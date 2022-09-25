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Крымчане не могут уйти от мобилизации, их не пускают в соседние страны, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Трудности с выездом за пределы России насильственно мобилизованных крымчан усложняют гуманитарную катастрофу на аннексированном полуострове, поскольку они вынуждены возвращаться в оккупационный ад.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Гуманитарная катастрофа, вызванная проведением Россией, страной-оккупантом, "частичной" мобилизации, которую она незаконно проводит и на временно оккупированных территориях, и по которой практически все мужчины – граждане Украины соответствующего возраста, проживающие во временно оккупированном Крыму - насильственно загоняются в российскую армию, усложняется наличием в некоторых странах, граничащих с РФ, формальных препятствий, которые не позволят сотням жителей Крыма - гражданам Украины и членам их семей - въехать на их территорию и найти там временное убежище", - написал Чубаров.

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По его словам, складывается крайне неприятная ситуация, когда граждане Украины - жители оккупированного Крыма - уже почти вырвались за пределы России, но их останавливают на въезде в соседнюю страну, где их ждало бы спасение. Следовательно, люди снова вынуждены возвращаться в российский оккупационный ад, где их насильно загонят в российскую армию.
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Топ комментарии
+27
В Лимане идут городские бои, войска РФ выбиты из Дробышево
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25.09.2022 17:12
+23
Кримські татари не просили "камни с неба". Вони навесні 2014 року масово вийшли з протестом під парламент ар крим в сімферополі проти мокшанської агресії. Чи не єдині допомогали українським частинам, які були заблоковані в криму.
Вони просили зброю, але сбу та мвс в ар крим 90% перейшли на сторону кацапів.
Якщо хтось гонить на кримських татар, то це або повний ділетант, або мокшанський троль...
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25.09.2022 17:19
+21
или поднимают ружья против кацапов в Крыму
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25.09.2022 17:03
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Правила форума Совет форумчан
рад за них. держите вкурсе.
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25.09.2022 16:58 Ответить
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25.09.2022 16:59 Ответить
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25.09.2022 19:16 Ответить
Претендентки на полевой бордель ?
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26.09.2022 11:14 Ответить
Очень хорошо. Просто ПРЕКРАСНО. Борик, ты своеву убл.дку уже сидор спаковал? Не забудь большой целлофановый мешок туда положить.
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25.09.2022 17:00 Ответить
Зачем убегать? Пусть заходят на материковую территорию Украины и сдаютсяв плен вместе с оружием.
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25.09.2022 17:01 Ответить
или поднимают ружья против кацапов в Крыму
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25.09.2022 17:03 Ответить
Самый правильный путь IMHO - соглашаться.

Потом сдаваться украинцам.

И потом уже, когда тебя вооружат хорошим оружием.

Научат.

Ты вернешься в Крым.

И ой как не поздоровится оккупантам.

Ты же местный. Ты все знаешь.

И ненависть твоя свежая. Вот она.

Мобилизуйтесь, татары. И сдавайтесь.
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25.09.2022 17:06 Ответить
Це майже нереально, треба аби здавався весь підрозділ, інакше свої застрелять, та й наші не розбираються хто там які має наміри, гатять з усього що є, і білий прапор для миномета чи гармати не видно.
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25.09.2022 17:30 Ответить
те кто тут советуют об этом не думают......уж они бы все вопросы порешали на раз.....бздя в диван(
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25.09.2022 17:36 Ответить
Хто-то там упрекнет меня шо я тут в диван бздю.

Ну да. Диван у меня нормальный.

Чуваки. Та я отслужил. И сапоги носил. Две пары сносил до дембеля.

И как раз в этой ******** СА.

А советую сдаваться татарам почему? Та потому шо если ты не пойдешь на убой, то будут прессовать и родичей.

А так-то когда пошел воевать появляется шанс "пропетлять".

"Невозможно убежать" скажут некоторые.

Сложно. Но не невозможно.

Если ты мужчины - найдешь выход.

