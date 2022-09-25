Для защиты Тайваня нужно извлечь уроки из войны РФ в Украине, - Трасс
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Западу следует тщательно изучить извлеченные из российской военной агрессии в Украине уроки для укрепления обороноспособности Тайваня.
Об этом в интервью CNN заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все наши союзники должны убедиться, что Тайвань способен защитить себя. Это очень-очень важно. И нам следует извлечь уроки из Украины", - сказала Трасс.
Она также отметила важность ранней решительной реакции на действия авторитарных правителей.
"Свободный мир не сделал достаточно для противостояния российской агрессии заблаговременно, и Путин осмелился начать эту возмутительную войну. Нельзя допустить повторения этой ситуации в другой части света", - отметила глава британского правительства.
Трасс добавила, что Великобритания работает с союзниками по "Большой семерке" над уменьшением "стратегической зависимости" от Китая и "совместной реакцией" на угрозу китайской военной агрессии.
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але ж баче Боженька, без гігантської і титанічної допомоги від інших країн... наш би досвід, нажаль, обмежився б тільки партизанською війною...
Д
Просто вопрос вот в чём - вот так называемые христианские страны - насколько они вообще были христианскими? Вот настолько же коммунистические страны - коммунистические.
Нидерланды не стали капиталистами из-за того, что приняли кальвинизм - Нидерланды приняли кальвинизм, потому что были капиталистами, и потому кальвинизм оказался самым ходовым товаром из множества предложений по реформации. Если посмотреть на ту этику, которой руководствовались первые промышленники, то на словах они были всеми из себя христианами, а на деле - гробили детские жизни и считали это богоугодным делом. Именно из-за такого отношения своего отца, Фридриха Энгельса старшего, к своим рабочим, Фридрих Энгельс младший и стал тем Фридрихом Энгельсом, которого мы знаем.
Впрочем, если учесть, что библия в книге исход даёт чёткие указания того, как правильно продать дочь в сексуальное рабство - то, в общем-то, этика вполне соответствует.
Вы когда-нибудь видели греческие вазы? Римские дороги и акведуки? Японский текстиль эпохи сёгуната и электронику 80х? Все они мало что общего имели с библией, и все изготовлялись в поразительном качестве и, что характерно, количестве.
Слабая центральная светская и намеренно слабая церковная власть в Англии была одним из факторов, способствоваших тому, что промышленную революцию не удалось вовремя остановить, но цетральным фактором её назвать никак нельзя. Более того, она скорее была следствием, чем причиной, внешней политики этой страны.
Хотите ещё исторических примеров - их есть у меня.
і китайці прекрасно це розуміють, мені здається.
Зараз почалася перезагрузка відносин США та Британії на новий рівень, тонкість - були розбіжності( чит CNN). Будуть сюрпризи... і для України, треба чекати.
Впрочем, именно такая и нужна.