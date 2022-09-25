В Свердловской области РФ мобилизовали мужчину, который болеет раком кожи, плохо слышит и не видит на один глаз

Военный комиссариат в городе Асбест Свердловской области РФ мобилизовал Виктора Дячко, 59-летнего хирурга с раком кожи первой стадии.

Об этом сообщает "Новая Газета. Европа", передает Цензор.НЕТ.

По словам его дочери, 22 сентября отец был на дежурстве. В 7 вечера ему позвонили из отдела кадров, вручили повестку, уволили с работы и потребовали, чтобы он собрал вещи и на следующее утро явился в военкомат. Мобилизированный окончил военную кафедру и носит звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе.

"Утром он приехал в военкомат, надеясь на медкомиссию, потому что у папы рак кожи первой стадии, мочекаменная болезнь, не видит один глаз полностью, без очков он не видит вообще ничего, у него астигматизм, гипертоническая болезнь, возрастная глухота. До сих пор ни о какой медкомиссии речь не идет. В больнице никто этому не сопротивлялся, все выполняют план, все выполняют вышеуказанные указания", - рассказала дочь.

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Мужчину, которому через три месяца исполнится 60 лет, направили на военные сборы в поселок Елань в Волгоградской области, где назначили командиром взвода.

По словам дочери мужчины, в его подчинении около 19 человек, через две недели их планируют отправить всем взводом на оккупированные территории для образования медсанчасти.

"Папа шокирован, а еще в военкомате ему приказали приобрести кнопочный телефон вместо современного, которым он пользуется", - добавила Полина Дячок.

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