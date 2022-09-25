МИД Беларуси о признании "референдумов" на оккупированных территориях: Решение примут с учетом "национальных интересов"
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В Беларуси прокомментировали возможность признания так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей.
"Беларусь примет решение по итогам "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, учитывая национальные интересы", - сказал министр.
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+18 Ирина Иваненко 7637ff53
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+14 Сірий
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Я такой фуйни не знаю.
Аааааа, вспомнил, это вонючий и загаженный хлев на скотном дворе с вывеской "Белоруссия" наполненный человекоподобным тупым и безропотным скотом. Ну блей блей, скотинка, пока тебя на бойню не отправили. А бойня в городе Гаага.
шо там мудрить?? ))) бульбофюрер на раскаряке перед ******, какой там "национальный интерес"?
"Звільнених"?! Ах ти ж пошесть бєлакацапська, що ти там белькочеш про "національні інтереси", коли ти окуповані території України "звільненими" називаєш
Не?
І нація мудил **********
Вояки блин ..
НУ, НУ! Запам'ятаємо.
Паліть мости. Ваше визнання нам до дупи, а ось санкціями розживетесь.