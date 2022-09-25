Из-за действий РФ несколько раз мы были в шаге от аварии на Запорожской АЭС, - Галущенко

Мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость украинских ядерных технологий к вооруженной агрессии РФ и разработать действенный механизм с системой гарантий, направленный на предотвращение атак на объекты мирной атомной энергетики.

Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия не будет отказываться от любых средств, чтобы сохранить своё геополитическое влияние. Вчера она дает дешевый газ и места в наблюдательных советах своих компаний, а сегодня – безосновательно его перекрывает и провоцирует 10-кратный рост цен, а завтра – начинает войну против мирной страны, которая не поддалась энергетическому шантажу. Украина – яркое тому подтверждение", - отметил он.

Министр подчеркнул, что мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость наших ядерных технологий к вооруженной агрессии РФ. В частности, должен быть разработан действенный механизм с системой гарантий, направленный на предупреждение атак на объекты мирной атомной энергетики.

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"Беспрецедентное варварское поведение россиян относительно украинских гражданских ядерных объектов, обстрелы атомных электростанций, военная техника и боеприпасы возле атомных блоков – это прямой путь к мировой ядерной катастрофе. Уже несколько раз мы были в шаге от аварии на ЗАЭС", - добавил Галущенко.