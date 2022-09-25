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Труханов об атаке дронов на Одессу: Жилые дома вокруг эпицентра взрыва пострадали несущественно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,катерина,іі

В Одессе жилые дома в результате атак вражеских дронов-камикадзе пострадали незначительно.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается повреждений, то, по предварительным данным, жилые дома, постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно", - отметил он.

По словам Труханова, задачей городских властей после утренней вражеской атаки является обеспечение жизни города. В частности, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время, заверил мэр.

Смотрите также: Одессу атаковали дроны-камикадзе. Три попадания в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция, - ОК "Південь". ФОТО
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Топ комментарии
+18
Труханівська катька не постраждала. А він при ній головний сторож. Тільки за неї і переживає
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25.09.2022 10:43
+13
Они по катьке целятся, надо их опередить
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25.09.2022 10:35
+11
Пора делать зенитки из 4 пулеметов калашникова на станке. С 100% трассеров внутри и доп. охлаждением стволов (водяное с насосом проще всего обмотать прутьями медными на термопасту припаянными). Именно трассеры, чтобы целиться только по ним, все остальные прицельные приспособления ерунда или минимум пару недель создавать. При этом порох и пули специально подобрать так, чтобы на излете не прилетело в чей-то дом. Явно можно сбивать такой небронированный тяжелый дрон, 180км/ч вполне нормально набить руку и сбивать сходу, кстати надо и мишени самостоятельно запускать схожих габаритов и скорости, чтобы тренировать бойцов на каждую смену.
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25.09.2022 10:43
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Они по катьке целятся, надо их опередить
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25.09.2022 10:35 Ответить
Труханівська катька не постраждала. А він при ній головний сторож. Тільки за неї і переживає
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25.09.2022 10:43 Ответить
Обтруханов - извращенец!
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25.09.2022 12:32 Ответить
как там по-клаzzике?
- "так не даставайся ты никому", с.ка немецко-узкая
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25.09.2022 10:58 Ответить
Орку трухану пох на одеситів, головне, щоб катька з суворовим не постраджали.
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25.09.2022 14:06 Ответить
Зараз знову повітряна тривога.
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25.09.2022 10:38 Ответить
Будьте обережні
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25.09.2022 11:13 Ответить
Пора делать зенитки из 4 пулеметов калашникова на станке. С 100% трассеров внутри и доп. охлаждением стволов (водяное с насосом проще всего обмотать прутьями медными на термопасту припаянными). Именно трассеры, чтобы целиться только по ним, все остальные прицельные приспособления ерунда или минимум пару недель создавать. При этом порох и пули специально подобрать так, чтобы на излете не прилетело в чей-то дом. Явно можно сбивать такой небронированный тяжелый дрон, 180км/ч вполне нормально набить руку и сбивать сходу, кстати надо и мишени самостоятельно запускать схожих габаритов и скорости, чтобы тренировать бойцов на каждую смену.
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25.09.2022 10:43 Ответить
Вы слышали о пушке "Вулкан". Да, она дорогая. И просто так, такое оружие не продадут. Купить Одесситам одну, для начала, можно. Дорогой контрабандный город, миллиарды зашиты в матрасы. Ещё, Выставить за городом посты. Прямо на своём авто заезжаешь в поле и дежуришь там. Говорят звучит он (дрон), как мопед.
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25.09.2022 13:09 Ответить
що за будівля знають тільки читачи прокацапських телеграмканалів. Для справжніх патріотів це-воєнна таємниця
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25.09.2022 10:46 Ответить
ха. хіба це тільки в Одесі так
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25.09.2022 10:51 Ответить
Кацапи знають тільки одне, де б не впала їх вундервафля там штаб навіть коли в воду наїбнеться то означатиме що там був підводний штаб
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25.09.2022 12:02 Ответить
Труханов, памятник ********** на Екатерининской площади не пострадал ?
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25.09.2022 11:31 Ответить
Голрвне Катьку бережіть... без неї Одесі ніяк.
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25.09.2022 11:37 Ответить
Вам, ПОЦреотам, кроме как о Катьке больше не о чем беспокоиться?
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25.09.2022 11:54 Ответить
Труха, хапай катьку і тікай!
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25.09.2022 13:03 Ответить
200 км в час сбить не могут. я думал только вначале такое возможно было. 80 лет назад Германия
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25.09.2022 13:27 Ответить
Вопрос к бубочке, зелени и их сбу - почему гражданин рашки и организатор убийств 2 мая до сих пор мэр стратег важного города?
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25.09.2022 13:43 Ответить
Ти кого резидента фсб ярмака питаєш ?
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25.09.2022 14:10 Ответить
"незначно" , сказав кацап-мер
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25.09.2022 13:57 Ответить
 
 