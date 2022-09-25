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Новости Экономика
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Тарифы на электроэнергию (1906) Оператор рынка (4)

Цены на электроэнергию в Восточной Европе в 3 раза выше, чем в Украине, - ГП "Оператор рынка"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

електроенергія

Средняя биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы 25 сентября составила 326 евро за МВт. (11,74 грн/кВт.ч.), что более чем в 3 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 25 сентября составляет 336 евро/МВт.ч, в Словакии – 342 евро/МВт.ч, а в Чехии – 299 евро/МВт.ч.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,3 грн/кВт.ч или 92 евро за МВт.ч. Это более чем в три раза ниже, чем в соседних странах ЕС.

Напомним, по данным Европейской комиссии на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

Читайте также: Экспорт украинской электроэнергии поможет Европе избавиться от чрезмерной зависимости от России, - Тимченко
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Топ комментарии
+55
І зарплати в шість.
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25.09.2022 16:51
+43
Чесно говоря оператор уже зае достал сравнением цен .Хочет повысить повысь а не сравнивай.С равни лучше доходы.
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25.09.2022 16:52
+41
Назовіть хоч одну країну східної Європи має 5 атомних електростанцій?
І чому українці мають отримувати електроенергію за ціною східної Європи якщо атомні електростанції у нас під боком, відходи роботи реакторів накопичуються в Україні, ризики пов язані з діяльностью АС також мають українці.

ДП "Оператор ринку" - це чий гаманець?
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25.09.2022 16:55
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Подождите, вы в город из села с какой целью приехали? Красиво жить с удобствами, правильно? Лежать на диване, втыкать комментарии, при этом не пилить дрова. А платить за этот комфорт не хотите. Хотите халявы как в совке. Но чтобы получить халявный энергоноситель, нужно крестьянство снова загнать в рабство, чтобы они обеспечивали копеечными продуктами питания тех, кто добывает газ, уголь, электричество.Идем дальше, некто особо грамотный утверждает, что дескать газ у нас свой, то есть халявный. Упуская из виду тот же момент - услуги, а не сырьё, в демократическом обществе стоят очень дорого.Сырьё из скважины само по себе стоит копейки, логистика, добыча, путепроводы, автоматика, компрессоры, это уже дорого. Снова вернулись к тому, что обеспечить подачу газа, вырастить и обмолотить пшеницу более не стоит копеечного труда как в совке. Поэтому платите, а если не можете, селитесь в сельской местности и заготавливайте, а затем сушите дрова. Кстати, жить вы будете в єтом случае дольше - свежий воздух, физупражнения.
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25.09.2022 19:44 Ответить
Возможно даже ничем никогда не заболеете, а умрёте просто от упадка сил лет так в 98.
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25.09.2022 20:36 Ответить
Пи@здиш!!! Ти ніколи не жив в селі, не тринди, що не знаєш про довжину життя на селі. І дрова коштують до 6 000 грн. тракторний прицеп, а втричі дорожче опалення ніж газом! А ті,що приїхали в місто з села, як правило працюють, щоб боти, як ти мали що їсти.
Щодо підвищення цін на "комуналку" - під час війни це "не на часі"!!!
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25.09.2022 20:45 Ответить
Пи@диш ти, бо я навів приклад життя члена своєї родини. До речі, сусід іх добуває самотужки, не купляє. На часі все що стосується виживання тих, хто забезпечує вас єлектрикою.М'ясо та хліб потрібні не тільки тобі .
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25.09.2022 20:52 Ответить
Ти не про те. Я розумію, що ти хочеш сказати, що один і той самий товар повинен коштувати однаково у всіх країнах, але це не так. Є багато прикладів, коли один і той самий товар коштує по різному в різних країнах, що обумовлено рівнем доходу, економічним розвитком, чи соціальним значенням товару .
Ціна в ЕС ситуативно настільки висока, що корпорації скорочують виробництво у ЄС. Що з бізнесом буде у нас? Не буде бізнесу. А той що залишиться заставить цінами згадати всіх про порослі бур'яном дачі (((
І, якщо ти виробляєшь якийсь ресурс, ти можеш використовувати його сам і отримати конкурентну перевагу перед виробниками, що купують у тричі дорожче.
