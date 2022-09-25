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Новости Политика Украины
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Кличко (4516) псевдореферендум (125)

"Референдумы" - дешевая клоунада для зомбированных россиян, Путин этим затягивает удавку на своем режиме, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кличко

Цивилизованный мир никогда не признает легитимности так называемых "референдумов", которые устроила Россия на оккупированных украинских территориях.

Об этом заявил Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Для кого Россия пытается создать действо, которое начала сегодня, под названием "референдумы" на оккупированных территориях Украины? Цивилизованный мир внимательно наблюдает за этими конвульсиями агрессора и никогда не признает легитимности подобных его действий. Это все – дешевая клоунада для будущих мобилизованных российских "патриотов" и зомбированных граждан. Да и те уже, похоже, не очень-то верят", - заявил Виталий Кличко.

По словам Кличко, прибегая к такой "клоунаде", Путин отчаянно затягивают удавку на своем режиме.

Ранее Виталий Кличко отметил, что объявление мобилизации и ядерные угрозы не помогут россии покорить и уничтожить Украину. При этом такими действиями путин окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят.

Смотрите также: Рашисты подвели "итоги" псевдореферендумов еще в начале сентября, - СБУ. АУДИО
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Топ комментарии
+9
1. Никто из украинцев отступать под угрозой применения ЯО не будет, ваши истерики ничего не изменят.
2. Применять ЯО по центру решений Киеву как центру принятия решений он не будет - это значит проиграть Киев-матерь городов русских и никогда его не занять.
3. Применять тактическое ЯО по линии фронта он не будет - это тупо, 1000 км линии фронта - куда конкретно кидать-то? Бред.
4. Если бы он на самом деле планировал кидать бомбу, то не объявлял бы мобилизацию. Не потому что ему может быть жалко своих солдат, попавших под заражение - не сомневаюсь что ему на них насрать. А потому что НЕЗАЧЕМ их собирать такую ораву - на зачистку условной Хиросимы в Украине хватило бы и 100 тыс на все про все. Так что этого не будет.

А вообще хватит этих истерик, второй день наблюдаю эту дебильную волну - все, путин бросит бомбу!! две!! весь фронт 1000 км закидает ядерными бомбами! ужас и капец, дада.
Никто уже не поведется, успокойтесь.

Ну а если таки кинет ЯО - значит так тому и быть, мы с этим смирились еще в феврале. Никуда не деться нам тогда - будь что будет. А мы продолжим воевать, не сомневайтесь.
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25.09.2022 13:55
+7
Родіну в Україні? Цікавий поворот кацапської думки.
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25.09.2022 13:38
+5
До бидля - бидляче відношення! Так тримати кацапури.
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25.09.2022 12:57
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25.09.2022 12:51 Ответить
Родіну в Україні? Цікавий поворот кацапської думки.
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25.09.2022 13:38 Ответить
До бидля - бидляче відношення! Так тримати кацапури.
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25.09.2022 12:57 Ответить
Посоветовала бы Кличко съездить в Индию с пиар- туром . По всем городам (1,5 млрд населения должны стать бандеровцами)
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25.09.2022 12:58 Ответить
Nenado nazyvat slovom referendum,kacapi etogo i xotiat eto slovo byl referendum.Nazyvat mozno skazem opros nekotoryx iz zytelej ,takoj sami opros mozno sprost xotiat li oni prisodinitsia k statam i polucat takyje zarplati i pensiji kak ameriki,ja dumaju nenado daze avtomatov golosovali sto da?
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25.09.2022 13:00 Ответить
оккупендум
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25.09.2022 13:50 Ответить
'Референдуми' мають легітимізувати удари ядерними боєголовками по Україні. Досить присипляти українців побєдобєсними словами в стилі арестовича! Закидуючи ворога м'ясом, рашисти вигравали війни( не знання історії не звільнить вас від її повторення з вами ж), + ядерна зброя, + жодної фізичної адекватної реакції світу на все це! В перемогу України не варто вірити, її потрібно створювати фізично! А поки що цього немає.
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25.09.2022 13:13 Ответить
1. Никто из украинцев отступать под угрозой применения ЯО не будет, ваши истерики ничего не изменят.
2. Применять ЯО по центру решений Киеву как центру принятия решений он не будет - это значит проиграть Киев-матерь городов русских и никогда его не занять.
3. Применять тактическое ЯО по линии фронта он не будет - это тупо, 1000 км линии фронта - куда конкретно кидать-то? Бред.
4. Если бы он на самом деле планировал кидать бомбу, то не объявлял бы мобилизацию. Не потому что ему может быть жалко своих солдат, попавших под заражение - не сомневаюсь что ему на них насрать. А потому что НЕЗАЧЕМ их собирать такую ораву - на зачистку условной Хиросимы в Украине хватило бы и 100 тыс на все про все. Так что этого не будет.

