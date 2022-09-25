Союзники России Китай и Индия призывают к прекращению войны в Украине, в поддержку РФ высказалась только хунта из Мали, - The Guardian

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ни одна крупная страна не поддержала Россию. Ее традиционные союзники Китай и Индия призвали к прекращению войны в Украине путем переговоров.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что страны Запада развернули "гротескную" кампанию против россиян.

Впрочем, ни одно крупное государство не поддержало Россию, включая Китай. Министр иностранных дел Китая Ван призвал Россию и Украину "не допустить распространения кризиса" и не повлиять на развивающиеся страны.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса. Насущным приоритетом является содействие мирным переговорам. Фундаментальным решением является решение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - сказал Ван И.

Американские официальные лица были ободрены тем, что по их мнению Китай не оказывает конкретной поддержки войны, и заявили, что Пекин отклонил запросы послать военную технику, что заставило Россию полагаться на Северную Корею и Иран, поскольку ее запасы сокращаются.

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Индия, в отличие от Китая, имеет теплые отношения с Соединенными Штатами, но также имеет исторические связи с Россией, ее традиционным поставщиком оборонной продукции.

"Поскольку конфликт в Украине продолжает бурлить, нас часто спрашивают, на чьей мы стороне. Наш ответ каждый раз прямой и честный - Индия на стороне мира и будет твердо там оставаться. Мы на той стороне, которая призывает к диалогу и дипломатии как к единственному выходу", – сказал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции отказался отвечать, было ли какое-либо давление на Москву со стороны Китая. А в своей речи с трибуны Генассамблеи он пытался перевести вину прямо на страны Запада.

"Официальная русофобия на мероприятии беспрецедентна. Теперь размах гротескный. Они не стесняются заявлять о намерении нанести не только военное поражение нашей стране, но и уничтожить и раздробить Россию", - сказал Лавров.

Он также назвал Европейский союз "авторитарным, жестким, диктаторским образованием" и сказал, что руководство блока якобы вынудило лидера одного из государств-членов – президента Кипра Никоса Анастасиадеса – отменить запланированную с ним встречу.

Лавров подверг критике Запад за то, что он не сотрудничает с Россией.

Западные государства приветствовали изоляцию Лаврова, отметив, что он появился на заседании Совбеза ООН только для того, чтобы высказать замечания, а не слушать других.

Как отмечает The Guardian, чуть ли не единственным голосом поддержки России на сессии генеральной ассамблеи стало заявление временного премьер-министра Мали Абдулая Майга, назначенного лидерами переворота, поздравившего "примерное и плодотворное сотрудничество" с Москвой. В частности, представитель хунты поблагодарил за помощь ЧВК "Вагнер".