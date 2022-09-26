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Николаевская область (1871) Одесская область (3106) Херсонщина (3530) ВСУ (5167)

В течение 25 сентября на южном направлении уничтожены 43 оккупанта, 3 танка и 5 складов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка,трофеї

Оперативное командование "Південь" обнародовало оперативную обстановку на юге Украины за 25 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование.

"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая."

Противник в попытках противостояния нашим активным действиям выискивает разные варианты. Вблизи Архангельского диверсионно-разведывательной группой до 10 человек пытался проверить прочность наших позиций. В результате боя понес потери и ретировался.

По рубежу потенциального продвижения наших подразделений осуществляется минирование противопехотными и противотанковыми минами.

Для обеспечения возможностей подтягивания резервов и запасов, в том числе с временно оккупированного Крыма, не оставляет попыток обустройства новых переправ, в том числе и на Каховском направлении.

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Продолжая обстрелы ракетно-артиллерийским и минометным вооружением наших позиций и тыловых районов с мирными жителями, враг применяет и авиацию, и дроны-камикадзе. Проводит воздушную разведку с использованием беспилотных шпионов. Один из них был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсона.

Снова страдала от тяжелой артиллерии Никопольщина. С десяток снарядов, выпущенных по Мировской и Марганецкой громадам, повредили несколько частных дворов. Потерь среди гражданского населения нет.

В Николаевской области попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа "Шахид-136" пресечена силами противовоздушной обороны. Дрон уничтожен в воздухе над открытой местностью. Без разрушений и человеческих утрат.

В Бериславском районе Херсонщины, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками.

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Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

Также подтверждено, что вражеская армия ослабла на 43 рашиста, 3 танка, самоходную артустановку и 9 единиц авто-бронетехники.

Уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и Кинбурнской Косе.

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Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – без изменений района маневрирования, состава, задач и угроз. Те же 4 носителя 28 "Калибров" готовы для нанесения ударов по всей территории Украины.

Угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши. Враг не прекращает практики коварных обстрелов мирных населенных пунктов в тыловых районах, поэтому действия по сигналам тревоги должны быть четкими и быстрыми. Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к ограничениям военного положения. Будьте бдительны и сознательными, получая и распространяя информацию, чтобы не ориентировать врага, не сеять панику, поддерживать и помогать Силам обороны".

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Нам нужно быстрее конфисковать деньги России в западных странах и купить 200 самолетов F16 на 7 миллиардов!!!
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26.09.2022 04:18 Ответить
Березень 2022 року Телефонна розмова між "білорусом українським" і "білорусом російськомовним":
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!
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26.09.2022 04:32 Ответить
ВСУ нужно много тепловизоров и ночного видения, чтобы наступать ночью! Нужно использовать ночь для преимущества!!!
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26.09.2022 04:53 Ответить
Чтобы Путину содержать такое большое войско, то для этого нужно много денег, много провизии, много припасов, логистика и т.д. Украине нужно больше HIMARS с большей дальностью, чтобы уничтожать это все. И тогда Россия разориться!!!
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26.09.2022 05:03 Ответить
Нужно больше минировать границы с РФ и Беларусью!!!
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26.09.2022 06:01 Ответить
Окупанти примудрилися іранськими дронами знищити свою базу на Херсонщині, 80 "двохсотих", - Російські окупанти ще не повністю освоїли іранські дрони Shahed-136. Намагаючись навчитися використовувати ці безпілотники, путінські загарбники примудрилися знищити свою базу у районі міста Скадовськ Херсонської області.Про це розповів журналіст Роман Бочкала. Він зазначив, що іранські інструктори особисто приїхали на південь України, щоб допомогти ворожій армії освоїти "мопеди" - так називають ці дрони через те, що вони є досить шумними.В результаті окупанти витратили Shahed-136 не так, як їм хотілося б. Крім знищеної бази "вантажем-200" стали 40 терористів "Л/ДНР", 20 російських військових та 20 іранських інструкторів.Ще 6 загарбників поки що залишаються у статусі "трьохсотих", але немає гарантій, що вони виживуть після отриманих травм.Також війська РФ втратили 2 одиниці автомобільної техніки, зокрема "Урал" з боєкомплектом.
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26.09.2022 07:01 Ответить
 
 