аааааа, вспомнил, это вонючий и загаженный хлев на скотном дворе с вывеской "Белоруссия" наполненный человекоподобным тупым и безропотным скотом. Ну блей блей, скотинка, пока тебя на бойню не отправили. А бойня в городе Гаага.
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25.09.2022 10:27 Ответить
"национальный интерес" белорашки... то ли на чипсы в Украине то ли на пюре от срусни...
шо там мудрить?? ))) бульбофюрер на раскаряке перед ******, какой там "национальный интерес"?

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25.09.2022 10:27 Ответить
Це типу він зараз не в курсі, які наразі національні інтереси в Білорусі.
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25.09.2022 10:28 Ответить
Тіпа того...
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25.09.2022 10:35 Ответить
Кого интересует мнение такой же окупированной рашистами квазиреспублики
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25.09.2022 10:32 Ответить
"Білорусь ухвалить рішення за підсумками "референдумів" у "ДНР", "ЛНР", Херсонській області та на звільнених територіях Запорізької області, з огляду на національні інтереси"

"Звільнених"?! Ах ти ж пошесть бєлакацапська, що ти там белькочеш про "національні інтереси", коли ти окуповані території України "звільненими" називаєш
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25.09.2022 10:34 Ответить
По ходу "в национальных интересах" народа Беларуси сейчас - сжечь к ****** матери этот "мид рб", а этого Макея - повесить на ближайшем столбе!
Не?
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25.09.2022 10:34 Ответить
У Беларуси проблемы, из страны запрещен вывоз зерна и оборудования, что свидетельствует об очередном крахе идеи "свободной торговли" в рамках так активно поддерживаемого баткой ЕАЭС.
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25.09.2022 10:35 Ответить
Казахстан купляв зерно в білорусів? Там не дуже з зерном і з продуктами взагалі, розрекламовану картоплю вони купляли в Україні.
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25.09.2022 10:44 Ответить
Заборона вивезення зерна та обладнання свідчить про те що Лука починає розуміть що "торгова блокада" - це серйозно і надовго! Зерно - що урожай у білорусів менший ніж потрібен для забезпечення власних потреб З "обладнанням" - складніше Дивлячись ЩО САМЕ під цим розуміється і кому воно належить! Бо більша частина промисловості білоруської належить росіянам А так як Росія "переводить промисловість на військові рейки" то компенсувать недостачу обладнання в цивільній сфері вона може за рахунок вивезення його з білоруської території
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25.09.2022 11:37 Ответить
Два нелигитимных старика Лукашеску Путлерску,затеяли войнушку на три дня...крысы поверили пропагандоншам ********** и Симонян...Киев за три дня... и семь месяцев возьмём ...что школу в Беслане с 1 по 4 сентября штурмом ,"элитного" спецназа....🤣🤣🤣...вояки...
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25.09.2022 10:49 Ответить
Думаю, білоруси полку Калиновського можуть провести референдум про входження скажімо Бреста і ще декількох регіонів, заселених етнічними вкрахнцями до складу України. Рівень референдумів - аналогічний. Законність теж. І Україні, як державі теж слід визнати результати з огляду на національні інтереси.
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25.09.2022 10:49 Ответить
Последняя Вампирия на планете Земля рушится что Коллосс на глиняных курячих ножках...🐓🐔Герб рабZeи с двуглавой Курицей ☠️оказался намного слабее Украинского Тризуба...🤣💪🔱
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25.09.2022 10:57 Ответить
позиция бульбафюрера, если кратко
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25.09.2022 11:00 Ответить
На якому напрямку зараз воюєте?
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25.09.2022 11:03 Ответить
Нема такої країні- білої парашки.
І нація мудил **********
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25.09.2022 11:04 Ответить
Совместный парад Вермахта и РККА в Брест-Литовске прошел 28 сентября 1939 года...,Типа Брестская крепость стала советским дерьмом.., типа Польшу паБедили...и Мировую Буржуазию тоже...
Вояки блин ..
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25.09.2022 11:04 Ответить
шайка таракашки,будет собутыльником военных преступлений кремлевского *****
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25.09.2022 11:07 Ответить
позорище ..конченные
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25.09.2022 11:22 Ответить
Невже так і сказав "на звільнених територіях Запорізької області"?
НУ, НУ! Запам'ятаємо.
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25.09.2022 11:42 Ответить
Запроданці бульбашні! Ми запам'ятаємо!
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25.09.2022 13:05 Ответить
Ну що ж, давайте білорусь. Як кажуть гулять так гулять...
Паліть мости. Ваше визнання нам до дупи, а ось санкціями розживетесь.
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25.09.2022 13:43 Ответить
бульбашам подготовится на мобилизацию!
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25.09.2022 14:55 Ответить
Національні інтереси їм у кацапії пропишуть ,то зрозуміло.Але який тупий міністр,що ні слова не сказав про міжнародне право !
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25.09.2022 15:20 Ответить
 
 