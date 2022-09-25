На Херсонщине Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления войск РФ
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На юге ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили за ночь 133 огневые задачи, уничтожены склад боеприпасов в Херсонском районе и склад и пункт управления в Бериславском районе Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом оперативное командование "Південь" сообщает в фейсбуке.
В частности, огневое поражение осуществили по переправам в районе Новой Каховки, районам сосредоточения личного состава и техники, а также по средствам противовоздушной обороны противника.
Под утро украинскими защитниками была обнаружена диверсионная группа россиян, предотвращен ее проход в тыл подразделений Сил обороны в Нововоронцовской громаде.
Предварительно подтверждены потери врага за ночь, по данным ОК "Південь", они составляют восемь человек личного состава, четыре единицы автомобильной техники и беспилотник. Остальные потери доразведываются.
По состоянию на сегодняшний день обстановка в Южнобужской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой.
Силы обороны Украины продолжают осуществлять огневое поражение резервов противника, принимать меры по нарушению его системы управления и логистического обеспечения. В частности, по данным ОК "Південь", защитники Украины осуществляют "меткий и эффективный" огневой контроль мостов и переправ через реку Днепр.
Подразделения вражеских войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий сил обороны Украины. Враг продолжает осуществление воздушной разведки, обстрелы украинских позиций и тыловых территорий.
В течение ночи российские войска наносили удары с применением ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и объектам гражданской инфраструктуры.
В частности, захватчики атаковали ракетами Николаевский район Николаевской области, применив зенитно-ракетную систему С-300. Четырьмя управляемыми ракетами С-300 россияне ударили по Николаеву - повреждены жилые дома и административные здания.
По городу Очаков враг нанес удар пятью ракетами С-300. Попадание произошло по портовой инфраструктуре и акватории. Потерь среди населения нет.
По информации ОК "Південь", корабельная группировка российского флота в Черном море в составе 15 единиц маневрирует в ракетобезопасном районе вдоль крымского побережья. "Но даже оттуда остается риск пуска ракет типа "Калибр" с трех надводных и одного подводного носителей. Общий их запас составляет 28 ракет", - предостерегают в командовании.
Отмечается, что, учитывая развитие обстановки и прогнозируемую тактику действий врага, удары с неба остаются "максимально вероятными", как с применением авиации, так и беспилотных летательных аппаратов.
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