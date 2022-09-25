В Кремле не исключают возможности мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии, - росСМИ

В Кремле рассматривается возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Медуза рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.

По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.

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