Нет никаких признаков того, что РФ применит ядерное оружие. Цель заявлений Путина – запугивание, - глава МИД Испании Альбарес

Пока нет никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете La Razon, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста об оценках разведки, насколько далеко может зайти президент РФ Владимир Путин, Альбарес отметил: "Только он знает. С самого начала он демонстрирует большую иррациональность. Это агрессивная война против Украины, против ее суверенитета и территориальной целостности. Украина никогда не представляла угрозы территориальной целостности или суверенитету России".

В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что угрозы Путина не запугивают Евросоюз.

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"Наша цель – чтобы мир как можно быстрее вернулся в Украину, а затем и в Европу. Чтобы солдаты Российской Федерации вернулись в свои границы, за которые они никогда не должны были выходить. И пусть диалог и дипломатия, к чему мы, европейцы и наши трансатлантические союзники, всегда стремимся, будут преобладать над любыми разногласиями, которые могут существовать, поэтому мы призываем Владимира Путина прекратить это ненужное насилие и эскалацию, которая ни к чему не ведет", - указал Альбарес.

При этом сейчас "нет никаких признаков того, что ядерное оружие будет применено", кроме заявлений Путина, цель которых – запугивание.

Альбарес подчеркнул, что президент РФ несет полную ответственность за эскалацию. "Путин проиграл эту войну по двум причинам. Эскалация, которую он объявил на этой неделе, является демонстрацией того, что планируемая стратегия оказалась провальной: он считает, что, возможно, усиление военных усилий приведет к изменениям, что все мы вернемся назад, но это будет не так", - убежден глава МИД Испании.

На вопрос, не стоит ли посоветовать Украине отказаться от оккупированной РФ территории Донбасса, дипломат подчеркнул: "Территориальная целостность и суверенитет любой страны является основным принципом международного порядка и должны защищаться всегда. Мы не должны забывать, что правительство президента Владимира Зеленского является демократическим, легитимно избранным и представляет народ Украины. Украинцы и правительство Украины - единственные, кто может принимать решения, касающиеся их суверенитета и территориальной целостности. Воинам Российской Федерации никогда не поздно вернуться в ее пределы. И для России никогда не поздно сесть за такой стол, как стол ОБСЕ, где она сможет говорить со всеми европейцами и реинтегрироваться в международное сообщество".

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Альбарес заверил в продлении помощи Украине со стороны Испании.