У США есть план действий в случае применения РФ ядерного оружия, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У администрации президента США Джо Байдена есть план, как действовать в случае применения ядерного оружия Россией.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в CBS, передает Цензор.НЕТ.
Блинкен отказался поделиться конкретными сведениями, но отметил, что "мы очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии".
По его словам, неизвестно, скажет ли кто-нибудь в Кремле президенту России Владимиру Путину "нет", если он решит запустить ядерное оружие.
"Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И частично, я думаю, Россия попала в тот беспорядок, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно", - отметил Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
Це ви радите тим, хто вшановує традиції Енола Гей? Виглядає вельми кумедним.
А зараз США дійсно дуже перелякані можливим використанням російської ядерної зброї, та не по Україні, а по самих США, бо можливі наслідки це лише моделювання, точно нихто не знає які будуть наслідки.
Переляканими виглядаєте лише ви.
В цілому це нормально, вони дійсно не бажають наражати на небезпеку свій народ.
Бо небезпека існує. Гарантувати що зможуть збити усі ракети неможливо.
І якщо путін дійсно смертельно хворий, то є вірогідність що ніякі здержуючи дії його не зупинять.
Ну це ще бабця надвоє сказала... © Родіон Раскольников
До речі, про червонодупих - Німеччина в останні дні війни пропонувала англо-американським військам капітуляцію, але (!) із продовженням війни проти більшовицьких орд на сході. І навіть запрошували англосаксів приєднатися і разом духопелити комуністів. Про це свідчить, наприклад, Вальтер Шелленберг у своїх мемуарах. Однак Ейзенхауер відкинув цю ідею. А цікавий був би сценарій історії... ))
1. Об'явлення війни UK та US проти Deutsches Reich. Чому? Тому що ГУЛАГ та ГОЛОДОМОР вже спрацювали, а про Аушвіц навіть ще креслення не були зроблені у 1939-му.
2. Об'явлення війни Nippon проти UK та US у 1941-му. Чому? Тому що Nippon взагалі мали можливість цього не робити. Якби вони дочекалися 1946-47-го, то взагалі мали б можливість увійти в коаліцію проти скаженого ведмедя USSR, який напився крові.
Інші дії це спроби компенсувати ці помилки, але вони теж не мали успіху.
Як наслідок - скаженого ведмедя годують усією Європою засовуючи йому гроші в усі дірки, а вбити ведмедя зараз намагаються Збройні Сили України, звісно з допомогою USA, UK та інших, але... ленд-ліз який вони надали скаженому ведмедю у 194х-х був набагато більший, ніж те, що ми бачимо зараз.
Саме тому я не розділяю деяких "супер емоцій" від "підтримки".
Недоречність вашого сарказму стає очевидною лише через те, що як би все те, що ви декларуєте тут, було б правдою, то наразі Україні не було б чим воювати взагалі.
А те, що Україна не є членом NATO, трапляється виключно тому, що відмова від членства в Альянсі була невід'ємною частиною проактивної державної політики України щодо унеможливлення вступу до Північно-Антлантичного блоку протягом останніх 30-років. А небажання бути членом NATO державі весь час делегував, й делегує надалі саме український народ, систематично обираючи відверто антинатівський набрід на кшталт Тимошенок, Вітренок, Литвинів, Януковичів, Морозів, Луценок, Симоненок й тощо.
І навіть останнього разу всі так "воліли" вступити до NATO, що для того спеціально обрали собі російську Зєлупу. Себто, можна зробити висновок, несамовите прагнення вступити до NATO було сублімовано в обрання Зєлупи.
Сарказм пов'язаний виключно з нездоровими тенденціями політики ******** демократів (які по суті перетворилися скоріше на ліволібералів). І тут навряд чи можна щось заперечити: усе занадто очевидно.
P.S.: про всяк випадок, я в курсі справжнього значення назви славетного бомбардувальника. І що назва не має відношення до "удара кожаной бомбой по глубокому каньону в поповедных холмах Турдберри-Хиллз" )) Власне тому не зміг утриматися від гри слів ))
P.P.S.: щодо останнього ґабзацу повністю згоден, тут навіть нема чого додати - essential comment.
немає впевненості в тому, що ви свідомі того, про що розповідаєте.
Ви, мабуть із Марса щойно прибули, через що, напевно, пропустили "боротьбу" Юрія Луценка в повному обсязі. Але рукописи не горять. Ось вам пряма цитата із його промови до виборців в Донецьку під час передвиборчого турне 2002-го року:
https://maidan.org.ua//arch/hist/1161636782.html
"Да, мы можем признать УПА воюющей стороной. Но на чьей стороне? Может быть, им стоит пенсии получать в Берлине? И будут ли рады немцы такому обращению за пенсиями? Опять же, море людей во всем мире заинтересовано в этой проблеме. Какой будет реакция Польши, России, Израиля, США, Канады, Австралии? Когда в 1995 году этот вопрос обсуждался в Верховной Раде, тогдашний спикер Александр Мороз послал запросы в иностранные посольства и получил официальные ответы, что государства Польша, Израиль и Россия разорвут дипломатические отношения с Украиной в случае реабилитации УПА. Может быть, сейчас время изменилось, и такой резкой реакции не будет, но реакция мирового общественного мнения в любом случае последует, если Украина признает людей, осужденных Нюрнбергским трибуналом, ветеранами войны."
"А у нас как-то так стали называть дивизию СС "Галичина" "первой украинской дивизией "Галичина". И потихоньку пошли разговоры, что части ваффен СС - это армейские части. В Нюрнберге было очень четко сформулировано, что преступными являются любые формирования СС и дан их перечень, где есть место и дивизии "Галичина". Любая попытка реабилитации этих людей пойдет во вред Украине. Этот вопрос решен раз и навсегда".
