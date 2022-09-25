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Запад готовит сценарии реагирования на применение РФ ядерного оружия, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

В западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы для Украины, и непублично посылают Кремлю предупреждения о возможных последствиях.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пятерых осведомленных собеседников, которые согласились комментировать на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Хотя союзники считают, что угрозы Путина вряд ли будут реализованы и не сигнализируют об изменении ядерной стратегии РФ, страны Запада все равно повышают мониторинг и сдерживание.

"Если он думает, что угроза должна была склонить Украину к капитуляции или уступкам 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине - произошло обратное", - сказал чиновник из США.

Двое других западных собеседников отмечают, что в ответ на ядерный удар против Украины вряд ли будет равноценный ответ, но РФ может получить от западных союзников ответ конвенциональными военными средствами.

Читайте также: Зеленский о ядерных угрозах Путина: "Не думаю, что он блефует"

"Есть очень много "красных линий", и, наверное, они не там, где их "проводит" Путин", - отмечает один из них.

По их словам, в западных столицах восприняли слова Путина о том, что он "не блефует" с ядерными угрозами, как попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя. План Кремля может заключаться в том, чтобы дальше, после псевдореферендумов на оккупированных территориях, подавать войну как "оборону".

Президент США Джо Байден уже сказал, что если РФ использует ядерное оружие, реакция США будет зависеть от масштабов того, что сделает Россия.

Трое из пяти собеседников говорят, что страны-члены НАТО непублично донесли Кремлю сигналы о том, какими будут масштабы ответа на любое применение ядерного оружия. По их мнению, предупреждение об ответе продолжает оставаться лучшим сдерживанием.

"Так же мы непублично донесли, с еще большими деталями, какие последствия это будет иметь для статуса РФ как страны-парии", - рассказал один из американских собеседников. По его словам, с украинской стороной уже проговорили возможные сценарии.

Развертывание ядерного оружия для применения - длительный и комлексный процесс и будет быстро замечен разведывательными спутниками Запада, поэтому Путин может усиливать свои угрозы через несколько шагов, прежде чем дойдет до момента возможного применения оружия, комментируют аналитики, с которыми пообщались журналисты.

"Путин, скорее всего, будет угрожать применить ядерное оружие и надеяться получить уступки, чем собственно применит его", - считает Джеймс Эктон, содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир.

Читайте также: США предупредили Россию, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для РФ, - советник Байдена Салливан

Некоторые аналитики отмечают, что применение ядерного оружия вряд ли изменило бы для РФ ситуацию на поле боя, учитывая большие проблемы с координацией российских подразделений, которые наблюдались за время полномасштабной войны.

Судя по тому, как происходили ракетные удары РФ по Украине обычным оружием, ядерный удар может пойти "не по плану" - например, ВСУ могут сбить ракету с ядерным зарядом, или же ракета может сбиться с курса и попасть не в тот объект, куда ее изначально направили, говорит Павел Подвиг, старший аналитик Института ООН по исследованию проблем разоружения. "Такой риск есть, есть большая неопределенность по поводу того, будет ли удар успешным", - комментирует он.
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Топ комментарии
+39

