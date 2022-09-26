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Оккупанты разбирают баржевый мост, который долго собирали под Антоновским в Херсоне. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты по неизвестной причине разбирают импровизированный мост из барж, который они долгое время собирали вдоль быков Антоновского моста под Херсоном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил OSINT-энтузиаст Тим Эргарт.

На первом фото со спутника компании Planet Labs от 25 сентября в 11:18 перемещенные баржи можно увидеть припаркованными на северном берегу Днепра, остальные находятся в процессе перемещения на момент съемки.

Оккупанты разбирают баржевый мост, который долго собирали под Антоновским в Херсоне 01

Ниже – более четкое фото, сделанное 25 сентября в 12:24 по киевскому времени. Видно, что разборка баржевого моста рядом с Антоновским продолжается.

Оккупанты разбирают баржевый мост, который долго собирали под Антоновским в Херсоне 02

Кроме этого, эксперт показал еще одну подтвержденную точку причаливания парома оккупантов на южном берегу Днепра к востоку от Херсона.

Читайте: На Херсонщине Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления войск РФ
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Топ комментарии
+23
"Мы покончили с российской профессиональной армией, пришло время покончить и с любительской", - Валерий Залужний
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26.09.2022 11:52
+18
Окупанти будуть намагатись збудувати цю переправу в іншому иісці 100% 😠
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26.09.2022 11:51
+16
Найбоєздатніші ще не доїхали з військкоматів кацапії.
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26.09.2022 12:03
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Мабуть хочуть щость перевезти на цих баржах?
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26.09.2022 11:48 Ответить
треба вимагати пояснень..., чому? ми вже купили поп-корн, зручні крісла та дудки..., а тут таке...
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26.09.2022 11:49 Ответить
туди було перекинуто з Харківшини найбоєздатніші підрозділи..так говорили
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26.09.2022 11:57 Ответить
Найбоєздатніші ще не доїхали з військкоматів кацапії.
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26.09.2022 12:03 Ответить
звєрі
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26.09.2022 12:06 Ответить
Якщо уважно подивитися карту війни то дійсно щось має бути і позитивне. Ще один котел на підході
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26.09.2022 12:11 Ответить
казали що орки налагодили буля Нової Каховки насип зробили..і по ній переправляють озброєння
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26.09.2022 11:50 Ответить
Переправляють,але це їм не допоможе.
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26.09.2022 12:10 Ответить
на діпстейт карті Архангельське за 17 число було у сірій зоні 18 вже окуповане
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26.09.2022 12:18 Ответить
в районі Брускинського теж 25 в сірій зоні а 26 вже в червоній окупованій--значить зброя йде через переправи
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26.09.2022 12:20 Ответить
Брускинское как было в серой зоне так и остаётся,а Архангельское разделено пополам.Но там ещё вчера нп Щасливое возле Брускинского был в серой зоне ,а сегодня уже обозначается как оккупирован
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26.09.2022 12:34 Ответить
Фронт динамічний. Ситуація постійно змінюється, але все буде Україна!
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26.09.2022 18:22 Ответить
І що? У кацапів вразливе положення їх розстрілюють як у тирі.там у них найкращі війська залишки дшв.тому тут поспішати не варто.
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26.09.2022 13:34 Ответить
треба передати координати кому треба..., та може кому треба вже знають...
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26.09.2022 12:12 Ответить
підуть пішки по воді....
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26.09.2022 11:50 Ответить
Будут грєсті на вьослах на баржах ну ілі как лапатниє бурлакі-волоком...
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26.09.2022 11:51 Ответить
щоб не було можливості відступати
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26.09.2022 11:51 Ответить
Погана пропускна спроможність.
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26.09.2022 11:51 Ответить
Окупанти будуть намагатись збудувати цю переправу в іншому иісці 100% 😠
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26.09.2022 11:51 Ответить
Хутин взял управление в свои руки, он быстрее угробит российскую армию , чем его Хенералы 🤣🤣
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26.09.2022 12:05 Ответить
Їм діватись нікуди. Будуть намагатись зробити якусь серйозну переправу.
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26.09.2022 15:11 Ответить
"Мы покончили с российской профессиональной армией, пришло время покончить и с любительской", - Валерий Залужний
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26.09.2022 11:52 Ответить
Они просто, как всегда отрезают путь отступления своей окруженной армии. Не хотят морочиться, как всегда бросают свою армию на произвол судьбы.
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26.09.2022 11:53 Ответить
Мо' хтось запропонував зміняти той міст на цистерну бояри?
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26.09.2022 11:54 Ответить
Водичка уже прохладная. Немного прогреется на этой неделе, но все равно зубоскальная. Готовьтесь окунуться, кацапы. Учтите, там течение может быть разным в разных слоях воды, не так уж и просто там плавать, особенно если похудели на своих блевотярских собойках.
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26.09.2022 11:54 Ответить
з невідомої причини розбирають імпровізований міст...причина значить є..десь знайшли інше місце для переправи...знають що ЗСУ не будуть бити по Новокаховському шлюзу
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26.09.2022 11:55 Ответить
причем это место не просматривается спутниками, фото невозможно сделать
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26.09.2022 12:00 Ответить
ні...вже є знімки ,зі супутника...інакше б я не говорив...вже десь показували фото..і здається про це Жданов теж розказував
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26.09.2022 12:02 Ответить
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26.09.2022 12:07 Ответить
то есть они тянули баржи вдоль моста на несколько сотен метров, хотя можно было нарыть несколько десятков и дело в шляпе?
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26.09.2022 12:12 Ответить
Зная кацапское авось и безхозяйственность - они бы баржи не разбирали.
ИМ БАРЖИ НУЖНЫ
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26.09.2022 12:08 Ответить
може щоб давки не було при відступі?
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26.09.2022 11:55 Ответить
Оккупированная российская армия сейчас напоминает Титаник. Спасайся, кто может
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26.09.2022 11:58 Ответить
Просто ани там навсегда, в земле...
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26.09.2022 12:06 Ответить
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26.09.2022 12:14 Ответить
Менi нравиця як люди бiгають суетятьс
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26.09.2022 12:14 Ответить
Вони імпровізують "бурную деятельность"😁
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26.09.2022 12:30 Ответить
У них есть рабочая переправа в Новой Каховке для тяжелой техники.
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26.09.2022 12:21 Ответить
Кацапастые из этих барж соорудят новый крейсер "Москва"!
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26.09.2022 12:35 Ответить
Что ж тут неясного - єто работа заградотрядов, ликвидируют пути отступления.
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26.09.2022 13:08 Ответить
ну да, задолбались уже с левого берега дезертиров возвращать на правый, а они ночами по баржам снова переходят на левый берег.
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26.09.2022 13:34 Ответить
Невже адміну незрозуміло що Bob Fayn хитровиіпаний кацапський пропагандон? Нав*язує ********** пропаганду дуже майстерно. Багато хто клює на його гачки.
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26.09.2022 15:16 Ответить
Більше схоже, що вони відтягнули їх з фарватера, щоб щось проплило далі.
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26.09.2022 19:02 Ответить
 
 