Сестра защитника "Азовстали" Дианова прекратила сбор средств на его лечение из-за мошенников
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Сестра освобожденного из плена бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаила Дианова Алена Лаврушко заявила, что прекращает сбор средств на лечение брата.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь ко всем, кто хочет помочь Михаилу Александровичу Дианову. Мы прекращаем сбор средств на любые счета, потому что появляются фейковые страницы, которые хотят нажиться на этом. Вот они. Эти банковские счета - мошеннические!!! Обратите внимание!!! Распространите это сообщение! Еще раз - это МОШЕННИКИ!", - написала Лаврушко.
Она также опубликовала скриншоты фальшивых страниц, владельцы которых собирали деньги якобы на лечение и восстановление героя "Азовстали", утверждая, что собранные средства будут перечислены семье Михаила.
Напомним, 21 сентября морпеха Вооруженных сил и защитника "Азовстали" Михаила Дианова освободили из российского плена вместе с 214 другими защитниками Мариуполя. Дианов – один из героев болезненного фоторепортажа из "Азовстали" Дмитрия Ореста Казачьего. Уже тогда на фото можно было увидеть, что Михаил получил ранение руки.
Находясь в оккупированном Мариуполе, военный не имел возможности получить надлежащую медицинскую помощь. А когда Дианов попал в плен к россиянам, последние лишь усугубили его состояние. Как рассказала "УП. Життя" его сестра Алена, оккупанты вытащили аппарат из руки Михаила без наркоза ржавыми плоскогубцами.
В настоящее время Дианов находится в Киевском военном госпитале. После восстановления Михаилу должны прооперировать руку, ведь в ней не хватает 4 сантиметров кости.
Пожалуйста, подождите...
Банківська таємниця в дуже далекому минулому.
Якщо держава захоче, то вона запросто зможе наказати банку заморозити ці кошти (навіть якщо вони пішли далі), а потім відправити їх назад всім хто переказував. Правда на цьому все.
Тому що це може виявитись хитрим способом наприклад дискредитації, як мінімум власник рахунку може заявити що він уявлення немає що його рахунок хтось розмістив у шахрайському оголошенні. А тому без детективного розслідування посадити буде не мож (треба зібрати докази). Але всі кошти вернути ЗАПРОСТО. Банк може навіть зв'язатись із кожним хто надсилав кошти та уточнити. Чи навіть більше вимагати пояснення у власника рахунку звідки надійшли ті чи інші суми якщо власник заявить що там серед всіх переказів були його гроші.
Правда мені здається нам для цього треба окремий орган бо невпевнений що у нас хтось за це відповідає, або якщо такий орган вже існує то не впевнений що він профпридатний у нас.
Від держави безкоштовно - кетанов за 250 грн., який нікуя не обозболює.
За гроші в аптеці - щось з бундеса чи швейцарії за 2000 грн.
І рука гниє, болі адські. А Вам кетанов...
А паскудам варто пам'ятати, не кради у хворого та нужденного, їх горе тобі перейде.
А тим шахраям не буде щастя від тих грошей, Карма (Господь Бог чи інші варіанти) наздожене...
наживатись на такому...
Ось так все просто.
Зазвичай я скидую на запити Натальї Юсупової (на поранених, дрони, тепловізори), і на "Повернись живим" (теж дрони, тепловізори і т.п.). Ну там вже перевірені волонтери.