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25.09.2022 22:55
+32
Поки американське посольство нікуди не їде з Києва, можна розслабити булки
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25.09.2022 22:46
+23
Кацап, ты сам испугался? Тогда иди на ***. Открыл тут экаунт 20 дней назад и думаешь всех обдурил? Хер вам ******* в сраку. У нас пол страны, как после атомной бомбы. Мы вас еще в черный пакет всех загоним.
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25.09.2022 22:57
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Правила форума Совет форумчан
Поки американське посольство нікуди не їде з Києва, можна розслабити булки
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25.09.2022 22:46 Ответить
Воно виїде одразу як окуповані території будуть прийняті до складу росії. Ймовірність ядерного удару дуже висока. Мобілізація провалилась, армія розвалюється. пуйло зараз як загнаний звір. У нього зараз тільки один козир це ядерна зброя. І можете бути впевнені що він її застосує. Бо все що міг він застосував. Варіантів зупинитися було вдосталь, але він не зупинився і вже не зупиниться.
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25.09.2022 22:51 Ответить
Держи свои 15 рублей
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25.09.2022 22:56 Ответить
Що за маячня? Ніби для путіна треба якийсь "референдум" для застосування ЯЗ. Він 24.02 напав на Україну, не вигадавши жодної причини. Навіть не імітувавши якийсь інцидент. А тут раптом став таким формалістом. Саме для таких, як Ви гістериків, він і провадить "референдуми". Щоб Ви сиділи та патякали про застосування ЯЗ. Тьху!
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25.09.2022 22:57 Ответить
У нього на кону доля величезної країни. Йому потрібно бути формалістом. Я ніхто, послухайте експертів. Усі експерти майже впевнені що такий удар буде, або принаймні буде наказ. Ми так само патякали про війну. Хоча багато хто казали так само що не потрібно патякати.
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25.09.2022 23:07 Ответить
Слухали. І що? Усі експерти - це вибірка з якої множини експертів? Ті (або той)), яких(якого)) слухаєте особисто Ви?
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26.09.2022 01:00 Ответить
при пистьожу "усі єксперти впевнені" тебе можна посилати на мокша.ру, або просто на ===\э
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26.09.2022 01:11 Ответить
яка там країна? про що ти верзеш? якби питання йшло про країну, я би не переживав. на кону його власна дупа. а от за неї він і ядерний удар нанесе.
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26.09.2022 09:04 Ответить
Кацап, ты сам испугался? Тогда иди на ***. Открыл тут экаунт 20 дней назад и думаешь всех обдурил? Хер вам ******* в сраку. У нас пол страны, как после атомной бомбы. Мы вас еще в черный пакет всех загоним.
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25.09.2022 22:57 Ответить
Я нічого не злякався. Я просто кажу як воно буде. Ніхто не вірив що буде війна. Тепер ніхто не вірить що буде ядерний удар. Я кажу не для того щоб хтось боявся. Ми давно вже нічого не боїмось.
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25.09.2022 23:01 Ответить
У тебя ля бемоль западает, кацапией воняет. пакет готовь.
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25.09.2022 23:04 Ответить
Стратег
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25.09.2022 23:15 Ответить
тупий, в нас війна з кацапами не закінчувалась з 1169 року.
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26.09.2022 01:15 Ответить
Бред, полнейший бред!!!
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25.09.2022 23:23 Ответить
Теж думаю, що застосування ймовірне. Але абсолютна загадка - по чому?
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26.09.2022 02:17 Ответить
Просто в американському посольстві є бункер з запасами на декілька місяців. Тому їм немає чого боятися. А в пересічних навіть підвалу в будинках немає.
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25.09.2022 22:51 Ответить
в мене є. тому рийте рви протиядерні.гугля в поміч.
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26.09.2022 01:16 Ответить
оно все равно не работает по факту
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25.09.2022 22:55 Ответить
Якщо ядерний удар буде, він буде не по Києву. По Києву шмаляти сенсу ніякого. Принаймні на початку. Але, на мою думку всі посольства виїдуть десь 29-го. Бо 30-го будуть оголошені результати референдумів.
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25.09.2022 23:18 Ответить
