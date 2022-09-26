Беларусь пока не будет размещать у себя военные базы РФ, - глава МИД РБ Макей
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Учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, Беларуси пока не нужны военные базы России, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские и российские СМИ.
Таким образом, он ответил на вопрос, не стоит ли в связи с наращиванием сил НАТО возле Беларуси разместить на территории РБ российские военные базы.
"Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем, учитывая непредсказуемость развития ситуации, непредсказуемость поведения наших партнеров", - сказал Макей.
Однако на сегодняшний день, с учетом высокого уровня развития военных технологий, нет особого смысла размещать дополнительные иностранные силы на территории Беларуси. Макей добавил, что достаточно развернуть соответствующую технику в Смоленской области, это будет более эффективно.
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Я такой фуйни не знаю.
Аааааа, вспомнил, это вонючий и загаженный хлев на скотном дворе с вывеской "Белоруссия" наполненный человекоподобным тупым и безропотным скотом. Ну блей блей, скотинка, пока тебя на бойню не отправили. А бойня в городе Гаага.