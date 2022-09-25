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Жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Украинцам на временно оккупированных территориях рекомендуют никоим образом не участвовать в процессе подготовки и проведения "референдумов".

Об этом в интервью BBC заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Всем, кто остался на оккупированной территории, я настоятельно рекомендую игнорировать этот процесс. И в дальнейшем избегать какого-либо контакта с оккупантами: работы в участковых комиссиях или сомнительной работы за определенную плату. Понятно, что очень бы не хотелось, чтобы наши люди страдали, их нужно предупреждать об этом. И мы предупреждаем: 111-1 часть 5 Уголовного кодекса Украины - именно для тех, кто сейчас участвует в проведении "референдумов". Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторам этих псевдореферендумов грозит наказание", - подчеркнула она.

Верещук советует жителям временно оккупированных территорий игнорировать "референдум".

"Итак, если к вам позвонили или обратились через средства связи, не идите на контакт и, по возможности, не предоставляйте своих данных. Особенно данных, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на "участки", россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали "за". Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать. Если человек не пойдет на "голосование" на участковую комиссию, если не будет участвовать в псевдореферендуме, то даже если списки будут использованы, он не будет наказан. Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество, то конечно, таких людей будет ждать наказание", - добавила вице-премьер.

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Топ комментарии
+79
Верещук! Тільки після тебе! Адже саме дякуючи тобі вони опинилися в окупації і вороги їм приставляють до голови зброю, змушуючи до участі у псевдореферендумі!
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25.09.2022 17:21
+75
У багатьох там не має вибору. Вони ж міни не знімали і гуманітарку не тирили.
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25.09.2022 17:17
+59
дура...
под дулом автомата это не может считаться их добровольным участием, это скорее способ сохранения жизни и здоровья...
легко умничать в мягком кожаном кресле в личном кабинете с охраной у здания... с ежемесячной зарплатой и премиями и свободным доступом к благам цивилизации на свободной территории...
спроси-ка у себя лучше, кто приказал Чонгар разминировать за 5-6 дней до оккупации? и какая награда должна найти хероя за этот подвиг...
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25.09.2022 17:23
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У багатьох там не має вибору. Вони ж міни не знімали і гуманітарку не тирили.
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25.09.2022 17:17 Ответить
в наших силах угомонить эту сучку? может петицию создадим?
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25.09.2022 18:27 Ответить
Краще петлю - дістали, сил нема терпіти.
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25.09.2022 19:32 Ответить
одразу після перемоги і почнемо рахувати. бачу багацько буде зниклих без вісті.
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25.09.2022 22:29 Ответить
От зелена потворв, а чому вони опинились в окупації? Човник з АРК нагадати?
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25.09.2022 17:20 Ответить
Верещук! Тільки після тебе! Адже саме дякуючи тобі вони опинилися в окупації і вороги їм приставляють до голови зброю, змушуючи до участі у псевдореферендумі!
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25.09.2022 17:21 Ответить
І чому, за які гріхи, Україна має терпіти цю нестерпну погань? 30 років терпимо, а воно чим дальше, тим потворніше. Хто скаже - ДОСИТЬ
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25.09.2022 19:40 Ответить
А деяка **** за шатли на Чонгарі буде покарана?
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25.09.2022 17:22 Ответить
думаю буде , але не при цій владі і не через суд ... там у хлопців що повертаються з полону дуже глибока рана , щоб її забути !!
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25.09.2022 19:31 Ответить
За участь у референдумі жителів окупованих територій має бути покарана міністр окупованих територій.
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25.09.2022 17:22 Ответить
Треба, щоб вона підозри потім особисто розносила - цікаво,скільки встигне вручити? )))
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25.09.2022 18:12 Ответить
вона - чемпіон по перетину кордону в Рава-Руськой - не встигните оком моргнути як вона вже за кордоном буде
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25.09.2022 18:30 Ответить
На довічне, але цього не буде, а будуть наші Герої просити милостиню у цих негідникіа на протези, реабілітацію і т.д.
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25.09.2022 19:50 Ответить
Слухай зечмошниця, а що робити людині коли до неї в оселю зайшли зі зброєю та вимогають при них поставити хрестик??? Я знаю одне така колаборантка як ти сама прибігла б на дільницю...
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25.09.2022 17:23 Ответить
а завтра прибіжуть і скажуть віддай дочку на моральну підтримку окупантів, що зробиш? Вони ж можуть і без якоїсь причини прийти і ультимативно вимагати будь що. Ти залишився в окупації на протязі 6 місяців, ти вже прийняв ризик, не підставляй себе і інших в майбутньому ставлячи закорлючки під туалетним папером. Ти сам себе знищуєш цією закорлючкою.
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25.09.2022 17:42 Ответить
Раджу прочитати не тільки заголовок,а й саму статтю. Мова йде про тих, хто приймає участь у ПІДГОТОВЦІ І ОРГАНІЗАЦІЇ цих рихверендумів.Реальне волевиявлення, звісно ж, окупантів не хвилює. Мої родичі з Луганщини сьогодні розповіли, що їхнє невелике село майже повністю проігнорували "референдум". На подив селян їх не стали залякувати, а просто заявили, що все вже давно вирішено і потрібний результат вже написаний.
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25.09.2022 18:05 Ответить
Якщо людина не піде на "голосування" на дільничну комісію, якщо не буде брати участі в псевдореферендумі - то навіть якщо списки будуть використані, вона покарана не буде.

