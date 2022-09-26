Патриарх Русской православной церкви поддержал мобилизацию Путина и агрессию против Украины. ВИДЕО

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть при исполнении воинского долга является "жертвой", которая якобы "смывает все грехи".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".

По данным издания, российский патриарх решил оправдать смерть российских оккупантов на войне против украинцев во время воскресной проповеди.

"Церковь молится о том, чтобы эта брань закончилась как можно быстрее, чтобы поменьше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верен своему призванию и погибает при исполнении военного долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он приносит себя в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - заявил он.

Смотрите также: Патриарх РПЦ Кирилл призвал мобилизованных россиян не бояться умирать: "Христос воскрес - и вы воскреснете". ВИДЕО