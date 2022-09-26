Ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесчину: один дрон уничтожен, два попали в объект военной инфраструктуры, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Одесчину ночью враг атаковал дронами-камикадзе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение ОК "Південь".
Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры.
В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов, организована эвакуация гражданского населения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются. Информация уточняется.
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Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий26.09.2022 15:24 Ответить Мне нравится 1
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чому нема чим збивати,
наші могли б так само лупити по москалям в енергодарі чи інших містах