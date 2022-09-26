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Мы создаем четкий план восстановления нормальной жизни для всех освобожденных из российского плена, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник у него будет четкий план – как будет восстановлена нормальная жизнь всех освобожденных из российского плена украинских солдат.

"Сейчас все наши государственные структуры полностью отрабатывают помощь нашим освобожденным воинам. Медицинская помощь, социальная, юридическая… реабилитация, восстановление документов, банковских карт, жилье и т.д.", - сказал он в видеообращении в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.

Рустем Умеров, сказал Зеленский, "по моему поручению посетил сегодня в Турции наших командиров из "Азовстали". Проверил условия, в которых они живут – условия комфортные. Ребята обеспечиваются всем, в чем нуждаются. Рустем это контролирует. Уже скоро обеспечим и встречу ребят с родными и близкими".

"На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждому освобожденному – как будет восстановлена их нормальная жизнь", - сказал он.

По его словам, "как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, глава Офиса. Также ему помогают глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины. Хочу подчеркнуть: продолжается работа и по дальнейшим обменам. Как бы ни было сложно, мы должны освободить всех наших людей, всех украинцев. Не забываем ни о ком".

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Топ комментарии
+12
Бачили ми ваші "сітки плани":
Дома роздовбані стоять, а вони дороги ремонтують.
Ні газу, ні опалення, а вже холода починаються.
Полонені повертаються, а у вас нічого для лікування та реабілітації нема.
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26.09.2022 02:37
+7
Виснажені і хворі наші хлопці повернулися з полону , а плану немає
що з ними робити ?
Лікувати , в першу чергу , потрібно наших військових 😠
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26.09.2022 01:46
+7
Не треба писати дурню, це зелене чмо зразу побігло на переговори, тільки піздюліна від Джонсона виправила ситуацію.
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26.09.2022 05:45
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Правила форума Совет форумчан
Виснажені і хворі наші хлопці повернулися з полону , а плану немає
що з ними робити ?
Лікувати , в першу чергу , потрібно наших військових 😠
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26.09.2022 01:46 Ответить
Без шоу и пиара никак нельзя⁉️
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26.09.2022 09:17 Ответить
какую задачу путин решал последним временем?

все те территории, которые он захватил, он хотел, чтобы Украина перестала их обстреливать, чтобы перестала пытаться их отвоевать, чтобы там наступила тишина, и Украина перестала воевать.

Для этого он и добивался переговоров. Чтобы договориться с зеленским, чтобы прекратить войну. Такие себе "минские договоренности", как ему удалось провернуть в 2014.

Но Зеленский не соглашался на переговоры.

Поэтому у путина родился новый план, как эти территории забрать себе, и чтобы Украина перестала стрелять и пытаться их отвоевывать:

включить их в состав россии, и пригрозить ядерным оружием. а также пригрозить пустить на нас вновь мобилизированных 300 000 кацапни!

то есть, его задача, чтобы украина перестала стрелять и смирилась с оккупацией ее территорий.

Он то уже перестал стрелять. Он уже решил, что тех территорий, которые он захватил - ему хватит, чтобы преподнести это пред российским быдлом как победу. Но Украина не перестает стрелять! У него сейчас проблема как заставить Украину перестать стрелять.

Еще он угрожает разбомбить всю Украинскую инфраструктуру.
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26.09.2022 01:53 Ответить
Надеюсь это сарказм. Иначе, ты просто больной на голову! Так как это не нормально, захватывать чужие территории, просто потому, что захотелось.
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26.09.2022 02:40 Ответить
Таких дебилов ‼️
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26.09.2022 09:14 Ответить
Не треба писати дурню, це зелене чмо зразу побігло на переговори, тільки піздюліна від Джонсона виправила ситуацію.
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26.09.2022 05:45 Ответить
Бачили ми ваші "сітки плани":
Дома роздовбані стоять, а вони дороги ремонтують.
Ні газу, ні опалення, а вже холода починаються.
Полонені повертаються, а у вас нічого для лікування та реабілітації нема.
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26.09.2022 02:37 Ответить
Оманськікнурі виконують патрушевські накази ....а може ще " оце" одоробало вважає себе "рятівником" світу.....ще після Оману ,каламою зісвоїм *************** треба булопокінчити з життям а неподовжувати його за рахунок українців.....тим паче , всі знають,що робить зі своїми скрепами кремлівська мафія...скільки вже знищили разом з сім"ями газпромівських мільярдерів,генкралів.... аааа тут таке продажне гівно....як тобі спиться іі всьому шоблу перевертнів????...легко...бо продовжують ЮДИ свою страшну справу......
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26.09.2022 03:39 Ответить
На манеже всё те же - Ермак
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26.09.2022 06:06 Ответить
Добре, молодці.
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26.09.2022 07:26 Ответить
плять
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26.09.2022 08:29 Ответить
Як казав цар Соломон,чем больше ты говоришь,тем больше шансов у твоего противника...
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26.09.2022 08:52 Ответить
Вова,поц,.занеси их скорее в Мисто в смартфони,дай кукухин код,вообщем убей.их.!Вид.Звернення президента 24.9
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26.09.2022 09:28 Ответить
все куйня і показуха
просто піар єрмака
тим хто без ніг без рук, важкопораненим, нема ніяких планів
тим що загинули нікуя ніяких виплат обіцяних зеленими
вбиті під артобстрілами отримують висновок про смерть КОВІД, млять
на азовцях і морпіхах яких самі ж здали хочуть відбілити єрмака???
не вийде
це лише показує що країною керує єрмак а не зе
а зе робе відосики, нагороджує, вітає, зустрічає
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26.09.2022 09:43 Ответить
Що??? там ще тисячі в полоні!!! піарщик чортів.
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26.09.2022 10:42 Ответить
 
 