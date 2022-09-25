В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на российскую нефть, - СМИ
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ЕС, вероятно, не добавит в восьмой пакет санкций против РФ ограничение цен на российскую нефть.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России
Но, скорее всего, будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро) + добавление дюжины лиц, причастных к "референдуму", - говорится в сообщении.
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+15 Valter Valter
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Я тоже бескорыстно люблю деньги!
Треба розуміти що відповідь на ядерний удар 100% не буде колективною.
Це санкції колективні і окремі клани та елітка категорично проти щоб їх ресурсна колонія або партнери програли у війні, а тому вони всіма силами їх блокують та помягшують. Але із ЯЗ все не так. Багато хто може прийняти це як особисту небезпеку і діяти тотально та невідворотно.
а далі можна тільки гадати, буде щось паРаші за удар по Україні, чи не буде. хотілося би надіятися, що буде. але...
Британія це колишня імперія і вони можуть в'їбати просто щоб відновити свій статус гегемона. І їм за це майже нічого не буде.
В'їбати може і США. Чимось конвенційним, наприклад її "секретним" угрупуванням орбітальних дронів. Просто нарешті зрозумівши що інакше їх світовому порядку буде кінець і кожен стає сам за себе.
Франція? Ізраїль? Думаю ні. Франція слабка. Ізраїль хоче в'їбати по Ірану (поки той не створив ядерну зброю) і для нього це можливість, а тому вони на стороні рф бо сша в'їбати їм по ірану не дає.
В'їбати можемо навіть ми. Але мало ймовірно що превентивно, тому що хоч і є шанси на саботаж та диверсію яку можуть зробити наші люди в рф, но ці шанси не дуже. Зате ми точно можемо в'їбати потім - всі АЕС рф, а також всі пускові, склади яз та навіть мобільні пускові. І стане рф одним великим Чорнобилем.
Відповідь на бикування ***** може бути тільки одна - швидкий і міцний удар по зубах.
Більше нічого не скажу. Й так модери зітруть.
Остальное вполне неплохо. Но опять-таки это приведет к росту цен у нас, а значит и сложностям в производстве боеприпасов. И кацапы могут вместо долларов захотеть металл отправлять на танки (благо это далеко не так просто уже). И санкции снова же будут обходиться в том числе и прямой поддержкой ваших же компаний, которым на все плевать. Надо решать вопрос военным путем и все. А именно лучше спроектировать пару десятков военных заводов и начать строить их в быстром темпе. Чтобы перебить кацапское мясо сотням миллионов артиллерийских снарядов и миллионами ракет.