А если ты баран - то умри уже дома там.
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25.09.2022 18:06 Ответить
Ну якби да, все вірно, але в реальності половина бійців ЗСУ навіть з автомата не вистрілило, а 75 відсотків вбитих кацапів не бачили бійця ЗСУ. Дуже важко реально здатися, треба або чекати нашого наступу і заникатись десь в погребі, аба бути в складі ДРГ, но туди таких не беруть.
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25.09.2022 18:10 Ответить
Та я теж за всю службу напевно набоїв 10 відстріляв
ППО
Але знову ж таки повторюся.
Приміряючи на себе роль мобілізованого.
Якщо не підеш - пресуватимуть родичів. Конкретно пресувати будуть.
Вихід у моєму розумінні такий. Пішов. А потім утік. Здався українцям.
Не хочеш зла родичам - знайдеш шлях як утекти.
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25.09.2022 18:18 Ответить
Порівняли, РА в мирний час і зараз.
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25.09.2022 18:23 Ответить
Та то тако само гiмно Якшо не гiрше
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25.09.2022 18:25 Ответить
кто ? эти ватники ? оружие ?
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25.09.2022 17:07 Ответить
"Камніснєба" споглядають зі сторони та гигикають.
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25.09.2022 17:03 Ответить
Татари, ви шо? Діти?

Йдеш в армію і здаєшся потім нашим пацанам. І потім уже воюєш на правильній стороні.

Вчити вас та й вчити
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25.09.2022 17:04 Ответить
они ж просили камни с неба. Что им какая-то мобилизация. Абыбезбандер.
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25.09.2022 17:04 Ответить
Кримські татари не просили "камни с неба". Вони навесні 2014 року масово вийшли з протестом під парламент ар крим в сімферополі проти мокшанської агресії. Чи не єдині допомогали українським частинам, які були заблоковані в криму.
Вони просили зброю, але сбу та мвс в ар крим 90% перейшли на сторону кацапів.
Якщо хтось гонить на кримських татар, то це або повний ділетант, або мокшанський троль...
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25.09.2022 17:19 Ответить
👍
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25.09.2022 17:40 Ответить
тут их толпы. Путин активизировал не только орков на поле боя - но и в интернете..увы, только кырымлы за Украину в Крыму и боролись с 14 год

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25.09.2022 18:02 Ответить
Крымских татар 230 тысяч. В 2014 вполне можно было противостоять им Раиссе. Они этого не хотели. Многие перешли на сторону врага, многие были обижены на Украину. Так что за Украину было процентов 50 татар тогда и подавляющее большинство были абсолютно не готовы к вооруженному сопротивлению.
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25.09.2022 18:16 Ответить
А скільки % українців, що проживали у Криму, були готові у 2014 році до супротиву і реально вийшли на мітинги? Відсотків 10-20?

То хто більші патріоти України?
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25.09.2022 20:15 Ответить
Ну они и сейчас за Раиссу. Татары больше стонут. Потому проблемы имеет тот, кто их создает.
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25.09.2022 20:16 Ответить
для тех кто в танке. Чукча не читатель, чукча писатель?

