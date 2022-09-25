Из-за действий РФ несколько раз мы были в шаге от аварии на Запорожской АЭС, - Галущенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость украинских ядерных технологий к вооруженной агрессии РФ и разработать действенный механизм с системой гарантий, направленный на предотвращение атак на объекты мирной атомной энергетики.
Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия не будет отказываться от любых средств, чтобы сохранить своё геополитическое влияние. Вчера она дает дешевый газ и места в наблюдательных советах своих компаний, а сегодня – безосновательно его перекрывает и провоцирует 10-кратный рост цен, а завтра – начинает войну против мирной страны, которая не поддалась энергетическому шантажу. Украина – яркое тому подтверждение", - отметил он.
Министр подчеркнул, что мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость наших ядерных технологий к вооруженной агрессии РФ. В частности, должен быть разработан действенный механизм с системой гарантий, направленный на предупреждение атак на объекты мирной атомной энергетики.
"Беспрецедентное варварское поведение россиян относительно украинских гражданских ядерных объектов, обстрелы атомных электростанций, военная техника и боеприпасы возле атомных блоков – это прямой путь к мировой ядерной катастрофе. Уже несколько раз мы были в шаге от аварии на ЗАЭС", - добавил Галущенко.
Пожалуйста, подождите...
против дикарей и варваров пока нет средства, чтобы показать свою силу, а не заговорить до смеха
Жадібні пани мають облишити набивати кишені та почати дбати про нарід.
Алкоголіки повинні масово перейти на джерельну воду
І так далі...
Національна компанія "Енергоатом" заявила, що одночасний запуск усіх енергоблоків відбувся уперше за історію атомної енергетики України.
Гера, з яко метою були зупинені станції, зрозуміло. Щоб кацапи-білоруси хламідія з хазяями і "слугами" нажерлись.
Причина одночасного запуску в чому? Вас ж вже попередили про кацапське вторгення.
Царь премудрый,
Издай указ, чтоб жены были верны,
Мужья нежней на их красу глядели,
Ребята все чтоб были поголовно
В невест своих безумно влюблены,
А девушки задумчивы и томны…
Царь:
Весьма нехитрый способ,
А пользы-то дождемся?
Бермята:
Никакой.
(А. Островский, "Снегурочка")