Украинские защитники отбили атаки армии РФ вблизи 13 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов, авиация Сил обороны нанесла по захватчикам 33 удара.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести пятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым домам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Есть угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за минувшие сутки, противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 83 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал 4 ударных БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньковое;

на Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Северск, Григорьевка, Белогоровка, Закотное, Диброва, Верхнекаменское, Веселое, Раздольевка, Озерное и Спорное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское, Новомихайловка и Прасковьевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны из танков, минометов и ствольной артиллерии 18 населенных пунктов. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времовка и Красное.

На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населённых пунктов, недалеко от линии столкновения.

На территории Российской Федерации продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться. Личный состав, прибывающий в сборные пункты в Белгородской области, объявляет список, который необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда.

Также указанные меры противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября этого года, в Севастополе, на базе автомобильного батальона Черноморского Флота, начата подготовка отмобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

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В то же время, противник пытается реализовать объявленный незаконный "референдум" на временно занятых территориях Украины. Так, в населенных пунктах Запорожской области, представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме". К тому же такие обходы преследуют цель и выявление мужчин. Такие же меры враг предпринимает и в населенных пунктах Луганской области.

Оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября этого года по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в городе Херсон. Предварительно противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.