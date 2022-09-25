В Свердловской области РФ мобилизовали мужчину, который болеет раком кожи, плохо слышит и не видит на один глаз
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Военный комиссариат в городе Асбест Свердловской области РФ мобилизовал Виктора Дячко, 59-летнего хирурга с раком кожи первой стадии.
Об этом сообщает "Новая Газета. Европа", передает Цензор.НЕТ.
По словам его дочери, 22 сентября отец был на дежурстве. В 7 вечера ему позвонили из отдела кадров, вручили повестку, уволили с работы и потребовали, чтобы он собрал вещи и на следующее утро явился в военкомат. Мобилизированный окончил военную кафедру и носит звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе.
"Утром он приехал в военкомат, надеясь на медкомиссию, потому что у папы рак кожи первой стадии, мочекаменная болезнь, не видит один глаз полностью, без очков он не видит вообще ничего, у него астигматизм, гипертоническая болезнь, возрастная глухота. До сих пор ни о какой медкомиссии речь не идет. В больнице никто этому не сопротивлялся, все выполняют план, все выполняют вышеуказанные указания", - рассказала дочь.
Мужчину, которому через три месяца исполнится 60 лет, направили на военные сборы в поселок Елань в Волгоградской области, где назначили командиром взвода.
По словам дочери мужчины, в его подчинении около 19 человек, через две недели их планируют отправить всем взводом на оккупированные территории для образования медсанчасти.
"Папа шокирован, а еще в военкомате ему приказали приобрести кнопочный телефон вместо современного, которым он пользуется", - добавила Полина Дячок.
Пожалуйста, подождите...
Важко писати коменти в суспільстві, де 90% чоловіків не пройшли службу в армії...
У медсанбат піде, по спеціальності.
а наша задача вижити і нашинкувати якомога більше кацапні, та зберегти державність.....
дочка апелює в пустоту.....
- Так у нас же и мобилизация - частичная.
Він пішов, будучи впевненим, що медична комісія визнає його непридатним.
- Ась, чё говорите?
- Отлично, годен!
хіба в медчастини насильно мобілізують жінок-медиків (без права відмовитись?)
особисто знаю лікаря-хірурга, який раз в три місяці бере недільну відпустку за свій рахунок і з бригадою однодумців вирушає на фронт (за свої гроші придбавши медпрепарати і деяке обладнання для операційної діяльності) і безкоштовно і ризикуючи своїм життям і без УБД там всіляких, працюють і допомагають і оперують і стабілізують і супроводжують і направляють до себе "додому" в лікарню найтяжчих...
а русня дійсно... гарна тільки кожна 200...
https://twitter.com/i/status/1573942414556921860
Одна затяжка - веселее думы
Курить охота, как курить охота!
Но надо выбрать деревянные костюмы
И будут вежливы и ласковы настолько
Предложат жизнь счастливую на блюде
Но мы откажемся... и бьют они жестоко
Люди, люди, люди.
(Владимир Высоцкий)
Чувак может выйти на протесты и умереть там у себя дома.
Но нит.
Он пойдет на войну. И сдохнет от украинской пули в лучшем случае.
А по-чесноку просто загнется еще по дороге.
Небоевые потери это называется
Туда ему и дорога.
Как же этих тварей бессловесных ненавижу.
Слава Україні!
(або ще в ешелоні чимось накриє)
Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.
tauglich - годен