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Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25 и прилетевший на помощь вертолет Ми-8

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су-25

В небе над Херсонщиной зенитчики Воздушных сил уничтожили российский самолет, который атаковал украинские позиции и вертолет врага.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"25 сентября около 17:00  подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска на Херсонщине. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который также успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады.

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Как мы сообщали ранее, за текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил также сбиты два беспилотника-камикадзе Shahed-136 на Николаевщине и Одесщине", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+42
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25.09.2022 19:41
+39
Нормально!
Героям слава!
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25.09.2022 19:39
+38
1+1 в том виде, как и должно быть).
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25.09.2022 19:39
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1+1 в том виде, как и должно быть).
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25.09.2022 19:39 Ответить
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25.09.2022 19:41 Ответить
Нормально!
Героям слава!
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25.09.2022 19:39 Ответить
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25.09.2022 19:39 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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25.09.2022 19:39 Ответить
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25.09.2022 19:42 Ответить
шоб подмогу не вызывали уже приняты меры. а то не вертолётов ни напасёшся, ни ржавые автоматы не раздаш,..... )))
"23 минуты назад, источник: Известия
Мобилизованным россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны. Можно взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время."
кадыр овцам только разрешены смартфоны )))
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25.09.2022 19:48 Ответить
а не надо смеяться )))) могли б только проводные разрешить))))

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25.09.2022 19:52 Ответить
а шоб в карман влезал, диск на трубку прицепить ))) такая себе "мобила" ))
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25.09.2022 19:58 Ответить
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25.09.2022 20:28 Ответить
ТА- 68 ніби -виробництва пермського телефонного заводу.Колись в 80-і ремонтував такі знайомим.
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25.09.2022 20:28 Ответить
так еще не вечер.
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25.09.2022 21:43 Ответить
Это разведчики? Или корректировщики огня?)))
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25.09.2022 20:08 Ответить
это МИ-8 и СУ-25 ))) (который шмякнется с тонкой ветки первым)))))
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25.09.2022 20:10 Ответить
Брали орків на живця.
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25.09.2022 19:43 Ответить
Кацапи, ще потрібно допомогти!
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25.09.2022 19:45 Ответить
це просто свято якесь. 8 літаків за тиждень і ще +1!!
і вертольоти!!
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25.09.2022 19:48 Ответить
gemacht!
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25.09.2022 19:56 Ответить
Мда-а качество летчиков орков упало ниже плинтуса или ниже земли.
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25.09.2022 19:59 Ответить
Ещё чуть-чуть полетают над Украиной, качество ещё упадёт...
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25.09.2022 20:01 Ответить
И не только качество, но и сами лётчики.
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25.09.2022 20:29 Ответить
Це майстерність наших воїнів зростає.
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25.09.2022 20:03 Ответить
Ага, + Україна отримала системи ППО NASAMS
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25.09.2022 20:07 Ответить
Щеневтік оманський тільки-що бовкнув що NASAMS мало поставлено. Вже виникає бажання просити надприродні сили щоб закрили йому гундосу пельку!
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25.09.2022 20:33 Ответить
гелікоптер або гвинтокрил, вертоліт - це якийсь совок
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25.09.2022 19:59 Ответить
U A 03b737e8

Не треба намагатися бути святішим за Папу Римського.
"вертоліт" та "гвинтокрил" рівнозначні терміни і давно використовуваються,
слово "гелікоптер" більш-меньш широко почало використовуватись приблизно з середини 90-х,
коли у нас почали бездумно впроваджувати англомовні слова (коли зненацька кожний другий став "менеджером" та т.і.).

Особисто я тільки за розповсюдження у нас англійської,
звісно, що кожна мова розвивається та набуває нових слів.
Але бездумно дублювати та використовувати слова з інших мов, коли є точні українські аналоги, а особливо їх нав'язувати за допомогою ЗМІ, якось не доречно та явно не від великого розуму.
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25.09.2022 20:36 Ответить
коли у нас почали бездумно впроваджувати англомовні слова.

Так человек и написал, геликоптер ИЛИ гвинтокрыл. Наюх из мовы этот "вертолiт".
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25.09.2022 21:46 Ответить
свинокрыл одним словом
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25.09.2022 22:24 Ответить
Просто в пекло!!
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25.09.2022 19:59 Ответить
Добрі новини і читати приємно.
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25.09.2022 20:00 Ответить
Йой,най буде!
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25.09.2022 20:16 Ответить
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25.09.2022 20:21 Ответить
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25.09.2022 20:33 Ответить
жаль больше не прилетел никто, а то могли бы повторить
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25.09.2022 21:47 Ответить
Говорят из США какую-то там систему поставили ... Совпадение, наверное?
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25.09.2022 21:48 Ответить
Это типа игра в кабанчика...только в этом случае это игра в воздушного кабанчика.
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25.09.2022 22:32 Ответить
Суппер ! Побільше сволоти хлопці знищуйте ! В полон нікого із свиномордих не треба ....
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28.12.2022 10:07 Ответить
 
 