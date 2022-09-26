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Ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесчину: один дрон уничтожен, два попали в объект военной инфраструктуры, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

Одесчину ночью враг атаковал дронами-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение ОК "Південь".

Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры.

В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов, организована эвакуация гражданского населения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются. Информация уточняется.

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Топ комментарии
+38
Бьют по складам, ссссуки! Чтоб они все сдохли! И иранцы - тоже.
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26.09.2022 07:12
+36
Без наводки предателей не обошлось 100%
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26.09.2022 07:37
+23
не всіх стукачів виловили в одесі,
чому нема чим збивати,
наші могли б так само лупити по москалям в енергодарі чи інших містах
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26.09.2022 07:29
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Таки думаю все ж окупантка Хаджубею.
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26.09.2022 15:24 Ответить
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