США предупредили Россию, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для РФ, - советник Байдена Салливан
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США непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия чревато катастрофическими последствиями для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Он отметил, что США не признают фиктивные референдумы на оккупированной украинской территории и будут продолжать и дальше решительно поддерживать украинцев в их стремлении деоккупировать свою территорию.
На реплику журналистки о том, что российский диктатор Путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как сейчас, Салливан сказал: "Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись предельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны.
По его словам, США "непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно".
"И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – сказал Салливан.
Пожалуйста, подождите...
путін мавпує великих людей.
В**башили б уже по гондурасії,та й забули назавжди, що такі мерзотники існували.....
Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні і ніхто її не зупинить навіть тоді - далі ніщо вже її не буде стримувати і світові залишиться жити недовго.
Треба зібрати яя та думати як вдавити потвору. Вона вже є. Ви вже її вигодували, йдучи на поступки та заплющуючи очі. Це факт. Вона небезпечна. Час іі приспати, бо вона давно вже некерована і загрожує майбутньому цілого світу, не лише України.
В оригинале он говорит про реакцию, какая она будет ?
и тут же отвечает, мы будем сильнее снабжать Украину.
Всё что до него, малоинтересно с точки зрения ресурсов
Она заявила что сначала будет переговоры об окончании войны вести Украина (притом одна без всяких советников!)
После начинает душить гондурасию ЕС, тоже одна а уже потом НАТО, и их точка зрения совпадает с Вашей...
Ещё раз: по большому счёту никакого коллапса экономики у них не произошло. Вообще. Никакого падения зарплат на половину как у нас или гиперинфляции. Ничего сравнимого с 90-ми, от которых у них травма.
Я понял, что баран и тебе хоть ссы в глаза. Пошёл нахер, недоумок.
Теперь внимание. Откуда ты взял 100 тысяч, даун?
Меня зацепило, что ты фантазёр и даун.
в это число не входят - лугандонцы, чвк-шники Вагнера , всякие там спецы-фсбшникии и просто бомжи-добровольцы а раненых в 3-5ть раз больше кторые подыхают сотнями от ран каждый день
Генштаб не разделяет убитых на разные категории. Так что ты сп*дел дважды.
так що скоро гроші закінчаться.
а на газі, до речі, вони нічого особливо й не заробляють.
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
в нього вибір з двох один
або здохнути при ядерній війні або від рук своїх, яких він обанкротив
пр ядерному ударі він ще трохи поживе в своєму бункері
а вийти до людей, це смерть
догадайтесь з трох раз
який варіант вибере *****?????????
Будапештський меморандум вже підтертий неоднарозово також.