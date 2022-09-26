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взрыв (6111) крылатые ракеты (727) Белгород (302)

В Белгородской области России гремели взрывы - взорвалась ракета, которую запускали по Украине, - соцсети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація,бєлгород

В городе Шебекино, Белгородской области РФ, вечером 25 сентября раздались взрывы. Вероятно, при запуске сдетонировала ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"Пишут, что у Шебекино было громко", - отметили СМИ.

Предполагают, что звуки взрывов раздались в результате детонации ракеты, которую российские оккупанты, вероятно, пытались запустить в сторону Украины.

Кроме этого, в Telegram-канале указали, что похожая ситуация с самоуничтожением снаряда произошла уже не в первый раз.

Пока в РФ официально не комментировали информацию о взрывах в Белгородской области.

Читайте: Российские захватчики, бежавшие с Харьковщины, бродят по Белгороду в поисках еды, - Тhe Guardian
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Топ комментарии
+46
Сподіваюся, що ядерка у них також орієнтована на самообслуговування
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26.09.2022 00:28
+28
так последнее сообчение сракеты было: "не хочу вообще улетать из белгорода, здесь было так уютно, по домашнему,...."
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26.09.2022 00:57
+27
ну что суки и местные свидетели секты ядерного удара - где ваш ответ путлера? ахтунг !!! рашку бомбят и без рехферендумов
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26.09.2022 00:22
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ну что суки и местные свидетели секты ядерного удара - где ваш ответ путлера? ахтунг !!! рашку бомбят и без рехферендумов
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26.09.2022 00:22 Ответить
То не рашку ********, то ракети голосують на РЕФЕРЕНДУМІ про від'єднання!
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26.09.2022 01:34 Ответить
сама, сама, сама! (с)

приветствую такое самообслуживание!
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26.09.2022 00:26 Ответить
Сподіваюся, що ядерка у них також орієнтована на самообслуговування
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26.09.2022 00:28 Ответить
яка чудова новина !
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26.09.2022 00:31 Ответить
чудовая новина и Грузия закрыла границу
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26.09.2022 00:40 Ответить
в Воронеже растут недовольста....... обещали-обещали и тут на тебе - все лавры Белгороду!
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26.09.2022 00:32 Ответить
Всьо по плану - Воронєж і "Кострома мона мур" на десерт.
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26.09.2022 00:37 Ответить
ааа! вот так! ))
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26.09.2022 00:59 Ответить
Ааа,Браво!!!
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26.09.2022 00:41 Ответить
так последнее сообчение сракеты было: "не хочу вообще улетать из белгорода, здесь было так уютно, по домашнему,...."
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26.09.2022 00:57 Ответить
Слава Богу !
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26.09.2022 00:36 Ответить
НАТО отбери у дебилов ракеты пока они не поубивались
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26.09.2022 00:44 Ответить
Хай убиваются. От долбодятлов всё равно пользы никакой
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26.09.2022 05:49 Ответить
Какой-то хакер экзамен сдал на "отлично".
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26.09.2022 00:46 Ответить
Бригада хакеров-профи. Израильтяне вааще чудеса творят с ракетами в небе. Летит 3 ракеты на город. Одна взрывается в небе, другую израильтяне проводят подальше в открытое море, а третью развернули на 360 градусов и она ушла восовояси. Видел своими глазами.
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26.09.2022 08:01 Ответить
Може на 180 ?
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26.09.2022 08:36 Ответить
Пардоньте, переборщил. Спасибо , что исправили. Да , на 180*.
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26.09.2022 09:49 Ответить
на 540
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26.09.2022 12:33 Ответить
такий собі "парашний трєугольнік" в пику бермудському )) белгород-курськ-воронеж )) "там чудеса...." ))
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26.09.2022 00:48 Ответить
"... там Хаймарс бродить... " ))
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26.09.2022 09:27 Ответить
"Наразі в РФ офіційно не коментували інфомарцію про вибухи у Бєлгородській області."
Якщо сидять з "повним ротом лайна" , то мабуть тоді справді й@нуло ...
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26.09.2022 00:50 Ответить
Кадри, що увійдуть в історію

https://youtu.be/imEtrkKVbYM
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26.09.2022 01:09 Ответить
путин понимает, если он сейчас проиграет - он лишится власти.

Так что мобилизированные идут воевать не за защиту россии, они идут воевать за сохранение власти путина!

Россияне, вы готовы умереть за сохранение власти путина?

Потому что, если война будет проиграна, верхушке придется убрать путина от власти, послать его на пенсию в китай, и кого-то из себя поставить новым президентом. путин этого не хочет, поэтому и делает все, чтобы остаться на своем посту!

мобики, вам не все равно кто из этой властной камарильи будет на посту президента? вы готовы умирать за всё это?
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26.09.2022 01:38 Ответить
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26.09.2022 02:20 Ответить
Не знаю за шо поставил лайк - чистое поле.
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26.09.2022 08:32 Ответить
"...А если это любовь?..".
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26.09.2022 08:52 Ответить
Вы ревнуете? То , о чем вы, разве шо как платоническая, как между друзьями , чи родственниками.
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26.09.2022 09:46 Ответить
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26.09.2022 03:54 Ответить
 
 