Звісно що не по Києву. Але я думаю що посольство все одно евакуюється якщо буде загроза. Зараз ідуть розмови про нанесення ударів по прикладу Хіросіми і Нагасакі. Це не столиця і не близько до лінії фронту. Це можуть бути стратегічні воєнні об`єкти в центральних або західних областях.
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25.09.2022 23:25 Ответить
Сценаріїв ядерного удару є два. Або удар тактичним ядерним зарядом малої потужності (0.3 - 1.0 кт) по позиціях ЗСУ "на испуг". Або підрив потужного ядерного заряду (1 - 10 мт) в атмосфері (або космосі) над Україною. Останній не призведе до прямих людських жертв або руйнувань, але створить потужний електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електричні мережі на більшості території України. Не буде ні електрики, ні води, ні опалення. Цей сценарій всерйоз розглядається міжнародною спільнотою. Тим більше, що він узгоджується з новою російською доктриною "повергнуть Украину в каменный век"... посеред зими...
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26.09.2022 00:29 Ответить
Кому це здається фантастикою, читайте тут Nuclear electromagnetic pulse - Wikipedia
Такі випробовування (і вибухи в космосі) проводилися в США і СССР.
Взаємодія потужного радіаційного опромінення з магнітним полем землі і атмосферою може створити електромагнітні імпульси напруженістю в 50000 В/м і більше. Саме тому такий вибух проводиться в верхніх шарах атмосфери або в космосі.
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26.09.2022 00:35 Ответить
Навряд чи е/м імпульс від потужного ядерного вибуху буде лімітований тільки кордонами України, навіть якщо зважувати такий, чисто гіпотетичний перебіг подій. І самій рашці достанецься, і в Європу прилетить.
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26.09.2022 01:06 Ответить
Будуть цілити так, щоб іншим (в першу чергу європейцям) не дісталося. Нехай не всю Україну покриє. Якщо зачепить південні райони Білорусі, перетерплять. А росіяни російську владу взагалі не цікавлять. Там полюбе терпіти примусять задля "захисту батьківщини".
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26.09.2022 01:17 Ответить
ця маячня писана та редагована мокшоботами.
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26.09.2022 01:19 Ответить
Це не маячня, а реальна зброя. І вона узгоджується ще з однією політичною доктриною Росії. "Гуманізмом". Бомбануть, і будуть розповідати в ООН, що ніхто ж не загинув, тому що ми нанесли такий "гуманний удар".
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26.09.2022 01:28 Ответить
якби це було реально, не було б посилань на кацаповікіпедію.
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26.09.2022 01:34 Ответить
Вікіпедію створив американець Джиммі Вейлз.
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26.09.2022 01:39 Ответить
Стандартна відмазка від рпосійського псячого змісту .Відкривай свою помийку "вікіпедія" та читай хто редагував ЦЮ статтю. там стирчать російські вуха і не поодиноко. Маючий очі побачить.Йди за руським кораблем, кацапська потвора.
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26.09.2022 01:42 Ответить
Вікіпедія, це енциклопедія, а не чиїсь вигадки. Прокрути до розділу References і читай матеріали доки не набридне.
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26.09.2022 01:54 Ответить
там легко можно редагувати зміст будь кому. Я сам це робив.
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26.09.2022 01:57 Ответить
Не віриш тексту, читай матеріали. Не віриш одному, бери інший. Так з'ясуєш правда чи ні.
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26.09.2022 02:01 Ответить
Список використаної літератури цікавий - матеріал в основному збирали не менше заангажовані нацистські та російські прислуги - швейцарськи підлабузнки.
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26.09.2022 02:18 Ответить
відкривай свою помийку "вікіпедія" та читай хто редагував статтю. там стирчать російські вуха і не поодиноко. Маючий очі побачить.Йди за руським кораблем, кацапська потвора.
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26.09.2022 01:41 Ответить
У списку використаної літератури маячать в основному швейцарські звіти. Я їм після другої світової не довіряю.
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26.09.2022 02:02 Ответить
🐐,КАКЦАП , если ты ,называешь террор русских садистов педофилов насильников "реф…", провокатор или коллаборант
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26.09.2022 01:03 Ответить
РФ може отримати від західних союзників відповідь конвенційними військовими засобами.

