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Силы обороны отразили вражеские штурмы под Соледаром, Выемкой, Курдюмовкой, Зайцевым, Новомихайловкой, Первомайским и Павловкой, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на 18:00 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести четырнадцатые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, пытаются восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях.

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области, Бачевск, Шалыгино и Середина-Буда Сумской области;

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на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;

на Краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Веселое и Верхнекаменское;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Прасковьевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Зализничное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Червоное и Ольговское.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Ставок, Первомайское, Марганец и Никополь.

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С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов БПЛА.

В связи с частичной мобилизацией, объявленной российским военно-политическим руководством, с 22 сентября военные комиссариаты российской федерации работают в круглосуточном режиме. Лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

В городе Севастополь временно оккупированной Автономной Республики Крым мужчинам призывного возраста вручено около одной тысячи повесток. Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции".

Командование российских оккупационных войск вновь прибывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию столкновения. Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей.

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В очередной раз подтверждено мастерство наших воинов-артиллеристов. В течение 24 сентября в результате огневого воздействия по объектам противника на временно захваченной территории Запорожской области уничтожено около 10 единиц вооружения и военной техники противника в районе населенного пункта Гуляйполе, а также один ЗРК С-300 со складом боеприпасов вблизи города Токмак.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 2 БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей".

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Топ комментарии
+2
да что ты - не произошло перелома? вот это вот когда освободили всю харьковщину - это тебе, придурок или орк - не перелом? такой не перелом, что путину пришлось объявлять могилизацию?
ну так если ты орк то все понятно.
а если дебил, но украинец - давай, рвани в окопы, покажи как надо Крым одной левой освобождать.
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25.09.2022 19:30
+1
Судячи з того, що на каспських телеграмах воють з приводу "оборони Лиману", і нічому не радуються ні Бахмуту, ні Піскам - то, схоже, наші позиції там стабілізувались на нашу користь.
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25.09.2022 21:41
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25.09.2022 19:02 Ответить
отлично прекрасно
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25.09.2022 19:15 Ответить
Опять только отбиваемся. К сожалению перелома не произошло, а когда хлынет мобилизованое мясо станет еще сложнее.
Почему тормозят с помощью оружием? Чем выгодно затягивание войны?
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25.09.2022 19:20 Ответить
да что ты - не произошло перелома? вот это вот когда освободили всю харьковщину - это тебе, придурок или орк - не перелом? такой не перелом, что путину пришлось объявлять могилизацию?
ну так если ты орк то все понятно.
а если дебил, но украинец - давай, рвани в окопы, покажи как надо Крым одной левой освобождать.
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25.09.2022 19:30 Ответить
Всю харьковщину не освободили, те 6% теперь сдвинуть очень сложно. Мобилизация была и до этого, просто закончились добровольцы и наметился кадровый голод.
Крым будем освобождать только при наличии преимущества в оружии.
А ты, тупое дерьмо, просто не понимаеш какого оно сражатся с превосходящими силами в бронетехнике, авиации и артилерии потому высралась здесь
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25.09.2022 20:13 Ответить
дятел откуда у твоей кацапии новое оружие? разуй глаза вам пистец
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25.09.2022 23:13 Ответить
Командування армії РФ почало відправляти мобілізованих без підготовки прямо на лінію зіткнення Російське військове командування не дотрималося обіцянки про попередню підготовку мобілізованих солдатів та відправляє їх на передову одразу після призову. Це погіршує і без того низький моральний дух окупантів.Ппро це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 25 вересня. Зазначається, що новоспеченими військовими доукомлектовують підрозділи, які зазнали найбільших втрат."Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків", - коментують дії Кремля у Генштабі.
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25.09.2022 19:58 Ответить
Так, перші мобілізовані 21 вересня, як гоночні боліди, долетіли до передової вже на 4й (!) день мобілізації. Ще в незначній кількості. Але з кожним днем їх буде все більше й більше. Без підготовки зразу їх миттєво женуть проти нас.
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25.09.2022 22:37 Ответить
не проти нас а прямо в пакет мусора после наших хаймарсов и арты
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25.09.2022 23:15 Ответить
твои орки уже давно все сдохли а ты все строчишь тупые посты
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25.09.2022 23:12 Ответить
Судячи з того, що на каспських телеграмах воють з приводу "оборони Лиману", і нічому не радуються ні Бахмуту, ні Піскам - то, схоже, наші позиції там стабілізувались на нашу користь.
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25.09.2022 21:41 Ответить
 
 