Читаем заголовок: Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров

где я писал про крымских татар???
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25.09.2022 22:44 Ответить
Як не випускають? Звісно якщо якийсь ватник який спалив український паспорт або якщо якийсь понаєхевший то не випустять, а з цивілізованим українським паспортом випустять
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25.09.2022 17:05 Ответить
А там ще живуть люди з укр паспортами?? 🧐
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25.09.2022 17:15 Ответить
"умные" не порвали украинский когда получили кацапский, как то так примерно.
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25.09.2022 17:20 Ответить
Тобто Ви маєте на увазі ті, що зараз мають обидва? Мені просто цікаво
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25.09.2022 17:32 Ответить
Так. Мають обидва. Не включаючи сюди ще закордонних паспортів. Тобто всього 5 штук. Український звичайний, російский такий же, російський закордонний, український закордонний та до нього ще й біометричний.
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25.09.2022 17:56 Ответить
а ще й по два військових квитка, да по два посвідчення водія. пристосуванці.
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25.09.2022 18:08 Ответить
так. саме це і маю на увазі. ви зрозуміли вірно.
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25.09.2022 18:04 Ответить
вы думаете, орки могут кого-то выпустить сейчас из Крыма? куда. каким образом? через какую границу? и вы думаете, кырымлы позволят засветить украинский паспорт в РФ?
троли, вы хоть что-то правдоподобное бы придумывали, честно, стыдно за ваш моск.
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25.09.2022 18:03 Ответить
тише, они от верещучки наверное
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25.09.2022 18:42 Ответить
Так ці люди не бажали раніше виїхати з Криму тобто вони не сподівалися на мобілізацію в Росії
і багато людей в Криму не мають остаточної думки бути з Україною чи бути з Росією ці люди спостерігають за цими подіями і підуть за переможцем
Тільки такі люди потрібні Україні які сподіваються на Росію а потім будуть сподіватися на Україну?
Кримчани отримали те що і повинні були отримати 8 років тому - це така в них карма
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25.09.2022 17:06 Ответить
почему кырымлы должны оставлять свою родину? куда им ехать? в Украину? а что - в Украине есть какая-то территория, которую выделили для компактного проживания крымских татар?
они много лет назад были депортированы в среднюю азию. и вернулись не для того чтобы снова терять свою родину.
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25.09.2022 18:04 Ответить
Може за свою родіну треба битися, а не чекати поки її принесуть на блюді? Чому Херсонщина, Мелітополь може в партизанщину, а Крим ні? Без крові Крим не повернути.
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25.09.2022 18:26 Ответить
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25.09.2022 17:08 Ответить
"и живые позавидуют сдохшему морячку" )))
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25.09.2022 17:38 Ответить
много вы увидите на этом видео крымских татар?
я там повыше фотку запостила - чем в те дни занимались крымские татары.
Украинцев я кстати там вижу немного.

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25.09.2022 18:06 Ответить
Интересно было бы узнать, много ли татар сейчас воюют на передке против орков.
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25.09.2022 17:09 Ответить
МНОГО
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25.09.2022 17:51 Ответить
число спрашивали
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25.09.2022 18:07 Ответить
из двух знакомых выехавших кырымлы в ВСУ воюют.. двое.
вот так.
а вы в каком полку служите, можно поинтересоваться? Ольгинском?
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25.09.2022 18:07 Ответить
понять і простіть....?
а чому раніше не виїхали, чого чекали....

