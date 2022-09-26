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Новости Война в Украине Мобилизация в РФ
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Кирилл (1074) РПЦ (705)

Патриарх Русской православной церкви поддержал мобилизацию Путина и агрессию против Украины. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кирил

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть при исполнении воинского долга является "жертвой", которая якобы "смывает все грехи".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".

По данным издания, российский патриарх решил оправдать смерть российских оккупантов на войне против украинцев во время воскресной проповеди.

"Церковь молится о том, чтобы эта брань закончилась как можно быстрее, чтобы поменьше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верен своему призванию и погибает при исполнении военного долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он приносит себя в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - заявил он.

Смотрите также: Патриарх РПЦ Кирилл призвал мобилизованных россиян не бояться умирать: "Христос воскрес - и вы воскреснете". ВИДЕО
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Топ комментарии
+40
Криминальный авторитет Япончик вас благословил Дэбилы!,Аминь Манкурты!
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25.09.2022 20:57
+30
НАТО серйозно задумується про заміну українських винищувачів натівськими - дипломат Метью Брайза
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25.09.2022 20:57
+24
пекло за ними плаче
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25.09.2022 20:58
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Ні.... він у Америку чи ЄС втече як зарахне "смаженим" з криками й сльозами "міня абманулі, прастітє я нє знал".... й толерасти пробачити можуть.
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25.09.2022 21:54 Ответить
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25.09.2022 21:52 Ответить
Обробляють тупих рабокацапів з усіх боків.... як можна такими як кацапи стати.... це пздц якийсь.
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25.09.2022 21:52 Ответить
Кирил вже якісь нові заповіді свої придумує!

Це ж не церква! Це відділ фсб!
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25.09.2022 21:55 Ответить
А як щодо поранених?
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25.09.2022 21:58 Ответить
І ми ще повинні терпіти москальську церква на теренах неньки України!
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25.09.2022 22:01 Ответить
Каков поп , таков и приход! Первый скандал Кирилла был связан с изнасилованием монахов. В программе Листьева "Взгляд" обсуждали это и даже приглашали пострадавшего монаха. Возможно за эту программу Листьева и убили.
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25.09.2022 22:10 Ответить
Головна заповідь Христа - Не вбий!
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25.09.2022 22:11 Ответить
Лукаве. Вони дохнуть, як загарбники, главлтівники, грабіжники, порушуючи всі Божі заповіді.
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25.09.2022 22:14 Ответить
Ну что же Кирюха, пора и тебе тоже таким образом, смыть свои грехи, а их накопилось ого-го сколько, вряд за одну свою смерть ты их смоешь.
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25.09.2022 22:28 Ответить
отлучите чёрта от церкви ради бога!
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25.09.2022 22:32 Ответить
От сатаністи ******
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25.09.2022 22:34 Ответить
як же ж добре що я не християнин і мені не треба вгадувати правильну думку християнського бога на оце лайно.

це лайно і його ніхто і нічим не може виправдовувати.
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25.09.2022 22:59 Ответить
Сакрализация войны в современной России для меня не выглядит чем-то экстраординарным. РФ (сиречь Российская Империя), продолжает рефлектировать многие имперские идеологемы Империи Византийской. Логично предположить, что следующим шагом МП будет проформа канонизации всех убитых воинов, как это было в Византии в X веке.
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25.09.2022 23:10 Ответить
"А Коровьев- он черт." (с)
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25.09.2022 23:23 Ответить
Старіє Кірюша. Забувається ... Забув благословити кожного рашистського військового невідкладно змити з себе всі гріхи заради миру в Україні. Це буде не якийсь там безсмертний полк, це вже буде свята армія.
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25.09.2022 23:31 Ответить
гундяй, подонок рашистский, нет никакого долга участвовать в неправедной, агрессивной, подлой войне против другой страны, подличать и врать на протяжении уже многих лет.

гундяй, ты тварь и бесовское отродье.
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26.09.2022 00:09 Ответить
Хі, завжди була підозра, що кацапська церква від пральні не відрізняється
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26.09.2022 00:17 Ответить
Чому досі у нас існує церква япончика????
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26.09.2022 00:22 Ответить
Гундяйка на фронт, смывай грехи...сатанист!
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26.09.2022 00:32 Ответить
Одним словом - гандон; ох, и гандон же этот кирьян, ох, и гандон.
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26.09.2022 00:54 Ответить
Дід кірюха, напевне не знає, що таке гріх. Кончене.
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26.09.2022 01:02 Ответить
Хитрий під@р, тільки нічого не говорить про 10 заповідей..
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26.09.2022 01:39 Ответить
Він часом не ісламіст?..
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26.09.2022 02:06 Ответить
Він ще забув 50 незайманих дівчат пообіцяти?..
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26.09.2022 02:08 Ответить
Ні, це російська віра. Вкрав, вбив, покаявся, безгрішний, вкрав, вбив, покаявся, безгрішний...
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26.09.2022 02:15 Ответить
Экзорцист и немного ********
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26.09.2022 02:15 Ответить
Монахи и монахини не освобождаются от службы в армии, как и гундяеслужители церкви свидетелей путлерка, который пообещал всем попадание в какой-то особенный путлерковский рай, где у каждого будет свой личный сортир с микроволновкой, тостером и посудомойкой.
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26.09.2022 02:13 Ответить
І це правда : всі гріхи змиваються на яхтах... правда, "отче" ???
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26.09.2022 03:42 Ответить
На смыв грехов свинособакам путиняче-барыжного попа записываться к ВСУ!
На очередь, твари мокшанские, на очередь!
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26.09.2022 04:59 Ответить
Состояние Гундяева оценивается в 1,5-4 млрд. долл.
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26.09.2022 06:32 Ответить
от і добре, хай загинуть усі рашисти, кыРыло дозволив
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26.09.2022 07:16 Ответить
Перевертень.
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26.09.2022 07:22 Ответить
Сказочный *******
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26.09.2022 07:56 Ответить
Загарбники, садисти, ґвалтівники, дітовбивці, будуть горіти в пеклі разом з гуньдяєвим
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26.09.2022 10:51 Ответить
сатанинский *******!
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26.09.2022 11:13 Ответить
Потрох сучий Кирил
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26.09.2022 14:44 Ответить
Кіріл закликав до "духовної мобілізації". Раніше він заявив, що загибель на війні змиє гріхи

«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», - цитує його слова агентство "Інтерфакс".
Він ще раз наголосив, що вважає всю територію України канонічними землями РПЦ. Хоча УПЦ й заявляє, що вийшла з-під порядкування РПЦ і є незалежною.
Інфа з сайту ВВС, на гілці «LIVE Live, Війна Росії проти України» в 13:28 і на аналогічній касапській.
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27.09.2022 17:23 Ответить
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