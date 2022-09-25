Сестра защитника "Азовстали" Дианова прекратила сбор средств на его лечение из-за мошенников

Сестра освобожденного из плена бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаила Дианова Алена Лаврушко заявила, что прекращает сбор средств на лечение брата.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь ко всем, кто хочет помочь Михаилу Александровичу Дианову. Мы прекращаем сбор средств на любые счета, потому что появляются фейковые страницы, которые хотят нажиться на этом. Вот они. Эти банковские счета - мошеннические!!! Обратите внимание!!! Распространите это сообщение! Еще раз - это МОШЕННИКИ!", - написала Лаврушко.

Она также опубликовала скриншоты фальшивых страниц, владельцы которых собирали деньги якобы на лечение и восстановление героя "Азовстали", утверждая, что собранные средства будут перечислены семье Михаила.

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Напомним, 21 сентября морпеха Вооруженных сил и защитника "Азовстали" Михаила Дианова освободили из российского плена вместе с 214 другими защитниками Мариуполя. Дианов – один из героев болезненного фоторепортажа из "Азовстали" Дмитрия Ореста Казачьего. Уже тогда на фото можно было увидеть, что Михаил получил ранение руки.

Находясь в оккупированном Мариуполе, военный не имел возможности получить надлежащую медицинскую помощь. А когда Дианов попал в плен к россиянам, последние лишь усугубили его состояние. Как рассказала "УП. Життя" его сестра Алена, оккупанты вытащили аппарат из руки Михаила без наркоза ржавыми плоскогубцами.

В настоящее время Дианов находится в Киевском военном госпитале. После восстановления Михаилу должны прооперировать руку, ведь в ней не хватает 4 сантиметров кости.

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