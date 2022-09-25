Физическое и психологическое состояние здоровья освобожденных из плена пограничников тяжелое, - Госпогранслужба

21 сентября из российского плена вернулось 215 защитников Украины, среди них и 9 пограничников, которые до последнего мужественно защищали Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, их уже осмотрели врачи. Их физическое и психологическое состояние здоровья тяжелое. Ведь каждый случай подтверждает, что условия, в которых РФ удерживает наших военнопленных, ужасающие и бесчеловечные.

Восстановление и реабилитация бойцов происходит полностью за счет государственного обеспечения в ведомственных медицинских учреждениях.

Сейчас бойцы снабжены соответствующей одеждой и средствами первой необходимости, а также средствами связи. Кроме того, проводится работа по восстановлению их документов и получению соответствующих средств.

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