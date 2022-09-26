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У США есть план действий в случае применения РФ ядерного оружия, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен

У администрации президента США Джо Байдена есть план, как действовать в случае применения ядерного оружия Россией.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в CBS, передает Цензор.НЕТ.

Блинкен отказался поделиться конкретными сведениями, но отметил, что "мы очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии".

По его словам, неизвестно, скажет ли кто-нибудь в Кремле президенту России Владимиру Путину "нет", если он решит запустить ядерное оружие.

"Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И частично, я думаю, Россия попала в тот беспорядок, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно", - отметил Блинкен.

Также смотрите: Преступная мобилизация используется Россией, чтобы продолжить страдания людей, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Украине нечего терять, Украине остается только воевать!!!
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26.09.2022 06:51
+29
США должны сказать, что если РФ нанесет ядерный удар, США нанесут ядерные удары по России!!!
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26.09.2022 06:44
+29
Если США решили идти с украинцами до победного конца,хватит лжедипломатии! Вы ,являетесь нашим гарантом по Будапештским соглашеним и обязаны нас защитить от ядерной угрозы! О чем еще можно говорить?
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26.09.2022 06:57
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США должны сказать, что если РФ нанесет ядерный удар, США нанесут ядерные удары по России!!!
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26.09.2022 06:44 Ответить
Думаю це і так зрозуміло
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26.09.2022 06:47 Ответить
Нужно об этом говорить громко на весь мир! США должно перестать бояться, США самая сильная страна!!!
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26.09.2022 06:52 Ответить
"США должно перестать бояться"
Це ви радите тим, хто вшановує традиції Енола Гей? Виглядає вельми кумедним.
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26.09.2022 07:02 Ответить
Enola Gay - маючи на борту саму потужну зброю на Землі, пролетіли над Японією на висоті, де їх взагалі неможливо було збити тією зброєю яка мала Японія на той час, та зкинули бомбу на місто з великою кількістью цивільних. У цієї дії подвигу меньше ніж вбити топором російськомовну пенсіонерку.
А зараз США дійсно дуже перелякані можливим використанням російської ядерної зброї, та не по Україні, а по самих США, бо можливі наслідки це лише моделювання, точно нихто не знає які будуть наслідки.
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26.09.2022 10:18 Ответить
"А зараз США дійсно дуже перелякані"
Переляканими виглядаєте лише ви.
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26.09.2022 11:09 Ответить
Якщо не були б перелякані, то постачання зброї до України було б набагато швидшим. США та UK нічого не загрожує з боку рф окрім ЯО. Єдине що змінилося - зараз США наважилися сформулювати відповідь на такі дії, але навіть ці дії офіційно не оголошуються.
В цілому це нормально, вони дійсно не бажають наражати на небезпеку свій народ.
Бо небезпека існує. Гарантувати що зможуть збити усі ракети неможливо.
І якщо путін дійсно смертельно хворий, то є вірогідність що ніякі здержуючи дії його не зупинять.
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26.09.2022 15:54 Ответить
> подвигу меньше ніж вбити топором російськомовну пенсіонерку <

Ну це ще бабця надвоє сказала... © Родіон Раскольников

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26.09.2022 15:01 Ответить
В тому то й справа, що згідно з відомими на час спогадами, Імператор Хірохіто прийняв рішення про капітуляцію не через бомбардування Хіросіми та Нагасакі, а через швидке просування більшовистських красножопих орд, які загрожували повним знищенням імператорської династії. США прийняли капітуляцію та повністю зберегли імператорську владу та династію.
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26.09.2022 19:11 Ответить
Думаю, там насправді вплинули обидва фактори - і ядерні бімби, і наступ СРСР. Тобто ситуація "подвійний квадратний *******".
До речі, про червонодупих - Німеччина в останні дні війни пропонувала англо-американським військам капітуляцію, але (!) із продовженням війни проти більшовицьких орд на сході. І навіть запрошували англосаксів приєднатися і разом духопелити комуністів. Про це свідчить, наприклад, Вальтер Шелленберг у своїх мемуарах. Однак Ейзенхауер відкинув цю ідею. А цікавий був би сценарій історії... ))
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26.09.2022 19:39 Ответить
У тій війні було дві стратегічні помилки:
1. Об'явлення війни UK та US проти Deutsches Reich. Чому? Тому що ГУЛАГ та ГОЛОДОМОР вже спрацювали, а про Аушвіц навіть ще креслення не були зроблені у 1939-му.
2. Об'явлення війни Nippon проти UK та US у 1941-му. Чому? Тому що Nippon взагалі мали можливість цього не робити. Якби вони дочекалися 1946-47-го, то взагалі мали б можливість увійти в коаліцію проти скаженого ведмедя USSR, який напився крові.
Інші дії це спроби компенсувати ці помилки, але вони теж не мали успіху.
Як наслідок - скаженого ведмедя годують усією Європою засовуючи йому гроші в усі дірки, а вбити ведмедя зараз намагаються Збройні Сили України, звісно з допомогою USA, UK та інших, але... ленд-ліз який вони надали скаженому ведмедю у 194х-х був набагато більший, ніж те, що ми бачимо зараз.
Саме тому я не розділяю деяких "супер емоцій" від "підтримки".
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26.09.2022 20:24 Ответить
І до речі що у самих USA та UK в результаті та у супротивниках - скажений ведмідь з ядерною зброєю, та хитрий дракон з ядерною зброєю. Називати це перемогою можна лише для продовження пропаганди.
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26.09.2022 20:41 Ответить
На жаль, останніми роками на Заході традиції вшановують... але тепер просто Gay, вже без Еноли 🏳️‍🌈
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26.09.2022 11:43 Ответить
"На жаль, останніми роками на Заході... "

