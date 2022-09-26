РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14828 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Мобилизация в РФ
12 723 50
армия РФ (15397) Россия (91317) Бутусов Юрий (3917) мобилизация (1629)

В российском Липецке мобилизованных мужчин отправляют на войну в Украину после одного дня учений, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мобілізація

В Липецке мобилизованных мужчин после одного дня учений отправляют на войну в Украину, таким образом, вероятно, "закрывая дыры" в разбитой украинскими бойцами 3-й дивизии 237-го танкового полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Медиазона".

Жена мобилизованного из Липецка рассказала журналистам, что ее 45-летнего мужа  "отправляют на линию фронта с Донбассом" после одного дня обучения.

По словам женщины, ее муж получил повестку в пять утра 22 сентября, к семи часам пошел в военкомат, "в 10:30 где-то собрали два автобуса и повезли в Белгородскую область". По словам женщины, "учения были один день", а на следующий день ее муж сообщил, что их отправляют на линию фронта.

"Их 1000 человек, медкомиссии не было", – добавила она.

Также смотрите: Преступная мобилизация используется Россией, чтобы продолжить страдания людей, - Зеленский. ВИДЕО

Отмечается, что мужчину отправили в 237-й танковый полк.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал пример "частичной" мобилизации в РФ:

237-й танковый полк 3-й мотострелковой дивизии пополняется первыми же мужчинами, которых успел схватить военкомат и без подготовки сразу направляет на фронт в Украину. 3-я дивизия была разбита в многомесячных боях под Изюмом, и сейчас находится на Оскольском фронте. Ее не могут вывести с фронта, пытаются пополнить кем-либо. Это хороший признак, что ситуация там у оккупантов критическая, пытаются заткнуть дыры в боевых порядках любой ценой".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Бо їх нічому вчити. Вони мясо, ходячі трупи
показать весь комментарий
26.09.2022 09:15
+15
Вони все уміють - телевізор навчив .
показать весь комментарий
26.09.2022 09:17
+13
а самостоятельно забираться в чёрный полиэтиленовый пакет
показать весь комментарий
26.09.2022 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо їх нічому вчити. Вони мясо, ходячі трупи
показать весь комментарий
26.09.2022 09:15 Ответить
а самостоятельно забираться в чёрный полиэтиленовый пакет
показать весь комментарий
26.09.2022 09:38 Ответить
це просто на расеи "празднік" какой-то....
показать весь комментарий
26.09.2022 09:16 Ответить
Вони все уміють - телевізор навчив .
показать весь комментарий
26.09.2022 09:17 Ответить
І навіщо будучим гарним кацапам медкомісія? Це зайве.
показать весь комментарий
26.09.2022 10:27 Ответить
Чоловічок шибкоздох.
показать весь комментарий
26.09.2022 09:18 Ответить
и это всё, что тебя смутило?
показать весь комментарий
26.09.2022 09:22 Ответить
а, ну т.е. всё остальное это норм, только это тебя задело. ок, мр.детектив
показать весь комментарий
26.09.2022 09:29 Ответить
"В новости было ошибочно указано, что военно-учетная специальность Козырева - рядовой, на самом деле речь шла о звании."
показать весь комментарий
26.09.2022 09:31 Ответить
нас не интересует что ты свиноцабака думаешь...!
показать весь комментарий
26.09.2022 10:00 Ответить
паРаша це і є одна "нестьіковочка". на паРаші вік частічномобілізованих рядових не обмежений, головне, щоб хоч якось міг пересуватися, не обов'язково на двох.
показать весь комментарий
26.09.2022 09:25 Ответить
Звичайне головотяпство...
показать весь комментарий
26.09.2022 09:35 Ответить
ВСУ неважно добровольцы вы свиноцабаки или мобики - отправят вас на концерт Кабздона...!
показать весь комментарий
26.09.2022 09:47 Ответить
Мясные батальоны "иванов" и "емель".))
показать весь комментарий
26.09.2022 09:19 Ответить
1000 захрявший воїнів-осіб, це на пів дня роботи ЗСУ. Або - ЗДАЙОМСУууууу!!!!
показать весь комментарий
26.09.2022 09:20 Ответить
незабаром 1000 на день
показать весь комментарий
26.09.2022 09:46 Ответить
"отправляют на линию фронта с Донбассом" после одного дня обучения.

