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Новости Экономика
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G7 (714) Укрэнерго (440) Оператор ГТС (85)

Послы G7 обеспокоены вмешательством власти в управление Оператора ГТС и "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

гтс

Послы G7 в Украине заявили об обеспокоенности вмешательством власти в управление государственных ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и НЭК "Укрэнерго".

Как передает Цензор.НЕТ, сообщение опубликовано в ночь на воскресенье, 25 сентября, в твиттере.

"Послы G7 обеспокоены вмешательством власти в управление Оператора ГТС Украины и "Укрэнерго". Постоянное соблюдение реформ корпоративного управления ОЭСР в украинских государственных предприятиях повысит доверие инвесторов, остановит коррупцию и ускорит восстановление Украины после войны", - говорится в сообщении.

Смотрите также: НКРЭКУ требует от "Укрэнерго" и "ГарПока" как можно быстрее выплатить долги "зеленым" инвесторам. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
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25.09.2022 18:36
+14
Влада лобіює інтереси Бені.
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25.09.2022 18:33
+10
да не волнуйтесь, уже все порешили. все нормально.
ПЫСЫ: кстати, а почему мы еще не в ЕС?
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25.09.2022 18:32
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да не волнуйтесь, уже все порешили. все нормально.
ПЫСЫ: кстати, а почему мы еще не в ЕС?
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25.09.2022 18:32 Ответить
Дехто ж хотів запитати Байдена чому ми досі не в НАТО
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25.09.2022 19:25 Ответить
Влада лобіює інтереси Бені.
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25.09.2022 18:33 Ответить
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25.09.2022 18:36 Ответить
мені блювати хотілось від коментатора, а йому "5 копійок заробити"
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25.09.2022 19:05 Ответить
я для спать включаю телевайзей только на канале Мега про Юпитер и Атлантиду.

Но ОНО и туда влазит
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25.09.2022 19:17 Ответить
він кругом тому що знає про реальний рейтинг який йому опустив його ж ОП а рейтинг треба якось підіймати
розігнати ОП разом з єрмаком не може бо
1 пов,язаний з ними і мабудь щось, десь капає на рахунок або складається в якийсь контейнер
2 почув пару компроматів в Омані від патрушева
і ВР приймає хузнащо, тільки не для людей
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25.09.2022 19:25 Ответить
Влада не забуває про свій карман. неЛоха треба послам постійно дрюкати.
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25.09.2022 18:38 Ответить
мощнее олигархату надо бить по голове, сильнее
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25.09.2022 18:39 Ответить
Зупинить корупцію? Намсішили! Вони ж не розуміють, коли йдеться про корупцію (здається верещучка так сказала). Тим більш - де ж вони харчуваться будуть "что б і внукам хватіло"?
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25.09.2022 18:39 Ответить
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25.09.2022 18:43 Ответить
при тому, що вони б там , мали бути, з моменту початку війни в 2014 році!
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25.09.2022 19:21 Ответить
Тому Угорщіна відмовилась застосовувати санкції до цих олігархів .
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25.09.2022 20:00 Ответить
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

8 ч

Вимагаємо показувати по державних каналах історії полеглих бійців зсу, а не непотріб 95 кварталу

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25.09.2022 18:46 Ответить
все це дуже гидко і бридко.., але маю великий сумнів, що електро-нафто-газ-керогаз мафію вдасться приборкати..
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25.09.2022 18:49 Ответить
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25.09.2022 18:53 Ответить
Там керує ..беня..
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25.09.2022 18:56 Ответить
Чмо оно и в ...чмо.Война войной а распил по расписанию.
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25.09.2022 19:02 Ответить
ЗеКодломойские хотят управлять Всем... даже тем,что вы какаете в унитаз...,не говоря о птицах собаках и кошках...и прочих зверях...мафия Кучмы безсмертна...
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25.09.2022 19:13 Ответить
так це ж мудрий нарід вимагає втручання держави, знижки цін і підвищення зарплат.
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25.09.2022 19:14 Ответить
"зе влада" крок за кроком робить все необхідне,щоб в кінцевому результаті допомога Захидних друзів України була зведена на нівець. Такі ж плани і в рашистського окупанта.
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25.09.2022 19:22 Ответить
ганьбище
ні дня без зашквару, ні дня без скандалу((
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25.09.2022 20:00 Ответить
Українці також....
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25.09.2022 20:56 Ответить
Беніни ******** і там захотіли нажитися?
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25.09.2022 21:03 Ответить
Хтось воює, а зелень тим часом прибирає до рук цінні державні підприємства.
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25.09.2022 21:12 Ответить
А Стефанчук-Зеленський мовчать «чомусь» про думку послів G7 щодо втручанням влади в управління Оператора ГТС і УкренергоДжерело: https://censor.net/ua/n3369484!!!
Можливо, єрмак заборонив, він такий!!! Це як вагнерівців злити!!!
Сказав і злили…. Навідь сама безумн несла, по результатам «ретельного шоу», таку дурню, що і самій стало соромно….
А тут посли G7…, кривава війна московіі в Україні, зими, енергетика України, План технічного прикриття відповідних галузей…
Ну, то таке!!!

Як каже Українська правда, батальйони з України в Монако і Відні енергетичну «оборону» тримають…., резерви є…
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25.09.2022 21:49 Ответить
Що не роблять то тільки збитки що за наказаніє
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25.09.2022 23:50 Ответить
 
 