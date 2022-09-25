В Кремле не исключают возможности мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Кремле рассматривается возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан оккупированных Абхазии и Южной Осетии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Медуза рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.
По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.
Топ комментарии
+48 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий25.09.2022 13:30
+41 Мобильный крематорий
показать весь комментарий25.09.2022 13:29
+40 Super Gut
показать весь комментарий25.09.2022 13:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Придністров'ю приготуватись?
Протесты против могилизации в Дагестане выглядят поинтереснее чем в Москве
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/13602
На России сейчас любой митинг разгонят многократно жесткие мусорки, так как им ставят задачу разогнать любой ценой, иначе отправят на фронт. Мусор пойдет на что угодно, так что только дебил пойдет на улицу на митинг, когда чмоню нужно скидывать иным путем и тут нужно сотрудничество с полковником или генералом, имеющим отношение к войскам и жд путям, чтобы перекинуть технику под Москву.
расіянін: "вибіраєтє" - как ето? что ето значіт?
гуртіш,гуртіш свинота!😄💯