Тобто - якщо людина проголосує під дулом автомата ( візьме таким чином "участь у референдумі")- вона буде покарана.
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25.09.2022 18:13 Ответить
Хто б що не сказав, а порушення закону під примусом не карається.
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25.09.2022 19:49 Ответить
І,головне, що цей результат, правда поки що не повний, був узгоджений давно з нашою владою (в Омані, або ще раніше)
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25.09.2022 19:58 Ответить
дура...
под дулом автомата это не может считаться их добровольным участием, это скорее способ сохранения жизни и здоровья...
легко умничать в мягком кожаном кресле в личном кабинете с охраной у здания... с ежемесячной зарплатой и премиями и свободным доступом к благам цивилизации на свободной территории...
спроси-ка у себя лучше, кто приказал Чонгар разминировать за 5-6 дней до оккупации? и какая награда должна найти хероя за этот подвиг...
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25.09.2022 17:23 Ответить
Тобто там карають росіяни і твоя держава теж. Можливо Верещук воскресить тих людей,кого закатували до смерті. Хотіла б я побачити,щоб робила Верещук,коли їй приставили б дуло автомата. А те,що ********,хто за це відповість?
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25.09.2022 17:24 Ответить
Так Верещук бы с автоматом сама и ходила....эта консерва очевидно же что настраивает народ на оккупированных территориях против Украины.....ставя людей в заведомо безвыходное положение.....она уже практически объявила их предателями которые понесут наказание.И какой-то процент без сомненияоттолкнёт в сторону рашистской нечисти.
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25.09.2022 17:58 Ответить
Мери Поппинс, не лепи всех украинских граждан на оккупированных территориях под одно гребенку! Те, кто принимает участие в организации оккупендумов это одно, а те, кто вынужден голосовать под дулами автоматов это другое. Это как у тебя с зеледентом: ему пожизненное за госизмену, а тебе пятнарик за соучастие.
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25.09.2022 17:24 Ответить
Так вона це й заявила. Читайте іноді й статті, а не лише заголовки, написані впопихах.
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25.09.2022 18:07 Ответить
Вы из оккупированной территории, наверное, пишете? Вам мало Бучи, Ирпеня?
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25.09.2022 18:21 Ответить
Я з Сумського прикордоння, кожен день москалів, так би мовити, чую. Я не надавав би великого значення словам цієї особи, тим більше що її слова йдуть врозріз із законом. Правопорушення під примусом не карається.
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25.09.2022 19:55 Ответить
Вона каже про зрадників типу Штепи, а люди просто підкреслюють що своїми діями верещук показує що вона була б першою зрадницею, якщо зараз тільки вчится, а гріхів і злочинів вже наробила на пожиттєве.
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25.09.2022 20:09 Ответить
оккупанты в Луганской области карают тех, кто сказал на "референдуме" "НЕТ"....
https://twitter.com/i/status/1573911277323395073
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25.09.2022 17:25 Ответить
На редкость глупая женщина.
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25.09.2022 17:26 Ответить
В этой партии не редкость а алгоритм)
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25.09.2022 23:55 Ответить
А чому досі не покарані ті, хто брав в них участь в 14-му?
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25.09.2022 17:27 Ответить
Воно звісно добре сидячі в столиці 3,14здіти. А що особисто Верещук зі своїми однопартійцями зробили, щоб мешканці Херсонської області мали змогу виїхати в безпечне місце? Хто буде нести відповідальність за розміновані на півдні мости, хто дав змогу оркам за декілька годин безперешкодно добратися до Херсону?
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25.09.2022 17:27 Ответить
а Херсонцы что сделали, что бы не впустить врага? Выбирали в местную власть прокацапских депутатов таких как сами.
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25.09.2022 20:19 Ответить
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25.09.2022 17:27 Ответить
Все вірно крім одного: ніхто там не плакав 24.02..2022
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25.09.2022 17:33 Ответить
тупая коза
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25.09.2022 17:29 Ответить
Могу себе представить-две @бнутых на всю голову зе-комиссарши-Верещучка и баба-краб Безвугла прилетят на зеленом зонтике-катамаране и будут отстреливать проголосовавших.
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25.09.2022 17:30 Ответить
Верещук! Ты кто? Дура или провокатор?
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25.09.2022 17:33 Ответить
Одно другому не мешает.
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25.09.2022 18:33 Ответить
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25.09.2022 23:56 Ответить
Верещук- дура, але її ніхто не карає
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25.09.2022 17:35 Ответить
Радомир 25%

