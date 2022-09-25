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Сестра защитника "Азовстали" Дианова прекратила сбор средств на его лечение из-за мошенников

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

кіртока,діанов

Сестра освобожденного из плена бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаила Дианова Алена Лаврушко заявила, что прекращает сбор средств на лечение брата.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь ко всем, кто хочет помочь Михаилу Александровичу Дианову. Мы прекращаем сбор средств на любые счета, потому что появляются фейковые страницы, которые хотят нажиться на этом. Вот они. Эти банковские счета - мошеннические!!! Обратите внимание!!! Распространите это сообщение! Еще раз - это МОШЕННИКИ!", - написала Лаврушко.

Она также опубликовала скриншоты фальшивых страниц, владельцы которых собирали деньги якобы на лечение и восстановление героя "Азовстали", утверждая, что собранные средства будут перечислены семье Михаила.

Смотрите также: Освобожденный из плена оккупантов защитник "Азовстали" Дианов нуждается в помощи на лечение. ФОТО

Сестра защитника Азовстали Дианова прекратила сбор средств на его лечение из-за мошенников 01

Напомним, 21 сентября морпеха Вооруженных сил и защитника "Азовстали" Михаила Дианова освободили из российского плена вместе с 214 другими защитниками Мариуполя. Дианов – один из героев болезненного фоторепортажа из "Азовстали" Дмитрия Ореста Казачьего. Уже тогда на фото можно было увидеть, что Михаил получил ранение руки.

Находясь в оккупированном Мариуполе, военный не имел возможности получить надлежащую медицинскую помощь. А когда Дианов попал в плен к россиянам, последние лишь усугубили его состояние. Как рассказала "УП. Життя" его сестра Алена, оккупанты вытащили аппарат из руки Михаила без наркоза ржавыми плоскогубцами.

В настоящее время Дианов находится в Киевском военном госпитале. После восстановления Михаилу должны прооперировать руку, ведь в ней не хватает 4 сантиметров кости.

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Топ комментарии
+41
..а шо ж "наші" лівоохоронці?,.. сплять-блдь?.. знову?.. як завжди
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25.09.2022 15:06
+20
Є ж "ліві" картки, у банка є інформація про осіб, що їїх відкрили. У чому проблема спіймати на шахрайстві?
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25.09.2022 15:12
+19
Сподіваюсь, мої копійки дійшли до Михайла.
А паскудам варто пам'ятати, не кради у хворого та нужденного, їх горе тобі перейде.
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25.09.2022 15:16
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..а шо ж "наші" лівоохоронці?,.. сплять-блдь?.. знову?.. як завжди
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25.09.2022 15:06 Ответить
ну то якщо вона заяву написала
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25.09.2022 16:23 Ответить
проснутся, когда придет время вышибать долги за коммуналку
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25.09.2022 16:25 Ответить
та серед людей нажаль лохів багато..ну є ж серйозні ресурси, дають справжні реквізити..як ввводиш номер карти видно ім'я сестри-Альона Лаврушко! Просто уважним треба бути
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25.09.2022 15:08 Ответить
не завжди видно ім'я отримувача, краще використовувати **** реквізити, це буде більш надійно
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25.09.2022 15:49 Ответить
я за власним досвідом в Приват24, **** взагалі не підтягнувся
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25.09.2022 16:49 Ответить
Є ж "ліві" картки, у банка є інформація про осіб, що їїх відкрили. У чому проблема спіймати на шахрайстві?
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25.09.2022 15:12 Ответить
Банкавскайа тайна!
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25.09.2022 15:22 Ответить
Причому тут банківська тайна??? Мент робить запит і за пару годин розкриває справу і ловить шахраїв, простіших справ немає. Даже не знаю яким ментовським дібілом треба бути щоб не вичислити шахрая.
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25.09.2022 15:32 Ответить
Менти без заяви "потерпілого" нічого робити не будуть. Законодавство в нас таке, та і в інших країнах. Про це мова йде...
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25.09.2022 16:36 Ответить
Як тоді по вашому накладають санкції та заморожують кошти?)

Банківська таємниця в дуже далекому минулому.

Якщо держава захоче, то вона запросто зможе наказати банку заморозити ці кошти (навіть якщо вони пішли далі), а потім відправити їх назад всім хто переказував. Правда на цьому все.

Тому що це може виявитись хитрим способом наприклад дискредитації, як мінімум власник рахунку може заявити що він уявлення немає що його рахунок хтось розмістив у шахрайському оголошенні. А тому без детективного розслідування посадити буде не мож (треба зібрати докази). Але всі кошти вернути ЗАПРОСТО. Банк може навіть зв'язатись із кожним хто надсилав кошти та уточнити. Чи навіть більше вимагати пояснення у власника рахунку звідки надійшли ті чи інші суми якщо власник заявить що там серед всіх переказів були його гроші.

