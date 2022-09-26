РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4517 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 675 9
Молдова (1686) ядерное оружие (1139) ядерная безопасность (430) Майя Санду (177)

В Молдове проверят готовность к реагированию и преодолению последствий ядерной катастрофы или применению ядерного оружия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зброя,ядерна

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что госслужбам поручили продумать меры на случай ядерной катастрофы или потенциального применения ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Майя Санду отметила, что сейчас риск применения ядерного оружия маловероятен, но полностью исключать его невозможно, поэтому Высший совет безопасности рекомендовал правительству проверить готовность к реагированию и преодолению последствий.

Также Совет безопасности рекомендовал начать кампанию информирования населения о средствах защиты на случай ядерной катастрофы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, - ГУР
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укрытия, вода, консервы , оповещение. Все надо проверить
показать весь комментарий
26.09.2022 12:18 Ответить
це не буде пук..як від чорнобильської катастрофи..на кожного бункер не сховаєшся
показать весь комментарий
26.09.2022 12:24 Ответить
Ядерный удар в руках путлера - удар для устрашения гражданских, при чём там, где лояльность к россии обычно наименьшая. Потому Молдове точно не о чём беспокоиться.

Не очень понятно, зачем поднимать эту движуху? Потешить самолюбие куйла, что его слова воспринимают всерьёз? И что, это поможет его остановить? Да это его только раззадорит, как и напуганные выступления Салливана и Блинкена, тут для компании только Столтенберга не хватает, тот тоже любит поговорить, что нельзя втягивать НАТО в войну, будто НАТО - это такие маленькие мальчики для битья, а паРаша - такой грозный хулиган, просто смешно.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:36 Ответить
Кажуть червоне вино допомагає від радіації.
показать весь комментарий
26.09.2022 13:47 Ответить
А де ЙОДИД КАЛІЮ. який треба прийняти відразу після тривоги про радіоактивне зараження ?
показать весь комментарий
26.09.2022 14:16 Ответить
Вертуты навертеть, брынзы два ведра не забыть--- и в подвал или погреб. Там у всех. А бочки там всегда.ото и все.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:19 Ответить
тока радиоактивная хрень в мацковском метро вылечит русских нацистско-фашистских унтерменшей от хищной зверьковости ! такось !
показать весь комментарий
26.09.2022 17:31 Ответить
 
 