Тут - привіт членство у ЄС. Якщо в тебе надлишок такого ресурсу, можеш продати, або використати як стимул для розміщення виробництва у себе «на майданчику».
Про те що «газ свій, а послуги в демократичному суспільстві дорогі» - ви порівнюєте різні екоміки. Не може з/п у лікаря бути $4000 в місяць , при мінімальній з/п $160, тому як ніхто не буде в змозі оплатити його послуги.
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25.09.2022 23:20 Ответить
Я розумію, що ти хочеш сказати, що один і той самий товар
==
не треба вигадувати свої фантазії Фарят'єва за мої думки. Крапка.
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26.09.2022 00:35 Ответить
Перечитайте свій же пост
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26.09.2022 09:40 Ответить
Не буде бізнесу.
==
цей вой гієн я чую з 1991 року. Бізнес живе окремо, за своїми законами.Вже 30 років. Попри всяким удорожчанням всього і вся. Окремо від дурнів при владі. він знайшов важилі протистояти бовдурам.
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26.09.2022 00:38 Ответить
Саме тому у нас є олігархи і інші. А так званогосереднього класу немає.
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26.09.2022 09:39 Ответить
Я вам раджу змінити коло спілкування. Тоді ви побачите середній клас.Або просто прийти на стоянку перед Ашаном та подивитися на автівки, якими забита стоянка ввечері по п'ятницям..
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26.09.2022 11:02 Ответить
Можете ще поїхати автівки подивитися біля обласної прокуратури або біля адміністративного суду чи подібне. Більша частина їде в ашан звідти. Биті форди із США можна не враховувати. Щоб придбати авто люди працюють тяжко не одинрік, в тому числі закордоном, тож приклад не вдалий.
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26.09.2022 11:48 Ответить
біля обласної прокуратури або біля адміністративного суду частина їде в ашан звідти
======
Ви пишете дурниці, згідно яких у нас у місті сотні прокурорів та стільки ж суддів. Крім того, в Ашан їздять всі мої знаймі, середній клас, та і я сам. Але я не суддя і не прокурор, не мажор, і мені далеко вже за 40 років. Машина в мене не бита, американьска, нова, з салону, не кредитна, я за неї не писав би, якби ви не згадали про "биті америкасьткі авто". За кордоном не працював, бо навчився всьому сам, але вважаю шо за кордон іхати можна, але не для того щоб тяжко працювати на безглуздій роботі типу ощипування кур, а тільки вчитися гідній професії, пов'язаній з механізацією важкого труда. Важкий труд у минулому, не пишіть маячню у вік роботів та машин. Я й сам тяжко не працюю, тому що живу у вік автоматізації тяжкого труда, моя робота більше головою за допомогою інтелекту та фахової освіти, яка вкрай необхідна для достойного заробітку. Що далі ви будете вигадувати?Що той, хто важко не працює, той крадій? Я ці дурниці вже чув.
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26.09.2022 12:25 Ответить
Не може з/п у лікаря бути $4000 в місяць , при мінімальній з/п $160,
==
ніхто не намагався впроваджувати 160 мінімалки при 4000 будь якої бюджетної зарплатні пересічного лікаря . Це ваші фантазіі.
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26.09.2022 00:41 Ответить
Це відповідь на ваші фантазії з приводу скільки коштують послуги у демократичних країнах.
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26.09.2022 09:37 Ответить
це факт а не фантазіі. Бо з Західної Європи ідуть до Восточної лікувати зуби, тому що дешевше прайс.
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26.09.2022 11:04 Ответить
Це тільки доводить те що у нас послуги дешевші, відповідно ціна добутого газу у нас, не може бути такаж як у ЄС. Дивіться ваш перший пост
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26.09.2022 11:50 Ответить
я не писав що ціна повинна бути европейською. Вона повинна бути відносно дорогою, щоб забезпечити працівників галузі, но дешевшою ніж у Європі. Але ж нарід хоче повної халяви, йому скільки не став дешевший прайс, все дорого. Тому я поясняю, ваші стогни "дорого" це нормально й недорого.
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26.09.2022 12:07 Ответить
Не хто не хоче даром, де ви це взяли?
