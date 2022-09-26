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В Молдове проверят готовность к реагированию и преодолению последствий ядерной катастрофы или применению ядерного оружия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Молдовы Майя Санду отметила, что госслужбам поручили продумать меры на случай ядерной катастрофы или потенциального применения ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Майя Санду отметила, что сейчас риск применения ядерного оружия маловероятен, но полностью исключать его невозможно, поэтому Высший совет безопасности рекомендовал правительству проверить готовность к реагированию и преодолению последствий.
Также Совет безопасности рекомендовал начать кампанию информирования населения о средствах защиты на случай ядерной катастрофы.
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Не очень понятно, зачем поднимать эту движуху? Потешить самолюбие куйла, что его слова воспринимают всерьёз? И что, это поможет его остановить? Да это его только раззадорит, как и напуганные выступления Салливана и Блинкена, тут для компании только Столтенберга не хватает, тот тоже любит поговорить, что нельзя втягивать НАТО в войну, будто НАТО - это такие маленькие мальчики для битья, а паРаша - такой грозный хулиган, просто смешно.