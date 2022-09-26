В российском Липецке мобилизованных мужчин отправляют на войну в Украину после одного дня учений, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Липецке мобилизованных мужчин после одного дня учений отправляют на войну в Украину, таким образом, вероятно, "закрывая дыры" в разбитой украинскими бойцами 3-й дивизии 237-го танкового полка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Медиазона".
Жена мобилизованного из Липецка рассказала журналистам, что ее 45-летнего мужа "отправляют на линию фронта с Донбассом" после одного дня обучения.
По словам женщины, ее муж получил повестку в пять утра 22 сентября, к семи часам пошел в военкомат, "в 10:30 где-то собрали два автобуса и повезли в Белгородскую область". По словам женщины, "учения были один день", а на следующий день ее муж сообщил, что их отправляют на линию фронта.
"Их 1000 человек, медкомиссии не было", – добавила она.
Отмечается, что мужчину отправили в 237-й танковый полк.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал пример "частичной" мобилизации в РФ:
237-й танковый полк 3-й мотострелковой дивизии пополняется первыми же мужчинами, которых успел схватить военкомат и без подготовки сразу направляет на фронт в Украину. 3-я дивизия была разбита в многомесячных боях под Изюмом, и сейчас находится на Оскольском фронте. Ее не могут вывести с фронта, пытаются пополнить кем-либо. Это хороший признак, что ситуация там у оккупантов критическая, пытаются заткнуть дыры в боевых порядках любой ценой".
Пожалуйста, подождите...
Так это ж хорошо.
https://twitter.com/i/status/1574084617627631616
Класична схема
Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо" - они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно ...
В кожній хаті солдати сидять
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І на «ваших» чекає напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить и любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
И чуть дольше они проживут …