Правда мені здається нам для цього треба окремий орган бо невпевнений що у нас хтось за це відповідає, або якщо такий орган вже існує то не впевнений що він профпридатний у нас.
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25.09.2022 15:55 Ответить
банки хіба що можуть попередити людину, яку збираються шахраї ошукати; але, при умові, якщо самі встановлять, що то шахраї.
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25.09.2022 15:29 Ответить
Тут головне в процесі слідства не вийти на самих себе...
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25.09.2022 17:01 Ответить
Зачем сестра вообще открыла сбор денег? Неужели государство не выделит средства на лечение азовцев и ее брата тоже?
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25.09.2022 15:14 Ответить
На качественные современные протезы у них нет средств , говорят исами собирайте ‼️
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25.09.2022 15:39 Ответить
Анна Сергеева, Ви давно не були в звичайній українській лікарні?
Від держави безкоштовно - кетанов за 250 грн., який нікуя не обозболює.
За гроші в аптеці - щось з бундеса чи швейцарії за 2000 грн.
І рука гниє, болі адські. А Вам кетанов...
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25.09.2022 16:42 Ответить
Затем,что лечить человека нужно быстро и качественно!
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25.09.2022 19:24 Ответить
Він у шпиталі і що там нема чим лікувати чи навіщо ті кошти збирати ?
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25.09.2022 15:14 Ответить
У держави не вистачає коштів, бо економіка наполовину зруйнована, а захиснику потрібна термінова допомога, може й за кордоном.
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25.09.2022 15:17 Ответить
Просто коштами керують також шахраї.
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25.09.2022 15:20 Ответить
Сподіваюсь, мої копійки дійшли до Михайла.
А паскудам варто пам'ятати, не кради у хворого та нужденного, їх горе тобі перейде.
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25.09.2022 15:16 Ответить
Писали, що 6 лямів зібрали. То це норм. для хорошего лікування в США, Європі чи Ізраїлі.

А тим шахраям не буде щастя від тих грошей, Карма (Господь Бог чи інші варіанти) наздожене...
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25.09.2022 15:41 Ответить
як тим шахраям не соромно
наживатись на такому...
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25.09.2022 15:50 Ответить
Сором це голос батьків. Як мінімум так вчить психологія. Тобто якщо батьків не було, або вони гівно то і діти у них будуть такі самі НЕЯКІСНІ. (Це наукове визначення) І соромно їм не буде.

Ось так все просто.
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25.09.2022 15:58 Ответить
сором - це голос совісті. вона або є - або її нема. і батьки тут ні до чого.
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25.09.2022 16:11 Ответить
До чого. Якщо андон, то 90%, що і батьки - андони, або ж батьків не було.
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25.09.2022 17:30 Ответить
батьки тут ні до чого. і ти - андон.
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28.09.2022 18:45 Ответить
Цей "голос совісті" сам від себе не появляється. Його закладають батьки постійно говорячи до дитини що можна, а що не мож.
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25.09.2022 18:32 Ответить
появляється.
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28.09.2022 18:39 Ответить
Среди людей - много животных.
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25.09.2022 16:58 Ответить
Бажаю цім всім шахраям на крові покритися виразками і стати прокаженими на все життя для свідчення перед всіма люьми.
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25.09.2022 15:52 Ответить
На территории Украины действует много проходимцев типа Игорь Валерьевича...бабло делают из воздуха...,и из гуманитарочки стран ЕС...,под видом мы только распишитесь что получили кило сахара или гречки с зубной пастой и туалетной бомагой...
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25.09.2022 16:05 Ответить
Большинство таких мошенников это кацапские мамкины хакеры либо украинская вата. Ну, до сих пор гуляют фейки с "помощью" от различных организаций, где с фишинговых страниц воруют данные карт доверчивых граждан. В дальнейшем такие скомпрометированные карты и используются для сбора средств.
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25.09.2022 16:11 Ответить
Сподіваюсь, що на цензорі.нет дають перевірені реквізити тих, хто потребує допомоги.
Зазвичай я скидую на запити Натальї Юсупової (на поранених, дрони, тепловізори), і на "Повернись живим" (теж дрони, тепловізори і т.п.). Ну там вже перевірені волонтери.
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25.09.2022 16:24 Ответить
У нас поліція буде справами займатися? Чи тільки приватні порно-студії трусити?
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25.09.2022 16:49 Ответить
дерьмак и татаров и тут насрали.
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25.09.2022 18:47 Ответить
Монастирський, чим зайнятий?
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25.09.2022 21:50 Ответить
 
 