поясню - мені байдуже скільки коштує iPhone, бо є набагато дешевші альтернативи. А електроенергія соціально значимий ресурс - він повинен бути доступним любому громадянину країни, тариф посильним для бюджетних організацій, і відповідати рівню екоміки задля її сталого розвитку. Що буде якщо він буде зараз стане як в ЄС? Ставка кредитування повинна стати як в ЄС, як один і чинників, це забезпечить розвиток економіки і т.д. в тому числі ріст рівеня доходу розом з ним і тарифі. Такий порядок. Не навпаки.
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26.09.2022 12:19 Ответить
Не хто не хоче даром, де ви це взяли?
==
Йдіть наверх діскусіі та переконайтеся, де я це взяв. Чоловік, якому я відповів у першому каменті, хоче майже даром. Він звик до совка, де йому раби забезпечували майже безплатне тепло і електрику.Йому дорого, не зважаючи що ціна утримання житла набагато дешевша ніж в Европі, там за утримування комуналки потрібно вже 1500 евро за три місяця зими. Йому дорого, бо він нудьгує за СРСР. Й нудьга ціх, так скажемо, любителів комунізму, привела нас до війни. До моря крові. Це саме вони мутили, плюндрували незалежність та ринкові ціниж.І зі мною можна було б не погодитись, якби не приклад Польщі - там коли були шокові ціни на комуналку, усі МОВЧАЛИ, не згадували совок. Тому в них не сталася війна, не було ніякіх ДНР з "дешевою комуналкою", якою вони прямо зараз хизуються, бо більше показати нічого. Я ім заперечую, що в Сомалі теж дешева комуналка, то що?
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26.09.2022 12:37 Ответить
У нас свої АЕС і свої поклади газу є. Отже формування цін і тарифів повинно бути у відповідності з соціально-економічним розвитком нашої країни. А не «в ЄС у тричі дорожче». Не коректн порівнювати.
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26.09.2022 13:14 Ответить
У нас "свого" майже нічого нема. Нема ядерного палива. Газу бракує, ми його докупаємо. А виробникам ядерного палива похрєну соціальне становища в Україні.Ім потрібна европейська зарплатня. Ви ще запропонуйте айфони зробити по 1000 гривень, бо ми ж бідні. Хто з Аррle вас послухає?
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26.09.2022 13:24 Ответить
У нас стільки всьго, що 30 років грабують, і ще є.
У нас є майданчик для побудови заводу із виробництва ядерного палива. І сировина є своя. І газ добувайте на чорноморському шельфі та поклади донецької області. Вам же писали - раша захопила території з ресурсами на 12трлн. доларів (і це без доданої вартості).
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26.09.2022 13:43 Ответить
Я вам скажу дивну річ, якщо всі ресурси навіть всеї планети Земля, раптом знову стануть нашими, українськими, вони не здешевіють як того хотілося б декому. Тому що послуги взагалі, та особисто послуги постачання та обслуговування коштують досить дорого у розвинутих країнах навіть де є своя нафта, ядерене паливо, та газ. Я щось не чув шо у Норвегіі або США дешева комуналка. Чому, не міркували? Чому у Швеціі, де стоіть завод Вестінгауз, недешева електрика?
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26.09.2022 14:07 Ответить
У нас є майданчик для побудови заводу із виробництва ядерного палива.
==
Хто його буде будувати? Якщи ми, то вийде завод по застарілим технологіям минулого віку, в нас нема досвіду передових технологій. Добрий приклад - технологічну лінію заводу Дніпросталь будували італійці. Вийшов ************* зелений завод без шкідливих викидів. Відповідно, ціна на колеса для вагонів буде враховувати витрати іноземних спеців, кредити, еврозарплату. Тому ці колеса неможливо зробити дешевими.Так само буде з заводом ядерного палива - він має бути ******** та більш безпечним для середовища ніж експансивні совкові технологіі, які ми знаємо. Придеться знову залучати іноземних фахівців, вчитися у них всьому **************.
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26.09.2022 14:21 Ответить
Немає нічого погано в залученні іноземних фахівців. Колеса не будуть дешеми - колеса будуть дешевшими.