путя, це вже буде реально війна з НАТО, а то для твоїх мобіків страшніше за ядерної відповіді
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26.09.2022 00:29 Ответить
Так воно так, але американське посольство в Лівії було перебито, включаючи посла, на наступний день після вбивства Кадафі...
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26.09.2022 04:00 Ответить
В 1991 году КБ Южмаш был закончен аванпроект ракетного комплекса пятого поколения Р-36М3 «Икар
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25.09.2022 22:47 Ответить
Ты смотри у вас на расее за 20 лет 24 тысячи заводов закрыли а ты сюда нос сунешь. У нас все нормально было пока ваш лаптерейх сюда не полез
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26.09.2022 04:58 Ответить
Наслідком має бути знищення ***** і всього керівництва ********** разом з їх родинами. Далі і тотальне знищення всіх кацапів у всіх країнах як виду. Далі тотальна ізоляція.
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25.09.2022 22:49 Ответить
Уже пробовали, они начинают вонять и разбегаться. Контролировать варваров невозможно, а стать цивилизованными у них не получается, проверенно столетиями.
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25.09.2022 22:56 Ответить
через пол года на паРаше произойдут события такие, что их последствия будут хуже любого ядерного удара , они уничтожат себя сами.
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25.09.2022 22:58 Ответить
Дагестан і Ічкерія стануть ініціаторами розвалу раші на окремі улуси. Приймаються ставки.
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25.09.2022 23:06 Ответить

