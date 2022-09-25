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США предупредили Россию, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для РФ, - советник Байдена Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

США непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия чревато катастрофическими последствиями для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что США не признают фиктивные референдумы на оккупированной украинской территории и будут продолжать и дальше решительно поддерживать украинцев в их стремлении деоккупировать свою территорию.

На реплику журналистки о том, что российский диктатор Путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как сейчас, Салливан сказал: "Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись предельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны.

По его словам, США "непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно".

"И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – сказал Салливан.

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Топ комментарии
+34
На жаль, ***** не розуміє "езопової мови". "Катастрофічні наслідки" для нього нічого не значать. А от " Якщо використаєш яз, НАТО вступить у війну, ти будеш визнаний террористом №1 у світі, і знищений впродовж 24 годин, армія паРаші буде ліквідована, як і сама паРаша. Карочє, рєдіска, ти на каво шєлєстішь, кульок, пасть парву, маргали викалю!" - оце б він зрозумів.
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25.09.2022 18:30
+25
Потрібно ще додати: "і це не блеф!"
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25.09.2022 18:23
+25
Чётко, ясно, недвусмысленно и без намёков - прямым текстом. Думаю, до крысы дошло.
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25.09.2022 18:26
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Потрібно ще додати: "і це не блеф!"
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25.09.2022 18:23 Ответить
Це Челентано так сказав би.

путін мавпує великих людей.
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25.09.2022 22:05 Ответить
Вові Епштейну до Микити Перламуттера як мені до Риму навкарачках. Однак Микита все ж таки утримався від ядерних ударів по Кеннеді. А в цього маланця дах повністю знесло. До того ж цей маланчик так грає з кацапами на їхніх інтересах бо інакше його б давно викинули на смітник. Немає нічого гіршого для країни в якій лідером держави є особа як результат інцесту в гетто
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26.09.2022 00:19 Ответить
Чому не можна їх випередити, а лиш по тому. І то весь час
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25.09.2022 18:25 Ответить
Років з десять назад "Іджиси"перехоплювали 85відсотків, міжконтинентальних ракет
В**башили б уже по гондурасії,та й забули назавжди, що такі мерзотники існували.....
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25.09.2022 18:40 Ответить
у раисси официально 2424 стратегических ядерных зарядов, даже если 10% долетит то это будет катастрофа. Лучше как-то по-тихому грохнуть уйло, это будет дешевле и надежнее.
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25.09.2022 19:56 Ответить
ничего никуда не долетит так как никто их не запустит - обоссцуться твои кацапы
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25.09.2022 22:13 Ответить
Чётко, ясно, недвусмысленно и без намёков - прямым текстом. Думаю, до крысы дошло.
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25.09.2022 18:26 Ответить
чітко, ясно, недвозначно - лише порожні слова. жодного сумніву, до ***** дійшло...що ніхто реально нічого не зробить, можна їбашити.
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25.09.2022 18:51 Ответить
не писти кацап недорезаный твой ***** запустит ядерную бомбу только по твоей дурной башке
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25.09.2022 22:15 Ответить
и он объявил мобилизацию? или когда его "предупредили" - после ЧАЭС? или после ЗАЭС? так что разговорчики если и были - то остались для Хйла только разговорчиками.
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25.09.2022 19:09 Ответить
На жаль, ***** не розуміє "езопової мови". "Катастрофічні наслідки" для нього нічого не значать. А от " Якщо використаєш яз, НАТО вступить у війну, ти будеш визнаний террористом №1 у світі, і знищений впродовж 24 годин, армія паРаші буде ліквідована, як і сама паРаша. Карочє, рєдіска, ти на каво шєлєстішь, кульок, пасть парву, маргали викалю!" - оце б він зрозумів.
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25.09.2022 18:30 Ответить
Це б ***** зрозуміло краще але й так вони усе розуміють.
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25.09.2022 18:34 Ответить
Может в такой форме и был разговор
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25.09.2022 18:36 Ответить
Лариса Волошина в своєму інтерв'ю саме про це й говорила. Гопник дипломатичної мови не розуміє
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25.09.2022 18:45 Ответить
откуда ты знаешь что он понимает а что не понимает? как задолбали диванные онолитеги?
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25.09.2022 22:16 Ответить
Ну, добре було б, якби це не були тільки слова.
Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні і ніхто її не зупинить навіть тоді - далі ніщо вже її не буде стримувати і світові залишиться жити недовго.
Треба зібрати яя та думати як вдавити потвору. Вона вже є. Ви вже її вигодували, йдучи на поступки та заплющуючи очі. Це факт. Вона небезпечна. Час іі приспати, бо вона давно вже некерована і загрожує майбутньому цілого світу, не лише України.
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25.09.2022 18:30 Ответить
а если не застосуе бот? то что ты пойдешь повесишься? или только горшок с дерьмом поменяеш
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25.09.2022 22:17 Ответить
Как реагировать?
В оригинале он говорит про реакцию, какая она будет ?