Недоречність вашого сарказму стає очевидною лише через те, що як би все те, що ви декларуєте тут, було б правдою, то наразі Україні не було б чим воювати взагалі.

А те, що Україна не є членом NATO, трапляється виключно тому, що відмова від членства в Альянсі була невід'ємною частиною проактивної державної політики України щодо унеможливлення вступу до Північно-Антлантичного блоку протягом останніх 30-років. А небажання бути членом NATO державі весь час делегував, й делегує надалі саме український народ, систематично обираючи відверто антинатівський набрід на кшталт Тимошенок, Вітренок, Литвинів, Януковичів, Морозів, Луценок, Симоненок й тощо.
І навіть останнього разу всі так "воліли" вступити до NATO, що для того спеціально обрали собі російську Зєлупу. Себто, можна зробити висновок, несамовите прагнення вступити до NATO було сублімовано в обрання Зєлупи.
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26.09.2022 13:08 Ответить
А хіба я щось напейсав про відсутність підтримки з боку Заходу?
Сарказм пов'язаний виключно з нездоровими тенденціями політики ******** демократів (які по суті перетворилися скоріше на ліволібералів). І тут навряд чи можна щось заперечити: усе занадто очевидно.
P.S.: про всяк випадок, я в курсі справжнього значення назви славетного бомбардувальника. І що назва не має відношення до "удара кожаной бомбой по глубокому каньону в поповедных холмах Турдберри-Хиллз" )) Власне тому не зміг утриматися від гри слів ))
P.P.S.: щодо останнього ґабзацу повністю згоден, тут навіть нема чого додати - essential comment.
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26.09.2022 14:10 Ответить
"нездоровими тенденціями політики ******** демократів"
немає впевненості в тому, що ви свідомі того, про що розповідаєте.
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26.09.2022 14:26 Ответить
...і дійсно. Бо гіпертолерантність, позитивна дискримінація, cancelling culture та інші SJW-викрутаси - це дійсно важко усвідомити, перебуваючи у здоровому глузді серед тверезих груздів.
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26.09.2022 14:49 Ответить
По правді кажучи, приклад Тимошенко та Луценко тут недоречними є.
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26.09.2022 14:45 Ответить
"приклад Тимошенко та Луценко тут недоречними є"

Ви, мабуть із Марса щойно прибули, через що, напевно, пропустили "боротьбу" Юрія Луценка в повному обсязі. Але рукописи не горять. Ось вам пряма цитата із його промови до виборців в Донецьку під час передвиборчого турне 2002-го року:

https://maidan.org.ua//arch/hist/1161636782.html

"Да, мы можем признать УПА воюющей стороной. Но на чьей стороне? Может быть, им стоит пенсии получать в Берлине? И будут ли рады немцы такому обращению за пенсиями? Опять же, море людей во всем мире заинтересовано в этой проблеме. Какой будет реакция Польши, России, Израиля, США, Канады, Австралии? Когда в 1995 году этот вопрос обсуждался в Верховной Раде, тогдашний спикер Александр Мороз послал запросы в иностранные посольства и получил официальные ответы, что государства Польша, Израиль и Россия разорвут дипломатические отношения с Украиной в случае реабилитации УПА. Может быть, сейчас время изменилось, и такой резкой реакции не будет, но реакция мирового общественного мнения в любом случае последует, если Украина признает людей, осужденных Нюрнбергским трибуналом, ветеранами войны."

