Послы G7 обеспокоены вмешательством власти в управление Оператора ГТС и "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Послы G7 в Украине заявили об обеспокоенности вмешательством власти в управление государственных ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и НЭК "Укрэнерго".
Как передает Цензор.НЕТ, сообщение опубликовано в ночь на воскресенье, 25 сентября, в твиттере.
"Послы G7 обеспокоены вмешательством власти в управление Оператора ГТС Украины и "Укрэнерго". Постоянное соблюдение реформ корпоративного управления ОЭСР в украинских государственных предприятиях повысит доверие инвесторов, остановит коррупцию и ускорит восстановление Украины после войны", - говорится в сообщении.
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ПЫСЫ: кстати, а почему мы еще не в ЕС?
Но ОНО и туда влазит
розігнати ОП разом з єрмаком не може бо
1 пов,язаний з ними і мабудь щось, десь капає на рахунок або складається в якийсь контейнер
2 почув пару компроматів в Омані від патрушева
і ВР приймає хузнащо, тільки не для людей
@den_tsaruk
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8 ч
Вимагаємо показувати по державних каналах історії полеглих бійців зсу, а не непотріб 95 кварталу
ні дня без зашквару, ні дня без скандалу((
Можливо, єрмак заборонив, він такий!!! Це як вагнерівців злити!!!
Сказав і злили…. Навідь сама безумн несла, по результатам «ретельного шоу», таку дурню, що і самій стало соромно….
А тут посли G7…, кривава війна московіі в Україні, зими, енергетика України, План технічного прикриття відповідних галузей…
Ну, то таке!!!
Як каже Українська правда, батальйони з України в Монако і Відні енергетичну «оборону» тримають…., резерви є…