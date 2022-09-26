Общие боевые потери РФ с начала войны – около 57,2 тыс. человек, 260 самолетов, 224 вертолета, 2 290 танков, 1 369 артсистем и 4 857 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 сентября потери личного состава противника составляют около 57 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 57200 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2290 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4857 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1369 (+1) ед,

РСЗО - 330 (+2) ед,

средств ПВО - 172 (+1) ед,

самолетов - 260 (+1) ед,

вертолетов - 224 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),

крылатых ракет – 241 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3711 (+10) ед,

специальной техники – 131 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.