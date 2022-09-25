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Физическое и психологическое состояние здоровья освобожденных из плена пограничников тяжелое, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,прикордонники,визволення

21 сентября из российского плена вернулось 215 защитников Украины, среди них и 9 пограничников, которые до последнего мужественно защищали Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, их уже осмотрели врачи. Их физическое и психологическое состояние здоровья тяжелое. Ведь каждый случай подтверждает, что условия, в которых РФ удерживает наших военнопленных, ужасающие и бесчеловечные.

Восстановление и реабилитация бойцов происходит полностью за счет государственного обеспечения в ведомственных медицинских учреждениях.

Сейчас бойцы снабжены соответствующей одеждой и средствами первой необходимости, а также средствами связи. Кроме того, проводится работа по восстановлению их документов и получению соответствующих средств.

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Топ комментарии
+20
якщо за наказом ****... сдали більше 2 тисяч наших військових...
тож скільки ще там мучиться... (і скільки вже загинуло) ...
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25.09.2022 12:16
+17
Це на совісті Шоневтіка.
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25.09.2022 12:20
+13
Рашисти-нелюди! Будьте прокляті всі! Треба фото з нашими ГЕРОЯМИ до та після викладати на всіх засіданнях ООН. по всій європі білборди . хай бачуть наслідки. які й їх чекають. поки вони вишукують *харошіх руських* та впускають *нєщасних* які тікають від мобілізації.
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25.09.2022 12:22
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25.09.2022 12:15 Ответить
якщо за наказом ****... сдали більше 2 тисяч наших військових...
тож скільки ще там мучиться... (і скільки вже загинуло) ...
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25.09.2022 12:16 Ответить
Це на совісті Шоневтіка.
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25.09.2022 12:20 Ответить
по загиблих та загальних втратах, якщо оцінювати їх по числу загиблих - дані виходять страшні. думаю, вони Ніколи не будуть офіційно надані ((
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25.09.2022 12:20 Ответить
Цим людям потрібний час щоб відновити сили та здоров'я, наскільки це можливо.
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25.09.2022 12:18 Ответить
Проблема в тому,що в нас до цього часу нема системи реабілітації військових.Необхідно,щоб кожен воїн,що пройшов бойові дії,а тим паче ті,хто був в полоні,в обов'язковому порядку відправлялися в спец.реабілітаційні центри(яких в нас нема).Це дуже велика проблема,знаю з досвіду близьких людей.Потрібна державна програма негайно,не пускати на самотік.В обов'язковому порядку реабілітація для військових,що пройшли війну.
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25.09.2022 12:40 Ответить
Зеля і його уряд нічого не робитиме.
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25.09.2022 12:47 Ответить
Треба це питання піднімати в ВР.ЄС може це зробити.Нехай тоді плісняві спробують якось відкрутитися.Народ і так злий,викрутасів стосовно військових терпіти не буде
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25.09.2022 12:51 Ответить
Рашисти-нелюди! Будьте прокляті всі! Треба фото з нашими ГЕРОЯМИ до та після викладати на всіх засіданнях ООН. по всій європі білборди . хай бачуть наслідки. які й їх чекають. поки вони вишукують *харошіх руських* та впускають *нєщасних* які тікають від мобілізації.
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25.09.2022 12:22 Ответить
Рашисты хуже немецких нацистов‼️СМЕЮТ ВЯКАТЬ "один народ"‼️Желаю вам, ощутить все зверства , творимые Украине СТОРИЦЕЙ ПОЛУЧИТЬ 🪃🪃🪃🪃🪃
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25.09.2022 13:04 Ответить
 
 