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Путин в ближайшие месяцы не сможет решить фундаментальные проблемы, которые подрывают процесс мобилизации в РФ, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Российские высокопоставленные чиновники и кремлевские пропагандисты высмеивали идею того, что Россия вторгнется в Украину вплоть до начала вторжения. Путин упорно продолжал называть вторжение "специальной военной операцией", а не войной, и не создавал в России информационных условий для подготовки населения к мобилизации.

Информационные промахи Путина по этому поводу особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, и нет угрозы вторжения в российскую глубинку. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, способствовавшие мобилизации населения в предыдущих российских войнах, просто отсутствуют в этой агрессивной войне, как бы Путин не представлял ее своему народу.

Аналитики отмечают, что Вооруженные силы России не создавали условий для эффективной широкомасштабной мобилизации, по крайней мере, с 2008 года и не создавали резервные силы, необходимые для мгновенной мобилизации. Быстрых решений этих проблем нет.

Процесс мобилизации будет безобразным, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно настроена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы. Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году.

Читайте: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны, - Зеленский
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Топ комментарии
+6
Украине нужно больше оружия, больше войск!!!
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26.09.2022 06:40
+6
Україна ніколи не мала колоній,на відміну від раші та інших держав.
Українці завжди виборювали свою свободу,на протязі сотен років.
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26.09.2022 07:14
+4
Путин объявил мобилизацию и уехал отдыхать - Faridaily
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26.09.2022 06:53
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Украине нужно больше оружия, больше войск!!!
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26.09.2022 06:40 Ответить
Трепещи НАТО! На рашке началась подготовка мобиков к противостоянию с НАТО https://m.youtube.com/watch?v=etUIAi7hnjk
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26.09.2022 06:42 Ответить
Путин объявил мобилизацию и уехал отдыхать - Faridaily
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26.09.2022 06:53 Ответить
Собственно говоря, она уже заканчивается.
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26.09.2022 07:11 Ответить
Україна ніколи не мала колоній,на відміну від раші та інших держав.
Українці завжди виборювали свою свободу,на протязі сотен років.
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26.09.2022 07:14 Ответить
grammar-nazi в мені біситься - протягом
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26.09.2022 08:57 Ответить
Не переймайтеся,grammar-nazi😉
Ви шукаєте помилки у коментарях?
Краще,напишіть по суті питання.
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26.09.2022 09:18 Ответить
Повна дурня. Кацапів не потрібно "готувати" до війни. Вони завжди готові напасти, вбивати і грабувати. Кацапня андрія боголюбського без всякої "підготовки" захопила Київ, гвалтували жінок і дівчат. Вбивали чоловіків, грабували і палили. При тому вкрали ікону Богоматері, яку тепер називають 'владімірской' без всяких підстав.
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26.09.2022 07:57 Ответить
Мобілізація була скоріш за все спонтанним рішенням, результатом приниження путіна на саміті в Самарканді, оскільки співпала з обміном полоненних, який явно планувався за довго до самого обміну. Як раз такі рішення і приводять до краху імперій.
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26.09.2022 08:07 Ответить
Так в Україні теж як Зеленський та Януковіч не готувалися до війни з рашею,а готувалися до статусу колонії та війни с НАТО.
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26.09.2022 08:07 Ответить
А в чем проблема? Чеченец, дагестанец, ингуш и многие другие просто в шоколаде. Спокойно отнимают у Ванька ботинки и продают их за 1000 долларов через сайты с объявлениями. Ваньки не жалуются, пару раз с ноги получают по голове и терпят. К линии фронта мусульмане не подойдут. Чтобы мы их не бомбили в штабах, то они обязуются сдавать какое-то количество Ваньков в неделю, чтобы мы тех гасили, экономя боеприпасы, сразу накрывая побольше Ваньков. Хорошее оружие и броники себе кавказцы оставляют, еще они очень-очень пригодятся вскрывать Рублевку и эти кооперативы Озеро с плотной застройкой, а добычи и Наташек там ждет их очень-очень много. У них все супер.
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26.09.2022 08:28 Ответить
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26.09.2022 08:53 Ответить
АналоГовнеты путлера это страшное оружие...🤣🦍🦍🦍🦍🦍
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26.09.2022 09:05 Ответить
 
 