@Radomyr25

·

24 сент.

Охуіти, у Міністерстві юстиції розповіли, що полонених кацапів годують, як офіцерів ЗСУ.

Може їх ще до Буковелі ***** одвезти, на лижах покататися? Чи одразу на Сейшели кудись в п'ятизірковий, ****, готель заселити????
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25.09.2022 17:36 Ответить
своїми заявами безмозглими вона створює тисячи колаборантів на окупованих територіях, в чиїх інтересах робить заяви ця тупорила шмара?
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25.09.2022 17:40 Ответить
их создавать не нужно, они там жили и живут и предают Украину
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25.09.2022 20:17 Ответить
Такими заявами вона фактично легітимізує цей "референдум"!
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25.09.2022 17:41 Ответить
Візьміть мене в каратєлі ! Можу працювати у три зміни ! І дайте тільки помічника з шуфлею, щоб гільзи відгортав !!!
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25.09.2022 17:42 Ответить
Вона, що мозгів немає? Яке покарання дебілка, навпаки потрібно казати хто не співпрацює з окупантом отримає премію. компенсацію, допомогу, вона б ще карала за те, що опинився на тимчасово окупованій території.
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25.09.2022 17:49 Ответить
это она протаскивала законопроэкт что бы воинов ВСУ расстреливать?
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25.09.2022 17:50 Ответить
Нет, то была Безугла. Така ж дура, как и эта.
Но всех их избрал себе во власть наш мудрый народ.
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25.09.2022 18:03 Ответить
Потвора
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25.09.2022 17:50 Ответить
Таких людей треба розстрілювати ось і все
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25.09.2022 17:53 Ответить
Если посадить за один стол эту дуру Верещук и Марьянку Безмозглую..то получится Перестройка слуг дьявола..типа Кодломойский нападет на Леонид Данилыча... они ж не Папы украинского Олигархата..помиряцца...🤣🤣🤣
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25.09.2022 18:00 Ответить
СБУ знає що коллаборантам робити .Явним і латентним.Тому вони пельки багатьом на роки стулять.
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25.09.2022 18:03 Ответить
Ця дурепа працює на кацапів? Людей під дулами автоматів гонять на "рехверендуми", і вона ще їм погрожує покаранням? Якраз для виправдання кацапами цих самих "рехверендумів"? П*здець якийсь.
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25.09.2022 18:06 Ответить
За это дерьмо отдали 73,% дебилов..я не удивлен..за Витю дважды не судимого было почти столько же..совсем недавно...
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25.09.2022 18:06 Ответить
Як там казала Ольга *********...все кто угодно... лишь бы не Порошенко...

