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Казахстан (740) Россия (91324) псевдореферендум (125)

Казахстан не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях, - МИД республики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

казахстан

Казахстан поддерживает принципы территориальной целостности стран, их суверенного равенства и мирного сосуществования.

Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - говорится в сообщении.

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаро напомнил, что президент Касим Жомарт-Токаев "неоднократно, в частности, в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неукоснительного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации".

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать усиленное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и глобальном уровне", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+16
Якщо коротко: ПТН-ПНХ.
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26.09.2022 10:28
+13
Для Казахстана сейчас лучшее время, чтобы безболезненно выйти из сферы влияния раши и они пользуются этим.
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26.09.2022 10:31
+6
Казахстану нужно уже создавать Союз Стран Центральной Азии.

Казахстан + Узбекистан + Таджикистан + Киргистан + Туркменистан.

Это раньше они боялись, что россия нападет! Сейчас уже Китай готов защитить!

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26.09.2022 10:36
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Якщо коротко: ПТН-ПНХ.
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26.09.2022 10:28 Ответить
Для Казахстана сейчас лучшее время, чтобы безболезненно выйти из сферы влияния раши и они пользуются этим.
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26.09.2022 10:31 Ответить
оті приїхавші пару лямів кацапів - це перелякане стадо, яке не має ні прав ні свобод навіть на соїй "родіне", що вже казати за казахстан.
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26.09.2022 10:38 Ответить
Сейчас это не имеет никакого значения. Главное то, какую политику проводит руководство Казахстана.
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26.09.2022 10:44 Ответить
Що тобі постійно потрібно на цьму сайті,не набридло принижуватися?
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26.09.2022 10:52 Ответить
Вони не RU, вони підару, ру на фронті, а це майбутні казахи.
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26.09.2022 11:00 Ответить
Там москальні багато на півночі. Їх усіх перебить це час потрібен.
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26.09.2022 10:36 Ответить
https://youtube.com/shorts/16PKSmXlf70?feature=share





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Жителі окупованої Снігурівки на Миколаївщині вийшли на мітинг проти "референдуму".
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26.09.2022 10:36 Ответить
Казахстану нужно уже создавать Союз Стран Центральной Азии.

Казахстан + Узбекистан + Таджикистан + Киргистан + Туркменистан.

Это раньше они боялись, что россия нападет! Сейчас уже Китай готов защитить!

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26.09.2022 10:36 Ответить
Влада в Казахстані прекрасно розуміє, що, при переважаючій кількості "расейскаязичних" у східних та північних оластях країни, "завтра" подібне може буть спровоковане і у них!
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26.09.2022 10:38 Ответить
Токаєв ще на пітерському форумі показав куйлу його місце біля параші.....
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26.09.2022 10:42 Ответить
респект казахам!
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26.09.2022 10:57 Ответить
Москалі проковтнуть, після заяви Сі вони можуть лиш вкусити себе за...
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26.09.2022 11:02 Ответить
 
 