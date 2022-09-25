"Референдумы" - дешевая клоунада для зомбированных россиян, Путин этим затягивает удавку на своем режиме, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Цивилизованный мир никогда не признает легитимности так называемых "референдумов", которые устроила Россия на оккупированных украинских территориях.
Об этом заявил Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Для кого Россия пытается создать действо, которое начала сегодня, под названием "референдумы" на оккупированных территориях Украины? Цивилизованный мир внимательно наблюдает за этими конвульсиями агрессора и никогда не признает легитимности подобных его действий. Это все – дешевая клоунада для будущих мобилизованных российских "патриотов" и зомбированных граждан. Да и те уже, похоже, не очень-то верят", - заявил Виталий Кличко.
По словам Кличко, прибегая к такой "клоунаде", Путин отчаянно затягивают удавку на своем режиме.
Ранее Виталий Кличко отметил, что объявление мобилизации и ядерные угрозы не помогут россии покорить и уничтожить Украину. При этом такими действиями путин окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят.
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2. Применять ЯО по центру решений Киеву как центру принятия решений он не будет - это значит проиграть Киев-матерь городов русских и никогда его не занять.
3. Применять тактическое ЯО по линии фронта он не будет - это тупо, 1000 км линии фронта - куда конкретно кидать-то? Бред.
4. Если бы он на самом деле планировал кидать бомбу, то не объявлял бы мобилизацию. Не потому что ему может быть жалко своих солдат, попавших под заражение - не сомневаюсь что ему на них насрать. А потому что НЕЗАЧЕМ их собирать такую ораву - на зачистку условной Хиросимы в Украине хватило бы и 100 тыс на все про все. Так что этого не будет.
А вообще хватит этих истерик, второй день наблюдаю эту дебильную волну - все, путин бросит бомбу!! две!! весь фронт 1000 км закидает ядерными бомбами! ужас и капец, дада.
Никто уже не поведется, успокойтесь.
Ну а если таки кинет ЯО - значит так тому и быть, мы с этим смирились еще в феврале. Никуда не деться нам тогда - будь что будет. А мы продолжим воевать, не сомневайтесь.
ЗСУ вже дало ясно знати, що здаватися не збирається. Чого чекають кацапи? Що цивіли від їхніх вкидів запанікують і будуть давити на владу та ЗСУ для капітуляції? Гадаю, кацапів чекає велике розчарування.
Ему врут что это платит Украина, потому что это БРЕД. я понимаю, что люди идиоты и верят в пропаганду - но вы-то не уподобляйтесь и не верьте во всякий бред что вам пересказывают лугандонцы со слов своих лугандонских бандюков.
"Поворозник, Оленич і ще низка замів їздили у відрядження за бюджетний кошт на минулому тижні. Всі вони призовного віку і не можуть виїжджати за кордон.Оформили собі "важливу" міжнародну поїздку. Чи то на виставку, чи то для підписання якогось контракту...
Поки ми з вами готуємося до складної зими, волонтеримо і боронимо країну зі зброєю в руках - міські вельможі розважаються у Європі за наші кошти. Перед законом рівні всі, але чиновники КМДА рівніші!"