и тут же отвечает, мы будем сильнее снабжать Украину.
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25.09.2022 18:34 Ответить
Ну, якщо вже сам агент фсб впливу на США Салліван попереджає *****... то... Це навіть більше, ніж як Зорге попереджав Сталіна...
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25.09.2022 18:35 Ответить
Бинго! теперь русню можно ******* до победного конца. желательно до Урала. если не довести дело до конца они оклемаются и опять нападут. Никогда русня не оставит в покое Украину а поэтому она должна исчезнуть с карты мира
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25.09.2022 18:37 Ответить
после Урала, РФ только начинается.
Всё что до него, малоинтересно с точки зрения ресурсов
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25.09.2022 18:39 Ответить
Где то неделю назад выступила одна важная тетя из руководства ЕС (ну забыл фамилию!)..
Она заявила что сначала будет переговоры об окончании войны вести Украина (притом одна без всяких советников!)
После начинает душить гондурасию ЕС, тоже одна а уже потом НАТО, и их точка зрения совпадает с Вашей...
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25.09.2022 19:08 Ответить
Слова "рішуче відреагують" кацап не зрозуміє. А от сказати, що Москва і Лєнінґрад перетворяться "радіоактівний пєпєл" - це дійде швиденько.
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25.09.2022 18:40 Ответить
уйду похрен на моськву и членинград. Он боится только того что угрожает лично ему.
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25.09.2022 20:00 Ответить
если путлер отдаст приказ на ядерку его сразу кончит охрана
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25.09.2022 22:19 Ответить
перед 24.02 говорили то же самое
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25.09.2022 18:40 Ответить
что говорили трепло? кто говорил? американцы? британцы?
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25.09.2022 22:20 Ответить
Американцы, дебил.
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25.09.2022 23:33 Ответить
дятел - что говорили что войны не будет? ты в своем уме бот?
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25.09.2022 23:54 Ответить
Говорили об "ужасных последствиях", дебила ты кусок.
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25.09.2022 23:56 Ответить
ну и что? не правда ?у ращки сейчас серьезные последствия - а будет им еще хуже - **** вы диванные трепачи недовольны? вы сами то падлы что слелали чтобы победить ращку? выбрали клоуна каломйши предателя во власть ? бесите нытики
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26.09.2022 00:02 Ответить
Ну и какие ***** последствия "ужасные" они получили, идиотина ты тупорылая? Ты уверен, что и на этот раз не будет так же?
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26.09.2022 00:13 Ответить
пистец они получили - минус триллион долларов активов арестовано- население разбегается в разные страны сотни тысяч трупов постепенная деградация и изоляция страна изгой на многие года но ты **** такой тупой бот что даже этогоо не понимаешь
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26.09.2022 00:19 Ответить
Какие сотни тысяч трупов, скотина ты безмогзглая? Ты с украинцами считаешь или что? Если так врать и завышать как ты, то можно там хоть апокалипсис выдумать. Но по факту его нет.

Ещё раз: по большому счёту никакого коллапса экономики у них не произошло. Вообще. Никакого падения зарплат на половину как у нас или гиперинфляции. Ничего сравнимого с 90-ми, от которых у них травма.
Я понял, что баран и тебе хоть ссы в глаза. Пошёл нахер, недоумок.
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26.09.2022 00:30 Ответить
ого кацап как тебя зацепило - а что тебе не нравится что у кацапов сотня тысяч потерь? так они раненых закапывают с дохляками -или ты **** кремелвская об жтом не знаешь отсальные подохнут так как им не зватет меликаментов и да вагоны с рефрежираторами заберите падлы с границы
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26.09.2022 00:34 Ответить
В украинских сводках 50 тысяч. В западных 75 тыс, но включая с раненными.

Теперь внимание. Откуда ты взял 100 тысяч, даун?