А вообще хватит этих истерик, второй день наблюдаю эту дебильную волну - все, путин бросит бомбу!! две!! весь фронт 1000 км закидает ядерными бомбами! ужас и капец, дада.
Никто уже не поведется, успокойтесь.

Ну а если таки кинет ЯО - значит так тому и быть, мы с этим смирились еще в феврале. Никуда не деться нам тогда - будь что будет. А мы продолжим воевать, не сомневайтесь.
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25.09.2022 13:55 Ответить
як можна вірити зеленоквартальним тролям-членограям типу Жданова,Арєстовіча і цієї Бєлановой? ці членограї переконували нас що нападу не буде і істерично кричали,що треба їхати 24.02 на шашлики а не готуватися до оборони...
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25.09.2022 14:02 Ответить
Зараз активно набирає обертів кацапська істерія про яз. Посил один - "Здавайтеся, або ***** вдарить ЯЗ"!
ЗСУ вже дало ясно знати, що здаватися не збирається. Чого чекають кацапи? Що цивіли від їхніх вкидів запанікують і будуть давити на владу та ЗСУ для капітуляції? Гадаю, кацапів чекає велике розчарування.
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25.09.2022 14:43 Ответить
Клоунада в стилі 95 кварталу!
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25.09.2022 13:17 Ответить
артист і хвойда це синоніми
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25.09.2022 13:28 Ответить
Клоунада,не клоунада але працює.Вчора подзвонив один знайомий покидьок(не спілкувались з 2018року) з лугандону,який отримує 15 тис.грн.шахтарської пенсіі від ШМИГАЛЯ та 20тис.руб.від путлєра та розповідав,що відпочивав у Сочі.Взнавши про т.з. референдум вони з дружиною припинили відпочинок та повернулись в лугандон,щоб голосувати.Хотів би отримати коментар від Шмигаля та мін.соцу:" Україна і після цього буде платити соц.виплати таким мерзотникам?"Депутати! Зробіть запит Шмигалю.
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25.09.2022 13:44 Ответить
глупости, он никак не может получать деньги из украинского кабмина. Это вранье.
Ему врут что это платит Украина, потому что это БРЕД. я понимаю, что люди идиоты и верят в пропаганду - но вы-то не уподобляйтесь и не верьте во всякий бред что вам пересказывают лугандонцы со слов своих лугандонских бандюков.
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25.09.2022 13:57 Ответить
чому зеленоквартальні тролі-пустобрехи такі тупі?
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25.09.2022 14:00 Ответить
Тамженашелюдє! Це те, що мені було прикро чути всі ці роки починаючи с 14. Немає там наших людей. Всі наші люди це ті хто переїхав з ЛИДИНИРИ у неокуповану "шахтьорами і тракторістами" частину України. Але політика умиротворення і матеріального підкупу цих покидьків не припиняється по нині. Це що?
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25.09.2022 14:04 Ответить
Який Віталька молодчага! Аж страшно!! В той час коли Путін затягує зашморги і готується офіційно анексувати 4 наші області та прикрити їх ЯЗ,Віталька 26.09. у Києві по вул.Ломоносова,10 готується викинути на вулицю 2 державні установи,землю і будівлю яких,кажуть,продав забудовникам Києва. Завтра прийдуть судові виконавці виселяти,цікаво вони розказуватимуть викинутим на вулицю працівникам про дешеву клоунаду?
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25.09.2022 13:58 Ответить
Пане, Віталію, що скажете?

"Поворозник, Оленич і ще низка замів їздили у відрядження за бюджетний кошт на минулому тижні. Всі вони призовного віку і не можуть виїжджати за кордон.Оформили собі "важливу" міжнародну поїздку. Чи то на виставку, чи то для підписання якогось контракту...
Поки ми з вами готуємося до складної зими, волонтеримо і боронимо країну зі зброєю в руках - міські вельможі розважаються у Європі за наші кошти. Перед законом рівні всі, але чиновники КМДА рівніші!"
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25.09.2022 14:30 Ответить
"Референдум" на окупованих самий час для Партизанського руху розпочинати акції з підриву колаборантів, вибухів і великих пожеш. Нажаль це виправдовано в такій ситуації, бо досвід у Донбасі і Криму гарно про це свідчить.
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25.09.2022 16:47 Ответить
 
 