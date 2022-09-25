США предупредили Россию, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для РФ, - советник Байдена Салливан

США непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия чревато катастрофическими последствиями для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что США не признают фиктивные референдумы на оккупированной украинской территории и будут продолжать и дальше решительно поддерживать украинцев в их стремлении деоккупировать свою территорию.

На реплику журналистки о том, что российский диктатор Путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как сейчас, Салливан сказал: "Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись предельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны.

По его словам, США "непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно".

"И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – сказал Салливан.

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