+ податки, робочі місця, розвиток супутніх сфер і т.д. А ще можна і продати і ЄС надлишок
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26.09.2022 14:29 Ответить
Я саме це й розповідав чолов'ягі спочатку свого першого каменту - не буде халяви, буде відносно дорого, но дешевше европи. Але любителі совка мутять це, як привід цькувати все українське, вимагаючи все практично даром. Від цього повторюю, почалися мутки на Донбасі, війна. Бо там не звикли вирішувати проблеми самотужки, ім потрібен царь, халява та стабильність.Але городську халяву в совку робили безоплатні раби в колхозах, вони цього не розуміють досі. Діскусія вернулася на мій перший камент, тому можна закінчувати.
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26.09.2022 14:41 Ответить
Тут стаття «про втричі дорожче» - це нереально. А не про здорожчання на 10%
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26.09.2022 14:50 Ответить
я тут не статтю обговорюю, а закиди психа, якому я відповів, який хоче халяви як при совку, але рабів для халяви хай сам тепер шукає, вони закінчилися.
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26.09.2022 14:53 Ответить
То не звертайте увагу, хай їде в совок, таких, на щастя, в Україні меншість. Але «неадекватних ділків» що бажать неадекватно збільшувати тарифи, монополізувавши галузь, теж вистачає і їх потрібно тримати у вузді)))
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26.09.2022 15:00 Ответить
так я йому й сказав - рубай дрова та не отсвічуй тупістю. У нас вартість регулює майдан. Майдану нема, то тарифи сносні.
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26.09.2022 15:04 Ответить
Психиатрическая больница ти ******** і "диванний вояка"
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25.09.2022 20:48 Ответить
Брешеш, чорнорота.
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25.09.2022 20:54 Ответить
Ні, не брешу, бо старі люди "самотужки добути", тобто поцупити не зможуть. І що диванний вояка, теж правда, упевнена
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25.09.2022 21:09 Ответить
Тьотя, в Україні нема расейського закону про "валежнік" котрий заборонено збирати.Ти мабуть з кацапщини, де не можна збирати дрова. Топити можна навіть кукурузними рилами, можу дати адресу фермера, який так вирішив проблему опалення!
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25.09.2022 21:20 Ответить
Тварюка, у Німеччині є села, повністю автономні від мереж газу та єлектрики, запам'ятай це, недолуга курка, але є нюанс - для цього треба (внезапно) працювати, а не поливати лайном Найвеличнішого Голобородька!
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25.09.2022 21:32 Ответить
Самотужки, отжже краде!!!
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25.09.2022 20:55 Ответить
на расиси живеш, де крадуть заборонений "валежнік"?
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25.09.2022 21:24 Ответить
Ти не правий:
«Просто піти до лісу й напиляти сушняку чи вітровалу не можна, адже згідно лісового кодексу збір мертвих стовбурів дерев або їх частин потребує спеціального документу - лісорубного квитка. Він видається постійними лісокористувачами, в основному це лісогосподарські підприємства. Саме вони мають ліквідувати захаращеність в лісі, адже це робота з підвищеною небезпекою. Несанкціонована рубка сухостою кваліфікується за ст. 65 кодексу про адмінправопорушення "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка" і карається штрафами. Без спеціального дозволу можна збирати тільки лісову підстилку - листя, хвою, дрібні гілочки, опалу кору та ін.»
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25.09.2022 23:25 Ответить
Річі про порубку не було. А дозвіл на вивіз кинутих дерев після зачисток єнергомереж можна отримати в сільраді. Вони лежать роками, синку!
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25.09.2022 23:48 Ответить
Не мели херню. Читай закони. Сільрада повинна то направити для малозабезпечених сімей або наприклад школу чи дитячий садок. Або продати і прибуток використати на користь громади.
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25.09.2022 23:55 Ответить
Продати непотріб можна за будь якою ціною, це не регламентовано. Хоч за 100 гривень.А взагалі це вирішується легко, для тих, хто звик працбвати та знає дорогу до керівника ОТГ.
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26.09.2022 12:43 Ответить
Забувай вже часи де, - «всё вокруг колхозное, все вокруг моё» ))) дідусю )))
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25.09.2022 23:58 Ответить
я цього не писав, я пишу про те що мотлох лежить роками і можна його на законниїх засадах використати, потрібен лише причіп і бажання робити.