"А у нас как-то так стали называть дивизию СС "Галичина" "первой украинской дивизией "Галичина". И потихоньку пошли разговоры, что части ваффен СС - это армейские части. В Нюрнберге было очень четко сформулировано, что преступными являются любые формирования СС и дан их перечень, где есть место и дивизии "Галичина". Любая попытка реабилитации этих людей пойдет во вред Украине. Этот вопрос решен раз и навсегда".

Себто, Юрія Лученко жене махрову вату, і його рот віртуозно озвучує кремлівські методички, що не дивно, бо на той час Юрій Луценко був членом Соціалістичної партії, яка була, як і всі комуняки, на грошовому утриманні москви. А якщо стисло, то Ю.Луценко просто піздіт. Піздіт як Путін. Піздіт Юра і про Австралію, і про Канаду, і про Нюрберзький трибунал, бо матеріали якого НІКОЛИ не публікувалися в СССР у повному обсязі. Як ми бачимо, Луценко зробив неабиякий особистий внесок у плекання донецького сепаратизму.

Але Луценко, як людина вельми хитровиєбана, почав перевзуватися на ходу згідно поточної політкон'юктури, цілком усвідомлюючи, що серед.стат. лох має пам'ять як у рибки - лише 7секунд, і ніцого в тому не просцить. І, як ми бачимо, Луценко із власною стратегією кар'єрного зростання ніразу не помилився. Ще й шанувальників власної порожнечі здобув чимало.
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26.09.2022 17:18 Ответить
Навіщо ви нам тут пхаєте тексти, які сам Юрій Луценко не публіковав? Ви публікуєте тексти, написані якимось "забойщиком" в Донецьке. Ви розумієте що на цей час ці тексти не мають взагалі ниякої ваги, а ви вже підлягаєте під дуже важкі статті КК, які можуть вас звільнити не лише від свободи, аще й від всього майна. Доречі, те що ваше майно не в Україні може вам не допомогти.
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26.09.2022 21:00 Ответить
"Ви розумієте що на цей час ці тексти не мають взагалі ниякої ваги"
Тю, так цю вашу, та й загальну сталу нерозбірливість як в людях, так і у всьому іншому, доводять результати кожних наступних виброрі. І кого ви хотіли цим очевидним фактом здивувати, незрозуміло.
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27.09.2022 00:57 Ответить
Бачу характерну рису "патріотів" - використати будь-яку нагоду принизити співрозмовника. І це є основна риса більшості "патріотів" які насправді борються за владу між собою, втоплюючи будь-кого, хто їм заважає, починаючи с Вячеслава Черновола. На щастя Україна вже переросла ці проблеми та сподіваюсь що після перемоги, переросте й зелену плісняву.
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27.09.2022 11:20 Ответить
Кацапам треба пояснювати простіше: Москва і Лєнінґрад буде пустелею.
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26.09.2022 06:59 Ответить
Oresta Bartka, В точку!!!
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26.09.2022 07:06 Ответить
Якби там не було військових об'єктів то була б інша справа.
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26.09.2022 08:34 Ответить
По перше, неправильно писати назву міста - "москва" - це не коректно, бо в українській мові пишуть так як вимовляють, тобто вірно - "масква". Якщо хтось не згоден - принесіть голову кацапа, який промовляє назву "масква" через букву "о".
По друге, в маскві не може не бути військових об'єктів, бо кремль це фортеця, тобто військовий об'єкт, який підлягає знищенню.
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26.09.2022 10:29 Ответить
a krašče vsego na mokšansko-erzianskom originale: mokš-vaa (griaznaja voda). to bišj - BOLOTO.
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27.09.2022 00:06 Ответить
Це було передано через приватні канали, а публічно про це казати не варто, бо буде використано у пропаганді.
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26.09.2022 14:24 Ответить
Навряд, що США буде застосовувати ядерну зброю і навіщо, якщо можна все на роісі знищити звичайними ракетами!
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26.09.2022 17:22 Ответить
Украине нечего терять, Украине остается только воевать!!!
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26.09.2022 06:51 Ответить
Генерал Ходжес вже сказав, що можливо знищать чф конвенційною зброєю - таке можливо, бо це в інтересах усіх причорноморських краін, навіть Туреччини
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26.09.2022 06:57 Ответить
Если США решили идти с украинцами до победного конца,хватит лжедипломатии! Вы ,являетесь нашим гарантом по Будапештским соглашеним и обязаны нас защитить от ядерной угрозы! О чем еще можно говорить?
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26.09.2022 06:57 Ответить
Скоріше всього москалі можуть демонстративно підірвати яз в морі районі Миколаєва, або з територіі ********* по Яворівському полігону
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26.09.2022 07:01 Ответить
ЯЗ параша застосовувати не буде, годі вестися - це блеф. Ви ще ставки почніть робіть куди в'башить! Після оголошення результатів псевдо- референдумів для нас нічогісінько не зміниться: як лупили кацапів - так і будемо лупити далі!😠
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26.09.2022 07:19 Ответить
То есть до этого они бомбили не ядерными ракетами по жилым домам, убивали детей. А так же украли и увещли тысячи украиских детей в рашку, что ьы насиловать и разделывать на органы. То эти нелюди не способны запустить ядерную боеголовку по спальному району Киева?