Так это ж хорошо.
показать весь комментарий
26.09.2022 09:20 Ответить
1 день навчання=1 годиниа життя на фронті
показать весь комментарий
26.09.2022 09:21 Ответить
Некоторые уже и сексом успевают занятся

https://twitter.com/i/status/1574084617627631616
показать весь комментарий
26.09.2022 09:22 Ответить
Треш!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.09.2022 13:12 Ответить
Добривам не потрібна медкомісія.
показать весь комментарий
26.09.2022 09:23 Ответить
Ну й добре . Це не воїни , це - м'ясо ... Набагато гірше було б , якби вони пройшли повноцінну підготовку ..
показать весь комментарий
26.09.2022 09:25 Ответить
це їм помста за рошен))
показать весь комментарий
26.09.2022 09:31 Ответить
Попрощайся з ним, бо йому *****.
показать весь комментарий
26.09.2022 09:31 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 09:33 Ответить
Собиратель рюZkих Ємель с печи...зна що робе..., скоро подключацца чуваки из Простоквашиного...почтальон Печкин,для Федор и Кот матроскин с собаками Шаріковимі...🐓🐔🦍🦅🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.09.2022 09:36 Ответить
Навчання як залізти в пакет?
показать весь комментарий
26.09.2022 09:39 Ответить
Все одно їх задвохсотять ще у потягах. Чого час втрачать?
показать весь комментарий
26.09.2022 09:40 Ответить
в нього хоч одна думка була, як не піти? мабуть, не було..., я розумію його бабу - їй хочеться білу ладу..., а чоловіку чого хочеться? піти та швидко померти за палац путіна? дебіл та смертник... погано, що там таких дуже багато...
показать весь комментарий
26.09.2022 09:53 Ответить
жги быдлонасекомышей болот мацковии
показать весь комментарий
26.09.2022 09:54 Ответить
Як правильно назвати їх - одноразові або одноднівні?
показать весь комментарий
26.09.2022 09:55 Ответить
Одноденні .
показать весь комментарий
26.09.2022 10:34 Ответить
Ввечері - мобілізація, зранку - фронт, ввечері - чорний мішок. Зранку - мобілізація, увечері - фронт, зранку - чорний мішок.
Класична схема
показать весь комментарий
26.09.2022 09:55 Ответить
А лада калина когда?
показать весь комментарий
26.09.2022 10:35 Ответить
За отказ воевать 10 лет за убийство 7. Вот и забавная арифметика.
показать весь комментарий
26.09.2022 09:55 Ответить
28.02.2022

Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо" - они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно ...

В кожній хаті солдати сидять

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І на «ваших» чекає напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить и любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
И чуть дольше они проживут …

показать весь комментарий
26.09.2022 09:57 Ответить
рюзке сами должны решить свою судьбу.
показать весь комментарий
26.09.2022 09:57 Ответить
могилизация-утилизация
показать весь комментарий
26.09.2022 09:58 Ответить
Куй залізо ,поки не протверезіло
показать весь комментарий
26.09.2022 10:01 Ответить
Это хорошо меньше теперь уже и диваных воинов
показать весь комментарий
26.09.2022 10:02 Ответить
Разве это плохо?
показать весь комментарий
26.09.2022 10:54 Ответить
Я вот пытаюсь понять - а какую смысловую нагрузку несут такие новости ?!
показать весь комментарий
26.09.2022 10:56 Ответить
Большая часть поголовья боеспособных роZZийских войск (до 120 тыс. голов) вооруженных самым лучшим и современным оружием сидят за 3-х метровыми бронебетонными стенами руZZких военных баз в оккупированной Ичкерии. Ни один военнослужащий из этих частей не был передислоцирован в Украину, даже наоборот, оккупационная группировка руZZких захватчиков была значительно усилена, материально техническое снабжение значительно повышено.
показать весь комментарий
26.09.2022 11:06 Ответить
Навчать правильно користуватись чорними пакетами.
показать весь комментарий
26.09.2022 11:29 Ответить
 
 