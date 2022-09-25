Вследствие ночных вражеских обстрелов повреждены три многоэтажных дома и водопроводная сеть в Николаеве, - мэр Сенкевич

В Николаеве вследстви ночных обстрелов российских оккупантов повреждения получили три жилых дома, а также часть водопроводной трубы, которую коммунальщики заменят в понедельник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В результате сегодняшних ночных обстрелов значительные повреждения получили три многоэтажки. Во всех них взрывной волной и обломками выбиты окна и стекла, изуродованы балконы и повреждены входные двери", - написал Сенкевич в телеграм-канале. По его словам, в одном пятиэтажном доме вылетело 150 окон, повреждения получили 75 балконов.

"Двух пожилых людей заблокировало в собственной квартире. Выбраться им помогли спасатели ГСЧС", - отметил мэр.

Также он сообщил, что еще один пятиэтажный дом попал под обстрел во второй раз. "В нем выбило стекла и повредило те плиты ОСБ, которыми наши коммунальщики забивали окна после предыдущего обстрела. Обломками посекло и припаркованные во дворах автомобили", - сообщил Сенкевич.

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Также разрушения разной степени имеют частные дома. Сенкевич также отметил, что утром в воскресенье на местах обстрелов работали бригады двух николаевских коммунальных предприятий, которые убирали последствия попадания ракеты.

"Относительно поврежденной сети водопровода: сегодня сотрудники "Николаевводоканала" перекрыли водоснабжение и откачали воду с образовавшейся воронки от взрыва ракеты. Завтра они продолжат ремонтные работы и заменят часть поврежденной трубы", - добавил мэр.

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