Безнаказанность породила вседозволенность. Нужно ******* в жилой дом в белгородской области, наказать за Винницу. Тогда они будут ссать, и подумают что на их действия будут противодействия. Может подумают что рисковано провоцировать Украину на ответные запуски.

А так как они прекрасно знают что ответных запусков не будет, они нас считают за лохов, и творят что хотят.

Я бы им с удовольствием проводку замкнул, в какой нибудь зимней вишне, в момент когда куча руснявых потомков, будущих фашистов пойдут в кино.))) Потому что та нация совершает преступление против человечности, и просто обязана быть наказаной!!
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26.09.2022 08:04 Ответить
США в первую очередь (в первую) исходят из ситуации того, что у Китая тоже есть ЯО. И так как это их противник номер один, то они будут вынуждены ответить, иначе будет претендент и Тайваню конец. И именно поэтому они делают такие заявления, а так бы они только словами поддержки бы ограничились для нас. Пора это признать и бегом открывать военные заводы в Польше у границы с сотнями тысяч наших работников и защищать себя самим.
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26.09.2022 08:43 Ответить
+++++++
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26.09.2022 14:20 Ответить
З наслідками для країн НАТО? Одразу отримають "отвєтку".
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26.09.2022 14:25 Ответить
Все эти планы одобрены Администрацией Байдена и уже полгода назад зашиты в суперкомпьютеры США. Никаких "красных кнопок" и "ядрёных чемоданов" там уже не будет, всё будет действовать по их сетям со скоростью света.
Они только и ждут, чтобы Куйло ударило хотя бы 1 раз ЯО. После этого оно даже не успеет добежать до своего говночемодана (отнюдь не ядерного).
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26.09.2022 08:27 Ответить
В Казахстане есть хорошее место под ракетную базу с нанесением ядерного удара тандемной ядерной боеголовкой по бункеру Чмони в Алтае. Там глубина смешная, к тому же сразу вырубиться связь. Давайте там разместите ракеты или же наоборот десантную группу для штурма бункера, точнее просто газом его там уничтожить и отрубить от коммуникаций, которые впрочем подземные и идут на десятки км под землей.
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26.09.2022 08:40 Ответить
Понты про супер-ракету путлера в 28 махов круче, любой ядреной бонбы...аналоГовнет...🦍🤣типа подлоДка Курск...
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26.09.2022 08:49 Ответить
А США смогут нанести ответный удар в смысле не просто так по России а по бункеру путина и его банды и это легко сделать томагавками не ядерным оружием
Что с этого выйдет? Россия будет обезглавлена с военным руководством также и война на этом закончится.
Только почему США ждут когда путин нанесет ядерный удар если можно первыми нанести удар
Война моментально закончилася б. И без условий России.
Поэтому ядерная война если она до сих пор не началась а могла с первых дней войны быть что мешало?
Значит это пугалки путина

Он знает что его бункера не будет
И тогда США поставят в России своего человека для управления страной.
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26.09.2022 08:52 Ответить
Вони нанесуть удар потужною конвенційною зброєю, коли побачать безпосередню підготовку до нанесення ядерного удару з боку немитої.
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26.09.2022 16:52 Ответить
на європу надії немає, єдина надія, що за нас відплатить США, та спалить москалів.
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26.09.2022 08:55 Ответить
У адміністрації президента США Джо Байдена є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією. У США і ЄС був і діє план у разі нападу рашиста на Україну.Як він діє бачить весь світ
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26.09.2022 09:06 Ответить
Запад нам поможет.
(С) Оста Бендер
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27.09.2022 02:43 Ответить
нет у вас никакого плана.