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25.09.2022 22:55 Ответить
історія стара, але прекрасна!))
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25.09.2022 23:19 Ответить
щеб написав русскімі буквамі НАТО
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26.09.2022 00:31 Ответить
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26.09.2022 04:41 Ответить
Коли такі видання, як FT чи Bloomberg пишуть про війну, їх легко читати по реакції ринків - правда, неправда)), по формі. Ось у FT стаття про війну України та рф тепер знаходиться на платній основі. В перші місяці війни - FT виділило окрему бесплатну сторінку про війну. Тепер ні, значить... подання інформації в такій формі - це тільки бізнес))
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25.09.2022 22:56 Ответить
Шольц пришле 5000 протигазів через два місяці після ядерного удару.
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25.09.2022 22:57 Ответить
Через 8 місяців
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25.09.2022 23:22 Ответить
і тільки совєцької моделі, щоб не рашка не напала на німеччину
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26.09.2022 00:33 Ответить
КУрва, в них автомати ржаві, а що говорити про зігнилі протигази?
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25.09.2022 22:59 Ответить
вінки Україні підписують, суки.
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25.09.2022 23:02 Ответить
Або звалити все на Лукашенка. Тим більше той вже погрожував відкрито ядерною зброєю.
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25.09.2022 23:10 Ответить
Ат сранцевава заряду не атходят, а атпалзают, медленно распадаясь на атамы.
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26.09.2022 00:43 Ответить
Ядерного удара НЕ БУДЕТ. Потому что, хйло ЗНАЕТ, что и от кого получит в ответ. И это не ядерный ответ.
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25.09.2022 23:05 Ответить
В тому і справа, що крім ядерного удару у відповідь його нічого не зупинить.
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25.09.2022 23:15 Ответить
Иго астановит превентивный ядреный удар па иму и иго личинкам с кабаихой у иго наре.
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26.09.2022 00:45 Ответить
Ne jaderni no samogo putlera unictozit takom sluce
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25.09.2022 23:27 Ответить
***** він не отримає у відповідь. Байден пообіцяв його ізгоєм зробити. Ось і вся відповідь буде. Запрошення на 20-ку скасують.
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26.09.2022 00:17 Ответить
Заходу треба не реагувати на застосування, а діяти привентивно, щоб не допустити його застосування. І у заходу є для цього необхідні засоби. А так, це виглядає як запрошення на бал.
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25.09.2022 23:15 Ответить
Нічого не нагадує? Пам'ятаєте риторику Заходу перед війною?
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25.09.2022 23:18 Ответить
а кито его так говорить научил? я хз но пугать яо это же край.
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25.09.2022 23:21 Ответить
Если на Западе не лохи то должен быть нанесён превентивный удар по параше на стадии развёртывания яо.
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25.09.2022 23:22 Ответить
на западе лохи и ******** в єтом можно не сомневаться
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25.09.2022 23:24 Ответить
Бентежить що пуйлу це кажуть не публічно. Погрози на кшалт "потопимо чорноморський флот" це *****. Треба казати потоми всі флоти і завалимо всі бункери, а Кремль перетворимо на купу каміння. Тай Зеля повинен відверто казати що знайдуться серед українців "шахіди" готові мститися москалям в їхньому метро. Хай у потвор дупа припече!
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25.09.2022 23:23 Ответить
Ху*ло ненавидит кацапов не меньше, чем всех остальных. Оно вообще ненавидит весь мир, из-за того, что реальность не соответствует представлениям в его мелком плешивом хлебальнике.
Поэтому терактам в нерезиновой он только обрадуется. Единственное, чем оно дорожит-это его никчемная нах никому не нужная жизнь. И только реальная угроза его физического уничтожения может на него как-то повлиять
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25.09.2022 23:52 Ответить
***** САДИСТ ИЗВРАЩЕНЕЦ мстит за свою ущербную уродливую педофильную жизнь ,всему миру , зная , что скоро здохнет , от неизлечимых болячек ‼️И виноваты все , кто крышевал его зверства -подрывы домов, убийства оппозиционеров полонием и новичком на чужой территории , теракты и войны , применение химического оружия в Сирии ………
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26.09.2022 01:15 Ответить
В чем х*йлу надо отдать должное -это в правильном инвестировании в покупку политиков, целых партий, гуманитарных и спортивных оргнизаций, профсоюзов, журнашлюх, пвсевдоэкспердов, кинозвезд, блогеров, лидеров мнений. Именно они из задрота, таскающего чемоданы за Собчаком, породили монстра, по сравнению с которым гитлер -безневинное дитя.
Даже сейчас в той же Германии хором поют его шлюхи. Например генерал в отставке Эрих Фад, бывший военный советник Меркель. Я уже молчу про афд, линке, спд, профсоюзы и тп и вообще не упоминаю полезных идиотов
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26.09.2022 01:31 Ответить
Розгортання ядерної зброї для застосування - тривалий і комлексний процес ... Короче чемоданчик с кнопкой,оказывается обычный сральник.
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25.09.2022 23:28 Ответить
