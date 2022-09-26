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Зимой россияне будут стрелять ракетами по нашей электросети. Нам всем нужно ее пережить, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Зима станет вызовом для Украины. Россия может нацелить свои ракеты на электросеть страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нам всем нужно пережить эту зиму. Это самая сложная зима. И я убежден, что если говорить об Украине, то вы видите, что происходит. Они (Россия. – Ред.) блокировали порты, чтобы наше зерно не шло в Африку, Азию, некоторые страны Европы, чтобы создать там хаос и голод. Второй кризис, который создала Россия – энергетический. Они создали ее еще до полномасштабного вторжения в Украину. Мир не имеет права слушать ложные нарративы России: мол, из-за войны и санкций подорожают энергоносители - это неправда", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина подключена к европейской сети и готова помочь Европе, Польше, Румынии, Молдове.

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"Все видят, что у нас есть переизбыток электроэнергии. У нас хорошо развита атомная энергетика. У нас 15 электростанций, 15 блоков и они поняли, что мы будем экспортировать свою электроэнергию в Европу. Это означает, что в Европе будет большой объем, но цена будет другой. Поэтому европейцам это не помешает: и европейцы будут удовлетворены, и лидеры в Европе об этом знают", - подчеркнул президент.

Однако Россия решила атаковать украинскую АЭС.

"Сейчас ее (Запорожскую АЭС. – Ред.) отключили, шесть блоков из 15 не работают, но электроэнергии в стране хватает. Поэтому мы видим, что 1/3 наших возможностей может работать на Европу прямо сейчас", – заверил Зеленский.

По его словам, зима действительно будет очень тяжелой. Однако, как отметил президент, украинцы не боятся вызовов.

"Вы видите, что они делают! Так что зимой, конечно, они будут стрелять ракетами и будут целиться по нашей электросети. Это вызов, но мы его не боимся! Мы будем бороться, и мы не сдадимся. Очень важно, чтобы они (россияне. – Ред.) не заставили страдать и другие страны, США и Европу. Сейчас мы страдаем. Мы боремся и отдаем свою жизнь за будущее демократии и открытого мира", - отметил Зеленский.
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Топ комментарии
+30
Не можу зрозуміти одного якщо електроенергії так багато для чого ії три роки поспіль закуповували у пуйла напряму і через лукашеску?
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25.09.2022 23:34
+21
В раше холоднее , тому треба и им електромережи попортить
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25.09.2022 23:33
+19
капитан очевидность. но заголовок "зачетный": "Нам усім потрібно її пережити"(с) - т.е. "пережити електромережу"
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25.09.2022 23:28
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Прозрів.
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25.09.2022 23:24 Ответить
дуже змістовний коментар
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25.09.2022 23:26 Ответить
Як і порада бедоносца
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25.09.2022 23:37 Ответить
Нужно просто хорошее ппо --- свинособак всех убьем
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26.09.2022 06:44 Ответить
капитан очевидность. но заголовок "зачетный": "Нам усім потрібно її пережити"(с) - т.е. "пережити електромережу"
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25.09.2022 23:28 Ответить
Так,зимовий терор мордор нам влаштує,не сумнівайтесь.Треба готуватись!
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25.09.2022 23:28 Ответить
Зимой ху.ло должно уже кормить червей.
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25.09.2022 23:28 Ответить
Сліпий від народження прийняв ЛСД і «прозрів» від галюцинацій
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25.09.2022 23:31 Ответить
что за бред.. как россияне могут заставить страдать США?
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25.09.2022 23:31 Ответить
а якого фуя, не стріляти по їхніх мережах, хоча б найближчих????
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25.09.2022 23:33 Ответить
Создать российскую армию из пленных - и пусть они стреляют по раше , как граждане раши
БУДЕТ У НИХ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
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25.09.2022 23:34 Ответить
В раше холоднее , тому треба и им електромережи попортить
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25.09.2022 23:33 Ответить
Надо бить врага его же оружием.
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25.09.2022 23:42 Ответить
Причем кратно больше.
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25.09.2022 23:54 Ответить
В фантазиях можно.
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26.09.2022 00:36 Ответить
Це було б справедливо, хочеться, щоб було саме так.
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26.09.2022 00:51 Ответить
Не можу зрозуміти одного якщо електроенергії так багато для чого ії три роки поспіль закуповували у пуйла напряму і через лукашеску?
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25.09.2022 23:34 Ответить
Начебто все розуміло
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25.09.2022 23:39 Ответить
У нас була єдина енергосистема. Розподіл електростанцій нерівномірний, тому це звичайна робота енергосистеми. Європа по плану нас хотіла приєднати тільки в 2024 році. А росія напала якраз в період тестування нашої енергетичної системи коли ми від їхньої відключились. Але Європа все ж пішла на зустріч і приєднала нас раніше.
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25.09.2022 23:45 Ответить
Тролль, не звизди. Технические перетоки и коммерческая покупка российской э.энергии Коломойским,, через Геруса для своих ферросплавных заводов- разные вещи. Работаешь топорно, Беня денех не даст.
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26.09.2022 00:39 Ответить
Запитайте у Геруса
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26.09.2022 00:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vkAkYpclfSw\
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26.09.2022 00:05 Ответить
Добове регулювання АЕС це новий Чорнобиль.
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26.09.2022 00:12 Ответить
Якийсь прокацапський крєндєль вислужився перед рашкою. У владі "сваї люді", кремлівські кроти кругом.
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26.09.2022 00:55 Ответить
Електроенергії не багато. Тому і купували.
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26.09.2022 03:22 Ответить
Все для того, щоб зупинити всі АЕС, там усе налагоджено було.
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26.09.2022 06:32 Ответить
Эвакуироваться все Украинцы не смогут. Даже в случае ядерного удара кацапов. Нормальный глава государства попросил бы одно - отомстите за нас, уничтожьте россию. И планета станет чище и спокойней.
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25.09.2022 23:37 Ответить
И на фоне вероятной энергетической войны, именно поэтому, наверное, контроль над украинским энергоатомом зеленский передал российскому агенту деркачу?
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25.09.2022 23:37 Ответить
Ти то пережевеш, мудак. А от наше населення дуже скоротиться.
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25.09.2022 23:38 Ответить
Нам тоже нужно подготовиться лупить в ответ по рашке.
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25.09.2022 23:43 Ответить
Цікаво, чим ? Найдалекобійніше, що в нас є - хімарсовські ракети до 410 км.
А у ху#ла "кинджали" до 11 000 км.

