Ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесчину: один дрон уничтожен, два попали в объект военной инфраструктуры, - ОК "Південь"

Одесчину ночью враг атаковал дронами-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение ОК "Південь".

Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры.

В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов, организована эвакуация гражданского населения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются. Информация уточняется.

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