Оккупанты дают по 40 тыс. руб. за "нужный" ответ на псевдореферендуме в Каховке, - СМИ

В Каховке Херсонской области во время обхода по домам людей по так называемому референдуму жителям упорно предлагают проголосовать. За "нужную" отметку в бюллетене дают денежное вознаграждение.

Об этом проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" рассказал один из жителей на условиях анонимности по соображениям безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Ходят два коллаборанта с двумя военными, у которых на лице маска и видны только глаза. Они ходят по домам, дергают двери. Есть те, кто не открывает. Те люди, которые открывают дверь, им угрожают, чтобы они подписывали бюллетени. Тем, кто подписывает и ставит "нужный" ответ, дают по 40 тысяч рублей. И, конечно, находятся соседи, которые сдают и говорят, в каких квартирах сейчас находятся люди", - рассказал мужчина.

Издание отмечает, что, учитывая войну и боевые действия, редакция не может независимо проверить эти свидетельства.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.

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В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.