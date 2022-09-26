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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15397) война (46991) Генштаб ВС (4308) уничтожение (3868) техника (1545) потери (3865)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 57,2 тыс. человек, 260 самолетов, 224 вертолета, 2 290 танков, 1 369 артсистем и 4 857 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 сентября потери личного состава противника составляют около 57 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 57200 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2290 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4857 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1369 (+1) ед,

РСЗО - 330 (+2) ед,

средств ПВО - 172 (+1) ед,

самолетов - 260 (+1) ед,

вертолетов - 224 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),

крылатых ракет – 241 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3711 (+10) ед,

специальной техники – 131 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 57,2 тыс. человек, 260 самолетов, 224 вертолета, 2 290 танков, 1 369 артсистем и 4 857 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+16
тут ще цікавий факт, про втрати в Афганістані інформація звідки? з совка, що автоматично можна множити на 10, так що, ще не як в Афганістані, але ми до цього йдемо, у рашиста буде земля горіти під ногами на українській святій землі
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26.09.2022 09:26
+15
Непогано так раскирдували
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26.09.2022 09:22
+14
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26.09.2022 09:37
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Непогано так раскирдували
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26.09.2022 09:22 Ответить
Афганістан 80-х нервово курить в стороні.
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26.09.2022 09:22 Ответить
тут ще цікавий факт, про втрати в Афганістані інформація звідки? з совка, що автоматично можна множити на 10, так що, ще не як в Афганістані, але ми до цього йдемо, у рашиста буде земля горіти під ногами на українській святій землі
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26.09.2022 09:26 Ответить
За даними військових експертів втрати серсер 140 тисяч плюс сто тисяч афганців котрі воювали на стороні червоних, втрати сил оборони Афганістана близько 300 тисяч бійців також вбито більш як один міліон цивільних.
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26.09.2022 11:49 Ответить
На секунду, - 7 місяців і я не віру в 57 000, я вірю в 70 десь. На секундочку, за СІМ місяців. А далі буде ще цікавіше, ба більше бу. *******?!
Ото ж я ще раз стверджую - Афганістан 80-х нервово курить в стороні.
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26.09.2022 17:27 Ответить
Интересно смотреть начало єтой авантюри с 24 февраля где пели песнт бравурні.. типа Ольга ********* и прочие пропагандони рабZeи.. .
Симонян орала Киев за два дня ..********* за три...СаСалвьев за неделю....
Ржач конкретній...🤣♥️🖤Слава ЗСУ...🔱👌💪
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26.09.2022 09:29 Ответить
для танго нужны двое, для могилизации - тоже: холопы хйла и ЗСУ
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26.09.2022 09:30 Ответить
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26.09.2022 09:37 Ответить
Майже по усіх показниках плюси. Слава ЗСУ!
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26.09.2022 09:39 Ответить
Завтра в Латвию доставят высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS

Cистемы HIMARS будут доставлены на военный полигон для проведения учебных стрельб ракетами по целям в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море.

HIMARS - высокоточные ракетно-артиллерийские системы с дальностью стрельбы около 300 километров.

...казалось бы, при чём тут украинский Крым и Черноморский флот *********?
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26.09.2022 09:44 Ответить
ilga gan baidījās visi te kaut ko likt nopietnāku par ķaķeni
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26.09.2022 10:09 Ответить
Я не понял, что написал латышский друг, но полностью с ним согласен!
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26.09.2022 12:20 Ответить
Nato was always afraid to station in Baltic states anything more serious than a slingshot.
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26.09.2022 15:01 Ответить
Przez długi czas wszyscy bali się umieścić tu coś poważniejszego niż kociak
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27.09.2022 09:47 Ответить
proca nei kotiek
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27.09.2022 15:22 Ответить
Жнива йдуть повним ходом.
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26.09.2022 09:48 Ответить
На границе Запорожской области ликвидирован командир ЧВК "Вагнер" (фото)

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26.09.2022 09:57 Ответить
ого. ОГО!!
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26.09.2022 10:04 Ответить
шо? опять?
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26.09.2022 10:07 Ответить
Завтра буде більше, плюс полонені
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26.09.2022 10:38 Ответить
таки незрозуміло, де звідки стільки жмурокасапів береться
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26.09.2022 11:06 Ответить
Popadanie pravilnix mesta zbora roSSijskix nacistov, osobeno v okruzeniji, smotrish, uze 100 trupov roSSijan , drugom meste povtor, tak i nabirajetsa cifra...
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26.09.2022 12:05 Ответить
 
 