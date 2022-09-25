В Славянске продали памятник Ленину: вырученные средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье
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Деньги с продажи пойдут на компенсацию людям, потерявшим жилье из-за российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Славянский городской совет.
"В Славянске продали памятник Ленину. Бронзовую статую вождя мирового пролетариата, которая последние семь лет хранилась на территории КАТП, реализовали за 747 с половиной тысяч гривен", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что деньги пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье.
Как отмечается, памятник Ленину, стоявший на центральной площади Славянска с 1976 года, был демонтирован в 2015 году.
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Ну а может кто-то на бронзу взял.
лом коштує 150-190 грн
вага близько 2,5 тони
тож він коштує 400-500 тисяч