В российском Липецке мобилизованных мужчин отправляют на войну в Украину после одного дня учений, - росСМИ

В Липецке мобилизованных мужчин после одного дня учений отправляют на войну в Украину, таким образом, вероятно, "закрывая дыры" в разбитой украинскими бойцами 3-й дивизии 237-го танкового полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Медиазона".

Жена мобилизованного из Липецка рассказала журналистам, что ее 45-летнего мужа "отправляют на линию фронта с Донбассом" после одного дня обучения.

По словам женщины, ее муж получил повестку в пять утра 22 сентября, к семи часам пошел в военкомат, "в 10:30 где-то собрали два автобуса и повезли в Белгородскую область". По словам женщины, "учения были один день", а на следующий день ее муж сообщил, что их отправляют на линию фронта.

"Их 1000 человек, медкомиссии не было", – добавила она.

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Отмечается, что мужчину отправили в 237-й танковый полк.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал пример "частичной" мобилизации в РФ:

237-й танковый полк 3-й мотострелковой дивизии пополняется первыми же мужчинами, которых успел схватить военкомат и без подготовки сразу направляет на фронт в Украину. 3-я дивизия была разбита в многомесячных боях под Изюмом, и сейчас находится на Оскольском фронте. Ее не могут вывести с фронта, пытаются пополнить кем-либо. Это хороший признак, что ситуация там у оккупантов критическая, пытаются заткнуть дыры в боевых порядках любой ценой".