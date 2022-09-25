Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25 и прилетевший на помощь вертолет Ми-8

В небе над Херсонщиной зенитчики Воздушных сил уничтожили российский самолет, который атаковал украинские позиции и вертолет врага.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"25 сентября около 17:00 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска на Херсонщине. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который также успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады.

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Как мы сообщали ранее, за текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил также сбиты два беспилотника-камикадзе Shahed-136 на Николаевщине и Одесщине", - говорится в сообщении.