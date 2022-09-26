Организаторам псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Лидеры псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" после непродолжительной подготовки 23 сентября 2022 начали проведение постановочного волеизъявления о присоединении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой и Луганской областных прокуратур сообщено о подозрении псевдоголовам "центральных избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР", председателю "общественной палаты ДНР", одной из организаторов "общественного штаба референдума ЛНР" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности (ст. 110, ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, они являются центральными фигурами проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

По данным следствия, в сентябре 2022 года житель города Макеевка в качестве главы "общественной палаты" провел заседание, по результатам которого утвердил и направил к так называемому "председателю ДНР" обращение о проведении псевдореферендума, а также выступил на эту тему в подконтрольных оккупантам СМИ.

Другой подозреваемый - псевдоголова "ЦИК ДНР", во исполнение фейкового закона "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ", разработал порядок проведения в период 23-27 сентября 2022 года незаконного голосования и руководил созданием 25 "территориальных" избирательных комиссий" и "участков", в том числе на территории государства-агрессора.

"В июле 2022 года "советник председателя ЛНР" провела заседание так называемой "общественной палаты ЛНР". При ее участии создан "общественный штаб референдума". Главная цель "штаба" - обеспечение показательного участия населения в оккупации в псевдореферендуме. В частности, велась активная работа для формирования среди людей пророссийских взглядов, проводились агитационные мероприятия в целях их склонения к "голосованию", распространялись материалы с призывами к участию в незаконном референдуме", - говорится в сообщении.

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Другая подозреваемая - псевдоголова "ЦИК ЛНР" во время непродолжительной подготовки к постановочному волеизъявлению псевдоголова "ЦИК ЛНР" образовала "территориальные избирательные комиссии", приняла порядок их финансирования из "бюджета ЛНР", определила перечень документов, необходимых для участия в "референдуме и порядок "голосования", в том числе путем обхода жителей по месту их жительства.

Также она определила меры контроля со стороны представителей силового блока ЛНР за проведением псевдореферендума. На каждом "избирательном участке" присутствовали представители так называемого "МВД ЛНР" и "народной милиции ЛНР".