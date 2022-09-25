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Труханов об атаке дронов на Одессу: Жилые дома вокруг эпицентра взрыва пострадали несущественно
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одессе жилые дома в результате атак вражеских дронов-камикадзе пострадали незначительно.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается повреждений, то, по предварительным данным, жилые дома, постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно", - отметил он.
По словам Труханова, задачей городских властей после утренней вражеской атаки является обеспечение жизни города. В частности, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время, заверил мэр.
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