Fell the difference
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26.09.2022 07:53 Ответить
Нам это кому именно? Папа Саше, маме Римме, Скумбрие ? Или по их электросетям бить ракетами не будут ?
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25.09.2022 23:45 Ответить
А по мангалах не будуть?
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25.09.2022 23:48 Ответить
А от нашей границы до Курской АЭС всего 130 км !! Но вот зеленожопая курица Маляр, зам министра обороны , заявила, что мы по объектам ********** бить не будем! Мы не варвары, а просто ЛОХИ !
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25.09.2022 23:48 Ответить
то може і по кацапским солдатам, стріляти не треба, ми ж - не убійци!!?? 😡😡😡😡
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25.09.2022 23:52 Ответить
Конечно! Нужно не стрелять, а смотреть им в глаза!
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25.09.2022 23:56 Ответить
Надо смотреть им в глаза, а потом им эти глаза прикрывать.
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26.09.2022 01:55 Ответить
Британские специалисты в своих прогнозах ещё 2010 годах открыто писали о том, что Россия до 2025 года ввяжется в затяжную войну на Украине, в Закавказье и потом ее ждёт развал и интервенция соседей. Тогда этот доклад разбирали на цитаты, доказывали злокозненность западных милитаристов, а сейчас удивительным образом пошли именно по тому пути, что был описан британцами.

Сначала ввязались в рисковую авантюру на Украине, потом не смогли из нее вылезти, не смогли перестроить систему управления армией и разочаровали население, по итогу затяжных действий потеряли союзников, сейчас внезапной и неподготовленной мобилизацией спровоцировали социальный кризис, вот-вот нас ждёт бунт национальных республик, а в случае ядерного удара можно будет ждать по итогу ликвидации российской государственности.
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25.09.2022 23:49 Ответить
Тобто,росія знище нас,а потім і сама самоліквідується? Якось не тепло від такої перспективи. Виходить,ми жертва,яку принесли,щоб побороти зло.
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26.09.2022 06:04 Ответить
если кацапы будут бить по Украине, а зельц будет молчать, то это кому-то надоест и сначала сметут членограя и прочую сволоту у власти, а потом таки начнется сметаться кацапстан...
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25.09.2022 23:59 Ответить
особенно тебе будет тяжело..... бедненький ты наш.......
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25.09.2022 23:59 Ответить
А шашлыки когда?
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26.09.2022 00:01 Ответить
А що робиться аби орки теж були без електрики взимку?
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26.09.2022 00:04 Ответить
Це ряскоголовий передозник підказку дав кацапам, куд стріляти треба?
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26.09.2022 00:06 Ответить
наисложнейшее время будет когда зеля попрется на второй срок...
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26.09.2022 00:13 Ответить
Щоб клоун не сказав, сприймається як брєд.
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26.09.2022 00:15 Ответить
Що зробили зелєбобіки для того щоб вражати енергосистему **********? Маючи готові розробки за 7 місяців вже можна було виготовити власну зброю великої дальності враження. Де "оце"?
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26.09.2022 00:17 Ответить
Интересно...осел сам до этого допер или дерьмак с татаровым подсказали? А может лучше сдаться ...и заживём тогда в тепле, асфальтом топить будем!
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26.09.2022 00:24 Ответить
По тексту видно- телесуфлер спрятали. Толкатель банальщины с заговариваем, то станций 15, то блоков, и "лідери знають"- прям откровением звучит.
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26.09.2022 00:35 Ответить
У меня тоже мелькнула мысль, что говорил Зеленский без суфлера. В такой ситуации Клычка легче слушать.
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26.09.2022 07:59 Ответить
Чим таке нести, то краще зовсім мовчати.
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26.09.2022 06:12 Ответить
Ему деньги платят за каждый видосик
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26.09.2022 06:18 Ответить
Мабуть Путлер і за інформацію платить .
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26.09.2022 10:12 Ответить
Воно, падло, навмисне підказує, куди оркам стріляти?
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26.09.2022 08:30 Ответить
На последнем Рамштайне Йенс Столтенберг предложил поставлять для ЗСУ дизель-генераторы...но у нас бабло идёт на дороги...генераторы не на часі...
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26.09.2022 08:40 Ответить
Ти ж як протидію нападу нічого не підготував, тому нам тепер треба виживати.
Чесно, кожному любителю булочки прям не надякуюсь.
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26.09.2022 08:42 Ответить
Більшого удару ніж Гетьманців вони нащої енергетиці не завдадуть. Ми зараз хоч уже не купуємо енергію в Білорусі.
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26.09.2022 10:11 Ответить
Звідки він це знає? Не припускає, а впенено каже, що так буде. Невже ***** координати замовив в ОПі ?
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26.09.2022 21:14 Ответить
 
 