Все кто угодно пришло...
жуйте с маслом и варениками...Майонез не добавляйте... Стошнит...
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25.09.2022 18:10 Ответить
А тих хто здав Херсон також покарають?
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25.09.2022 18:12 Ответить
Тільки тупий не розуміє як той референдум проходить. То яка різниця що покаже результат :99,99 чи 99,98? А карати підневільних-це найпростіше, що Українська влада може запровадити
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25.09.2022 18:14 Ответить
Не наказывать за такое нельзя. Нужно разбираться в каждом случае.
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25.09.2022 18:17 Ответить
Що вона верзе? Просто немає ні якого референдуму! Карати треба тільки тих, хто приймав активну участь та свідомо пішов на співпрацю з окупантом, а не тих, хто був вимушений під страхом смерті!
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25.09.2022 18:17 Ответить
І давно ця потвора такою сміливою стала? Мразота!!!
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25.09.2022 18:22 Ответить
наволоч,кинула людей в окупацію а тепер ще й погорожуєш?
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25.09.2022 18:23 Ответить
Штирлиц..ваши радистки Верещук и Безмозглая провалили операцию Киев за три дня,я вас застрелю..
Герр путлер,они старались..но были сильно беременны рюZkим миром...это тяжкая праця...🤣две курицы в одном курятнике это по сути Враги...🐓🐔
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25.09.2022 18:24 Ответить
Верещук завжди була прихильницею російського світу. Вона сподіваєься що їй нічого немзагрожує.
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25.09.2022 18:28 Ответить
Зніміть з пенсіонерів пенсії, хто голосував. Хай рашка їм платить.
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25.09.2022 18:36 Ответить
Подстилка козака-меРтвечука участвовавшая в сдаче юга Украины с Оманским Ослом, Елдаком, бакановым и т.д рассказывает про наказания, ты это увидишь через решотку на пожизняке...
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25.09.2022 18:38 Ответить
Як казав цар Соломон,правда врятує Всесвіт від усяких негараздів...
Файно казав, але не дуже часто так буває...бо багато у тому Світі дияволів...
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25.09.2022 18:42 Ответить
Щоб там що не говорив і не обіцяв, а є Кримінальний кодекс, і там все написано з приводу кримінальної відповідальності.
Далі будуть лише обставини, які зменшують або збільшують санкції за доведені злочини.
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25.09.2022 19:10 Ответить
А вонючая кремлевская консерва Верещук помнит свои слова"Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовала за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну" ?
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25.09.2022 19:30 Ответить
Фотка- прямо- Гіммлер...
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25.09.2022 20:01 Ответить
в 2014 г очереди стояли с довольными недогражданами, когда они шли на референдум и никто их не тащил силой туда. Теперь нужно таких судить. Выбор есть всегда.
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25.09.2022 20:07 Ответить
А то сучище, що розмінувало Чонгар і здало Південь покаране буде? Ні, реально, то падло, що шатли на Чонгар запускало взагалі нічого і ніяк? А тепер людям, яких силою заставляють приймати участь в тій херні воно ще й погрожує?!
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25.09.2022 22:18 Ответить
Дерьмак знову написав лібретто, зараз почуємо солістку Безумну та артиста больших та малих театров Люську Дерьмакову.
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25.09.2022 22:43 Ответить
А нафіга оці всі слова? Жителі в окупації їх не чують. Навіщо погрожувати людям? З точки зору українського та міжнародного законодавства дії московії нікчемні та не мають ніяких наслідків.
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25.09.2022 23:05 Ответить
А сама гнида, як організувала голосування в 2014 будучи депутаткою у Рава Руська про відокремлення регіону від України і приєднання його до Польщі, Верещук перша сепаратистка в Україні, її суку саму під суд треба віддати , і вона тоді голосувала не під дулом автомату як в Херсоні зараз.
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26.09.2022 06:15 Ответить
 
 