нехай саботують службу і здаються в полон....
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25.09.2022 17:10 Ответить
В Лимане идут городские бои, войска РФ выбиты из Дробышево
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25.09.2022 17:12 Ответить
Перебийпутінуніс @VitoMers
ЗСУ прорвали фронт під Лозовою і заходять російському угрупованню в тил.
У разі виходу ЗСУ до Сватового все Лиманське угруповання опиниться в оперативному оточенні.
При одночасному ударі з боку плацдарму у Куп'янська вся оборона вздовж кордону ЛНР може звалитися.
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25.09.2022 17:17 Ответить
Від Куп'янська вже почався рух
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25.09.2022 17:31 Ответить
а точно это надо афишировать? даже Бутусов уже не лезет поперед батька в пекло.
Просили же - только когда Генштам скажет -тогда и публиковать
вы зачем это делаете? кого проинформировать желаете? похвастаться своей осведомленностью, как ребенок, чтобы поднять собственную значимость?
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25.09.2022 18:15 Ответить
это все из открытых источников - хотите верьте, хотите нет.....
в чем проблема, я не пойму?
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25.09.2022 18:41 Ответить
Там ще від с.Дворічне (північна частина Оскольського водосховища), і від Куп'янська-Вузлового йде два напрямку наступу на схід. Просування за добу - 5-10 км. В орків оборони в глибині там немає - роти росгвардії по вузлових селищах.
Тримаємо пальці!!!
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25.09.2022 17:23 Ответить
Только зелебобику об этом не говорите!
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26.09.2022 14:23 Ответить
Мобилизация в посёлке Чегдомын, Хабаровский край.
Зам главы района честно сказал, что ребята пойдут «на убой».
https://twitter.com/i/status/1573989045235077120
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25.09.2022 17:14 Ответить
Вісім років якось пристосовувались і особливо не напружувались, а тут, зненацька, припекло і згадали, що вони таки українці. Якась дивна логіка. Ні, хлопці, або впрягайтесь по повній у війну з парашею, або не скігліть і приймайте як належне все, що раша з вами робить.
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25.09.2022 17:15 Ответить
я думаю, странная логика как раз у вас. Или вы не владеете информацией. Или делаете вид что не знаете - единственные кто ждет Украину в Крыму - это кырымлы.
и были бы у наших правителей мозги - они бы сделали все чтобы увеличить их численность. давая им матпомощь, организовывая ЭКО чтоб татарки рожали двойни-тройни. Только так можно увеличить количество кырымлы в Крыму.
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25.09.2022 18:09 Ответить
...ждуть Україну в Криму, кажете. Дуже зручно, не знаходите. Багато хто і в Україні дунули за кордон і "ждуть", поки хтось за них звільнить територію держави від москальні.
Якщо у теперішніх кримських "ждунів", виявляється, є можливість кудись виїхати (припекло), то ця можливість була і раніше (але все влаштовувало). Логічно?
І друге, з якого такого дива держава має перейматись аби саме киримли розмножувались у геометричній прогресії? Такі вони особливі? Яка у цьому логіка?
Не зрозуміло, якою такою "особливою" інформацією ви володієте, але ваші пустопорожні розглагольствування нічого спільного з логікою не мають. Не враховуючи такий феномен, як "жіноча логіка".
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25.09.2022 18:41 Ответить
Чубаров, скорее всего говорил о крымских татарах. Комментаторы, тут же стали хейтить, так у нас принято-вначале громко прокричать "зрада"потом чухать потилицю, что бы мозги стали шевелиться. С точки зрения Украины, гораздо меньшим злом будет возможность наибольшего количества мужчин призывного возраста покинуть рф. Большее зло-эти мужчины окажуться на фронте. Но... хейт-наше все..
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25.09.2022 17:17 Ответить
так, коментують навіть не вникаючи в суть(((
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25.09.2022 17:22 Ответить
Коментаторів дуже багато дебільних розвелося. Діти. Взагалі нічого не знають про кримських татар.
Як вони з 1944 по 1991 роки прожили в депортації в середній азії і казахстані, як потім повертались в Крим і їм не давали землю під будівництво житла, бо вся місцева "еліта" її вже "приватизувала" (********) .
Плюс - мокшанська пропаганда під редакцією фсб, яка з 1991 року робила з кримських татар образ людей другого сорту та злодіїв.
То наші горе-коментатори і повелись на це...
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25.09.2022 17:30 Ответить
На самом деле татары на Крыме самозахватами занимались еще как, целыми поселками.. у меня друзья и знакомые там были, и я там очень много где бывал и видел (до 2014). Если бы в 2014 татары жопу подняли все сразу, а не сидели "хатаскрайничали", еще неизвестно, как с Крымом бы получилось, их достаточно много.
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25.09.2022 18:03 Ответить
правильно делали. Я бы на их месте поступил точно так же.
у меня подруга из Севастополя - такая же как вы "патриотка Украины".
