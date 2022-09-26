Патриарх Русской православной церкви поддержал мобилизацию Путина и агрессию против Украины. ВИДЕО
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Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть при исполнении воинского долга является "жертвой", которая якобы "смывает все грехи".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".
По данным издания, российский патриарх решил оправдать смерть российских оккупантов на войне против украинцев во время воскресной проповеди.
"Церковь молится о том, чтобы эта брань закончилась как можно быстрее, чтобы поменьше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верен своему призванию и погибает при исполнении военного долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он приносит себя в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - заявил он.
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Це ж не церква! Це відділ фсб!
це лайно і його ніхто і нічим не може виправдовувати.
гундяй, ты тварь и бесовское отродье.
На очередь, твари мокшанские, на очередь!
«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», - цитує його слова агентство "Інтерфакс".
Він ще раз наголосив, що вважає всю територію України канонічними землями РПЦ. Хоча УПЦ й заявляє, що вийшла з-під порядкування РПЦ і є незалежною.
Інфа з сайту ВВС, на гілці «LIVE Live, Війна Росії проти України» в 13:28 і на аналогічній касапській.