Себто, Юрія Лученко жене махрову вату, і його рот віртуозно озвучує кремлівські методички, що не дивно, бо на той час Юрій Луценко був членом Соціалістичної партії, яка була, як і всі комуняки, на грошовому утриманні москви. А якщо стисло, то Ю.Луценко просто піздіт. Піздіт як Путін. Піздіт Юра і про Австралію, і про Канаду, і про Нюрберзький трибунал, бо матеріали якого НІКОЛИ не публікувалися в СССР у повному обсязі. Як ми бачимо, Луценко зробив неабиякий особистий внесок у плекання донецького сепаратизму.
Але Луценко, як людина вельми хитровиєбана, почав перевзуватися на ходу згідно поточної політкон'юктури, цілком усвідомлюючи, що серед.стат. лох має пам'ять як у рибки - лише 7секунд, і ніцого в тому не просцить. І, як ми бачимо, Луценко із власною стратегією кар'єрного зростання ніразу не помилився. Ще й шанувальників власної порожнечі здобув чимало.
Тю, так цю вашу, та й загальну сталу нерозбірливість як в людях, так і у всьому іншому, доводять результати кожних наступних виброрі. І кого ви хотіли цим очевидним фактом здивувати, незрозуміло.
По друге, в маскві не може не бути військових об'єктів, бо кремль це фортеця, тобто військовий об'єкт, який підлягає знищенню.
Безнаказанность породила вседозволенность. Нужно ******* в жилой дом в белгородской области, наказать за Винницу. Тогда они будут ссать, и подумают что на их действия будут противодействия. Может подумают что рисковано провоцировать Украину на ответные запуски.
А так как они прекрасно знают что ответных запусков не будет, они нас считают за лохов, и творят что хотят.
Я бы им с удовольствием проводку замкнул, в какой нибудь зимней вишне, в момент когда куча руснявых потомков, будущих фашистов пойдут в кино.))) Потому что та нация совершает преступление против человечности, и просто обязана быть наказаной!!
Они только и ждут, чтобы Куйло ударило хотя бы 1 раз ЯО. После этого оно даже не успеет добежать до своего говночемодана (отнюдь не ядерного).
Что с этого выйдет? Россия будет обезглавлена с военным руководством также и война на этом закончится.
Только почему США ждут когда путин нанесет ядерный удар если можно первыми нанести удар
Война моментально закончилася б. И без условий России.
Поэтому ядерная война если она до сих пор не началась а могла с первых дней войны быть что мешало?
Значит это пугалки путина
Он знает что его бункера не будет
И тогда США поставят в России своего человека для управления страной.
(С) Оста Бендер
единственный план это сказать что США нанесут удар по маЦкве и Питеру. причём сказать это так.чтоб услышало быдло живущее в маЦкве и Питере.
Щоправда, потім все одно сталася глобальна термоядерна війна, походу роздовбали СРСР, що не може не сподобатися але то вже інша історія...
Блинкен сказал, что риторика путлера "безотвественна" и добавил, что США передали россии свои опасения по поводу [ядерных] угроз.
"President Biden has been determined that as we're doing everything we can to help the Ukrainians defend themselves, as we're doing everything we can to rally other countries to put pressure on Russia, we're also determined that this war not expand, not get broader," Blinken explained.
Короче, мы делаем всё, чтобы украинцы могли себя защитить, но мы также делаем всё, чтобы не втянуть в войну другие страны.
Как думаете, даже несколько десятков раз повторенное заклинание (Шольцем, Джонсоном, Столтенбергом и т.д.), что нельзя втягивать НАТО в войну, всё равно не исключает, что НАТО втянется в войну конвенциональным или неконвенциональным оружием в случае применения россией неконвенционального оружия против Украины? Вопрос риторический, как и вопрос, что же невоенное они могут придумать, чтобы последствия для россии были "катастрофическими"?
Для меня просто дикость, что НАТО, имея три страны с ядерным оружием, настолько опасается войны с паРашей, а паРаша при этом без опасений угрожает НАТО применением ядерного оружия и творит, что хочет.
У США є алгоритим дій як що паРаша застосує тактичну ядерну зброю 1 - 20 кілотон з літаків, ось у чому питання.
Ось 26.09.22 Ядерний шантаж, як завжди "дзвінок" про "мир" на умовах путіна. Не? А про шо говорять путін і лукашенко? Про ресурси... а між ядерним шантажем і понедільком, була тілька ОДНА подія - поява Wellerman (санкція-фьючерсів) повязаних із контролем ресурсів. Який дивний збіг. А тут глава МЗС Туреччини Чавушоглу - За словами міністра, світ перебуває в "періоді невизначеності", а війна Росії на території України "розхитує баланс сил у світі та посилює протиріччя між провідними державами". А це про Китай, ще один учасник шантажу 21.09.22 - Під час свого візиту до Японії, де Китай близько.
"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із Росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба ухвалювати відповідальні рішення. Не хочуть - не треба", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко.
Водночас Путін, коментуючи слова Лукашенка, закликав Захід з повагою ставитись до Росії.
"З повагою до нас (Росії. - Ред.) ставитися" ,- сказав Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3369620 "Атракціон" нечуваної щедрості почався))
Цікаво почався понеділок
1. Эвакуировать посольства в Польшу.
2. Запретить передачу Польше HIMARS, воизбежании эскалации.
3. Начертить новые красные линии. 3, лучше 4.
4. Усратся с перепугу.
5. Обвинить во всем Зеленского, Ермака и 73%.
> якщо сша хоче ядерних ударів, то хай приймає їх з радістю НАД СВОЄЮ ТЕРИТОРІЄЮ!!!
Джонні, а ви точно зі США пишете, чи це просто для понту, через VPN?