Меня зацепило, что ты фантазёр и даун.
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26.09.2022 00:38 Ответить
в украинских сводках - сдохло кацапов 56 700 осіб (приблизно +400 за попередню добу); так ты уже *******
в это число не входят - лугандонцы, чвк-шники Вагнера , всякие там спецы-фсбшникии и просто бомжи-добровольцы а раненых в 3-5ть раз больше кторые подыхают сотнями от ран каждый день
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26.09.2022 00:47 Ответить
Я если и с*здел, то на 6 тысяч. А ты на 45. Чуешь разница, балабол?
Генштаб не разделяет убитых на разные категории. Так что ты сп*дел дважды.
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26.09.2022 00:49 Ответить
теперь ***** и задумался - а зачем столько бабла потратил на ядерное оружие если им не могу пользоваться?!!! Неужели штаты опять нае..бали?!!!
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25.09.2022 18:42 Ответить
у них уже дефіцит бюджету. а це ще навіть нафтове ембарго не вступило в дію.
так що скоро гроші закінчаться.
а на газі, до речі, вони нічого особливо й не заробляють.
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25.09.2022 20:26 Ответить
ты свинья кацапская - сам ты бидон с фекалиями путлера
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25.09.2022 22:21 Ответить
ага огласят очередную глубокую озабоченность!
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25.09.2022 18:45 Ответить
иди уже памперсы меняй сцыкло а ядерка прилетит
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25.09.2022 22:22 Ответить
Очередная пурга «в частном порядке предупредили» и очередной стеб даже если будет удар ЯО кроме обеспокоенности ничего не будет, да и нас наверно.
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25.09.2022 19:06 Ответить
вас кацапов ссцыкунов ботов точно не будет
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25.09.2022 22:23 Ответить
невнятное бормотание. ну хоть так. США учат лохов, что ждет, если отдать ядерное оружие и ракеты....
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25.09.2022 19:07 Ответить
кацап - лохи это те кто 20-ть лет сосали путинский член а теперь сядут на его швабру
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25.09.2022 22:42 Ответить
не розумію чого попередження якісь кулуарні...і нам скажіть і кацапів "заспокойте"
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25.09.2022 19:07 Ответить
Amerikansi ne kogda neskazet kakoj budet otvetni udar i ugrozat zaraneje.Jesli kacapi ispolzujet jadernuju bombu budet otvetni po rosiji,pervuju ocered unictozit putlera,oni eto mozet,po vojenim ix castiam takze takyje udari sto ix paprostu nestanet
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25.09.2022 19:17 Ответить
Общие фразы , без указания конкретных ответных действий - разговор ни о чём . Хуже того - укрепляют веру в безнаказанность , поощряют к действию .
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25.09.2022 19:23 Ответить
В ответ на ядерные угрозы злобных кремлевских лилипутов, США и Англия приняли план мгновенного ответного удара по агрессору - "Гнев Немесиды ".
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
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25.09.2022 19:26 Ответить
хотілося б в це вірити. але ось я загуглила і нічого не знайшла про Wrath of Nemesis
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25.09.2022 20:36 Ответить
в гугле появится когда радиоактивная пыль осядет над бункером ****
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25.09.2022 20:45 Ответить
Лучше на месте бункера над воронкой
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25.09.2022 20:56 Ответить
откуда инфа?
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25.09.2022 23:28 Ответить
...только превентивный удар по местам дислокации ядерного потенциала еа болотах мацковии
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25.09.2022 19:36 Ответить
вата не буде знати про ці попередження а ***** пох...й
в нього вибір з двох один
або здохнути при ядерній війні або від рук своїх, яких він обанкротив
пр ядерному ударі він ще трохи поживе в своєму бункері
а вийти до людей, це смерть
догадайтесь з трох раз
який варіант вибере *****?????????
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25.09.2022 19:36 Ответить
Україна,як щит стримує орду,яка може піти далі,а нам по п'ять танків на неділю дають....Сусідньою країною керує терорист,відкрито погрожує ядерною зброєю суверенній державі....Едина надія,що економіка раші не витримає навантаження,якщо війна затягнеться.
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25.09.2022 19:38 Ответить
попередження США про катастрофічні наслідки для РФ, - вже були оголошені задовго перед початком війни в Україні
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25.09.2022 19:44 Ответить
Судя по всему США почти открыто заявили что ядерная атака Путлера получит такой же ответ...
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25.09.2022 19:44 Ответить
nea, vy ne poniali. Popytka polučit otvet, ne ataka.
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26.09.2022 02:44 Ответить
Если призвать мильона три МогилиZованых Шариковых на рабZee,то применение ядерного дерьма в самый раз...,в самое Яблочко..нихто не сдохне а хенерал Козлашенков скаже..Патерь нет,все идётЬ па плану...
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25.09.2022 19:54 Ответить
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25.09.2022 20:41 Ответить
що Саліван і Бернс досі спілкуються зі своїм кремлівським контактом - погана ознака, місце цих двох добродіїв виключно на смітнику
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25.09.2022 20:45 Ответить
Зная, какое направление в политике исповедует Салливан (недопущение эскалации, сохранение плешивого лица), можно только иронично спросить: "Какой уровень озабоченности ты, чучело, выразишь в ответ на применение ядерного оружия по неядерной стране?".
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25.09.2022 21:21 Ответить
НУ ТАКЕ ....
Будапештський меморандум вже підтертий неоднарозово також.
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26.09.2022 00:17 Ответить
 
 