Мы создаем четкий план восстановления нормальной жизни для всех освобожденных из российского плена, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник у него будет четкий план – как будет восстановлена нормальная жизнь всех освобожденных из российского плена украинских солдат.
"Сейчас все наши государственные структуры полностью отрабатывают помощь нашим освобожденным воинам. Медицинская помощь, социальная, юридическая… реабилитация, восстановление документов, банковских карт, жилье и т.д.", - сказал он в видеообращении в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.
Рустем Умеров, сказал Зеленский, "по моему поручению посетил сегодня в Турции наших командиров из "Азовстали". Проверил условия, в которых они живут – условия комфортные. Ребята обеспечиваются всем, в чем нуждаются. Рустем это контролирует. Уже скоро обеспечим и встречу ребят с родными и близкими".
"На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждому освобожденному – как будет восстановлена их нормальная жизнь", - сказал он.
По его словам, "как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, глава Офиса. Также ему помогают глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины. Хочу подчеркнуть: продолжается работа и по дальнейшим обменам. Как бы ни было сложно, мы должны освободить всех наших людей, всех украинцев. Не забываем ни о ком".
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що з ними робити ?
Лікувати , в першу чергу , потрібно наших військових 😠
все те территории, которые он захватил, он хотел, чтобы Украина перестала их обстреливать, чтобы перестала пытаться их отвоевать, чтобы там наступила тишина, и Украина перестала воевать.
Для этого он и добивался переговоров. Чтобы договориться с зеленским, чтобы прекратить войну. Такие себе "минские договоренности", как ему удалось провернуть в 2014.
Но Зеленский не соглашался на переговоры.
Поэтому у путина родился новый план, как эти территории забрать себе, и чтобы Украина перестала стрелять и пытаться их отвоевывать:
включить их в состав россии, и пригрозить ядерным оружием. а также пригрозить пустить на нас вновь мобилизированных 300 000 кацапни!
то есть, его задача, чтобы украина перестала стрелять и смирилась с оккупацией ее территорий.
Он то уже перестал стрелять. Он уже решил, что тех территорий, которые он захватил - ему хватит, чтобы преподнести это пред российским быдлом как победу. Но Украина не перестает стрелять! У него сейчас проблема как заставить Украину перестать стрелять.
Еще он угрожает разбомбить всю Украинскую инфраструктуру.
Дома роздовбані стоять, а вони дороги ремонтують.
Ні газу, ні опалення, а вже холода починаються.
Полонені повертаються, а у вас нічого для лікування та реабілітації нема.
просто піар єрмака
тим хто без ніг без рук, важкопораненим, нема ніяких планів
тим що загинули нікуя ніяких виплат обіцяних зеленими
вбиті під артобстрілами отримують висновок про смерть КОВІД, млять
на азовцях і морпіхах яких самі ж здали хочуть відбілити єрмака???
не вийде
це лише показує що країною керує єрмак а не зе
а зе робе відосики, нагороджує, вітає, зустрічає