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26.09.2022 12:45 Ответить
Недідусь, ти збираєшся жити вічно молодим?Забувай краще часи з каментами за "тяжкий" труд, його згадують лише ті, в кого нема мозоку щоб його, тяжкого труду, позбутися .
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26.09.2022 12:58 Ответить
Стосовно особисто мене, то я через війну залишився з машиною і трьома сумками одягу. То маю тільки надіятись, бо і дому власного зараз немаю. А до того я працював так і стільки, заощаджував і вкладав, щоб не залежати від держави, в тому числі і відтарифів.
П.с. У фізичній праці я не вбачаю нічого поганого, звісно вона повинна приносити адекватний дохід, але то більше питання вибору напрямку прикладання зусиль.
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26.09.2022 13:32 Ответить
Ваш оберт з "тяжким трудом" недоречний взагалі. Тяжко працювати може лише раб під нагайкою. Мій дід був біженцем, залишився без дому, худоби, іжі під час голодомору разом з жінкою та дітьми. І він николи не скаржився. Ні на що. В тому числі для того, щоб не падала духом вся сім'я. В нього було фермерське господарство, все пропало. І навіть потім, коли він знову починав життя з нуля, ніякого ниття про "тяжкого труда" не було. .. Тому вий за тарифи бачу хибним або ганебним. Повторюю, такого в Польщі не було, а сітуація була така сама.У нас зараз по їхньому 1983 рік.
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26.09.2022 13:57 Ответить
Нормальний оберт ви ж зрозуміли, не перекручуйте. І ніхто не ниє, тяжко працюють ті хто знає чого хоче. Під нагайкою то не праця взагалі. Знати когось хто все втратив, то не одне і теж що втратити самому.
Я не бачу сенсу продовжувати, розмова пішла не по темі, зрозуміло всім, що на донному тапі в нас не може бути вартість електроенергії як в ЄС.
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26.09.2022 14:11 Ответить
Схаменіться, він був нормальним в СРСР або ще краще в часи кріпацства.
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26.09.2022 14:23 Ответить
то не одне і теж що втратити самому.
==
Саме я втратив теж, як жертва. Спадщину матеріальну, а головне - інтелектуальну, пов'язану наприклад, з роботою на селі, включаючи але не обмежуюччись цім, багато втрачено іншого нематеріального збутку. Дід вдосконало знав, як робити с землею і худобою, щоб жити в достатку. Тому на Западі є наприклад сироварні і технологіі, яким по 500 років, а в нас нема ні сиру натурального ні сироварен, і там де це повинно було бути, живуть максімум заробітчани. Тому мені прийшлося починати все з нуля. Так що великої різниці між тими хто "все втратив" і мною я не бачу. Стосовно вартості єлектрики я ніде не закидував що вона повинна мати ціну як в ЕС. Вона просто не буде халявною, як хочуть деякі любителі совка.Дякую за розмову.
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26.09.2022 14:33 Ответить
Сам чорноротий, ще й крадіїв, тому що в кожному селі є лісництво. А лісосмуги біля річок і полів також підпорядковані лісництвам!!!
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25.09.2022 20:58 Ответить
у нас не заборонено збір зпилених стовбурів вздовж трас та ліній єлектромереж, які нікому не потрібні на валяються роками.Всім потрібні зручності - привези дрова додому, бажано вже поколоті та висушені, як вареники шо в рота плигають, тому не бреши, чорнорота лаптя!
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25.09.2022 21:29 Ответить
Для нас это кстати очень выгодно, так как даст возможно заработать нормально на экспорте. Главное, чтобы партнеры дали оружие. которым можно будет прикрыть критическую инфраструктуру в энергетике, промышленности
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25.09.2022 22:05 Ответить
Тільки ось проблема. А чи є що експортувати?

Це я натякаю на те що без ЗАЕС у нас в самих проблеми. І тому ця лобістська організація так часто подає голос. Вони хочуть надприбутків. Але експортувати не мають що. І тому я так догадуюсь хочуть задерти тарифи для підприємців в Україні, і все би нічого але зараз в країні війна і зробивши це економіка просто припинить існування.
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25.09.2022 22:50 Ответить
Скільки коштує журналіст, щоб він викладав це лайно?
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26.09.2022 07:29 Ответить
Ахмєтка є власником цензора, або купує графоманів.
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26.09.2022 07:53 Ответить
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