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Ленин (569) памятник (2209) продажа (472) Славянск (2503)

В Славянске продали памятник Ленину: вырученные средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье

Новости Цензор.НЕТ Общество

ленін

Деньги с продажи пойдут на компенсацию людям, потерявшим жилье из-за российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Славянский городской совет.

"В Славянске продали памятник Ленину. Бронзовую статую вождя мирового пролетариата, которая последние семь лет хранилась на территории КАТП, реализовали за 747 с половиной тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что деньги пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье.

Как отмечается, памятник Ленину, стоявший на центральной площади Славянска с 1976 года, был демонтирован в 2015 году.

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Топ комментарии
+12
Просто цікаво,кому цей члєнін виявився так потрібен ?
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25.09.2022 19:45
+11
Невже Зеля собі купив
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25.09.2022 19:28
+6
Такі "памятники" потрібно відразу перетворювати на металобрухт. Якщо це не зроблено маємо латентних совкодрочерів у владі. Неонацисти до цього час десь там зігують врятованим памятникам гітлера, деменційні совки моляться на сталіна, упороті китайці на мао, забиті корейці на кімерсена, а кубинці на Чегевару...
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25.09.2022 20:12
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Невже Зеля собі купив
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25.09.2022 19:28 Ответить
Не все Ленины одинаково полезны!
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25.09.2022 19:32 Ответить
Ленины редко насладаются природою. Если Ленина стукнуть в нос, он отвалится.
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25.09.2022 20:00 Ответить
Просто цікаво,кому цей члєнін виявився так потрібен ?
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25.09.2022 19:45 Ответить
В американском Сиэтле стоит статуя ленина, например. Правда на ней руки по локоть выкрашены в красный цвет. Даже не знаю почему.
Ну а может кто-то на бронзу взял.
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25.09.2022 21:32 Ответить
вождь( на других языках дуче и фюрер), негодует).
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25.09.2022 19:46 Ответить
мені теж цікаво, хто його міг купити. хіба на металобрухт пішов...?
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25.09.2022 19:49 Ответить
Продали хоч у вигляді щебеню?
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25.09.2022 19:51 Ответить
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25.09.2022 20:00 Ответить
Улицу лэйтєнанта Шмидта в Степана Бандеры переименовали.. Остап Бендер в гробу переворачивается...
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25.09.2022 21:47 Ответить
якась комуняка купила або колекціонер
лом коштує 150-190 грн
вага близько 2,5 тони
тож він коштує 400-500 тисяч
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25.09.2022 20:02 Ответить
Такі "памятники" потрібно відразу перетворювати на металобрухт. Якщо це не зроблено маємо латентних совкодрочерів у владі. Неонацисти до цього час десь там зігують врятованим памятникам гітлера, деменційні совки моляться на сталіна, упороті китайці на мао, забиті корейці на кімерсена, а кубинці на Чегевару...
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25.09.2022 20:12 Ответить
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25.09.2022 20:18 Ответить
Треба уважніше придивитися до того покупця.
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25.09.2022 20:22 Ответить
Чому так довго не продавли?
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25.09.2022 23:06 Ответить
Чекали, поки підскочить ціна на бронзу.
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26.09.2022 09:27 Ответить
 
 