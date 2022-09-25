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Абхазия (371) Россия (91317) Южная Осетия (175) мобилизация (1628)

В Кремле не исключают возможности мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

осетія,абхазія

В Кремле рассматривается возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Медуза рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.

По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.

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Топ комментарии
+48
"Вся оборона РФ может рухнуть", - ВСУ прорвали фронт под Лозовой и заходят российской группировке в тыл
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25.09.2022 13:30
+41
Стаду белорусской области приготовиться. Абынебыла вайны, да, скот никчемный?!
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25.09.2022 13:29
+40
Я так розумію, що абхазьку мавпу - хламідію, рашисти мобілізували на війну з Україною ще в 2019-му
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25.09.2022 13:31
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Стаду белорусской области приготовиться. Абынебыла вайны, да, скот никчемный?!
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25.09.2022 13:29 Ответить
"Вся оборона РФ может рухнуть", - ВСУ прорвали фронт под Лозовой и заходят российской группировке в тыл
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25.09.2022 13:30 Ответить
Боже, поможы ЗСУ!!
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25.09.2022 13:40 Ответить
яка Лозова?
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25.09.2022 14:17 Ответить
ага ..бачу...напрямок Маліївки, північніше Коровій Яр . Тоді під Лозове
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25.09.2022 15:33 Ответить
Я так розумію, що абхазьку мавпу - хламідію, рашисти мобілізували на війну з Україною ще в 2019-му
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25.09.2022 13:31 Ответить
не надо ля-ля - хламидия - полезная абизянка - она всеми силами приближает конец зешоблы
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25.09.2022 16:42 Ответить
"У Кремлі розглядають можливість мобілізувати (...) громадян окупованих Абхазії та Південної Осетії." Джерело: https://censor.net/ua/n3369446

Придністров'ю приготуватись?
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25.09.2022 13:32 Ответить
Найгірше що на 20% окупованої України буде мобілізація
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25.09.2022 13:39 Ответить
Вихід один(чи два) "мобілізованим" з окупованих територій-швидко здаватися в полон.Можна ще взяти зброю у кацапів,і їх же їхньою зброєю порішити.Це для українців.Для любителів рюськго міру залишається подохнути за свої тупі ідеали.
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25.09.2022 13:45 Ответить
Из тех , амёб и гнид призывного возроста это невозможно , нормальные , не получали -бы ,никогда паспорта кацапские‼️
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25.09.2022 14:41 Ответить
там нічого не вийде майже в усіх придністровців є молавські паспорти і врни чухнули ще коли минулого разу кіпіш аіднявся. Наразі всі у кого був котракт з росієї порозривали і повтікали
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25.09.2022 14:19 Ответить
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25.09.2022 13:36 Ответить
Нацисты кремлевские хотят все окупированные народы бросить на войну. Заодно и избавятся от нежелательных революционеров в будущем.
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25.09.2022 13:48 Ответить
//
Протесты против могилизации в Дагестане выглядят поинтереснее чем в Москве

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/13602

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25.09.2022 13:52 Ответить
Нормально!! ПОКИ ЩО стрільба ведеться в повітря Однак недовго й до стрільби прицільної!
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25.09.2022 13:57 Ответить
Согласованная с губернатором показуха, митинг специально не разгоняют. Чтобы после мобилизации был повод показать, что я не могу отправить дагов в окоп, так как митинги будут, а мы будем снимать тик-токи, заодно раздевая русню и лишая их тактического эквипа. Ну и нам будут сдавать позиции в обмен на наркотики (нужны хорошие, героин например или деньги, тут просто спиртом и блоком сигарет как с ванькой не отделаешься.

На России сейчас любой митинг разгонят многократно жесткие мусорки, так как им ставят задачу разогнать любой ценой, иначе отправят на фронт. Мусор пойдет на что угодно, так что только дебил пойдет на улицу на митинг, когда чмоню нужно скидывать иным путем и тут нужно сотрудничество с полковником или генералом, имеющим отношение к войскам и жд путям, чтобы перекинуть технику под Москву.
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25.09.2022 13:59 Ответить
что вьіберет россиянин - 10-ть лет или смертную казнь?...
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25.09.2022 14:11 Ответить
Ви: что ви вибіраєтє - 10 лєт ілі смєртную казнь?
расіянін: "вибіраєтє" - как ето? что ето значіт?
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25.09.2022 14:45 Ответить
стрільба це круто, це тільки дратує протестуючих.
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25.09.2022 14:20 Ответить
Це уже нагадуэ 20-ті роки,минулого сторііччя, коли комуняки натравили на Україну навіть китайців...
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25.09.2022 14:05 Ответить
Ш Я Ш Ь Л Ы К
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25.09.2022 14:05 Ответить
вьі вот со своей вот зтой вот "мобилизацией" - доиграетесь
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25.09.2022 14:07 Ответить
Досить жартів про загрозу. Українці, пора панікувати! До вас приходять мільйони зомбі. Пожертвуйте, що можете, купіть пайки для виживання, запасіться зимовим спорядженням, зброєю, раціями, будуйте плани захисту з друзями та сусідами. поїзд.
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25.09.2022 14:18 Ответить
в Украине тоже должна быть мобилизация, как резерв на всякий случай.
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25.09.2022 14:21 Ответить
Рашка ето войско мертвых. Чем больше захватывает территорий тем войско становится больше. Запад уже сейчас должен не чесаться а рвать жопу помогать нам всем чем можно чтобы бы ето войско мертвых остановили. Иначе оно увеличится еще на 10 миллионов
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25.09.2022 14:21 Ответить
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25.09.2022 14:23 Ответить
всі на шашлик згодяться)

гуртіш,гуртіш свинота!😄💯
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25.09.2022 14:26 Ответить
Доступ к телу мавзолейного Хмыря имеет Алина Кабаева, если ей заплатить миллиард доляров и дать топор,для сноса тупой башки путлера,то мировая цивилизация вздохнет с облегчением,а Алина спасет своих четверых детей от маразматика Шизофреника,и это не шутка....
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25.09.2022 14:53 Ответить
місце ***** займе інше *****, а кабаєва новому ***** і далі сосати буде....
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25.09.2022 18:33 Ответить
Квіточкам і шкарпеткам приготуватися
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25.09.2022 14:55 Ответить
пятий інтернаціонал від Тін Пу.
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25.09.2022 15:21 Ответить
А чого це про придністров"я забули ? Вони що, "асобінниє" ? Ану в строй !!!
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25.09.2022 18:17 Ответить
Придурки дуже хотіли бути з рашкою.
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26.09.2022 07:27 Ответить
 
 