единственный план это сказать что США нанесут удар по маЦкве и Питеру. причём сказать это так.чтоб услышало быдло живущее в маЦкве и Питере.
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26.09.2022 09:14 Ответить
Їбан.ти атомкою по москві і пітеру - тут плана не треба
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26.09.2022 09:27 Ответить
Завезти і зібрати парочку тактичних ядерних бомб в Москві а кнопку дати Україні.Одну можна розшифрувати і показати що то не блеф.Боїтесь - скажіть що Україна сама розробила і впровадила,і що такі є ще в багатьох містах рашки.Гра не повинна йти в одні ворота...
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26.09.2022 10:00 Ответить
Файна ідея, до речі ☢️ Щось подібне було у романі "Щоденники Тернера" Вільяма Пірса (відома персона американського руху неонацистів/білих супрематистів). За сюжетом, Організація на одному з етапів Білої Революції (коли вже взяли під контроль Каліфорнії) роздобула кілька армійських тактичних боєголовок по 60 кТ, які були закладені в різних містах... після чого дві бімби рвонули - і оголосили уряду відповідний ультиматум.
Щоправда, потім все одно сталася глобальна термоядерна війна, походу роздовбали СРСР, що не може не сподобатися але то вже інша історія...
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26.09.2022 17:01 Ответить
Blinken said Putin's rhetoric is "irresponsible" and added that the U.S. expressed their concerns to Russia about its threats.
Блинкен сказал, что риторика путлера "безотвественна" и добавил, что США передали россии свои опасения по поводу [ядерных] угроз.

"President Biden has been determined that as we're doing everything we can to help the Ukrainians defend themselves, as we're doing everything we can to rally other countries to put pressure on Russia, we're also determined that this war not expand, not get broader," Blinken explained.
Короче, мы делаем всё, чтобы украинцы могли себя защитить, но мы также делаем всё, чтобы не втянуть в войну другие страны.

Как думаете, даже несколько десятков раз повторенное заклинание (Шольцем, Джонсоном, Столтенбергом и т.д.), что нельзя втягивать НАТО в войну, всё равно не исключает, что НАТО втянется в войну конвенциональным или неконвенциональным оружием в случае применения россией неконвенционального оружия против Украины? Вопрос риторический, как и вопрос, что же невоенное они могут придумать, чтобы последствия для россии были "катастрофическими"?

Для меня просто дикость, что НАТО, имея три страны с ядерным оружием, настолько опасается войны с паРашей, а паРаша при этом без опасений угрожает НАТО применением ядерного оружия и творит, что хочет.
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26.09.2022 10:51 Ответить
Все, що не є нанесеняям удару зброєю масового знищення по Москві, є не планом, а відмовкою. Україні мали б бути надані носії ЗМЗ одразу за фактом виникнення загрози.
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26.09.2022 10:59 Ответить
Відсутністю в Україні дальнобійної зброї Америка досягла виникнення загрози, а не її зупинку. Радянський союз розвалився, коли у Туреччині з'явились Першинги.
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26.09.2022 11:06 Ответить
Щоб не відповідати і не морозитись на уже здійснене , україні потрібно просто повернути ядерну зброю, хоча б тактичну.
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26.09.2022 11:10 Ответить
Ми її віддали рашці. Рашка - підписант сумнозвісного меморандуму, і навряд вона поверне те, що отримала.
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26.09.2022 12:09 Ответить
Знову соплі жують, як перед 24.02.22, прямо запрошуючи агрессора вчинити непоправне! Піднімайте на прапор Будапештський меморандум і робіть що завгодно, у вас є купа можливостей !
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26.09.2022 11:19 Ответить
По неядерній державі застосування ядерної зброї не допустиме, але з ******** Ху лом не знати, що чекати. Схиляюсь до того, що рашка блефує, але перебування ЗСУ в Криму чи окупованих територіях можуть розцінити як «загрозу територіальній цілісності» і тоді будутьще більше «погрожувати».
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26.09.2022 11:19 Ответить
План це добре, а план дій ще краще.
У США є алгоритим дій як що паРаша застосує тактичну ядерну зброю 1 - 20 кілотон з літаків, ось у чому питання.
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26.09.2022 11:44 Ответить
По словам политолога Шейтельмана ядерный удар будет нанесен или 1 ноября или на день рождения фюрера московии 7 ноября.Другой вопрос будет ли подчинятся генералитет генштаба эрэфии убийственному приказу?Им тоже хчется еще жить а вот путлеру терять нечего-его дни сочтены,рак прогрессирует и ему уже все равно сколько погибнет невинных людей.
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26.09.2022 11:48 Ответить
я давно думаю шо путин просто хочет похороны с фейерверком и кучей мертвых холопов а-ля древний фараон.
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26.09.2022 12:11 Ответить
Йому може й все-одно, але він зброю запускає не безпосередньо - там доволі довгий ланцюг виконавців, яким може бути не все-одно. Прецеденти були - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26.09.2022 16:58 Ответить
путлера вытащили на свет 7 октября, это уже через 10 дней
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27.09.2022 01:07 Ответить
Жаль, що США за океаном... не встигають за подіями.

