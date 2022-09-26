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США должны задать темпы предоставления оружия Украине, за ними последуют и другие союзники - нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костенко

После того как Украина показала, что способна успешно вести наступательные действия, поставки оружия от партнеров будут больше. Но темп в этом вопросе задают именно США.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Опыт Рамштайна показал: когда американцы нам предоставляют что-то, после этого другие страны спокойно начинают предоставлять аналогичное вооружение. Поэтому если Соединенные Штаты зададут темп, предоставив нам танки, то мы получим и немецкие Leopard, и английские Challenger, и израильские Merkava. Сейчас после того как Россия объявила мобилизацию и мы показали, что можем, оружия будет больше и мы сможем эффективнее проводить свои операции", - подчеркнул парламентарий.

По словам Костенко, в США высоко оценивают действия Вооруженных сил Украины и отмечают контрнаступление на Харьковщине.

"США в восторге от ВСУ и Украины. Харьковская операция войдет в историю. И когда мы говорили с конгрессменами о необходимости поставки танков Украине, они с нами соглашались. Поэтому в ближайшее время, надеюсь, увидим это оружие на полях битвы", - подытожил нардеп. .

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Топ комментарии
+4
Зеля має задати темпи боротьби з корупцією. Потім буде !
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26.09.2022 12:01
+4
Правдиво написали в заголовке : воин Костенко. Он настоящий воин, защищает Украину на Николаевском направлении. А шо там стадо ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из них воин, или не зря из называют ЗЕбанутой трусливой сранью?
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26.09.2022 12:07
+4
США нам ничего не должньі. Перестаньте вживати цю хамску манеру, не будьте тупим, як Буба
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26.09.2022 12:42
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а ленд-ліз уже йде чи.ще ні? я шось не можу зрозуміти
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26.09.2022 12:00 Ответить
Це договір на очікування. Вони спустошують склади,а в цей час заводи нову зброю готують
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26.09.2022 12:15 Ответить
вот надо создать сначала, а это годы.
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26.09.2022 13:10 Ответить
Зеля має задати темпи боротьби з корупцією. Потім буде !
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26.09.2022 12:01 Ответить
Правдиво написали в заголовке : воин Костенко. Он настоящий воин, защищает Украину на Николаевском направлении. А шо там стадо ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из них воин, или не зря из называют ЗЕбанутой трусливой сранью?
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26.09.2022 12:07 Ответить
ЗЕпутани проходять навчання для вступу в "батальйон Монако" на дєрьмаковській базі за бєніни гроші
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26.09.2022 12:24 Ответить
так вони до війни "Слуги Народу"проводили навчання в Трускавці
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26.09.2022 12:26 Ответить
Нє, то були мобілізаційні збори з розподілом ролей: хто завжди мовчить, хто верзе нісенітницю, хто - відверту маячню, а хто крутить баблом. Ну і звісно найвеличнішій ширмі боневтіку треба було дифірамбів наспівати, щоб ні про що не здогадався
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26.09.2022 12:46 Ответить
Вы когда говорите о передаче танков - напоминайте, что имеете ввиду не советское дерьмо, а современные иностранные танки.
А то в Словении добрые люди для нас уже отыскали модернизированные Т-55.
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26.09.2022 12:25 Ответить
США нам ничего не должньі. Перестаньте вживати цю хамску манеру, не будьте тупим, як Буба
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26.09.2022 12:42 Ответить
Я взагалі дивуюся, що американці допомагають народу, котрий обирає собі лідера "па-пріколу".
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26.09.2022 13:29 Ответить
 
 