Казахстан не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях, - МИД республики

Казахстан поддерживает принципы территориальной целостности стран, их суверенного равенства и мирного сосуществования.

Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - говорится в сообщении.

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаро напомнил, что президент Касим Жомарт-Токаев "неоднократно, в частности, в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неукоснительного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации".

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать усиленное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и глобальном уровне", - говорится в сообщении.

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