я, говорит, хорошо отношусь к крымским татарам, даже дружу с одной татаркой, но они же хотят не просто землю а землю на ЮБК...
а мать твою - ничего что они родом оттуда? залезь на Кореиз и полюбуйся на эти татарские хатки-мазанки, корова ты драная!
это ИХ земля!! а они ВЫПРАШИВАЛИ себе какие-то кусочки там и здесь,а когда им не давали- занимались самозахватами.
и правильно делали.
И были б у нашего правительства мозги то понимали бы - москали не просто так заселяют Крым военными пенсионерами.
А нам надо было за 30 лет вырастить вдвое больше кырымлы! но куда там - наши правители СЕБЕ там землицу хотели отхватить.
молодцы, отхватили, чо.
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25.09.2022 18:12 Ответить
З вашою логікою і греки, які жили там до татар - можуть сказати, що то їх земля і самозахвати теж робити
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26.09.2022 08:37 Ответить
Вам би, "Ольга" визначитись хто ви насправді, враховуючи оце епічне "Я бы на их месте поступил точно так же". Трололо, воно таке трололо.
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26.09.2022 11:32 Ответить
Ваш "самозахват" по їхнюму це повернення земель своїх пращурів, можливо вони шукали різні шляхи для цього, але в одному їм не відмовиш. Вони засилали пару людей і з того ж Казахстану і цілими таборами слали їм гроші для викупу своїх земель, де не виходило офіційно, і був той "самозахват"
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25.09.2022 18:15 Ответить
Які ще пращури? татари прийцшли з Монголії, вчіть історію
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26.09.2022 08:36 Ответить
Дебільші коментатори - це ті українці, які захищають чужинців, що срати хотіли на них
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26.09.2022 08:39 Ответить
А раньше чем думали? Я с вас улыбаюсь...
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25.09.2022 17:34 Ответить
каменів з неба не було..все влаштовувало
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25.09.2022 17:51 Ответить
ще й цих годувати й одягати??? нехай на вила цапів підіймають, спочатку міст тільки підірвуть
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25.09.2022 17:50 Ответить
Тобто,люди ,котрі в недалекому минулому зрадили Україну,й стали новими рускіми,не хочуть разом бурято-рузкімі воювати проти українців?Ну так їм і треба.Якби Україна їм бачилася такою ,як соловйовські пропагандони описували до війни,то стати героєм вони б не були проти,а так незламні українці тільки й чекають,коли вони збируться купки в камазі,на мості чи танку ,і ******* по них високоточною зброєю,то така персспектива зовсім не тішить)
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25.09.2022 17:51 Ответить
А в ряды ВСУ пойти защищать Украину кто вам запрещал, это касается и мужчин на оккупированных территориях, пропетлять не получится, и рыбку съесть и на болт сесть.
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25.09.2022 17:55 Ответить
какой ты борзый, да что ты знаешь об оккупации? не ты общался с жительницей Херсона, которая выехала в ПЕРВЫЙ день. Говорит - едет поезд, а навстречу колонна танков. Русских.
приехали..
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25.09.2022 18:13 Ответить
Если бы... там полно "двустульежопых" крыСчан, которые украинский паспорт сохранили. Некоторые уже хвастаются, как в Европе изображают беженцев и живут на халяву, при этом восхваляя рашу.
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25.09.2022 17:58 Ответить
У жены тетка в Донецке две пенсии получала и от параши и от Украины,при этом всех украинцев и Украину гавном поливала падла, и там таких большинство.
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25.09.2022 21:59 Ответить
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25.09.2022 18:24 Ответить
Рідна говень не пускає!
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25.09.2022 18:25 Ответить
Камни с неба уже падают ? Или ещё нет?
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25.09.2022 18:27 Ответить
люди знову змушені повертатися до російського окупаційного пекла - тобто 8 років жили в раю і в ус не дули - а тут раптом пекло! Зрадники"камніснебес" хай згорять у вогні- нам пох!
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25.09.2022 19:26 Ответить
Ті ж самі (більшість) кримських татар підтримали ( активно чи пасивно) захоплення Криму русофашистами ( забувши сталінську депортацію свого народу) - були ображені на українську владу за ненадання земельних ділянок- сподівалися (наївні) на щедріших окупантів- а отримали знову ніж у спину! І це правда- тільки не полікоректно говорити про це вголос - а варто б - бо правда завжди справедлива !
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25.09.2022 19:30 Ответить
Крымчане должны тикать в горы, а не за границу.
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25.09.2022 21:55 Ответить
В 2014 керівництво України пропонувало татарам зброю, щоб вони зупинили анексію півострова. Але їхній головний сказав (дослівно) - ми не хочемо народ покласти (мовляв, хай українці гинуть, а не ми). Так от - тепер прийшла розплата
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26.09.2022 08:33 Ответить
 
 