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Организаторам псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лидеры псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" после непродолжительной подготовки 23 сентября 2022 начали проведение постановочного волеизъявления о присоединении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой и Луганской областных прокуратур сообщено о подозрении псевдоголовам "центральных избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР", председателю "общественной палаты ДНР", одной из организаторов "общественного штаба референдума ЛНР" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности (ст. 110, ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, они являются центральными фигурами проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

По данным следствия, в сентябре 2022 года житель города Макеевка в качестве главы "общественной палаты" провел заседание, по результатам которого утвердил и направил к так называемому "председателю ДНР" обращение о проведении псевдореферендума, а также выступил на эту тему в подконтрольных оккупантам СМИ.

Другой подозреваемый - псевдоголова "ЦИК ДНР", во исполнение фейкового закона "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ", разработал порядок проведения в период 23-27 сентября 2022 года незаконного голосования и руководил созданием 25 "территориальных" избирательных комиссий" и "участков", в том числе на территории государства-агрессора.

"В июле 2022 года "советник председателя ЛНР" провела заседание так называемой "общественной палаты ЛНР". При ее участии создан "общественный штаб референдума". Главная цель "штаба" - обеспечение показательного участия населения в оккупации в псевдореферендуме. В частности, велась активная работа для формирования среди людей пророссийских взглядов, проводились агитационные мероприятия в целях их склонения к "голосованию", распространялись материалы с призывами к участию в незаконном референдуме", - говорится в сообщении.

Организаторам псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора 01

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Другая подозреваемая - псевдоголова "ЦИК ЛНР" во время непродолжительной подготовки к постановочному волеизъявлению псевдоголова "ЦИК ЛНР" образовала "территориальные избирательные комиссии", приняла порядок их финансирования из "бюджета ЛНР", определила перечень документов, необходимых для участия в "референдуме и порядок "голосования", в том числе путем обхода жителей по месту их жительства.

Также она определила меры контроля со стороны представителей силового блока ЛНР за проведением псевдореферендума. На каждом "избирательном участке" присутствовали представители так называемого "МВД ЛНР" и "народной милиции ЛНР".
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Топ комментарии
+6
Ігор Лапін щойно в ефірі Прямого резонно запитував: "нафга оці підозри в умовах війни, якщо можна обійтись і прямою дією перетворення "підозрюваного" в двохсотого"?
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26.09.2022 12:31
+3
Вот вы плиать во время войны перепутали магазин и сорт товара.Колаборантам в военное время положена ПУЛЯ а не ху.ня типа пидозры или еще какой то показухи бурной деятельности Трутней в мантиях.
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26.09.2022 12:21
+2
судді і прокурори ці підозри собі в дупи можуть засунути

трутні, що не дуже відрізняються від тих колаборантів
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26.09.2022 13:12
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Вот вы плиать во время войны перепутали магазин и сорт товара.Колаборантам в военное время положена ПУЛЯ а не ху.ня типа пидозры или еще какой то показухи бурной деятельности Трутней в мантиях.
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26.09.2022 12:21 Ответить
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26.09.2022 12:23 Ответить
Ігор Лапін щойно в ефірі Прямого резонно запитував: "нафга оці підозри в умовах війни, якщо можна обійтись і прямою дією перетворення "підозрюваного" в двохсотого"?
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26.09.2022 12:31 Ответить
Будуть чекати свою чергу, після штепи, ківи, мураєва і його " журналістів" і т. д .......
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26.09.2022 12:43 Ответить
Срок от 8 до15 лет трудовых подвигов на восстановление городов
и шахт Украины.
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26.09.2022 12:53 Ответить
судді і прокурори ці підозри собі в дупи можуть засунути

трутні, що не дуже відрізняються від тих колаборантів
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26.09.2022 13:12 Ответить
Починати треба з тих,хто в 2014 році ХОДИВ та голосував в лугандоні.А так вийшло як завжди - лугандони проголосували за "війну" а тодішня українська влада відповіла соціальними виплатами .Нинішня не розумніша,"переплюнула" минулу.Платить гроші реально мертвим та тим хто ВОЮЄ в окопах проти України.Лугандон йде на пенсію з 40 до 50 років а воюють з 18 до 65.Київські "геніі" цього не знають?
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26.09.2022 14:31 Ответить
Го#но нужно знать в лицо, зачем прикрыли?
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26.09.2022 14:37 Ответить
от от , харі нахера змазали . ..
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26.09.2022 16:03 Ответить
Тут треба ліквідація зрадників, а не якісь ігри у демократію і цивілізаційне судочинство.
Клон де Український Моссад ?
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26.09.2022 15:14 Ответить
 
 