РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4517 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 200 24
армия РФ (15407) Беларусь (7528) военная база (204) Россия (91324)

Беларусь пока не будет размещать у себя военные базы РФ, - глава МИД РБ Макей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

армія,росія,білорусь,російська,білоруська

Учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, Беларуси пока не нужны военные базы России, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские и российские СМИ.

Таким образом, он ответил на вопрос, не стоит ли в связи с наращиванием сил НАТО возле Беларуси разместить на территории РБ российские военные базы.

"Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем, учитывая непредсказуемость развития ситуации, непредсказуемость поведения наших партнеров", - сказал Макей.

Читайте: Лукашенко неожиданно приехал в Россию на встречу с Путиным

Однако на сегодняшний день, с учетом высокого уровня развития военных технологий, нет особого смысла размещать дополнительные иностранные силы на территории Беларуси. Макей добавил, что достаточно развернуть соответствующую технику в Смоленской области, это будет более эффективно.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Макей, **** брехливая, а ракеты сами запускаются? а самолеты кацапов не из бульбостана атаковали Украину?
показать весь комментарий
26.09.2022 12:34
+14
показать весь комментарий
26.09.2022 12:36
+12
Він, що не в курсі- білорусія, це і є військова База расії...
показать весь комментарий
26.09.2022 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макей, **** брехливая, а ракеты сами запускаются? а самолеты кацапов не из бульбостана атаковали Украину?
показать весь комментарий
26.09.2022 12:34 Ответить
МИД Белорусии это что за хрень такая?
Я такой фуйни не знаю.
Аааааа, вспомнил, это вонючий и загаженный хлев на скотном дворе с вывеской "Белоруссия" наполненный человекоподобным тупым и безропотным скотом. Ну блей блей, скотинка, пока тебя на бойню не отправили. А бойня в городе Гаага.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:35 Ответить
Пи%дит
показать весь комментарий
26.09.2022 12:35 Ответить
Він, що не в курсі- білорусія, це і є військова База расії...
показать весь комментарий
26.09.2022 12:35 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 12:36 Ответить
Ошибочка у вас. Вместо медведя должна быть плешивая крыса.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:22 Ответить
"Розмови ці ведуться вже давно. Ніхто не знає, що може статися, і не можна нічого виключати в майбутньому з огляду на непередбачуваність розвитку ситуації, непередбачуваність поведінки наших партнерів", - сказав Макей. але весь світ після початку рашистської окупації з рашистських баз в бульбостані вся світова спільнота знає про передбачуваних рашистсько-білоруських терористів бульбенфюрера луку ,і куйла всія рабсєї.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:36 Ответить
Картопляне поле вже давно одна суцільна база мокші.Для кого той міністр казки розказує.Хоча і сам міністр там зайвий-нема країни,нема міжнародних відносин.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:36 Ответить
а як же авіабази? Барановичі...Зябровка..Бобруйск ? вони ще до війни були віддані рашистам для їхніх літаків
показать весь комментарий
26.09.2022 12:38 Ответить
Ще Болбасово у Вітебсткій області не тільки запасний.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:54 Ответить
це означає що вже розмістили і в подальшому будуть.... немає віри до руських і білихруських.....
показать весь комментарий
26.09.2022 12:38 Ответить
Бордель не будет размещать на своей территории стриптиз-бар.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:40 Ответить
Перед кем ты, старый бес, Тут разводишь политес? Твой посол, я извиняюсь, Третий день как с пальмы слез! Будь на ем хотя б картуз Не такой бы был конфуз, А на ем же из одежи Ничаво, помимо бус!.(С).
показать весь комментарий
26.09.2022 12:40 Ответить
Значит, будет размещать.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:41 Ответить
Не "будет", потому что уже.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:44 Ответить
Навіщо він бреше. Уся Білорусь- ведикий полігон рф.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:46 Ответить
Не треба, бо по ним можуть в'їбати? Слушна думка.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:47 Ответить
видно. мобіків хоче царь розмістити в лісах під Гомелем.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:50 Ответить
Гнилой дерун брешет не верьте ему.
показать весь комментарий
26.09.2022 13:13 Ответить
Штурханите того Макея. Беларусь сейчас вся и есть военная база россии
показать весь комментарий
26.09.2022 13:35 Ответить
Що, інші більш не вміщаються?
показать весь комментарий
26.09.2022 14:14 Ответить
Брехливий шматок лайна Луки.
показать весь комментарий
26.09.2022 14:40 Ответить
дивно якось,як віськова база рашки.в білорашківській губернії, буде у себе ще раз розміщувати військову базу рашки)))
показать весь комментарий
26.09.2022 14:41 Ответить
Агов насправді це обережний випад проти росії. Ви що, незрозуміли?
показать весь комментарий
26.09.2022 16:52 Ответить
 
 