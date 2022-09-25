Оккупанты дают по 40 тыс. руб. за "нужный" ответ на псевдореферендуме в Каховке, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Каховке Херсонской области во время обхода по домам людей по так называемому референдуму жителям упорно предлагают проголосовать. За "нужную" отметку в бюллетене дают денежное вознаграждение.
Об этом проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" рассказал один из жителей на условиях анонимности по соображениям безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Ходят два коллаборанта с двумя военными, у которых на лице маска и видны только глаза. Они ходят по домам, дергают двери. Есть те, кто не открывает. Те люди, которые открывают дверь, им угрожают, чтобы они подписывали бюллетени. Тем, кто подписывает и ставит "нужный" ответ, дают по 40 тысяч рублей. И, конечно, находятся соседи, которые сдают и говорят, в каких квартирах сейчас находятся люди", - рассказал мужчина.
Издание отмечает, что, учитывая войну и боевые действия, редакция не может независимо проверить эти свидетельства.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".
"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.
В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
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а кто сказал, что до того времени пока подтянется алкашня и мамины сыночки с ржавыми АК то ВСУ будет сидеть сложа руки???
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
пообещать еще не значит жениться...
а уж под дулом автомата во-первых выбора нет...а во-вторых денег тоже ))))
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