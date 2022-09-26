В Белгородской области России гремели взрывы - взорвалась ракета, которую запускали по Украине, - соцсети
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Шебекино, Белгородской области РФ, вечером 25 сентября раздались взрывы. Вероятно, при запуске сдетонировала ракета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.
"Пишут, что у Шебекино было громко", - отметили СМИ.
Предполагают, что звуки взрывов раздались в результате детонации ракеты, которую российские оккупанты, вероятно, пытались запустить в сторону Украины.
Кроме этого, в Telegram-канале указали, что похожая ситуация с самоуничтожением снаряда произошла уже не в первый раз.
Пока в РФ официально не комментировали информацию о взрывах в Белгородской области.
Топ комментарии
+46 Тетяна Тать
показать весь комментарий26.09.2022 00:28
+28 Fjall_Raven
показать весь комментарий26.09.2022 00:57
+27 Newslav Netov
показать весь комментарий26.09.2022 00:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
приветствую такое самообслуживание!
Якщо сидять з "повним ротом лайна" , то мабуть тоді справді й@нуло ...
https://youtu.be/imEtrkKVbYM
Так что мобилизированные идут воевать не за защиту россии, они идут воевать за сохранение власти путина!
Россияне, вы готовы умереть за сохранение власти путина?
Потому что, если война будет проиграна, верхушке придется убрать путина от власти, послать его на пенсию в китай, и кого-то из себя поставить новым президентом. путин этого не хочет, поэтому и делает все, чтобы остаться на своем посту!
мобики, вам не все равно кто из этой властной камарильи будет на посту президента? вы готовы умирать за всё это?