Ось 26.09.22 Ядерний шантаж, як завжди "дзвінок" про "мир" на умовах путіна. Не? А про шо говорять путін і лукашенко? Про ресурси... а між ядерним шантажем і понедільком, була тілька ОДНА подія - поява Wellerman (санкція-фьючерсів) повязаних із контролем ресурсів. Який дивний збіг. А тут глава МЗС Туреччини Чавушоглу - За словами міністра, світ перебуває в "періоді невизначеності", а війна Росії на території України "розхитує баланс сил у світі та посилює протиріччя між провідними державами". А це про Китай, ще один учасник шантажу 21.09.22 - Під час свого візиту до Японії, де Китай близько.

"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із Росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба ухвалювати відповідальні рішення. Не хочуть - не треба", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко.

Водночас Путін, коментуючи слова Лукашенка, закликав Захід з повагою ставитись до Росії.

"З повагою до нас (Росії. - Ред.) ставитися" ,- сказав Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3369620 "Атракціон" нечуваної щедрості почався))

Цікаво почався понеділок
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26.09.2022 13:20 Ответить
А ще дивна зміна думок міністра фінансів Німеччини... ну просто цікаво, що це?
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26.09.2022 13:47 Ответить
Те, що в них є, нікуди не дінеться, якщо зникнуть ***** і бульбофюрер, і, навіть, якщо зникнуть такі держави як РФ і Білорусь.
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26.09.2022 17:02 Ответить
будь-які дії після, це ніщо. Бо що можна захищати після знищення?! я не вірю у ядерну відповідь США. Скоріш це буде. "ми дуже стурбовані". І почекайте місяць, два, три, як конгрес проголосує за якісь нові санкції... Єдине, дієве в даному випадку це володіння зброєю масового ураження. або членство в альянсі з "військовими" гарантіями безпеки. а поки це все виглядає як фуфломіцин...
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26.09.2022 13:44 Ответить
Стурбованість?
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26.09.2022 19:12 Ответить
США выскажуть ну очень серьезную озабоченность? США должны уже сейчас дать Украине самое серьезное оружие которое способно нивелировать возможное применение ЯО Парашкой
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26.09.2022 19:24 Ответить
План приблизительно такой :
1. Эвакуировать посольства в Польшу.
2. Запретить передачу Польше HIMARS, воизбежании эскалации.
3. Начертить новые красные линии. 3, лучше 4.
4. Усратся с перепугу.
5. Обвинить во всем Зеленского, Ермака и 73%.
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26.09.2022 20:31 Ответить
Главное не забыть высказать сильную озабоченность
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26.09.2022 22:37 Ответить
І ввести 135й пакет "жорстких і потужних" санкцій (напр., заборонити дон-дону кадиркіну прилітати на острів Пасхи).
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26.09.2022 23:21 Ответить
Есть только одно разумное решение-немедленно передать Украине часть своего ядерного потенциала, вместе со средствами доставки, разумеется!
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26.09.2022 23:19 Ответить
Мрії, мрії...
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26.09.2022 23:22 Ответить
якщо сша хоче ядерних ударів, то хай приймає їх з радістю НАД СВОЄЮ ТЕРИТОРІЄЮ!!! таке саме стосується і мосКАЛЛів
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27.09.2022 00:44 Ответить
@John Smith 868f3dd3

> якщо сша хоче ядерних ударів, то хай приймає їх з радістю НАД СВОЄЮ ТЕРИТОРІЄЮ!!!

Джонні, а ви точно зі США пишете, чи це просто для понту, через VPN?
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27.09.2022 02:47 Ответить
Сподіваюся, що це буде дуже сильна стурбованість.
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27.09.2022 05:46 Ответить
 
 