чому? завантажити ядерний снаряд в машину завезти в ордло і звідти Піоном шмальнути-то тривалий процес? Думаю тут і чемоданів з кнопками не потрібно ніяких.
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25.09.2022 23:47 Ответить
Дістати зі складу - процесс, який помітний розвідці США. Звичайно, Байден зателефонує пуйлу та попередить, що з цього моменту той стане ізгоєм та не поїде на Балі на зустріч 20-ки.
Ось така рішуча відповідь буде.
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26.09.2022 00:22 Ответить
шановний, путькє зроблять не Балі, а таке є-балі
і насамперед його сюзерени Чайна та Індія, бо їм поява ЯО у Вьєтнамі, Бангладеші чи Мнянмі зовсім не потрібна
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26.09.2022 00:39 Ответить
И улететь с ударнай валной у данец.
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26.09.2022 00:47 Ответить
Ядерна зброя повинна бути сперш розблокована, незалежно від того це снаряд для гармати чи Сармат. Інакше це міг би зробити будь-який ображений на життя прапорщик. Почати розблокування повинен путлер особисто (передачей кода), і далі ще кілька осіб (не знаю, точно скільки, десь до шости).
Гадаю, що цей процес на контролі у кого треба.
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26.09.2022 01:16 Ответить
Десь була стаття (чи то на хвилі), що якщо Захід дозволить застосувати ЯО (тобто не буде превентивного удару, чи попередження про його нанесення) и удар таки буде, то це взагалі підірве авторитет Заходу. Кожна країна буде думати так - геополітичних лідерів більш на планеті немає. Ніхто нас не захистить. Отже треба мати свою ЯЗ. Та почнеться гонка за надбанням такої ЯЗ.
Цілком згоден з такою думкою. Отже після застосування ЯЗ рашкой, Захід може зливати мастила. Він не буде вартий нічого.
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25.09.2022 23:29 Ответить
Якщо буде застосування, то буде і відповідь. Написано, що відповідь буде адекватна дії. Все інше фантазії.
І
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25.09.2022 23:44 Ответить
Не буде адекватної відповідь. Байден казав: буде пропорційна відповідь, мов, маленький заряд - маленька відповідь. Путін вдарить з Піону - йому скасують запрошення на Балі на 20-ку.
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26.09.2022 00:24 Ответить
Як знав, і дописав, що все інше фантазії.
можемо гадати, але в тому сенсу мало.
відповідь буде, плани реагування розроблено і давно, сказали про це зараз, як відповідь на заяву пу.
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26.09.2022 09:44 Ответить
Та вбийте вже ту бункерну моль!Скільки можна терпіти.Весь світ колотить якесь плюгаве чмо,а великодержавні мужі США та Європи все в толерантність ніяк не награються.Ще на ромашці б поворожили-застосує яз кремлівський окурок,чи ні.
Ні за що не повірю,що в спецслужб США нема можливості фізично ліквідувати пуйла.Залізних яєць у їхніх керівників для того нема-це факт.
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25.09.2022 23:38 Ответить
Тре так все підстроїти що )(уйла вбили по вказівці лукашенко.
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25.09.2022 23:49 Ответить
А може США не хоче вбивати цю моль? Може ми чогось ще не знаємо?
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26.09.2022 02:27 Ответить
На РабZee есть единственное высокоточное оружие... это телевизор... поражает мозг рюZкого барана,даже когда у него мозг отсутствует,от слова Совсем 🦍
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25.09.2022 23:50 Ответить
Тем временем США подняли в воздух четыре специальных самолёта одновременно для мониторинга ядерного оружия на рабZee в режиме 24/7..., такого никогда не было,причем три из них будут находится на рабZeянском Дальнем востоке,и один в Европе ...
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25.09.2022 23:55 Ответить
А чим ви на цензор.нет думаєте, коли рф і володимир пукін пишете з великої літери?
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26.09.2022 00:08 Ответить
Найпростіший спосіб отримати ЯО для України це спецоперації в Криму та Білорусії... Сподіваюсь над цим вже працюють. Для тупих зелебобіків додаткова мотивація - 1 заряд коштує 2 мільярди баксів. Коли кравчук з кучмою віддали кацапам 800 ядерних боєгловок вже тоді вони реалізували грабунок українців і запланували масове знищення їх дітей та внуків. Перший уже встиг здохнути без суду, другого ще можна повісити за "феберже"...
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26.09.2022 00:13 Ответить
у Запада должен быть дух и яйца, и тогда будет бояться Путин!
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26.09.2022 00:57 Ответить
Велика страна ще не означає могутня. Це усвідомили з розпадом СРСР.
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26.09.2022 01:49 Ответить
Хай путін мобілізованим своїм скаже, що він буде використовувати ядерну зброю, в них буде подвійне « щастя». А судячи , як летять з Бєлгороду ракети та самі ж повертаються взад є питанєчко чи не закінчиться це дуже непередбачено для Мордору?
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26.09.2022 03:26 Ответить
Треба спитати у арестовича.😯
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26.09.2022 03:43 Ответить
Його треба замочити в сортирі, раніше ніж воно потягнеться до кнопки
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26.09.2022 04:43 Ответить
...невже там, в кацапстані усі недолугі та божевільнні ?Упокойте ***#а та божевільну владу.
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26.09.2022 06:03 Ответить
 
 