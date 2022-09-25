Крымчане не могут уйти от мобилизации, их не пускают в соседние страны, - Чубаров
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Трудности с выездом за пределы России насильственно мобилизованных крымчан усложняют гуманитарную катастрофу на аннексированном полуострове, поскольку они вынуждены возвращаться в оккупационный ад.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Гуманитарная катастрофа, вызванная проведением Россией, страной-оккупантом, "частичной" мобилизации, которую она незаконно проводит и на временно оккупированных территориях, и по которой практически все мужчины – граждане Украины соответствующего возраста, проживающие во временно оккупированном Крыму - насильственно загоняются в российскую армию, усложняется наличием в некоторых странах, граничащих с РФ, формальных препятствий, которые не позволят сотням жителей Крыма - гражданам Украины и членам их семей - въехать на их территорию и найти там временное убежище", - написал Чубаров.
По его словам, складывается крайне неприятная ситуация, когда граждане Украины - жители оккупированного Крыма - уже почти вырвались за пределы России, но их останавливают на въезде в соседнюю страну, где их ждало бы спасение. Следовательно, люди снова вынуждены возвращаться в российский оккупационный ад, где их насильно загонят в российскую армию.
Пожалуйста, подождите...
Потом сдаваться украинцам.
И потом уже, когда тебя вооружат хорошим оружием.
Научат.
Ты вернешься в Крым.
И ой как не поздоровится оккупантам.
Ты же местный. Ты все знаешь.
И ненависть твоя свежая. Вот она.
Мобилизуйтесь, татары. И сдавайтесь.
Ну да. Диван у меня нормальный.
Чуваки. Та я отслужил. И сапоги носил. Две пары сносил до дембеля.
И как раз в этой ******** СА.
А советую сдаваться татарам почему? Та потому шо если ты не пойдешь на убой, то будут прессовать и родичей.
А так-то когда пошел воевать появляется шанс "пропетлять".
"Невозможно убежать" скажут некоторые.
Сложно. Но не невозможно.
Если ты мужчины - найдешь выход.
А если ты баран - то умри уже дома там.
ППО
Але знову ж таки повторюся.
Приміряючи на себе роль мобілізованого.
Якщо не підеш - пресуватимуть родичів. Конкретно пресувати будуть.
Вихід у моєму розумінні такий. Пішов. А потім утік. Здався українцям.
Не хочеш зла родичам - знайдеш шлях як утекти.
Йдеш в армію і здаєшся потім нашим пацанам. І потім уже воюєш на правильній стороні.
Вчити вас та й вчити
Вони просили зброю, але сбу та мвс в ар крим 90% перейшли на сторону кацапів.
Якщо хтось гонить на кримських татар, то це або повний ділетант, або мокшанський троль...
То хто більші патріоти України?
Читаем заголовок: Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров
где я писал про крымских татар???
троли, вы хоть что-то правдоподобное бы придумывали, честно, стыдно за ваш моск.
і багато людей в Криму не мають остаточної думки бути з Україною чи бути з Росією ці люди спостерігають за цими подіями і підуть за переможцем
Тільки такі люди потрібні Україні які сподіваються на Росію а потім будуть сподіватися на Україну?
Кримчани отримали те що і повинні були отримати 8 років тому - це така в них карма
они много лет назад были депортированы в среднюю азию. и вернулись не для того чтобы снова терять свою родину.
я там повыше фотку запостила - чем в те дни занимались крымские татары.
Украинцев я кстати там вижу немного.
вот так.
а вы в каком полку служите, можно поинтересоваться? Ольгинском?
а чому раніше не виїхали, чого чекали....
нехай саботують службу і здаються в полон....
ЗСУ прорвали фронт під Лозовою і заходять російському угрупованню в тил.
У разі виходу ЗСУ до Сватового все Лиманське угруповання опиниться в оперативному оточенні.
При одночасному ударі з боку плацдарму у Куп'янська вся оборона вздовж кордону ЛНР може звалитися.
Просили же - только когда Генштам скажет -тогда и публиковать
вы зачем это делаете? кого проинформировать желаете? похвастаться своей осведомленностью, как ребенок, чтобы поднять собственную значимость?
в чем проблема, я не пойму?
Тримаємо пальці!!!
Зам главы района честно сказал, что ребята пойдут «на убой».
https://twitter.com/i/status/1573989045235077120
и были бы у наших правителей мозги - они бы сделали все чтобы увеличить их численность. давая им матпомощь, организовывая ЭКО чтоб татарки рожали двойни-тройни. Только так можно увеличить количество кырымлы в Крыму.
Якщо у теперішніх кримських "ждунів", виявляється, є можливість кудись виїхати (припекло), то ця можливість була і раніше (але все влаштовувало). Логічно?
І друге, з якого такого дива держава має перейматись аби саме киримли розмножувались у геометричній прогресії? Такі вони особливі? Яка у цьому логіка?
Не зрозуміло, якою такою "особливою" інформацією ви володієте, але ваші пустопорожні розглагольствування нічого спільного з логікою не мають. Не враховуючи такий феномен, як "жіноча логіка".
Як вони з 1944 по 1991 роки прожили в депортації в середній азії і казахстані, як потім повертались в Крим і їм не давали землю під будівництво житла, бо вся місцева "еліта" її вже "приватизувала" (********) .
Плюс - мокшанська пропаганда під редакцією фсб, яка з 1991 року робила з кримських татар образ людей другого сорту та злодіїв.
То наші горе-коментатори і повелись на це...
у меня подруга из Севастополя - такая же как вы "патриотка Украины".
я, говорит, хорошо отношусь к крымским татарам, даже дружу с одной татаркой, но они же хотят не просто землю а землю на ЮБК...
а мать твою - ничего что они родом оттуда? залезь на Кореиз и полюбуйся на эти татарские хатки-мазанки, корова ты драная!
это ИХ земля!! а они ВЫПРАШИВАЛИ себе какие-то кусочки там и здесь,а когда им не давали- занимались самозахватами.
и правильно делали.
И были б у нашего правительства мозги то понимали бы - москали не просто так заселяют Крым военными пенсионерами.
А нам надо было за 30 лет вырастить вдвое больше кырымлы! но куда там - наши правители СЕБЕ там землицу хотели отхватить.
молодцы, отхватили, чо.
приехали..