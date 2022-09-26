У США есть план действий в случае применения РФ ядерного оружия, - Блинкен

У администрации президента США Джо Байдена есть план, как действовать в случае применения ядерного оружия Россией.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в CBS, передает Цензор.НЕТ.

Блинкен отказался поделиться конкретными сведениями, но отметил, что "мы очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии".

По его словам, неизвестно, скажет ли кто-нибудь в Кремле президенту России Владимиру Путину "нет", если он решит запустить ядерное оружие.

"Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И частично, я думаю, Россия попала в тот беспорядок, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно", - отметил Блинкен.

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