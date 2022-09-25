Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25 и прилетевший на помощь вертолет Ми-8
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В небе над Херсонщиной зенитчики Воздушных сил уничтожили российский самолет, который атаковал украинские позиции и вертолет врага.
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"25 сентября около 17:00 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска на Херсонщине. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который также успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады.
Как мы сообщали ранее, за текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил также сбиты два беспилотника-камикадзе Shahed-136 на Николаевщине и Одесщине", - говорится в сообщении.
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Героям слава!
"23 минуты назад, источник: Известия
Мобилизованным россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны. Можно взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время."
кадыр овцам только разрешены смартфоны )))
і вертольоти!!
Не треба намагатися бути святішим за Папу Римського.
"вертоліт" та "гвинтокрил" рівнозначні терміни і давно використовуваються,
слово "гелікоптер" більш-меньш широко почало використовуватись приблизно з середини 90-х,
коли у нас почали бездумно впроваджувати англомовні слова (коли зненацька кожний другий став "менеджером" та т.і.).
Особисто я тільки за розповсюдження у нас англійської,
звісно, що кожна мова розвивається та набуває нових слів.
Але бездумно дублювати та використовувати слова з інших мов, коли є точні українські аналоги, а особливо їх нав'язувати за допомогою ЗМІ, якось не доречно та явно не від великого розуму.
Так человек и написал, геликоптер ИЛИ гвинтокрыл. Наюх из мовы этот "вертолiт".