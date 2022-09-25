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Оккупанты дают по 40 тыс. руб. за "нужный" ответ на псевдореферендуме в Каховке, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

В Каховке Херсонской области во время обхода по домам людей по так называемому референдуму жителям упорно предлагают проголосовать. За "нужную" отметку в бюллетене дают денежное вознаграждение.

Об этом проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" рассказал один из жителей на условиях анонимности по соображениям безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Ходят два коллаборанта с двумя военными, у которых на лице маска и видны только глаза. Они ходят по домам, дергают двери. Есть те, кто не открывает. Те люди, которые открывают дверь, им угрожают, чтобы они подписывали бюллетени. Тем, кто подписывает и ставит "нужный" ответ, дают по 40 тысяч рублей. И, конечно, находятся соседи, которые сдают и говорят, в каких квартирах сейчас находятся люди", - рассказал мужчина.

Издание отмечает, что, учитывая войну и боевые действия, редакция не может независимо проверить эти свидетельства.

Читайте также: Оккупанты заставляют мариупольцев участвовать в "референдуме", угрожая увольнениями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.

Смотрите: Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей. ФОТОрепортаж

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
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Топ комментарии
+14
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25.09.2022 13:26
+11
Если там ходят целой бандой с автоматами и записывают данные тех , кто не хочет голосовать "За" , а это прямая дорога на подвал , то я очень сомневаюсь , что дадут хоть 100 ржублей , не то , что 40 тысяч .
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25.09.2022 13:32
+9
Як кажуть вєріццца с трудом. Реальні показники референдуму кацапам не потрібні від слова зовсім. Вірніше, ніякі показники. Вони мають вже сформовані та підготовлені документи про визнання та приєднання. Питання часу та необхідності. Так що про видачу грошей згодним це нісенітниця. Ніякого сенсу розкидання грошима
.
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25.09.2022 13:48
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Россия мобилизирует миллион, в Сумах демонтируются блокпосты
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25.09.2022 13:18 Ответить
Живу в Сумах, ніякого демонтажу не бачив.... не гоніть пургу. Щодня проїжджаю повз посту, вчора був на місці
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25.09.2022 15:09 Ответить
Почему ВСУ не наступает, пока не прибыли дополнительные русские??? они что ждут пока руссня приедет???
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25.09.2022 13:18 Ответить
А шо б двічі не ходить
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25.09.2022 13:22 Ответить
спокойно, юлий цезарь. сейчас тебя почитают и все поймут
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25.09.2022 13:22 Ответить
а кто сказал что ВСУ не наступают?
а кто сказал, что до того времени пока подтянется алкашня и мамины сыночки с ржавыми АК то ВСУ будет сидеть сложа руки???
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25.09.2022 13:46 Ответить
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25.09.2022 13:26 Ответить
Бубачка мостить асфальтовані і освітлені дороги для москалів.
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25.09.2022 13:53 Ответить
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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25.09.2022 14:04 Ответить
Если там ходят целой бандой с автоматами и записывают данные тех , кто не хочет голосовать "За" , а это прямая дорога на подвал , то я очень сомневаюсь , что дадут хоть 100 ржублей , не то , что 40 тысяч .
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25.09.2022 13:32 Ответить
Згоден. Якась несамовита сума.
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25.09.2022 15:10 Ответить
а можно фото счастливчиков которые так удачно продали свой голосок?
пообещать еще не значит жениться...
а уж под дулом автомата во-первых выбора нет...а во-вторых денег тоже ))))
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25.09.2022 13:47 Ответить
Як кажуть вєріццца с трудом. Реальні показники референдуму кацапам не потрібні від слова зовсім. Вірніше, ніякі показники. Вони мають вже сформовані та підготовлені документи про визнання та приєднання. Питання часу та необхідності. Так що про видачу грошей згодним це нісенітниця. Ніякого сенсу розкидання грошима
.
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25.09.2022 13:48 Ответить
что же они такие покорные без сопротивления и стрельбы идут с шариками голосовать
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25.09.2022 15:00 Ответить
сказали газ будет как в расее, дешевле, чем в украине, вот и пошли с шариками, народ опустили ниже плинтуса нищетой, а теперь бидкаются, нужно за народ больше думать было, а не по карманам и офшорам растаскивать
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25.09.2022 15:16 Ответить
только нищий народ можно подкупить, а олигархи все сделали, чтоб опустить народ ниже плинтуса, а таперь, вей-вей, народ покупают, нужно было меньше тырить и делится
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25.09.2022 15:15 Ответить
 
 